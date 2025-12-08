曼樺老師「2026運程全攻略」駕馭丙午馬年！唐玉書前來見證「做好事」！

照片說明：曼樺老師新書發表會上，好友唐玉書（右）前來分享見證。

照片說明：資深藝人小亮哥（左）也現身曼樺老師新書發表會現場。

在一個充滿變數的時代，人們對於未知的焦慮，清晰的人生地圖，不僅標註財富與愛情，更指引心靈的方向。各自領域皆臻至巔峰的女性，命理學家曼樺與產業跨域專家顧問唐玉書--攜手同框分享如何以智慧與心態，駕馭自己的人生航道。曼樺老師發行年度鉅作《丙午馬 2026 年運程全攻略》。這不僅是一本生肖運勢指南，更是一份融合了全球局勢觀察、風水佈局與內在心法的生活哲學手冊。

曼樺老師，這位在兩岸三地命理界享有盛名的奇女子，以其河洛派嫡傳弟子的身份與紮實的易經底蘊，為無數迷惘者點亮前路。她以深入淺出的方式解讀面相、精通九宮飛星與居家辦公風水，並透過每年詳盡的生肖運程分析，幫助人們知運、掌運，最終達成知命、創運的生命實踐。曼樺老師的著作，向來是人們在年度交替之際，調整步伐、趨吉避凶的重要參考。2026 年攻略，不僅完整呈現丙午馬年的整體脈動，更詳盡解析了十二生肖如何化解太歲，收錄了實用的幸運色搭配、招順財、旺桃花的實用方法，甚至提供了調理五行開運料理的食譜，旨在透過全方位的整合，暢旺興盛一整年。

唐玉書表示，與曼樺老師緣分要從我今年的新書發表會說起。正是在那場合，促成了這段美好的姻緣，所以我的第一個身分，就是這段合作的「媒人」。第二個身分，我是「見證者」。為什麼呢？因為我剛好邁入「五十知天命」的階段，知命、論命，正是曼樺老師的專長。我們讀這本書，除了理解命運、學會趨吉避凶，更重要的是看見「命」與「運」：一個先天、一個後天。讀曼樺老師的新書之餘，也別忘了看看唐玉書的《奇蹟產生氣》。唐玉書也說，龍年需要正能量，人家說九死一生，關鍵在於你有沒有那個智慧與正向力量，去看到那百分之十的「生」。很多人只盯著百分之九十的「死」，對不對？

唐玉書的生命軌跡，本身就是一部精彩的「逆轉勝」故事。她橫跨產、官、學、媒等數個領域，曾擔任電視台記者、公關行銷專家、五星級飯店總經理、海洋事業高層，甚至進入公部門擔任花蓮縣政府觀光處處長。如今，她是台灣神秘客服務稽核管理協會的執行長。她的成就，並非來自對環境的迎合，而是來自於對自我邊界的持續擴展。唐玉書鼓勵人們：不害怕走出熟悉的環境，當舒適圈擴展到宇宙無敵大時，走到哪裡都舒適自在。他也特別提及「做好事，必有好運」的信念。她以行動者的視角，為曼樺老師的命理智慧提供了最堅實的佐證：運勢的指引是地圖，而積極的態度與良善的行為，才是推動人生羅盤前進的實質動力，體現了「知命」與「創運」之間的邏輯關係 -- 命理指出了可能的流向，而個人的正念與行動，則決定了結果的奇蹟。

曼樺老師的這本 2026 年運程全攻略，不僅是一本預測書，更是一本實用的轉運指南。它引導人們透過風水、食療與色彩的具體佈局，為新的一年做好萬全準備。唐玉書的現身，則為這份古老的智慧賦予了現代職場與生活的實戰意義。她提醒我們，命運掌握在自己手中，智慧的指引，應當轉化為勇氣與行動。這兩位女性的交會，為我們展現了一個清晰的前瞻：面對 2026 年的挑戰與機遇，我們需要的不是被動的等待，而是主動的佈局。