《大生意人》角色圖鑑：10大核心人物全面解析！古平原如何從流犯成為商王？圖／大生意人官方微博

晚清商戰大劇《大生意人》自開播以來熱度一路攀升，從考場冤案、票號風雲到商幫勢力角力，每個角色都在亂世格局裡留下深刻痕跡。劇情不只講生意，更講人性：有人因利益沉淪，也有人在絕境裡守住底線。

圖／大生意人官方微博

以下盤點本劇最具代表性的10位角色，看他們如何在動盪時局中推動故事前進、也共同塑造古平原從流犯到「商王」的傳奇。

《大生意人》古平原（陳曉 飾）

圖／大生意人官方微博

從文弱書生到「商王」，整部劇的中樞神經

古平原本是胸懷抱負的晚清書生，卻因考場蒙冤被流放寧古塔，戴著枷鎖在風雪中求生。他不是天生的江湖人，卻在最殘酷的環境裡練出了「胸中驚雷，面上平湖」的本事：懂得隱忍、會借勢，也敢在關鍵時刻亮出刀鋒。

他先靠票號立足，接著在茶葉上崛起，再進一步把鹽業、糧食與對外貿易串成一張大網，聯合徽商、晉商、京商、浙商等本土商幫，與東印度公司等洋商角力，一路從流犯走到被尊稱為「商王」的商界梟雄。面對政府、商幫、買辦和三教九流，他既有生意人的圓熟，也保留讀書人的底線，真正做到了「以信聚人，以義立身」。

陳曉的演出，讓這個角色不只是「很會算帳」的生意人，而是一個有血有肉的人，他對恩人與親人的牽掛非常真實，知恩圖報、重情守義，讓這個「大生意人」不只聰明，更令人願意追隨。

《大生意人》王天貴（吳樾 飾）

圖／大生意人官方微博

狠辣奸商做到極致，反派的人味反而最勾人

王天貴是掌控山西票號體系的商界巨頭，把平遙泰裕豐票號做到巔峰，靠的不是運氣，而是對金錢與權勢的極致敏銳。他代表的是舊式商場最黑暗、也最赤裸的一面：只認利益、不講情面，陰狠又精明。

他出場時半張臉藏在門後，慢悠悠探出頭來，笑裡藏刀地打量古平原，像蛇一樣盯著獵物。對他來說，「小錢能通神，大錢就是神」，局勢越亂，他越能嗅到機會。他看人永遠帶著審視與算計，一個眼神就能讓人渾身不自在。

吳樾把王天貴演得又壞又有趣：他會被常四一句「絕後」戳中心窩，氣到臉漲紅、整個人破防；也會在闖王寶藏前步步試探，嘴上說著小心，看到滿屋財寶時卻立刻失守，把古平原推開、癡迷地撲向金銀。

最後，他死在密室錢堆上，瞪大眼睛，嘴裡還喊著「我比老天爺都有錢了」，那種為錢發狂的癲態，讓這個反派成了全劇最難忘的存在之一。

《大生意人》蘇紫軒（李純 飾）

圖／大生意人官方微博

滿門變故後的女中豪傑，用洋商之力下自己的一步棋

蘇紫軒出身滿清貴族，家族卻在變局中一夕失勢，從掌上明珠變成命運棄兒。她沒有選擇沉淪，而是投身洋行成為買辦，主動走到風口浪尖，利用洋商勢力為自己鋪路，也為復仇布局。

蘇紫軒集合智慧、膽量與美貌，她是古平原商路上的勁敵，也是一個始終站在棋盤上方看局勢的「女諸葛」。

她和男人合作、對弈，骨子裡卻從不把任何人放在眼裡，唯有在寧古塔聽到古平原這個名字時，眼裡真正出現波動。李純把「美艷、狠辣、野心、手段」幾個關鍵詞統統演進角色，讓蘇紫軒成為全劇最有氣場的女中豪傑。

《大生意人》李萬堂（黃志忠 飾）

圖／大生意人官方微博

京城首富、鹽業巨頭，也是古平原命運的「隱形推手」

李萬堂是清末京城首富，也是京商圈子的領袖與鹽業壟斷巨頭，他代表的是傳統商幫勢力的頂端玩家。表面看，他只是生意做得大、眼光極準的老商人；但在更深的層面，他早已把生意做到「權力遊戲」裡。

原著裡，他是考場陷害古平原的人，也是古平原的父親——既是加害者，也是「想保住兒子」的那一方。劇中，他躲在千里之外藉機悶聲發財，人參娃娃事件在前線掀起血雨，他卻能從風浪裡精準撈取利益。

在牢裡首次見到古平原，聽完對方談商道與天下，他眼中閃過難得的清澈與欣慰，隨即又恢復老奸巨猾的口吻，提醒他不要太理想化。父子之戰其實從第一集就埋了伏筆：李萬堂以權謀利，古平原以信聚人，兩種經商之道遲早要正面對決。

《大生意人》李成（朱亞文 飾）

圖／大生意人官方微博

手上沾滿人血的清軍將領，硬挺外殼下藏著柔軟一面

李成是清軍將領，自認「手上沾滿人血」，說話直接、性子爽快，是古平原非常敬重的對手。他代表的是亂世中另一股力量：軍人的選擇與掙扎。

朱亞文本身就帶著一股「一眼看得出是帶兵的人」的氣場，即使不穿鎧甲，也像站在萬馬千軍之前。重傷初愈時，他躺在營帳中與獨闖軍營的古平原對話，台詞不多、節奏不快，卻有股壓迫感與試探意味。

戲份不算最多，角色線也並非最完整，卻因為朱亞文演出了亂世軍人的堅韌與柔情，讓李成成為劇中少數「一出場就有分量」的角色。

《大生意人》常四（成泰燊 飾）

圖／大生意人官方微博

馬幫幫主、南北商路關鍵人物，也是古平原欠一輩子的恩人

常四是馬幫幫主、常玉兒之父，也是古平原流放期間的恩人與忘年交。他掌控南北商路，統領馬幫縱橫荒野，為人俠義豁達，重情守諾，是古平原走出寧古塔、開啟商路的重要推手。

他明明是馬幫大當家，卻照樣會在權力之下被迫低頭。當初寧古塔遇阻，就是因為古平原提醒他要「打點」徐管帶，常四急著回家，多送了一百兩銀子，反而引來貪念，讓對方不肯放人。後來，他背上救流民的罪名也要救古平原出來，又因此得罪王天貴被關進大牢。

即便如此，常四再見古平原與女兒時，仍談笑自若，對古平原沒有一句埋怨。

成泰燊把這個角色演得又穩又有鋒芒：平常看似敦厚仁義，一旦面對王天貴，嘴上笑著拋出「無兒無女」的狠話，眉眼壓低、嘴角微勾，語氣輕描淡寫，殺傷力卻極強。

《大生意人》白依梅（向涵之 飾）

圖／大生意人官方微博

青梅竹馬、書香世家之女，是古平原心底最柔軟的牽掛

白依梅出身書香世家，自小跟著父親學醫，也在家中茶葉生意裡幫忙，是最早陪古平原理解「做人與做生意」的人。她溫柔、細膩、善解人意，像一盞始終亮著的燈，照著古平原從書生一路跌進亂世，再一步步成為大生意人的漫長旅程。

在動盪的時代裡，她不像常玉兒那樣縱馬江湖，也不像蘇紫軒那般心機縝密。她的力量是靜水深流：前期柔弱賢淑，後期在時局逼迫下變得堅韌果敢。從照料病患到照顧家業、從青梅竹馬的溫情到獨當一面的成長，她代表的是亂世裡最不張揚、卻最穩定的善意。

在充滿商戰、權謀、陰陽算計的《大生意人》裡，白依梅不是最耀眼的角色，但她是最能讓人喘口氣的存在。她讓古平原記得：即使身處巨浪之中，仍有人提醒他保持善良，記得初衷。

她不是改變棋局的人，卻是讓古平原成為「古平原」的那個人。

《大生意人》蘇叔河（宋寧峰 飾）

圖／大生意人官方微博

只在第一集就領盒飯，卻用一場自證清白演出亂世悲歌

蘇叔河是被貶到寧古塔的二級武將，也是古平原口中的「蘇大哥」。他戲份不多，卻是整部劇氣質的開場白：亂世之中，小人物為了活命、為了家人，能走到多絕的那一步。

他一開始只是想賺錢送兒子出關，談起這個願望時語氣平和，甚至帶著一點對未來的盼望。

人參娃娃不見後，眾人質問，他只對古平原說了句「古爺，信我」，隨即以死自證清白。沒有過多台詞，也沒有煽情動作，只靠眼神和表情的細微變化，就讓觀眾瞬間理解他的委屈、憤怒與不甘。

蘇叔河之死直接引出古平原為救其妻兒、硬剛徐管帶，也點出那個年代生意人的悲劇：

匹夫無罪，懷璧其罪。

在亂世裡，只要你身上有值錢的東西，不管是人參還是本事，都可能成為殺身之禍。



《大生意人》常玉兒（孫千 飾）

圖／大生意人官方微博

鹽幫千金、馬幫少主，既是女兒身也是「江湖夥伴」

常玉兒是馬幫幫主之女、鹽幫千金，從小跟著父親走南闖北，身上有很重的江湖氣。她武藝高強、性格灑脫，是古平原身邊「最強輔助」和重要智囊，也代表著晚清商戰裡女性力量的一種樣貌。

常玉兒不走溫室大家閨秀路線，更像一隻被丟進古裝世界的「野貓」，該出手時絕不猶豫，護起自家人來一點不輸男人。

在開局氛圍偏沉重的情況下，她的靈動與直爽，剛好為整劇添了一抹亮色，她對古平原的情感含蓄卻真切，既是合作夥伴，也是默默站在他身後的人。

有人覺得她「不夠古典」，但常玉兒本來就不是循規蹈矩的古代女子，而是時代夾縫裡，一個憑本事殺出自己位置的商路女俠。

《大生意人》李欽（羅一舟 飾）

圖／大生意人官方微博

皇商繼承人，既是宿敵也是鏡像，一生都在與父命對抗

李欽是清末京商巨頭李萬堂之子，皇商繼承人。他表面上把古平原視為頭號宿敵，在商場上層層設局，甚至想透過掌控鹽業來影響國家經濟命脈；但他同時又富有同理心，後期在民族大義面前選擇與古平原合作，兩人的關係更像「互為鏡像」——既是對手，也是彼此人生裡無法逃開的那個人。

李欽身上有典型富貴少爺的貴氣與衝動，習慣大手筆撒錢、遊戲人間，那些看似不在乎的態度，其實是一層保護色。他一方面不是真的熱愛做生意，另一方面又極力反抗父輩替他寫好的命運劇本。

羅一舟演出了這個角色的天真與倔強，他與黃志忠的對手戲，既有父子之間的情感拉扯，也在不斷累積之後，替後續「父子商戰」埋下厚度。

在老戲骨雲集的卡司裡，能把這樣一個複雜少爺演得不討厭，本身就是不容易的事。