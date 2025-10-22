八週年快樂！理想混蛋獻給自己、也獻給大家的〈祝你生日快樂〉！

via 何樂音樂's Facebook

Hi there，下週即將在台北小巨蛋舉辦《不是因為天氣晴朗才見面》演唱會，並連唱兩天的理想混蛋，他們在上週發行了成團八週年的紀念單曲〈祝你生日快樂〉(2025)，而如果是有持續關注他們的粉絲或許就曉得，這首歌對於他們是有特殊意義的。在去年主唱雞丁生日的時候，習慣每年生日都互相給驚喜的成員，就創作出了一首歌送給他，這首歌當初由雞丁之外的三位成員阿哲、可沛、建廷所創作，當初聽起來簡單好聽，沒想到竟然會搖身一變成為〈祝你生日快樂〉的前身。

當初在社群上放出原始版本時，就已經有不少粉絲敲碗，希望能夠將這首歌正式發行，而理想混蛋趁著這次成團八週年、小巨蛋演唱會舉辦之前的這個時間點，發行這首〈祝你生日快樂〉，算是在意義、時機都非常地剛好，不但在歌曲當中展現了四位團員的好感情，同時也讓一直等著這首歌的粉絲們覺得感人，在兼顧表達自己以及回饋粉絲的情況下，〈祝你生日快樂〉實在是來得很巧！

👉 推薦閱讀：理想混蛋初嘗快節奏搖滾！成團七週年紀念單曲〈頑強〉滿滿正能量！

很罕見地，因為當初是送給雞丁的生日禮物，所以在這首完整版的〈祝你生日快樂〉裡，除了平常都會唱歌主唱雞丁及鼓手可沛之外，也出現了兩位吉他手阿哲、建廷的歌聲，並且就跟一開始在社群所放上的 demo 版本是一樣的順序，雖然沒有做出什麼變動，不過就是這種原汁原味的感覺，才有一種從玩樂中蛻變成正式作品的那種悸動，原本的禮物作品能夠成為正式單曲發行實在是讓人感到很有趣。

在〈祝你生日快樂〉中大致上就是形容了四人之間的友情，原本各自因為上學認識而湊在一起的理想混蛋，出道後也一起走過了八個年頭，即便常在採訪中表示有時也會吵架或意見不合，但就像歌曲中所說的「翻開所有回憶都是你」，現在回過頭來看一定都是很有意義回憶吧。歌曲由原先的 demo 為主體，再多了一些後續加入的銜接段落，其實聽起來整首歌很順耳，沒有再次重造的那種不適應感，我想這也是因為理想混蛋的作品經常都是彼此討論、共同創作而來的緣故吧。

via 何樂音樂's Facebook

除了歌曲本身的意義，MV 也是很有看點的一部分，在成團八週年之際，公司讓理想混蛋四人相信了以此為理由而接受採訪，沒想到拍攝到最後只是公司策畫的一場整人計畫！真正的目的是要將這些畫面放進〈祝你生日快樂〉的 MV 中，所以在影片中可以看到前半部是接受假訪談的理想混蛋，後半部才是知道真相後的他們所以拍攝的鏡頭。這確實是蠻有趣的一項計畫，同時也讓人明白，也許樂團的四人可以這樣長久地走過來，應該也跟一間快樂、用心的公司拖不了關係吧。

〈祝你生日快樂〉其實蠻像理想混蛋以往會有的那種音樂風格，沒有刻意去創新或是想要迎合某種風格，這首歌是很純粹的，在前進小巨蛋演唱會之前，他們依舊能保持這種單純是讓人覺得很幸福的，他們依舊是從出道就熱愛音樂、熱愛表演的他們。這兩年陸續發行了幾首單曲，不過下一張專輯卻都還沒有消息，距離上一張《半熟理想》(2023) 也快兩年了，希望在這次的小巨蛋演唱會上可以透露一絲消息，或是在演唱會後就有預定的行程那就更好了！

👉 推薦閱讀：每個人都值得被溫柔對待，理想混蛋最新療癒單曲保證穩穩地〈接住你〉！

----------

🎧〈祝你生日快樂〉官方收聽連結：bestards.lnk.to/HBD

----------

追蹤我的 Instagram：written_by_boy

追蹤我的 Facebook：睿忒 Writer

追蹤我的 Spotify 歌單：Writer's Monthly Picks

👉 本月推薦好物：SONY WH-CH520 無線藍牙耳機