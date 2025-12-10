2025-12-10 11:15 女子漾／編輯張念慈
又一位死會！陳晨威求婚啾啾成功：9位人氣啦啦隊女神嫁給了誰？超狂背景一次整理
樂天桃猿外野手陳晨威向中信兄弟啦啦隊女神啾啾求婚成功，這是繼朱朱、十元、豆芽以來，2025年第4位宣布死會的啦啦隊員，掀起一波「女神死會潮」討論，也讓球迷好奇：「到底有多少啦啦隊女神，已經名花有主了？」
以下就從最新一對開始，盤點近年幾位人氣啦啦隊女孩的感情歸屬，一起看看「女神都嫁給了誰」。
1. 最新一對！啾啾 Julia × 陳晨威：中信辣妹女神情定樂天猿外野手
中信兄弟 Passion Sisters 人氣成員啾啾（Julia），和樂天桃猿外野手陳晨威在今年7月認愛，小她6歲的「小鮮肉外野手」一度被球迷笑稱是「最大贏家」。如今兩人再傳喜訊，陳晨威趁休賽季精心安排求婚，啾啾也在社群上甜喊「Yes, I do」，正式升格準陳太太。
求婚告白細節也閃到不行。陳晨威說：「你的背號是49剛好是我背號98的一半，我相信這是緣分，也或許是註定。你是我的一半，因為有你，才變成我們，所以，你願意嫁給我嗎？」浪漫連隊友都招架不住。中信球團則轉述啾啾心情，表示能遇到這麼棒的另一半「彼此都很珍惜、也覺得很幸福」，近期將安排登記、婚禮也在規劃中。
2. 心韻 × 林承飛：前樂天女孩牽手樂天游擊手 背號與日期都藏滿浪漫
前樂天女孩成員心韻，和樂天桃猿游擊手林承飛的戀情原本就備受關注，2025年6月她無預警在 IG 曬出婚戒照，宣告與林承飛登記結婚：「2025.06.23，被綁定了。」
這個日子不是隨便挑的，兩人透露 6/23 是「理想中的結婚日」，不只與各自球衣背號有關，把兩人的生日數字加起來也剛好是 623，完全是命中注定的情侶數字。對於這段終於修成正果的戀情，球迷也紛紛留言「林太太恭喜」、「阿飛一定要好好顧心韻」。
3. 朱朱 × 圈外老公：結束 6 年應援生涯 1 天內完成「結婚＋升格人母」雙重喜訊
前富邦悍將 Fubon Angels 成員朱朱（朱珮慈），在結束6年啦啦隊生涯後，2025年5月宣布與圈外男友到戶政辦理結婚登記，寫下：「幹大事了，換發身分證，踏進下一個人生旅途。」
沒想到隔天她再拋出第二發震撼彈，公開寶寶超音波照與親手編織的小毛衣，宣告即將當媽媽，形容自己接下來要好好守護這份「永不離職的職位」。從啦啦隊女神到新手媽媽，她把人生下一階段的感動全部分享給粉絲。
4. 豆芽 林裕庭 × 王健：前中信、富邦人氣成員 嫁給舞台上的靈魂伴侶
曾效力中信兄弟與富邦悍將啦啦隊的「豆芽」林裕庭，外型甜美、身材火辣，是不少球迷心中的「最想娶回家女神」。她在2024年答應「LuxyBoyz」成員王健的浪漫求婚，年底完成登記，2025年3月於台北漢來舉辦盛大婚宴，短今、巫苡萱、曲曲等啦啦隊好友全到齊，伴娘團火辣到被封「最兇戰力」。
婚禮上，豆芽一系列婚紗照也在網路瘋傳，深V紅禮服、開衩禮服一次解鎖， Threads 上她還自嘲：「我婚禮非常防範啦啦隊比我辣，結果沒防到我妹，真是失策！」讓網友笑翻。
5. 十元 陳詩媛 × 王齊麟：樂天女孩嫁羽球金牌 「最萌身高差」修成正果
前樂天女孩「十元」陳詩媛跟台灣羽球黃金男雙之一的王齊麟，從公開戀情到求婚一路都在粉絲祝福聲中。去年底王齊麟在 IG 浪漫下跪求婚，今年6月10日兩人在親友陪同下，現身內湖戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻。
兩人被稱為「最萌身高差 CP」，188 公分的王齊麟曾在社群笑說：「我跪下跟她一樣高。」十元也回：「他跪下跟我一樣高。」甜蜜互動讓粉絲直呼「這對真的太可愛」。
6. Peggy × 黃瀚霆：中信女神嫁「南台灣最帥建商二代」
同樣來自 Passion Sisters 的 Peggy（黃沛祺），早在2023年就宣布結婚，對象是中洲建設總經理黃瀚霆，被房地產圈封為「南台灣最帥建商二代」。
黃瀚霆雖是建商二代，卻從工地基層做起，扛水泥、清水溝一路做到總經理，和 Peggy 的形象一樣努力派。婚後 Peggy 也沒急著引退，仍在球場持續應援、拍廣告，工作與婚姻兩頭兼顧，被球迷稱為「人生勝利組代表」。
7. 貴貴 × 小魏：Passion Sisters 最資深成員 嫁給愛情長跑10年的攝影師
中信兄弟 Passion Sisters 的「貴貴」，是隊上資歷最深的成員之一，從2014年加入至今人氣始終穩定。她在2023年9月宣布與愛情長跑10年的平面攝影師男友「小魏」結婚，兩人從學生時期一路走到現在，標準的青梅竹馬愛情故事。
貴貴當時也向球迷掛保證，婚後「還不會退啦啦隊，也沒有立刻生小孩的打算」，希望繼續在場邊陪大家一起應援，讓不少粉絲大鬆一口氣。
8. 艾璐 × 胡智為：Uni-Girls 女神升格「大嫂」 為愛選擇退隊專心當媽媽
統一獅 Uni-Girls 成員艾璐（李亞璇），在2022年嫁給隊上投手胡智為，婚後仍繼續在場邊跳舞，被球迷暱稱為「大嫂」，人氣完全不減。
2024年，她在球場上宣布懷孕好消息，同時也眼泛淚光向球迷告別，決定暫時卸下啦啦隊身分，專心安胎與育兒。後來又被曝光曾因子癲前症緊急早產、甚至收到病危通知，讓這對夫妻一路走來格外不容易，也更讓粉絲心疼又祝福。
9. 粿粿 × 范姜彥豐：前 Passion Sisters 女神 從甜蜜婚姻到婚變風暴
曾是 Passion Sisters 成員、後來在《全明星運動會》紅隊擔任經理爆紅的「粿粿」，在2022年與模特兒范姜彥豐結婚、同年迎來女兒「粿醬」，當時一家三口被視為「啦啦隊最夢幻家庭」。
不過今年起兩人婚變風波不斷，范姜彥豐在社群指控粿粿與王子邱勝翊婚內出軌，掀起巨大輿論壓力，雙方目前已協議離婚與贍養細節，並約定不再延伸攻擊他人。曾經的甜蜜模範夫妻，如今成了啦啦隊女神婚姻中最具爭議的一例。
啦啦隊女神也想談戀愛：從「禁愛令」到勇敢說愛
過去不少球團對啦啦隊成員都有「禁愛」潛規則，擔心偶像形象受影響，但這幾年可以明顯看到風向轉變。不只啾啾、Peggy、貴貴等人接連公開婚訊，像十元、心韻、艾璐這些已婚、甚至當媽的女神，人氣依舊不減，球迷也願意把祝福給她們。
從球員、羽球金牌，到建商二代、攝影師、舞團成員，每一段都是她們親自選擇的生活搭檔。對許多粉絲而言，看到女神不只是球場上的完美笑容，更能在愛情裡獲得安穩與被愛，反而讓人覺得「追了這麼多年，終於等到她幸福」。