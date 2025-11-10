8大手搖秋冬新品！可不可「半熟烏龍」、珍煮丹「冬茶花」好喝對味。圖片來源：珍煮丹、ODD ONE OUT

氣溫一下滑、衣櫃開始換季的同時，手搖飲界也紛紛進入「冬季暖飲模式」。不管你是烏龍控、焙茶控、奶香控還是戀愛控，這個冬天的新品陣容保證讓你選擇困難。從可不可的半熟烏龍、春水堂的焙茶拿鐵，到龜記與樂步的普洱咖啡聯名、Mr.Wish的韓系甜麥仁系列，每一杯都充滿讓人「喝一口就想發限動」的魅力。以下就帶你一次掌握8家品牌最新冬季飲品，看哪一杯最對你味！

半熟烏龍系列，一口焙香一口暖

圖片來源：可不可熟成紅茶

烏龍控們注意啦！可不可11月推出全新「半熟烏龍系列」，以72小時慢火焙製的茶葉展現出清透卻厚實的焙香層次。3款新品各有風情：經典的「半熟烏龍」香氣細膩、「半熟烏龍厚乳」在焙香中加入柔滑奶韻、「半熟烏龍冷露」則用冬瓜茶的古早味勾出茶香回甘。整體喝起來像是冬天的暖列車，速度不快、香氣卻一路延伸，讓人忍不住多停一站。

2.春水堂

焙茶拿鐵回歸，冬天最療癒的一杯暖心茶

圖片來源：春水堂

以珍奶始祖之姿穩坐手搖界經典的春水堂，今年冬天主打「焙茶拿鐵」系列。嚴選日本靜岡焙茶粉，以低溫焙炒保留焦香茶韻，再與鮮奶融合出溫潤滑順的口感，加珍珠更添層次，口感從香氣到飽足度一次滿足。想更暖一點？12月至隔年2月限定販售的「薑汁焙茶拿鐵」帶微辛薑香，喝一口彷彿整個人都被冬日陽光包住。

3.珍煮丹

冬茶花系列，香氣優雅的冬季新寵

圖片來源：珍煮丹

珍煮丹這次走文青路線，以山茶花入茶，推出全新「冬茶花系列」。「冬茶花」以冬瓜的自然甘甜襯托茶香，「冬茶花白」再加入醇厚牛乳，香氣更圓潤細膩。花香、茶香與奶香的比例拿捏得恰到好處，喝起來像是冬天的一場小品，柔柔地、甜甜地，讓人捨不得太快喝完。

4.ODD ONE OUT

開心果宇宙再進化！一次5款滿足控堅果

圖片來源：ODD ONE OUT

去年賣出15,000杯的開心果系列，粉絲敲碗一整年，OOO終於重磅回歸！這次不只回歸經典開心果，更一次推出5款新組合，包括人氣新品「開心果草莓夏夜鮮奶茶香緹」與「開心果茉莉椰」，每杯最高使用36顆開心果製作，堅果香濃郁到誇張。特別推薦奶蓋控試試「開心果香緹奶蓋」，用法國鮮奶油與現磨開心果醬打出如雲朵般綿滑口感，一口就懂什麼叫「奢華在嘴裡融化」！

5.Mr.WISH

韓流戀愛系甜麥仁，喝出滿滿初戀氛圍

圖片來源：Mr.WISH

韓流不只攻佔劇場、演唱會，也成功攻入手搖圈。Mr.WISH新推出的「甜麥仁系列」靈感來自韓國國民零食甜麥仁。2款飲品「甜麥仁奶昔」與「甜麥仁焙奶」主打穀香與戀愛感兼具。前者濃郁綿滑、像黑糖奶昔升級版；後者結合焙茶與蕎麥香氣，溫潤不膩。更可愛的是這次搭上萌系IP「好想兔」祭典造型罐，粉紅粉藍雙色超療癒，喝完還能收藏，根本戀愛的證物。

6.龜記×lebrewlife 樂步

茶咖雙強聯手，打造普洱咖啡新風味

圖片來源：龜記

這次龜記與人氣咖啡品牌樂步合作，推出2款冬季限定飲品「普洱咖啡奶茶」與「普洱咖啡鮮乳」，以龜記的「碎銀普洱」茶底結合樂步濃縮咖啡液，讓茶的沉穩與咖啡的厚香在口中交織。奶香收尾柔順卻有深度，一口就能感受冬天的溫潤與厚實。這組合不只跨界，更像兩種文化的對話：茶的平靜、咖啡的奔放，喝完意外地剛好平衡。

7.烏弄

桃氣滿滿！蜜桃系列甜而不膩登場

秋冬季節也能有一口春天的香氣！烏弄推出3款蜜桃系列新品：無酒精的「蜜魯」以金萱烏龍結合蜜桃果露，香氣像氣泡酒卻無負擔；「蜜桃紅玉」加入柳橙汁與蜜桃凍，清新又有果香層次；「蜜桃優格莎莎」則用希臘式優格打成冰沙，甜中帶酸、濃郁清爽。再加上全新配料「蜜桃凍」與「蜜凍莉莉」，整個系列光聽名字就有戀愛的感覺。

8.迷克夏

全新「桂香茶境」花香四溢！一秒踏進花園

圖片來源：迷克夏

花與茶共譜冬日柔光樂章！迷客夏以「桂花」香氣層次為靈感，推出全新系列「桂香茶境」，4款全新飲品包含：「桂香原片青」、「桂香輕蕎麥」、「娜杯桂香拿鐵」、「桂香青檸粉粿」，嚴選香氣最為馥郁的金桂入茶，花瓣入糖熬煮製備，釋放甜香與清新芬芳，彷彿一抹暖陽喚醒味蕾的細緻感受，為冬日注入溫柔而純粹的氛圍。

另有人氣品項「靜岡焙焙鮮奶」、「靜岡焙焙烏龍拿鐵」與「法芙娜可可鮮奶」回歸，冷冷的冬天裡，最適合來一杯熱飲，香甜溫暖的滋味，每一口都超療癒！

今年冬天的手搖飲界可說是百花齊放，有茶香、有奶香、有果香，還有戀愛香。無論你想暖胃、提神或只是療癒自己，都能找到那一杯剛剛好的溫度。只是要小心，喝太快可能不只上癮，還會陷入選擇障礙症。畢竟，冬天的幸福，真的可以從手搖開始。

【本文為造咖授權提供】

延伸閱讀

台北7家飯店換季上菜！大倉久和「菲律賓美食節」、喜來登十二廚「韓國料理」

比抹茶還夯！網友激推7家「焙茶系手搖」五桐號、wataru必喝

當了好朋友就很難變情人？從2大角度檢視彼此的「曖昧基礎」，能不能勾起神秘感影響差很大！