理想混蛋攻蛋紀念單曲！超嗨的〈什麼什麼〉聽了絕對想一起跳起來！

via 理想混蛋's Instagram

Hi there，前陣子剛剛成功在台北小巨蛋舉辦《不是因為天氣晴朗才見面》演唱會的理想混蛋，也特別在演唱會上首次演唱了他們為這項成就而創作的單曲〈什麼什麼〉(2025)，這是這首歌的首次演唱，也算是他們送給現場粉絲的大禮。加上了這首歌，理想混蛋今年也發行了五首單曲，雖然新專輯一直沒有確切消息，不過因為時不時地發行單曲，所以好像也沒有太大的空窗期，但在這次演唱會、這首〈什麼什麼〉發行之後，理想混蛋也在訪談中表示，或許明年很有機會讓新專輯問世。

〈什麼什麼〉在演唱會上被首次演唱，雖然理想混蛋表示請現場觀眾不要錄影外洩，但實際上在兩天演唱會結束後就發行了，這個速度真的讓有參加演唱會的粉絲們非常驚喜，畢竟在演唱會後還會有好幾天都沉浸在現場氣氛中，同一時間搭配這首〈什麼什麼〉，就讓這樣的氛圍更加地延續了，因此這個做法確實是很有心回饋粉絲的舉動。

👉 推薦閱讀：八週年快樂！理想混蛋獻給自己、也獻給大家的〈祝你生日快樂〉！

在去年發行過濃厚搖滾風格的〈頑強〉後，這首〈什麼什麼〉算是又一首氣氛高漲、快節奏的歌曲，想想也是，要在演唱會上首次亮相、並獻給所有粉絲，這樣一首輕快又熱血的歌曲是再適合不過的類型了。而除了曲風很討喜之外，歌詞內容其實也充滿了巧思，主旨是想要呼籲大家不要過多地在乎他人眼光，社會上對於人們的既定期望就像是枷鎖一樣，會阻礙大家成為更好的自己，所以只要有夢想、有目標就盡情地去完成！

在這樣正面的氛圍之中，理想混蛋也運用「藏尾」的方式將團名四個字鑲進歌詞裡，如果來沒有發現的朋友可以到中、後段的過橋部分去找找，這樣的手法一連出現了兩次，實在很令人讚嘆他們巧思。而除此之外，我自己很喜歡的部分，大概就是在很多句歌詞的結尾，適用了類似喊叫的方式去呈現，在主唱雞丁和鼓手可沛共同的聲音詮釋之下顯得很有活力，而我在歌曲發行之後從成員社群中的短短花絮才發現，原來吉他手阿哲和建廷也有獻聲，讓整體形成了更飽滿的情緒。

via 理想混蛋's Instagram

〈什麼什麼〉的 MV 直接採用了演唱會現場的畫面剪接而成，雖然有點看不出來是特定的哪個晚上，或是兩個晚上混合拼接起來的，但是確實把這首歌在當晚帶給大家的熱情都傳達出來了。我蠻喜歡 MV 裡的鏡頭切換和運鏡，或許因為有幸參與到演唱會的第一晚，所以從影片裡可以感受到現場澎湃的一切，不曉得沒有跟到演唱會的朋友會不會也有一樣的感覺呢？

理想混蛋的〈什麼什麼〉算是勢頭蠻盛的一首歌，短短一個月在 YouTube 上的觀看次數就超越了上兩首單曲，也許很多人都走不出演唱會的氣氛，又也許更多人想一起體驗現場的氣氛，所以這首歌在很多方面都有成功散播開來的理由，直到現在我也幾乎每天都會找來聽，算是近期真的很喜歡的一首歌，如果是最近才注意到理想混蛋的朋友，推薦如果從這首〈什麼什麼〉開始聽是不會失望的！

👉 推薦閱讀：只要和對的人待在一起就能〈萬事大吉〉！理想混蛋致敬友誼的超熱血單曲來襲！

----------

🎧〈什麼什麼〉官方收聽連結：bestards.lnk.to/BlahBlah

----------

追蹤我的 Instagram：written_by_boy

追蹤我的 Facebook：睿忒 Writer

追蹤我的 Spotify 歌單：Writer's Monthly Picks

👉 本月推薦好物：SONY WF-C710N 真無線降噪耳機