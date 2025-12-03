2026春節禮盒開箱✨樂東菓丼：夏威夷豆塔界的天花板？馬年送禮不踩雷，連長輩都淪陷的台北甜點推薦！

說真的，每到年底我的「選擇困難症」就會準時發作。

身為一個每天在辦公室跟團購、下午茶奮戰的社畜（誤），每到過年要挑選送長輩禮盒推薦或是客戶春節禮盒，真的比趕年底結案報告還焦慮！😱

畢竟送禮這件事，就是一場無聲的戰爭。包裝要看起來高質感（不能像隨便路邊買的），內容物要好吃不甜膩（長輩最愛講這句），重點是——絕對不能踩雷！💣

今年在搜尋春節禮盒推薦 2026時，被我挖到一家在團購圈討論度很高的「樂東菓丼」。

開箱✨樂東菓丼：夏威夷豆塔界的天花板？馬年送

​聽說他們家的夏威夷豆塔是許多人心中的 TOP 1，這次我直接幫大家開箱實測，看看這家台北甜點推薦名店，到底是不是傳說中的那麼厲害？

顏值先決：拆禮物的儀式感

這次入手的有兩大主角：「菓然雙喜B15禮盒」和季節限定的「菓珍樂心A17禮盒」。

剛收到宅配時，那個外盒質感真的有讓我驚艷到。

​菓然雙喜B15禮盒走的是那種沉穩又不失設計感的路線，拿在手上很有份量，不是那種輕飄飄的廉價紙盒。

這種雅緻的包裝，放在主管桌上或是帶去親戚家，光是拿出來擺在桌上就覺得很有面子，完全符合我們這種不想太高調、但又要展現品味的小資族春節禮盒首選。😎

堅果塔界的王者：夏威夷豆塔 & 夢幻草莓塔

好啦，包裝過關，接下來直接進入「靈魂拷問」環節——到底好不好吃？👇

1. 經典招牌：夏威夷豆塔

大家最關心的夏威夷豆塔好吃嗎？我跟你們說，這個塔皮真的會讓人感動！

​很多市售的塔皮不是太硬就是太粉，但樂東菓丼的塔皮咬下去是「咔滋」一聲，奶香味直接炸開。

上面堆得滿滿的澳洲頂級夏威夷豆，每一顆都飽滿圓潤，裹著薄薄一層特製焦糖。

最讓我驚訝的是，它完全不黏牙！那種酥脆中帶點焦糖甜香的口感，真的是我有史以來吃過數一數二厲害的。

如果你在找堅果塔禮盒推薦，這款絕對是安全牌中的王牌。🏆

2. 少女心噴發：菓珍樂心A17禮盒（季節限定）

打開菓珍樂心A17禮盒（內含堅果塔5入+草莓塔5入），我的視線完全無法從那個草莓塔移開。😍

​這款新春限定甜點真的太美！它不是那種只有草莓醬的無聊甜點，塔面上鋪滿了粉嫩的草莓牛軋糖心，最上面還霸氣地放上了草莓凍乾！

一口咬下，先是酥脆的塔皮，接著是酸酸甜甜的草莓香氣在嘴裡化開，口感層次超級豐富。

那種自然的酸甜感，就像在吃高級法式甜點一樣，完全沒有可怕的化學味。

這款拿出來招待閨蜜或小孩，絕對會被秒殺！🍓

手工糖果：顛覆我對「傳統零食」的刻板印象

除了塔類，這次禮盒裡的五款手工糖果也是臥虎藏龍。

​老實說，我以前看到核桃糕這類東西都會默默飄走，但這次試吃後，我發現我錯了...

夏威夷豆椰棗潛艇堡

這款造型超可愛！就像一艘迷你的深色潛艇。

​外層是來自中東的頂級椰棗，把整顆澳洲 4L 等級的巨大夏威夷豆「抱」在中間。

椰棗的軟糯配上堅果的脆口，吃起來有點像軟糖但又更健康，那種天然的甜味很高級，完全不膩口。

南棗核桃糕 & 芝麻核桃糕

這兩款就是馬年禮盒推薦送長輩的秘密武器。

​外觀是切得方方正正的深色塊狀，透著淡淡的光澤。我原本很怕會黏假牙（幫阿嬤擔心），結果意外地軟Q好咬！

​南棗的香氣很濃郁，芝麻款則是越嚼越香，是那種配熱茶會停不下來的古早味進化版。🍵

草莓牛軋糖 & 可可杏仁牛軋糖

切面看得到滿滿的誠意！草莓口味可以看到紅紅的草莓果乾點綴其中，吃起來酸甜開胃；

​可可杏仁則是濃郁的大人味巧克力香。

重點是，它們都不會死甜，下午在辦公室偷吃一顆，心情瞬間被療癒～✨

為什麼選它當 2026 春節伴手禮？

這幾年大家嘴都變刁了，市面上很多團購春節禮盒雖然便宜，但吃起來就是少了一點溫度。

樂東菓丼 春節禮盒給我的感覺是「真材實料」，不管是塔皮的酥度、堅果的新鮮度，都吃得出店家的用心。

​不管是公司行號送禮想要展現誠意，還是過年送親友什麼好不想被嫌棄，這裡都有適合的組合。

而且他們家的東西，是那種你擺在茶水間，會瞬間被同事「掃盤」的等級。🤣

過年最怕什麼？最怕過年宅配甜點塞車、熱門款缺貨啊！

如果你正在煩惱2026過年伴手禮或是馬年禮盒推薦，不想跟別人送一樣的超商禮盒，那真心建議先把這家收進口袋名單。

別等到最後一刻才在焦慮，好的年節伴手禮是不等人的！

​趕快趁現在還訂得到，先把面子和裡子都準備好吧！🧧

