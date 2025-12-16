2025-12-16 17:15 女子漾／編輯許智捷
虞書欣《雙軌》開播掀波瀾 霸凌指控未歇一次整理 趙露思直播言論遭解讀「隔空較勁」
隨著虞書欣主演的新劇《雙軌》正式開播，相關討論再度升溫。然而，戲劇話題之外，她過去捲入的多起爭議也同步被重新翻出。從張昊玥實名指控節目期間遭遇霸凌、家族企業財務背景引發質疑，到與同為「95 花」的趙露思之間，被外界解讀為「隔空較勁」的直播言論，相關事件持續在網路發酵。
儘管多數爭議仍停留在輿論與解讀層次，尚未有司法定論，但在作品上線之際，虞書欣所面臨的輿論壓力，也讓《雙軌》的開播氛圍顯得格外複雜。
一、張昊玥霸凌／職場欺凌指控
一、張昊玥霸凌／職場欺凌指控
曾於 2016 年共同參與綜藝節目《一年級·畢業季》的演員張昊玥，九月以實名方式公開發文，指控當年在節目錄製期間，遭到虞書欣帶頭的言語霸凌與冷暴力。
張昊玥指控內容
張昊玥表示，虞書欣曾在公開場合嘲笑她長相像「蜘蛛精」，並曾出現「要扯她頭髮」等言語；在節目錄製過程中，虞書欣被指帶頭形成小團體，對她刻意冷處理，使其長期被孤立，形容自己在現場如同「透明人」。
張昊玥也提到，該段經歷對其心理造成嚴重影響，導致精神狀況崩潰，後續罹患憂鬱症，並在 2017 年後逐漸淡出演藝圈。
爭議延燒細節
張昊玥要求節目組公開完整錄製母帶，以釐清事實。虞書欣方面則透過律師發布聲明，主要針對「網路侵權、不實內容」進行維權，未正面回應霸凌指控本身。
此外，網路上曾出現由虞書欣粉絲發布的「代張昊玥道歉信」，將事件描述為「小插曲」，張昊玥隨後出面否認該內容與其無關，並表示不接受該說法，使事件熱度再度升高。
二、家族企業與財務相關爭議
二、家族企業與財務相關爭議
（網路爆料與輿論質疑，未經司法定讞）
限高消費與炫富質疑
隨著輿論升溫，虞書欣家族背景也被重新檢視。網路資料指出，其父親虞丕杰曾因家族企業債務糾紛，被列入「限制高消費人員」名單（限高令），但同時被爆出仍有高額消費行為，引發外界對虞書欣「富家千金」形象的質疑。
國企交易與稅務疑雲
另有網路爆料稱，虞書欣父親名下公司疑似捲入與國企「新餘鋼鐵集團」約 15 億元人民幣的異常交易，相關討論涉及資產流轉不透明、上市公司資產使用爭議、高利貸糾紛與稅務規避等質疑。不過，以上內容目前多停留在輿論與爆料層次，尚未見司法判決結果。
三、與趙露思競爭傳言
三、與趙露思競爭傳言
虞書欣與趙露思同為「95 花」代表人物，在影視資源與商業代言市場中長期被視為競爭關係，趙露思的直播發言曾被解讀為暗諷虞書欣。
事件背景
事件源於2024年1月20日，虞書欣所乘坐的商務車因錯過出口，在高速公路上違規倒車，當時有私生飯追車尾隨，也同樣跟著違規，當時北京交警迅速介入調查，最終司機被記12點，虞書欣工作室也就此事件公開道歉，並強調虞書欣本人並無駕照，並非由其本人駕駛。
趙露思的公開動作
在上述爭議傳出後，趙露思於一次直播中練習駕照考題，當遇到「高速倒車扣12分」的題目時，開玩笑地表示：「這個我知道，因為之前有個藝人...」後半句話並未說出來，只和鏡頭外的工作人員對看一眼。
輿論解讀
外界普遍認為，趙露思雖未點名任何人，但由於該直播內容與先前網路流傳的違規傳聞高度重合，加上「高速公路倒車」屬於相當具體的違規行為，該段發言被視為對虞書欣團隊爭議的「隔空諷刺」或「暗酸」。
不過，雙方皆未就此事件正面回應或證實影射對象。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower