2025-12-09 14:01 女子漾／編輯許智捷
2025 AAA 根本「寶劍室阿姨上班現場」！ 國民天使朴寶劍「發糖、摸頭、騎 YouBike」超強社交名場面統整
2025 AAA 落幕後，討論熱度不降反升，而最被瘋狂點名的名字不是得獎者，而是國民天使朴寶劍。
網上直呼這場典禮根本變成「朴寶劍個人魅力展示會」，從入場到散場幾乎每一個鏡頭都能掀起一輪驚呼。有人形容他的貼心程度堪稱「寶劍室阿姨」，能照顧粉絲、搭檔、前輩與好友，全場如同他的大型人際溫度計。
1. 紳士之舉：站著繞場關懷粉絲，親民到像在「參選」
繞場時，多數藝人坐著揮手即可，但朴寶劍選擇「全程站立」。他不只朝前方揮，還抬頭向二、三樓粉絲鞠躬、比愛心，像在確認四面八方的每一位都被看見。這份近乎細膩到不可思議的親民感，引爆「天使寶劍」刷屏，更有人打趣：「這畫面太像參選人了。」
2. 瘋狂照顧佐藤健：發糖果、伸手「救朋友」
頒獎時，朴寶劍在台下依然「忙不過來」。先是悄悄從口袋拿出糖果遞給身旁的佐藤健，兩人的低調互動立刻萌翻一票粉絲。
後來到文素利分享感言時，佐藤健不小心被拍到大螢幕上，朴寶劍眼尖發現後，立刻輕托他手肘，把他帶離畫面邊界。這個像怕朋友「意外搶鏡」的小舉動，瞬間讓兩邊粉絲心都化了：「寶劍的保母模式永遠在線。」
3. 世紀同框：三大「前任 CP」合照含金量爆表
今年 AAA 最大的驚喜之一，就是朴寶劍把三位代表作搭檔一次召喚成功。
IU《苦盡柑來遇見你》
金裕貞《雲畫的月光》
惠利《請回答 1988》「澤善 CP」
他甚至主動拿起手機，與金裕貞、惠利拍下夢幻自拍。這張「多重宇宙合照」瞬間橫掃論壇，粉絲：「這畫面是要我們怎麼活？」
4. 跨國社交力爆棚：主動向「偶像」林俊傑握手寒暄
粉絲都知道，朴寶劍早在 2019 年新加坡見面會時，就曾自彈自唱翻唱林俊傑的代表作〈修煉愛情〉。他當年坦言自己非常喜歡這首歌，為了給當地粉絲驚喜，特地花了很長時間練習中文發音與鋼琴編排，準備得相當用心。
也因此，今年 AAA 上最讓人驚喜的瞬間之一，就是典禮進行到一半，朴寶劍突然被拍到湊向林俊傑主動打招呼。林俊傑也立刻轉頭熱情回應，兩人握手、點頭、鞠躬，一套禮節流暢自然，完全展現出朴寶劍真摯又謙遜的社交魅力。
5. 澤善 CP 粉絲大暴動：清晨晨跑＋甜度爆表合照
典禮上進行「撒嬌挑戰」時，輪到惠利出現在大螢幕上，朴寶劍立刻舉起手機專注錄影，臉上還掛著毫不遮掩的燦笑，彷彿在看老朋友可愛的一面。
典禮途中經過惠利身後時，他甚至俏皮地伸手輕摸她的頭，這種自然又寵溺的小動作，讓粉絲瞬間心臟暴擊。
更驚喜的是，典禮結束後兩人罕見公開一系列合照，讓粉絲瞬間穿越回雙門洞時代。惠利更透露，寶劍當天清晨還主動約她一起晨跑，而朴寶劍本人也隨即在社群 po 出晨跑路線與素顏自拍。多年不變的默契與純粹友誼，再次讓粉絲激動狂喊：「澤善 CP 的售後太豪華。」
6. 零架子男神：YouBike 在高雄趴趴走，接地氣到不行
當天上午，高雄就已有不少民眾在社群平台分享「巧遇朴寶劍」的貼文，引發一波小騷動。
結束正式行程後，他隨即也在社群晒出自己穿著橘色外套、在高雄街頭騎 YouBike 的照片。姿態輕鬆自在，完全沒有巨星距離感。
7. 看表演也很投入：牽著 IU 一起搖擺，氛圍感滿分
林俊傑登台演唱時，台下的朴寶劍完全沉浸在旋律裡，不但跟著節奏輕鬆搖擺，雙手也隨著音樂自然擺動，像是被瞬間拉進專屬的小宇宙。更可愛的是，他還順手拉起身旁的 IU一起搖動雙手投入音樂，被粉絲笑稱根本是「E人強迫I人營業」。
在其他表演橋段也被捕捉到不少超嗨的朴寶劍。
忙著社交的朴寶劍獎項卻也沒少拿！2025 AAA 朴寶劍憑藉《雲畫的月光》與金裕貞拿下「Legendary Couple 傳奇情侶獎」，又與 IU 以《苦盡柑來遇見你》獲頒「Best Couple Award 最佳情侶獎」。
個人部分更是一口氣抱回「Best Artist Award 最佳藝人獎」、「Asia Celebrity Award 亞洲明星獎」，以及象徵年度最高榮耀的「年度男演員大賞」。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower