8大手搖秋冬新品！可不可「半熟烏龍」、珍煮丹「冬茶花」好喝對味

2025-11-10 14:51 造咖
8大手搖秋冬新品！可不可「半熟烏龍」、珍煮丹「冬茶花」好喝對味。圖片來源：珍煮丹、ODD ONE OUT
8大手搖秋冬新品！可不可「半熟烏龍」、珍煮丹「冬茶花」好喝對味。圖片來源：珍煮丹、ODD ONE OUT

氣溫一下滑、衣櫃開始換季的同時，手搖飲界也紛紛進入「冬季暖飲模式」。不管你是烏龍控、焙茶控、奶香控還是戀愛控，這個冬天的新品陣容保證讓你選擇困難。從可不可的半熟烏龍、春水堂的焙茶拿鐵，到龜記與樂步的普洱咖啡聯名、Mr.Wish的韓系甜麥仁系列，每一杯都充滿讓人「喝一口就想發限動」的魅力。以下就帶你一次掌握8家品牌最新冬季飲品，看哪一杯最對你味！

1.可不可熟成紅茶

半熟烏龍系列，一口焙香一口暖

圖片來源：可不可熟成紅茶
圖片來源：可不可熟成紅茶

烏龍控們注意啦！可不可11月推出全新「半熟烏龍系列」，以72小時慢火焙製的茶葉展現出清透卻厚實的焙香層次。3款新品各有風情：經典的「半熟烏龍」香氣細膩、「半熟烏龍厚乳」在焙香中加入柔滑奶韻、「半熟烏龍冷露」則用冬瓜茶的古早味勾出茶香回甘。整體喝起來像是冬天的暖列車，速度不快、香氣卻一路延伸，讓人忍不住多停一站。

2.春水堂

焙茶拿鐵回歸，冬天最療癒的一杯暖心茶

圖片來源：春水堂
圖片來源：春水堂

以珍奶始祖之姿穩坐手搖界經典的春水堂，今年冬天主打「焙茶拿鐵」系列。嚴選日本靜岡焙茶粉，以低溫焙炒保留焦香茶韻，再與鮮奶融合出溫潤滑順的口感，加珍珠更添層次，口感從香氣到飽足度一次滿足。想更暖一點？12月至隔年2月限定販售的「薑汁焙茶拿鐵」帶微辛薑香，喝一口彷彿整個人都被冬日陽光包住。

3.珍煮丹

冬茶花系列，香氣優雅的冬季新寵

圖片來源：珍煮丹
圖片來源：珍煮丹

珍煮丹這次走文青路線，以山茶花入茶，推出全新「冬茶花系列」。「冬茶花」以冬瓜的自然甘甜襯托茶香，「冬茶花白」再加入醇厚牛乳，香氣更圓潤細膩。花香、茶香與奶香的比例拿捏得恰到好處，喝起來像是冬天的一場小品，柔柔地、甜甜地，讓人捨不得太快喝完。

4.ODD ONE OUT

開心果宇宙再進化！一次5款滿足控堅果

圖片來源：ODD ONE OUT
圖片來源：ODD ONE OUT

去年賣出15,000杯的開心果系列，粉絲敲碗一整年，OOO終於重磅回歸！這次不只回歸經典開心果，更一次推出5款新組合，包括人氣新品「開心果草莓夏夜鮮奶茶香緹」與「開心果茉莉椰」，每杯最高使用36顆開心果製作，堅果香濃郁到誇張。特別推薦奶蓋控試試「開心果香緹奶蓋」，用法國鮮奶油與現磨開心果醬打出如雲朵般綿滑口感，一口就懂什麼叫「奢華在嘴裡融化」！

5.Mr.WISH

韓流戀愛系甜麥仁，喝出滿滿初戀氛圍

圖片來源：Mr.WISH
圖片來源：Mr.WISH

韓流不只攻佔劇場、演唱會，也成功攻入手搖圈。Mr.WISH新推出的「甜麥仁系列」靈感來自韓國國民零食甜麥仁。2款飲品「甜麥仁奶昔」與「甜麥仁焙奶」主打穀香與戀愛感兼具。前者濃郁綿滑、像黑糖奶昔升級版；後者結合焙茶與蕎麥香氣，溫潤不膩。更可愛的是這次搭上萌系IP「好想兔」祭典造型罐，粉紅粉藍雙色超療癒，喝完還能收藏，根本戀愛的證物。

6.龜記×lebrewlife 樂步

茶咖雙強聯手，打造普洱咖啡新風味

圖片來源：龜記
圖片來源：龜記

這次龜記與人氣咖啡品牌樂步合作，推出2款冬季限定飲品「普洱咖啡奶茶」與「普洱咖啡鮮乳」，以龜記的「碎銀普洱」茶底結合樂步濃縮咖啡液，讓茶的沉穩與咖啡的厚香在口中交織。奶香收尾柔順卻有深度，一口就能感受冬天的溫潤與厚實。這組合不只跨界，更像兩種文化的對話：茶的平靜、咖啡的奔放，喝完意外地剛好平衡。

7.烏弄

桃氣滿滿！蜜桃系列甜而不膩登場

秋冬季節也能有一口春天的香氣！烏弄推出3款蜜桃系列新品：無酒精的「蜜魯」以金萱烏龍結合蜜桃果露，香氣像氣泡酒卻無負擔；「蜜桃紅玉」加入柳橙汁與蜜桃凍，清新又有果香層次；「蜜桃優格莎莎」則用希臘式優格打成冰沙，甜中帶酸、濃郁清爽。再加上全新配料「蜜桃凍」與「蜜凍莉莉」，整個系列光聽名字就有戀愛的感覺。

8.迷克夏

全新「桂香茶境」花香四溢！一秒踏進花園

圖片來源：迷克夏
圖片來源：迷克夏

花與茶共譜冬日柔光樂章！迷客夏以「桂花」香氣層次為靈感，推出全新系列「桂香茶境」，4款全新飲品包含：「桂香原片青」、「桂香輕蕎麥」、「娜杯桂香拿鐵」、「桂香青檸粉粿」，嚴選香氣最為馥郁的金桂入茶，花瓣入糖熬煮製備，釋放甜香與清新芬芳，彷彿一抹暖陽喚醒味蕾的細緻感受，為冬日注入溫柔而純粹的氛圍。

另有人氣品項「靜岡焙焙鮮奶」、「靜岡焙焙烏龍拿鐵」與「法芙娜可可鮮奶」回歸，冷冷的冬天裡，最適合來一杯熱飲，香甜溫暖的滋味，每一口都超療癒！

今年冬天的手搖飲界可說是百花齊放，有茶香、有奶香、有果香，還有戀愛香。無論你想暖胃、提神或只是療癒自己，都能找到那一杯剛剛好的溫度。只是要小心，喝太快可能不只上癮，還會陷入選擇障礙症。畢竟，冬天的幸福，真的可以從手搖開始。

【本文為造咖授權提供】

台北7家飯店換季上菜！大倉久和「菲律賓美食節」、喜來登十二廚「韓國料理」

比抹茶還夯！網友激推7家「焙茶系手搖」五桐號、wataru必喝

當了好朋友就很難變情人？從2大角度檢視彼此的「曖昧基礎」，能不能勾起神秘感影響差很大！

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

造咖

造咖

「造咖」打造年輕人需要的多元、創意、數位內容，包括理財賺錢、串流娛樂、生活流行、美妝健身，不僅要滿足18-35歲讀者群在生活上的各種資訊需求，也要讓每個人都能造就自己，成為自己心中理想的咖！

#芋泥 #療癒 #手搖飲 #可不可熟成紅茶

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

補充保費新制上路：百萬定存就得繳補充保費，定存族、股民與房東都得改變理財腦
旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
黃明志投案了！警局前自拍強調從沒逃 稱沒吸毒遭台灣最強AV女優打臉
旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)

2025-11-01 13:29 女子漾 /編輯周意軒

ITF台北國際旅展在11月7日登場，雙11緊接登場，普發現金1萬元預計最快11月12日入帳，三檔疊加直接把年末旅遊與餐飲優惠推到最高點。今年不只飯店餐券、聯合住宿券全面開打，連線上旅行社、日韓機票、海外訂房平台都祭出限量折扣碼與快閃券。以下把時間、價格與門檻一次整理，搭配實用下單攻略，讓妳「先領券、再結帳、還能疊回饋」，買到最划算。

1 台北萬豪「1+1好食成雙」快閃（11/3–11/17）

活動亮點：下殺54折起，最高現省逾1,500元。館內 Garden Kitchen 平日午間原價每人1,280元+10%，雙人同行第二人加購價111元+10%。怎麼買最省：兩人同行等於「1,280+111」再加服務費，均攤後單人價直降。適合想先暖身卡位的人氣餐廳。

2 易遊網「折扣放大節」線上旅展（10/31–11/13）

活動亮點：全站3折起，豪撒300萬折扣碼。單筆滿6,000最高再現折1,000。日韓機票999元、五星飯店99元起、饗食天堂餐券90元、機票/飯店/團旅5折券等限量爆品。與插畫IP「醜白兔」合作，還能免費下載LINE聯名貼圖與抽聯名商品。

怎麼買最省：先領折扣碼→鎖定限量爆品時段→滿6,000疊現折1,000，組合訂更划算。

3 寒舍集團／艾麗線上旅展＋現場櫃

期間：寒舍線上即日起–11/10；艾麗線上即日起–11/14；寒舍旅展快閃櫃 11/1–11/6（台北喜來登1樓）

現場獨賣：台北喜來登「十二廚」、寒舍艾美「探索廚房」每組2.5萬元餐券組，最低約73折起，加贈單人25折券4張。現場買2張礁溪寒沐住宿券，再送住宿折抵25%券1張。

熱門票券與價格：

1）寒舍聯合住宿券 5,200/張（旅展或快閃櫃買10送1）

2）礁溪寒沐「一泊一食乘風居」平日/小旺日雙人 7,800/張

3）台北寒舍艾美「探索廚房」平日雙人 4,000/張

4）寒舍25餐券組：十二廚每組19張 25,000；探索廚房每組14張 25,000

5）寒居 BeGood 戰斧牛排券 1,999/套

6）礁溪寒沐 MU TABLE 平日單人午餐 760/張；自助餐＋會館使用 1,080–1,780/張

7）映之湯湯屋雙人平日 2,500/張（現場買10送1）

8）台北艾麗「景隅豪華客房」雙人一泊二食 7,500/張；LA FARFALLA 與 The Terrace 餐飲票券多款

怎麼買最省：餐券組均價越低越划算，買10送1等同再打9折；「25折券」適合攻熱門檔期加碼用。

4 凱撒飯店線上旅展（10/17起）

聯合住宿券 2,699/張（買10送1）；台北凱撒精緻四人房 5,999/張；板橋凱撒薈萃客房 4,999/張；台北凱達一泊二食 3,688/張。

餐飲票券：聯合自助餐券 850/張（買10送1、買20送2、買50送10）；999元雙人套餐券可於多館酒吧使用；990元主廚美饌券可換招牌菜，或加價升等至希爾頓青雅。六人套餐券、888元饗食券也有買送組合。

怎麼買最省：「聯合」票券通用性高、庫存耐放；大量買送很適合年末聚餐或團體分食。

5 國泰飯店觀光事業線上旅展（10/13–11/23）

王牌票券：和逸飯店全台五館聯合住宿券 3,500/張（買10送1）；台北慕軒經典客房 6,660/張。

餐飲主力：台北萬怡 MJ Kitchen 假日下午茶單人券買10送1；平日自助午餐單人券 999起（限時買10送1）；慕軒餐飲通用券 1,480/張；GUSTOSO 海陸龍蝦＆肋眼雙人套餐 4,380/張；Cozzi Market 單人平日午晚餐 955/張、假日1,155/張；Blu Bar 海洋雙人下午茶買1送1；巧虎夢想樂園一大一小純入園券 500/張買5送1；各館也有便當/套餐與沙拉吧票券組。

怎麼買最省：「買10送1」直接拉低單價，親子族可把「巧虎樂園」一起帶走排寒假。

6 阿里山英迪格酒店官網專案（即日起–11/30）

專案：無憂住含早晚（雙人）16,500+15.5%起，含早餐＋ton’u Kitchen 半自助晚餐；限時加贈阿里山森林遊樂區門票2張、森林鐵路支線車票4張，並提供遊樂區定時接駁。

怎麼買最省：等於「一泊二食＋門票＋交通接駁」一次買齊，高山行程零碎成本全包最方便。

7 六福旅遊集團線上旅展（10/27 12:00–11/16）

整體折扣：住宿券34折起、餐券54折起、樂園門票46折起。

必搶清單：

1）六福村雙人套票 1,300（約46折），萬聖墓碑鎮全新造鎮＋夜間大秀與百人活屍遊行

2）關西六福莊「FUN鬆玩 6,188」約34折，雙人入住含活動體驗＋早餐2客＋六福村無限進出手環2條，指定日再升等18坪客房、第三人不加價（專案內容以公告為準）

3）台北六福萬怡「Stay Leofoo, Earn More」透過萬豪旅享家訂房，加價65++送6,565點，含Mini Bar、停車與健身中心

4）敘日全日餐廳自助百匯平日午晚餐券 9+1套 11,700（單張1,170），現正澎派海港季

5）粵亮「神仙乾坤燒鵝四吃」4,099，桌邊煙燻儀式感滿點，4–6人份

6）美食周遊券8張/套 4,000，可彈性兌換三廳指定品或升級整套料理

8 樂天旅遊 11.11 Sale（10/31–11/12）

活動亮點：指定住宿9折；11/11當天限量1,111張快閃券，含5折、6折、65折、7折，以及9折、95折通用券，單筆折抵上限50,000日幣（約9,960元），適用期至2026/10/31。

滑雪加碼：11/11指定住宿再9折，上限10,000日幣（約2,012元），區域含長野、新潟、北海道、群馬。

怎麼買最省：把高單價的「北海道/長野連住」或「溫泉旅宿」放進購物車，搭最猛的5折、6折券，省錢幅度最有感。||

9 Trip.com（11/10–11/14）

Trip.com雙11旅展首發華麗優惠連擊， 11月 10 日中午12點，持Visa卡不限卡別優先購買單程直飛台北往沖繩999元機票。晚間 9 點30分，Trip.com鑽石會員及白金會員，分別可開搶包含機票、住宿、票券等價值10,000元、5,000元優惠代碼大禮包。晚間 10 點，持Visa卡可領千元飯店優惠碼，Visa無限卡再享加碼優惠預訂商務艙滿額折抵$5,000，先結帳先贏，數量有限，領完為止。11月 11 日祭出日本熱門景點機票與住宿超狂銅板價！中午11點搶先開賣，交通位置、景色極佳，適合放鬆與深度旅遊的札幌東急REI飯店、京都八條都飯店、環球景觀酒店函館住宿，每晚只要11元起超值價格，平日每晚最高省4000元，假日更激省6600元；中午 12 點推出，單程直飛台北往東京、大阪、沖繩機票，只要 11 元，不到50元驚喜尖叫價；另外亦有街口支付專屬優惠代碼，機票、飯店最高折抵 1,000 元。晚間 9 點30分，使用街口支付購買單程直飛台北往福岡、北海道、名古屋機票，可享限量 999 元優惠價！

Trip.com年末超寵粉，提前送出聖誕、跨年狂歡豪華五重禮！ 11月11日至11月13日中午12點30分，首禮送出限量日本、韓國、泰國機票、住宿500元優惠代碼。其次為晚間10點二重禮，先釋出街口支付用戶獨享折抵2222 元和 333 元的機票、飯店優惠代碼，以及機票、住宿分別折抵的 1111 元和 333 元限量優惠代碼，數量有限，使用完為止。第三重禮瞄準親子與多人自由行旅遊需求，Trip.com升級家庭旅遊優惠，雙11旅展期間於活動頁點擊「立即參加」，預訂一張含2位乘客以上的指定地點（台灣出發至東京、大阪、沖繩、首爾、釜山、上海、香港、曼谷）機票與飯店，付款成功後可一次獲得1,600 Trip Coins（等值新台幣約500元）。

#礁溪 #住宿券 #線上旅展 #買一送一 #台北喜來登 #ITF旅展

❤日本❤大阪住宿【OKINI_Hotel別館】~體驗☆日劇極簡風★

❤日本❤大阪住宿【OKINI_Hotel別館】~體驗☆日劇極簡風★

2025-11-02 22:01 Belinda的玩美甜蜜窩

頗具日劇感的飯店#OKINI_Hotel別館❤

矮樓層、筆直陽台及整齊的房門

放眼望去就是地方小站#萩丿茶屋站❤

電車要做((各停))才會到

且房內可清晰聽見車子進站的聲音!!

房內設施走極簡風

榻榻米地板、兩張床墊

開放式洗手台、矮櫃、小圓椅等

其餘空間就是留白~

房間寬敞，但浴室超擠

簡單到開門瞬間真的會傻眼

大概是因沒住過這麼精簡的吧~~><"

因第1天及第3~5天都住這間飯店

第二輪入住的房間浴室竟有浴缸

美中不足是洗手台及洗澡是同個水源

無法邊卸妝、邊放洗澡水

有點浪費時間就是

浴缸也有點迷你~洗個澡一直撞到!!

連續入住不會打掃

隔天自己拎垃圾出來

生活耗品、毛巾等放一樓

路過都可隨時補貨囉

有點服務倒挺貼心

飯店提供可外借的愛心透明傘

畢竟這幾天真的就大太陽、大雨輪流出現

無法理解的謎樣天氣~

就跟上班族心情差不多吧..><"

早餐提供簡易自助吧

選擇不多，但吃飽沒問題

日式為主~每日菜色會稍微變換

獨特的六分割盤

吃粥配的小菜正好一次裝滿囉!!

#大阪住宿#OKINI_Hotel別館

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#飯店 #極簡風 #上班族 #住宿推薦

❤台北❤經典美味【新葡苑】~☆上海&廣東★菜擄獲饕客的心

❤台北❤經典美味【新葡苑】~☆上海&廣東★菜擄獲饕客的心

2025-11-01 19:51 Belinda的玩美甜蜜窩

經典老字號美味#新葡苑❤

用實力~征服了挑嘴某娃的胃!!

新葡苑❤

上海、廣東兩大菜系

上海本幫菜港式海鮮飲茶

除了提供道地中華料理外

亦融合台灣在地飲食文化

不斷追求突破與創新

從菜色擺盤、品酒選擇到店內裝潢

均以時尚創新手法重現

分店已拓展至日本、中國

特別的是各分店菜系不同

大葉高島屋這家是#上海菜❤

其他分店幾乎都廣東菜

下次來吃吃看廣東菜

才知道差異在哪囉~!!

不愛青菜的某娃

看到端上桌的#上海菜飯❤

滿臉疑惑的問她要吃什麼

我就說妳先吃吃看~招牌耶

心不甘情不願的吃了一小口

又接著一小口、一小口⋯無限個一小口

((恩~大概覺得不難吃吧?!))

其他菜色就依個人喜好

一人挑一道菜

喜歡蝦子的某娃選了#鹹蛋蝦仁❤

蝦仁飽滿彈牙，鹹蛋裹附的相當入味

我挑了安全且適合全家的#老皮嫩豆腐❤

果然是熟悉的美味~

蘇先生愛的#燒味雙拼❤

拚了油雞跟烤鴨

還有叉燒跟牛腱可選

也是美味的頗有水準

至於腸粉因已點蝦仁

這輪就選#蔥花炸兩腸粉❤

油條炸得相當酥脆呢

以上菜色三個人吃剛剛好~

想不到隔幾天某娃突然說

下次再去吃週末吃的

一時空白的問~週末吃什麼

((對瑣事魚腦記憶的娘...><"))

小妞略帶不耐的說

：就那個⋯奇怪的菜飯

：喔~好。 ((菜飯感覺無辜??))

#台北美食#上海菜推薦#新葡苑

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#上海 #時尚 #美食探店 #台北美食

2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略

2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略

2025-10-20 22:39 女子漾 /編輯周意軒
2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略。圖片來源:Threads和官方
2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略。圖片來源:Threads和官方

身為手搖飲界的「國民飲料」，50嵐幾乎陪伴大家從學生時期喝到上班族時代。不論是熱戀時的波霸奶茶，還是加班時的一杯烏龍拿鐵，那個熟悉的藍黃Logo總能帶來療癒感。2025年，50嵐不僅推出多款新飲品，還悄悄更新「隱藏客製化菜單」，讓飲料控又有新口感可以解鎖。這篇一次整理最新價格、網評Top10人氣飲品，以及最強加料秘訣，讓你下次排隊不再猶豫。

圖片來源:Threads
圖片來源:Threads

50嵐熱潮再起！BLACKPINK 成員 Rosé（朴彩英）登上高雄世運主場館舞台時，不只以甜美歌聲征服全場，還被捕捉到邊喝 50嵐波霸紅茶拿鐵、邊配鳳梨酥 的畫面，親民舉動瞬間掀起話題。隔天她更加碼挑戰台灣街頭美食——鹹酥雞，讓現場超過5萬名觀眾嗨到尖叫，網路上更掀起一波「我要喝Rosé同款50嵐」的熱潮。

1. 50嵐30週年依舊穩坐台灣手搖飲王座

50嵐臺南德興店（創始店）。圖片來源：維基百科
50嵐臺南德興店（創始店）。圖片來源：維基百科

從1994年誕生於台南小攤位，到如今遍布全台，50嵐靠的不是華麗行銷，而是「老派堅持」——現泡茶湯、嚴選鮮乳、手工熬糖。雖然新品更新速度不算快，卻總能抓住台灣人最熟悉的味蕾。像是波霸奶茶、冰淇淋紅茶、珍波椰青茶，年年都穩居排行榜。2025年更推出期間限定「麵茶拿鐵」與重焙烏龍系列，掀起懷舊與新風味並存的手搖風潮。

2. 網友熱議！2025年50嵐必喝Top10飲品排行

每次走進50嵐點餐台，選項太多讓人瞬間選擇障礙大爆發。以下是根據網友票選與實際熱銷數據整理的Top10必喝清單：

波霸奶茶

經典中的經典，香濃紅茶搭配Q彈波霸，每一口都是回憶。建議「微糖、少冰」最順口。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

波霸紅茶拿鐵

BLACKPINK成員Rosé都喝過！紅茶與鮮奶完美1:1比例，濃郁不膩口。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

珍波椰青茶

珍珠、波霸、椰果一次滿足咀嚼控三大願望，無糖就超好喝。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

冰淇淋紅茶

阿薩姆紅茶加上一球香草冰淇淋，融合苦甜與奶香，是夏季永遠喝不膩的經典。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

重焙烏龍拿鐵

焙火香氣濃烈、尾韻帶焦糖感，如果喜歡珍珠也能加上小珍珠的口感超加分。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

椰果烏龍拿鐵

烏龍奶茶的厚實茶香遇上爽脆椰果，滑順又有咬感。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

荔枝烏龍

荔枝雪酪與烏龍茶結合，香甜果氣搭配茶韻，夏天一喝就上癮。

芒果青

清新四季春融合濃郁芒果果香，酸甜冰涼的熱帶系飲品。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

黃金烏龍珍珠

茶香清爽、口感滑順，是想戒糖卻又想喝手搖的最佳選擇。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

麵茶紅茶拿鐵

今年新登場！懷舊麵茶粉與紅茶融合，香氣濃郁、奶香厚實，意外地超搭。

３. 北中南菜單

北區菜單/50嵐官網
北區菜單/50嵐官網

中區菜單/50嵐新竹北大店
中區菜單/50嵐新竹北大店

高雄、屏東、台東地區菜單/高雄50嵐民生民權店
高雄、屏東、台東地區菜單/高雄50嵐民生民權店

台南菜單/50嵐崇善店
台南菜單/50嵐崇善店

4. 隱藏版客製化加料全公開！免費升級這樣點

許多手搖老饕都知道，50嵐的「隱藏菜單」才是真正考驗功力。其實只要掌握幾個關鍵字，就能免費升級你的飲料：

免費加料四選一：非純茶類飲品可免費加「珍珠、波霸、燕麥、椰果」任一種。

「多一點」vs「多一份」有差：想多料記得說「多一點」，才不會被加價。

免費加果香：金桔、梅醬、檸檬汁可請店員加重比例，風味更突出。

「加厚」喝法：茶或奶想更濃？可要求「加厚版」，讓整體更飽滿順口。

隱藏人氣組合：布丁奶茶＋波霸＋燕麥是超人氣隱藏配方，甜而不膩。

貼心提醒：凡購買45元以上飲品，通常可享免費加料一次；自備環保杯還可再折價，是節能又省錢的小撇步。

5. 各區價格略有差異，點單前先確認

50嵐的價格因北、中、南、東部略有差距，平均飲品價格落在35元至75元之間。若你想挑戰「高CP值組合」，可以參考中南部門市，部分飲品平均比北部便宜5元以上。

6. 手搖控推薦收藏：三大喝法關鍵字

想清爽：選「少冰、半糖」的純茶系（如黃金烏龍、青茶）。

想濃郁：奶茶或拿鐵系可搭配「加厚版」＋燕麥。

想療癒：選「布丁系列」或冰淇淋紅茶，加一點波霸更飽口。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#紅茶 #珍珠 #香氣 #50嵐 #手搖飲

全家×7-ELEVEN 11月冰品大戰開打！褲褲兔聯名起司蛋糕霜淇淋、泰式奶茶再度回歸

全家×7-ELEVEN 11月冰品大戰開打！褲褲兔聯名起司蛋糕霜淇淋、泰式奶茶再度回歸

2025-10-31 12:01 女子漾 /編輯周意軒

十一月的空氣剛開始有冬天的味道，但甜點控早就摩拳擦掌，因為這不是一般的季節轉換，而是「超商霜淇淋年度決戰」的開場。全家與7-ELEVEN同日端出冬季冰品武器，濃厚起司蛋糕、鹹甜巧克力湯匙、玫瑰鹽焦糖與泰式奶茶輪番上陣，冷得剛好、甜得過癮，讓人一口就跪。

全家 Fami!ce × minimore：起司蛋糕霜淇淋＋餅乾湯匙超狂搭

全家今年冬天主打「濃郁口感+可愛氛圍」。首波祭出Fami!ce與人氣甜點品牌minimore聯名的「起司蛋糕霜淇淋」。以紐西蘭起司粉製作，吃起來像把冷藏起司蛋糕直接冰成霜淇淋，口感綿密、奶香濃厚，微酸微甜、不膩不膩，屬於吃一口就點頭的那種。

但真正讓人尖叫的，是「minimore起司巧克湯匙餅乾」。餅乾用帕瑪森起司烤出濃香，湯匙勺面還刷一層巧克力，鹹甜並進、酥脆濃郁，湯匙挖著霜淇淋吃，口感層次像在口中辦派對。

11/5開賣
購買霜淇淋加10元升級餅乾湯匙（至12/4）
11/5-11/7 APP隨買跨店取 5支188元

7-ELEVEN焦糖×泰奶回歸：冬天就要濃郁暖心系

玫瑰鹽濃焦糖雪淋霜：焦糖香氣厚實，帶微微鹹味平衡甜度，口感圓潤不膩口。那種「鹽＋甜」的小小衝突，讓人會邊吃邊偷笑。

泰式奶茶雪淋霜：人氣神口味回歸，茶味濃郁、奶味飽和，喝泰奶喝到上癮的人，一吃就原地訂機票到曼谷。那種香甜濃醇，是冬天的精神支柱。

#全家 #霜淇淋 #雪淋霜 #起司蛋糕 #泰式奶茶 #7-Eleven #minimore

駁二有茶香 2025高雄山茶評鑑成果展暨頒獎典禮

駁二有茶香 2025高雄山茶評鑑成果展暨頒獎典禮

#打卡景點 #展覽帶逛 #駁二 #駁二藝術特區 #頒獎典禮

isa小眼睛 2025.11.10 9
8大手搖秋冬新品！可不可「半熟烏龍」、珍煮丹「冬茶花」好喝對味

8大手搖秋冬新品！可不可「半熟烏龍」、珍煮丹「冬茶花」好喝對味

#可不可熟成紅茶 #芋泥 #手搖飲 #療癒

造咖 2025.11.10 14
鼎泰豐、爭鮮、青花驕帶頭征服亞洲味蕾　十大台灣人氣連鎖餐廳一次看

鼎泰豐、爭鮮、青花驕帶頭征服亞洲味蕾　十大台灣人氣連鎖餐廳一次看

#青花驕 #香氣 #手搖飲 #頂呱呱 #西堤牛排 #鼎泰豐 #爭鮮 #春水堂 #王品 #鬍鬚張

網路溫度計DailyView 2025.11.10 294
蘇澳火車站小吃【正好鮮肉小籠包】蘇澳店-火車站前美食，小籠湯包很厲害，曾經獲得網路票選全台小籠包票選第三名的頭銜。

蘇澳火車站小吃【正好鮮肉小籠包】蘇澳店-火車站前美食，小籠湯包很厲害，曾經獲得網路票選全台小籠包票選第三名的頭銜。

#美食探店 #宜蘭美食 #人氣美食 #必吃美食 #銅板美食

鍾小殷的幸福玩樂趣 2025.11.10 33
鶴茶樓×《天線寶寶》聯名登場！丁丁葡萄鶴頂紅茶+5款爆萌周邊掀回憶熱潮

鶴茶樓×《天線寶寶》聯名登場！丁丁葡萄鶴頂紅茶+5款爆萌周邊掀回憶熱潮

#紅茶 #鶴茶樓 #周邊 #聯名杯 #開幕 #天線寶寶

女子漾 /編輯周意軒 2025.11.09 208
穿越時(食)光 關子嶺溫泉與甕仔雞的興起歲月！

穿越時(食)光 關子嶺溫泉與甕仔雞的興起歲月！

#關子嶺 #美食 #嘉義

旅遊經 2025.11.09 59
紐西蘭將進入旅遊旺季 《米其林指南》將進駐紐西蘭，這「四處」為評選目的地！

紐西蘭將進入旅遊旺季 《米其林指南》將進駐紐西蘭，這「四處」為評選目的地！

#美食 #米其林指南 #咖啡

旅遊經 2025.11.09 20
盤點2025最療癒美食聖誕倒數月曆：Aunt Stella餅乾、TWG茶香、星巴克一次收齊！

盤點2025最療癒美食聖誕倒數月曆：Aunt Stella餅乾、TWG茶香、星巴克一次收齊！

#香氣 #咖啡 #禮盒 #聖誕倒數月曆 #造型

女子漾 /編輯周意軒 2025.11.09 218
「泉」假期，全台最不怕秋老虎的「蘇澳」 瓏山林、煙波蘇澳四季雙泉館推冷熱泉秋冬之旅

「泉」假期，全台最不怕秋老虎的「蘇澳」 瓏山林、煙波蘇澳四季雙泉館推冷熱泉秋冬之旅

#療癒 #飯店

旅遊經 2025.11.09 23
2025台北國際旅展 農業部「農遊館」及「國家森林館」打造永續農遊新風潮

2025台北國際旅展 農業部「農遊館」及「國家森林館」打造永續農遊新風潮

#紅茶 #咖啡 #花蓮

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.11.09 37
