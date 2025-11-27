全台 10 月遭詐 60 億！最常見 3 大詐騙手法曝光　銀行最新防詐機制全解析

2025-11-27 11:31 女子漾／編輯許智捷
全台 10 月遭詐 60 億！最常見 3 大詐騙手法曝光　銀行最新防詐機制全解析。圖／ｇｅｔｔｙ
全台 10 月遭詐 60 億！最常見 3 大詐騙手法曝光　銀行最新防詐機制全解析。圖／ｇｅｔｔｙ

全台詐騙金額在今年 10 月突破 60 億元，背後的原因不再只是老掉牙的假投資或陌生電話，而是已經進化成「會演戲、會變臉、會陪伴」的 AI 詐騙。

圖／內政部警政署165打詐儀錶板
圖／內政部警政署165打詐儀錶板

從仿真視訊到客製化騙局，詐騙集團靠著精準劇本把許多人一步步帶入陷阱。更棘手的是，只要金流被轉到境外，想追回來往往已經太晚。

但與此同時，各家銀行也展開新的攻防戰，AI 偵測、ATM 影像辨識、臨櫃即時攔阻，全都在與詐騙集團搶時間。

以下整理 3 大最常見詐騙模式 + 3 大銀行 AI 防詐機制 + 最關鍵自保原則，完整理解詐騙如何運作以及該怎麼守住荷包。

3 大最常見詐騙模式

1. 逼真視訊會議　Deepfake深偽技術

詐騙模式：以公司高層名義要求匯款

你收到高階主管的訊息，對方說公司將業務重整。隔天你上線開會，看見執行長與財務長都在畫面中，會後還有律師寄來 email，要你匯款到指定帳戶，整個流程毫無破綻。

但這一切都可能是 深度偽造影像 + AI 變聲。真實案例中，詐騙集團就曾利用 Deepfake 佯裝公司主管，在短時間內騙走高額資金。看得到臉、聽得到聲音，不代表對方是真的。

圖／內政部警政署警察廣播電臺全球資訊網
圖／內政部警政署警察廣播電臺全球資訊網

民眾可預防的方法：

只要對方跟「錢」沾上邊，就不要在原通訊軟體回覆。

改以公司正式管道（電話 / 內線 / HR）二次求證。

任何涉及匯款的訊息，都不能靠「視訊」當成真。

2. 官方圖文與網站　AI虛擬生成

詐騙模式：蹭時事、做假官網、假活動

詐騙集團會緊跟熱門事件，用 AI 生成具備「官方感」的圖文、影片與網站。

例如近期政府普發一萬元，詐團立刻搭建假網站吸引民眾登入，因為這件事影響 2300 萬人，分母越大，受害者自然越多。

圖／mygopen
圖／mygopen

民眾可預防的方法：

凡是「登錄個資」「填帳戶」「輸入驗證碼」的網站都要懷疑。

網址不是政府主域名（.gov.tw）就不要點。

不要從社群連結進官網，要自己手動搜尋。

3. 詐騙從來不是「一開始就要你匯錢」

詐騙模式：暖心陪伴、長期聊天、量身打造劇本

這類詐騙難以分辨，因為過程中看不見任何金錢要求，也沒有逼迫。詐團會長期在社群上噓寒問暖、聊天陪伴，再逐步取得信任，並依照你的個性寫出「獨一無二的詐騙劇本」。

圖／新北市政府警察局刑事警察大隊
圖／新北市政府警察局刑事警察大隊

前刑事局預防科科長林書立指出，很多人以為自己不會被騙，但詐團現在不是要你立刻掏錢，而是要先拿走你的信任。

民眾可預防的方法：

只要談到投資、借貸、共同理財，就立刻抽離對話。

當對方要求「保密」時，風險通常已經非常高。

不要以為聊天久、感情好，就是真人。很多劇本都是 AI 客製化。

銀行如何用 AI 保護你的錢？

圖／Getty Images
圖／Getty Images

詐騙能成功，是因為金流轉得快。銀行要防堵，就必須比詐團更快。

機制 1：AI 5 分鐘掃描可疑帳戶（玉山）

玉山銀行測試不同偵測頻率後，讓模型每 5 分鐘掃描一次帳戶異常行為，例如：

金流快速進入又迅速轉出
非典型交易模式

被辨識出來的帳戶會先被暫時鎖定。

這樣的設計讓玉山能攔截 95% 的異常金流。

機制 2：交易後 10 秒內風險判斷（國泰）

國泰世華則把速度提升到 10 秒一次偵測。

同時建立 Fraudar 平台，臨櫃人員可即時記錄可疑行為，更複雜的案件交由分析師建模處理。

他們不會直接鎖帳戶，而是：

低風險：提醒
中風險：追蹤
高風險：提前介入保護客戶

機制 3：ATM 影像與行為辨識（中信、玉山）

ATM 已是詐騙重要節點，因此銀行將防線往前推：

中信銀行

ATM 導入 AI 臉部辨識
若使用者遮住臉、或邊講電話邊操作，會跳出警示

玉山銀行

利用監視器畫面切成一幀一幀
讓大型語言模型判斷是否有「車手特徵」（如不點鈔）
若異常累積達一定程度，就會標示為警示帳戶

最後一道防線：「零信任」

圖／數位發展部moda
圖／數位發展部moda

即使銀行 AI 再進步，專家仍強調最重要的是：不要因為對方掌握你的個資，就以為他是真的。

「零信任」不是技術詞，而是行動準則：

收到訊息先停 10 秒，不急著回覆。

不要照著對方提供的方式驗證，要自己反查。

凡是跟錢相關，都需要二次確認。

你不能保證永遠不被騙，但你能做到「永遠不在第一時間掏出錢」。

2025-11-19 17:44 女子漾／編輯周意軒

華航 87 年來首次出現「全男性空服員航班」，消息一出立即在社群引爆話題。當天一字排開的空少隊伍，高挑帥氣、制服筆挺，宛如男團出道式登場，讓搭到的旅客驚艷直喊：「這根本夢幻男團航班！」不僅象徵性別平權的重要里程碑，也成為華航員工口中「可遇不可求的緣分」。

華航推動性別平權　87 年來第一次「全空少航班」

中華航空自 1938 年創立以來，機組員普遍以女性空服員為主，男性空少在機型與人力配置上曾有名額限制，「男性人數不能比女性多」曾是不成文規定。華航內部人士透露，過去可以出現「全空姐」組合，卻始終沒有「全空少」的歷史紀錄。

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

近年工會持續推動性別平等與公平排班，終於讓制度全面調整。這次的「全空少航班」並非刻意安排，而是組員們依照新制度自由申請時，意外湊成史上第一次「整組男性空服員」。

空少直呼：要多有緣分才會遇到　旅客嗨喊「指定男團航班」

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

參與的空少們在 Threads 感性分享：「要多有緣份才可以一起執行這趟全組男性的航班！超級榮幸可以見證這個里程碑。」

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

不少旅客也在社群留言分享親眼見到隊伍的震撼感：「上週飛紐約就是你們服務的，整趟超棒！」「下次可以提前公告嗎？想指定男團航班。」「看到這組合真的被圈粉，有夠帥！」巧的是，該航班的座艙長恰好即將退休，能在職涯最後階段參與「首見全空少」更顯得難得。

性別不該是限制　華航平權制度是如何做到的？

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

華航內部指出，空服員的訓練、認證、專業能力皆相同，「服務品質與飛安要求不因性別而有差異」。調整制度後，組員皆可依照公平機制排班，不再因性別受到區隔。

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

此舉除了代表航空業逐步擺脫性別刻板印象，也讓更多旅客意識到空服工作的專業與多元。

2025-11-20 21:56 唐蘋想很多

常聽到「撒嬌的女人最好命」，適時撒嬌能讓人融化，想生氣想拒絕都很難，現今兩性平權，撒嬌不是女生的專利，男生撒嬌起來甚至更勝女生呢！撒嬌是放低姿態的請求，讓對方有尊崇感而感到愉快，撒嬌的人得到想要的，被撒嬌的人滿足被需要的感覺，是雙贏的局面，然而撒嬌不能常常使用，避免頻率太高容易麻痺。十二星座中，你知道哪三個星座最愛撒嬌嗎？看看你或另一半中了沒。

Top3：天生嘴甜會灌迷湯軟化對方－雙子座

腦筋靈活的雙子座天生口才好嘴甜會說話，多變的個性可視情況隨時切換狀態，需要撒嬌賣萌時，他們能放下身段討好對方，一點都不覺得彆扭，但他們不隨便對人撒嬌，只在有所求時才會發揮撒嬌功力，直到對方同意才罷休。雙子座撒嬌的方式是灌迷湯軟化對方，為了得到自己想要的，什麼噁心肉麻的話都說得出口。

Top2：善於社交能抓對時機撒嬌－天秤座

社交能力強的天秤座處事八面玲瓏，善於察言觀色很懂得看人說話，很能取悅他人討人歡心。天生優雅愛好和平，不喜歡衝突能包容與退讓，有時喜歡裝柔弱，說起話來溫和迷人，感覺很需要人來呵護，能精準抓對時機撒點嬌，以獲得自己想要的。天秤座雖有與生俱來的撒嬌本領，但不輕易對人撒嬌，只有親近的人才有機會感受他們的ㄋㄞ功。

Top 1：柔情似水擅長以柔克剛－雙魚座

柔情似水的雙魚座個性天真浪漫且善解人意，很懂得展現自己的魅力，最擅長的手法就是以柔克剛，生性感性容易落淚，一旦撒嬌示弱就讓人產生憐憫之心而無法抗拒，雙魚座明白硬碰硬很傷感情，因此很願意放下身段服軟。雙魚座缺乏安全感，總是喜歡粘在情人身邊，天生就是小女(男)人，然而對愛情有許多美好的幻想，加上內心易有許多小劇場，要小心別無理取鬧。

唐蘋想很多

唐蘋想很多

這裡有我的星座、兩性、娛樂時事分析，更有劇評及旅記。曾出版「戀愛的50個現象」圖文書，「聯合報」、「TVBS週刊」、「FsahionGuide流行情報網」、「花蓮最速報」專欄圖文連載，更多作品可追蹤IG/Threads/FB：唐蘋想很多。

2025-11-13 08:18 女子漾／編輯張念慈
財運、好運示意圖。女子漾AI製圖
財運、好運示意圖。女子漾AI製圖

今年進入尾聲，你是不是也在好奇：2026馬年，自己的運勢會不會「翻盤」？命理老師小孟在YouTube頻道公布「2026馬年12生肖運勢排行榜」，從犯太歲、事業、財運到關鍵月份通通點名。整體來看，屬馬、屬兔、屬鼠、屬牛要特別留意職場壓力與財務波動；屬蛇屬豬、屬猴則迎來強勢回升，不只貴人變多，升遷與偏財機會也都上門。以下就照名次，帶你一次看懂自己的2026關鍵提醒。

第12名：生肖馬／犯太歲 壓力極大但有轉機

生肖馬示意圖。圖片來源：Canva
生肖馬示意圖。圖片來源：Canva

屬馬的人在2026年屬於「正犯太歲」，整體壓力感很明顯。工作上變動多，和同事、上司之間容易有摩擦，上半年挑戰一波接一波，常覺得事情永遠做不完。關鍵是穩住情緒，用成果說話，撐過去之後，年終前後反而會迎來轉機，甚至有調薪或升遷的機會。

財運起伏也偏大，3月、6月、9月要特別防投資失利與突發開銷，記得守住正職收入，投資以穩健為主，遠離借貸、標的不明的高風險商品。整體來說，越低調越安全，所有合約、金流細節都要看清楚。

第11名：生肖兔／破太歲 事業壓力多但貴人護航

生肖兔示意圖。圖片來源：Canva
生肖兔示意圖。圖片來源：Canva

屬兔的人在2026年遇上「破太歲」，事業上阻力感相當明顯。職場人際容易出現誤會或暗潮，辦公室政治特別煩人，因此說話做事越低調越好，重要決策、會議內容記得留下紀錄。好消息是，你其實有不錯的貴人運，3月、9月有機會被看見，出現升職或合作邀約。

財務方面，正職收入穩定，但投資與偏財要謹慎。4月、8月可能出現突發支出或貸款壓力，建議優先清償利率較高、金額較大的負債，再來談投資布局。以穩健理財、分散風險為原則，就能把傷害降到最低。

第10名：生肖鼠／沖太歲 財運波動 人事變動多

生肖鼠示意圖。圖片來源：Canva
生肖鼠示意圖。圖片來源：Canva

屬鼠的人因為「沖太歲」，整體運勢起伏不定，壓力集中在職場和財務。上半年容易遇到人事大調整、突發任務或職務更動，2月、5月、8月要特別小心口舌是非，所有合約、文件一定要備份與保存。6月之後情勢才會慢慢穩定，如果願意主動爭取表現，有機會把變動轉化成職涯跳板。

財運方面，3月和9月要防突然的支出或收款延遲，平常務必要留一筆預備金。5月與11月有望出現額外收入或獎金，但投資策略仍建議保守、分散，不要碰高槓桿或一夕致富的標的。

第9名：生肖牛／害太歲 小心人際與合作地雷

生肖牛示意圖。圖片來源：Canva
生肖牛示意圖。圖片來源：Canva

屬牛的朋友在2026年遇上「害太歲」，表面上運勢看似穩穩的，但細節藏在「人際與合作」。上半年可能突然被丟新專案、換主管或團隊重組，壓力來得很猝不及防。建議所有工作內容用數據和紀錄說話，避免被誤會或背黑鍋。3月、9月會遇到貴人，是爭取升職與資源的重要時間，下半年也會看到努力的成果。

財運整體不錯，但2月、6月、8月要管好支出，尤其合作案相關的費用要結清、算明白，避免「賺了業績、賠了錢」。4月和10月適合做小額、分散的投資，以穩穩累積資產為主。

第8名：生肖雞／破太歲 事業向上但要防內耗

生肖雞示意圖。圖片來源：Canva
生肖雞示意圖。圖片來源：Canva

屬雞的人雖然也有「破太歲」干擾，但整體走的是「先忙後甜」路線。工作發展呈現穩定向上，付出通常看得到結果，3月、9月特別有機會被升職或公開稱讚。只是6月要注意和同事、合作夥伴的溝通，所有重要共識都要寫下來，以免後續產生誤解。下半年工作量變大，流程和時間管理若沒整理好，很容易累到身心俱疲。

財運算穩定，除了正職收入，還有機會透過兼職、接案或副業多賺一筆。不過1月與4月容易出現突發支出，購物或投資前先冷靜三秒，投資標的務必分散，不要情緒衝動押注高風險商品。

第7名：生肖虎／運勢起伏 有進有退

生肖虎示意圖。圖片來源：Canva
生肖虎示意圖。圖片來源：Canva

屬虎的人在2026年會明顯感受到「有時衝得很快，有時又被按暫停」。工作上2月與7月挑戰特別多，要有彈性調整心態，4月可能出現一個短暫但重要的好機會。9月和11月則不宜太搶鏡，低調處理問題，避免變成風暴中心。好在下半年整體狀況漸漸穩定，只要不放棄，成果會逐步浮現，過程中多依靠團隊及貴人力量會更順。

財運方面，正職收入算穩，但偏財普普通通。3月、8月要注意投資判斷失誤或臨時大筆支出，手上有資金回籠時，先還清欠款，再規劃長期理財與分散投資，比隨便亂衝安全很多。

第6名：生肖龍／重整階段 穩中藏機會

生肖龍示意圖。圖片來源：Canva
生肖龍示意圖。圖片來源：Canva

屬龍的人在2026年進入「重整體質」的階段，工作走的是穩健路線，同時也有機會打開新的人脈圈或業務線。3月與9月特別適合行動，無論是爭取重要專案、跨部門合作或對外提案都很加分。不過職場中恐有「暗中扯後腿」的狀況，記錄、信件、會議紀要都要留好，年底前後有機會出現升職、轉職或發展新方向的契機。

財運以固定收入為主，額外賺錢機會不算多，因此理財策略務必要保守。2月、7月、11月要注意人情、借款與不必要的消費，最好先訂好每月儲蓄目標，多存少花，就能替下一階段的跳躍做準備。

第5名：生肖羊／後勢轉強 貴人助攻

生肖羊示意圖。圖片來源：Canva
生肖羊示意圖。圖片來源：Canva

屬羊的人2026年後勢看漲，工作運明顯比前幾年順很多。3月與9月很適合主動舉手表現，爭取新機會、談加薪或挑戰新領域都有機會成功。上半年可以專心優化工作流程與人際互動，下半年則有機會靠自己的專業爭取更多資源，成果會愈來愈清楚地浮出檯面。

財運穩定，正職收入可靠。2月和8月可能有不錯的投資機會，但入場前要做好功課，不要跟風。4月要留意零碎花費與交際成本，避免小錢累積變大洞。年中過後有機會拿到獎金或回收舊帳，建議先存起來，5月與11月資金變動較大，記得保守操作。

第4名：生肖狗／穩健進財 機會陸續浮現

生肖狗示意圖。圖片來源：Canva
生肖狗示意圖。圖片來源：Canva

屬狗的人在2026年整體走勢穩中有升，事業運相當不錯。3月、10月非常適合展現實力、拓展人脈，5月更是事業關鍵月份，適合談合作、簽約或部署下一步計畫。年中要特別小心合約內容與條款細節，避免因疏忽造成損失。年底前後容易被主管看見、肯定，是開始規劃長期職涯或進修的好時機。

財運方面表現亮眼，正職收入穩定，過完年後的2月，以及9月都有不錯的投資機會，但仍建議謹慎評估風險。11月與12月適合存錢、做長期理財規劃，把今年賺到的錢好好放進對的地方。

第3名：生肖蛇／運氣漸開 貴人一路相助

生肖蛇示意圖。圖片來源：Canva
生肖蛇示意圖。圖片來源：Canva

屬蛇的人2026年有明顯「越走越順」的感覺。工作上，上半年適合打基礎、調整流程，3月至5月事情多但也是累積實績的關鍵期。3月以及年底，是爭取升職、加薪或進修的黃金時機，年中若有跨領域合作機會可以考慮，但簽約前一定要把責任、權利寫清楚。6月要小心職場人際，避免被捲入是非，保持冷靜並保留證據。

財運穩定，正職收入可靠。2月與8月可能出現突發性支出，因此事先準備備用金很重要。春天若有短期投資機會，務必要先評估風險再下手。到年底財運會逐漸回升，有機會拿到獎金或額外收入，只要控制好預算，就能累積一筆不錯的資金。

第2名：生肖豬／偏財順利 事業全面拓展

生肖豬示意圖。圖片來源：Canva
生肖豬示意圖。圖片來源：Canva

屬豬的人終於在2026年揮別前一年的低潮，工作運一路穩穩向上。4月與9月適合學新技能、考證照或重整職涯方向，年中有機會和其他部門、不同領域共同合作、分享資源。6月遇到問題時，只要冷靜處理、按部就班，反而能藉機展現你的危機處理能力。年底有被升職、接手新任務的可能，是「一步一步穩紮穩打就會被看見」的一年。

財運方面，正職收入穩定，偏財運也不錯。2月、8月要注意避免衝動消費與隨意借錢，以免好運被支出吃掉。年中可能拿到獎金，5月與11月也有小額進帳，適合趁機整理收支、建立長期理財計畫。

第1名：生肖猴／事業突破 財運旺盛冠軍

生肖猴示意圖。圖片來源：Canva
生肖猴示意圖。圖片來源：Canva

2026年最大贏家就是屬猴的人。工作上將迎來一連串突破與變革，上半年是打穩基礎、鋪路的階段，下半年則進入收穫期。過完年後的3個月，非常適合提出新提案、新企劃或新合作模式；6月若遇到阻力，只要調整溝通方式，就能成功化解。全年都適合採取「分階段推進」策略，邊做邊調整，同時維持現金流安全。人脈運也很旺，拓展社交圈、善用外部資源，會替你加分很多。

財運穩定且有明顯成長空間，正職收入穩固，期間還會不時有額外進帳。1月與4月要防破財與臨時大開銷，2月、8月、9月則是評估、調整投資組合的好時機。建議年初就先設定應急基金與理財目標，優先清償高利貸款，年底回頭看，你會發現自己不只存到錢，也為未來打下非常穩的財務基礎。

不管你在排行榜上是第幾名，都不要被名次嚇到或沖昏頭。所謂好運，其實就是「看清形勢後，做出相對正確的選擇」；就算犯太歲，只要提早做好準備、穩住心態，很多危機都能化為成長的轉機。

2025-11-19 13:12 女子漾／編輯ANDREA

2025年陸劇市場競爭激烈，各類題材齊放，不論是古裝懸疑、現代職場還是奇幻穿越，都誕生了不少叫好又叫座的佳作。今年豆瓣評分榜前八名的劇集中，既有延續高水準口碑的續作《新聞女王2》，也有重塑歷史氛圍的《沉默的榮耀》，以及用奇幻穿越探討人生命題的《三人行》，2025年度豆瓣評分最高的陸劇TOP8是哪幾部？哪部又是你心中的年度神作？

陸劇評分榜TOP8：《入青雲》 豆瓣評分 7.3

《入青雲》是一部改編自白鷺成雙同名小說的古裝玄幻劇，背景設在「合虛六境」這個由多個境界組成的世界，每年舉辦一次盛大的「青雲大會」。故事聚焦出身於極星淵罪囚之地的紀伯宰（侯明昊飾），他在大會中以壓倒性實力擊敗堯光山太子，成為眾人矚目的新星。但隨後他發現對手明獻（盧昱曉飾）竟是女扮男裝的冷酷女戰神。

劇情描寫紀伯宰與明獻兩人之間充滿矛盾和拉扯的關係。明獻為尋找解救自身劇毒的解藥，不得不隱藏真實身份，化身嬌媚舞姬接近紀伯宰，雙方在相互試探與鬥智過程中，情感逐漸升溫，呈現出充滿曖昧與殺機的愛恨糾葛。兩人各懷鬼胎，並在揭開陰謀與身世秘密的過程中，牽動整個合虛六境的命運。

陸劇評分榜TOP7：《暗河傳》 豆瓣評分 7.3

背景為江湖第一刺客組織「暗河」，故事圍繞家族權力爭奪展開，劇情充滿刺殺、權謀與暗潮洶湧，展現了刀光劍影的江湖世界和主角們的生死搏殺。

受歡迎原因是其緊湊刺激的武俠動作場面，以及複雜的家族勢力鬥爭，使喜愛江湖題材的觀眾熱血沸騰。

陸劇評分榜TOP6：《三人行》 豆瓣評分7.5

2025年上映的現代奇幻劇三人行》，由馬天宇、謝興陽和梁國榮主演，劇情講述三個不同年齡段的“同一人” 16歲的少年版趙左右（謝興陽飾）、41歲的中年版荀未來/趙左右（馬天宇飾）以及66歲的老年版趙了（梁國榮飾）在同一時空相遇，三人因對人生、親情、愛情和友情的理解不同展開了一場關於“唯一人生主導權”的爭奪。

故事背景設在漫天飛雪的東北長林，主角少年趙左右原是大廠程序員，因2033年被裁員參與“人生有限公司”的實驗，穿越回2008年，欲改寫人生，但卻遭遇時空bug，與自己不同年齡版本三人同時存在，掀起了跨時代、跨人生階段的劇烈心理和命運博弈。劇中涉及時空穿梭、奇幻元素與深刻的人性探討，使劇情豐富且有層次。

陸劇評分榜TOP5：《不眠日》 豆瓣評分7.5

《不眠日》是一部以時間循環為核心的燒腦懸疑劇，故事發生在虛構的華澳市。劇中主角丁奇（由白敬亭飾演）是一名警官，某天他意外陷入一個神秘的「時間循環」，同一天反覆重啟，而且他只有五次機會去改變事件的結局。在每一次循環中，丁奇必須與時間賽跑，試圖阻止一場銀行爆炸案的發生，同時調查關於一家生物科技公司墨馬集團高層連續死亡的複雜案件。

劇情更添懸疑的是，背後操控一切的神秘組織代號為「烏賊」，他們似乎掌握了時間循環的秘密，與丁奇展開一場心理層面和智力的激烈對決。隨著循環次數的減少，丁奇不僅面臨身心的極限挑戰，也必須破解越來越多錯綜複雜的真相。許多重要角色的命運都和重覆發生的日子緊密相連，每一次循環都可能改寫命運，讓整個故事充滿懸念與反轉。

陸劇評分榜TOP4：《十二封信》 豆瓣評分 7.8

《十二封信》是一部奇幻愛情劇，以時間和信件為媒介連接1991年與2026年兩代人的故事。劇情通過老人寄出的十二封神秘信件，展開一段跨越時空的情感糾葛與人生抉擇。

劇中情感真摯，刻畫孤獨與守護的主題，故事張力強且層層解謎，讓觀眾感受到人性的溫暖與脆弱，並反思生命與愛的價值。

陸劇評分榜TOP3：《沉默的榮耀》 豆瓣評分 7.8

這部劇聚焦於台灣隱蔽戰線的歷史鬥爭，重現1949-1950年間的真實事件與人物，如吳石、朱楓等烈士的潛伏故事。劇中穿插真實歷史細節，展現戰爭背後的隱秘鬥爭及烈士們的犧牲精神。

觀眾喜歡它的原因是劇情真實沉重，具有厚重的歷史感和情感張力，能讓觀眾深刻感受到那段戰爭陰影下的人性光輝與無聲英雄的榮耀。

陸劇評分榜TOP2：《新聞女王2》 豆瓣評分 7.9

續集《新聞女王2》延續第一季對新聞行業生態的深刻描繪，劇情聚焦於主人公文慧心（佘詩曼飾）從傳統媒體轉戰自媒體，面對傳統與新興媒體的激烈競爭。劇中黃宗澤飾演的古肇華成為強勁對手，職場鬥爭激烈且貼近現實。

第二季深化了對新聞真相與利益抉擇的探討，且時代脈搏感強，讓觀眾感受到媒體變革下人物的堅持與掙扎，這種職場真實感與劇情張力是吸引人的關鍵。

陸劇評分榜TOP1：《唐朝詭事錄之長安》豆瓣評分8.1

《唐朝詭事錄之長安》背景設定於唐代先天二年，故事講述大長公主權勢漸盛，長安局勢風雲詭譎，暗流洶湧的情境。主角盧凌風（楊旭文飾）和蘇無名（楊志剛飾）奉命帶著探案小隊，由西域重返長安，護送康國獻上的金桃，卻捲入一連串牽涉朝堂權謀、神秘詭異的案件當中。

劇中八大單元包含康國金桃、成佛寺哭聲、白澤蹤跡、旗亭畫壁噬魂等一系列匪夷所思的詭案。盧凌風與蘇無名透過環城探案模式，深入長安各坊，破解層層迷霧，逐步揭露背後的權力鬥爭與人性的險惡。故事不僅展現大唐盛世表面的繁華，還刻畫了政治陰謀與人心的扭曲，並描繪盧凌風與蘇無名兩人如何在動盪中保持初心，守護長安及百姓的安寧。

2025-11-17 13:40 女子漾／編輯ANDREA

日劇《武士生死鬥》是一部以明治時代為背景、濃厚歷史感又極具動作張力的作品，描繪出日本末代武士在急遽社會變遷潮流中，被迫將生命與榮譽置於生死一搏的殘酷競技場，連串高潮迭起的打鬥場面、不斷推進的人性試煉，讓這場“生死鬥”不僅是肉體的廝殺，更是靈魂的抉擇，而在這場遊戲之中，背後又隱藏什麼樣的秘密？

圖片來源：官方劇照
圖片來源：官方劇照

故事聚焦於明治維新前後這個社會劇烈解構、身分危機四伏的時代...當時，朝代更迭、武士階級地位動搖，官方為了“重建秩序”，辦一場以生命為籌碼的淘汰賽“蠱毒”，看到新聞通知的292名武士齊聚京都天龍寺，賽事規則簡單冷酷，只能有一人生還（這部分還沒有完全被確認），勝者能獲巨額獎金，敗者則於榮譽與性命間畫下句點。

以下有雷

主角嵯峨愁二郎（岡田准一飾）本是技藝高超卻命運坎坷的武士，為了重病的妻兒，他違背本心參加這場殘忍的比賽，但是面對舊友與同伴互為敵手，愁二郎不僅必須克服刀劍交錯的險境，更要直面人性最深層的掙扎與痛苦。劇情發展過程中，多位參賽武士各帶心思，有的為信仰、有的為家人、有的為了活下去，精彩又不拖泥帶水的劇情，也讓劇迷更加期待後面的故事發展。

最終決戰時，愁二郎與強敵無骨在夜空煙火下展開生死對峙，煙火照映、利刃交磕、情感與利害糾纏，生與死之間，所謂武士榮譽也在現實壓力下被剖析得體無完膚，最終所有理想都被生命本身所超越

圖片來源：官方劇照
圖片來源：官方劇照

角色分析

嵯峨愁二郎

嵯峨愁二郎這個角色融合了“武人本色”與“現實困境”兩種層次，他本是京八流武術的嫡傳，卻因無法接受傳統“弱肉強食、師兄弟相殘”的傳承方式而離開道場，自食其力，面對明治政府時代巨變、家人生病，他不得不置身殘酷生存賽場。

此角色不只是單靠動作炫技，而是在每一次揮劍、每一次對話中都充滿生命掙扎的厚度，愁二郎對正義和家庭的堅持，和那種“寧可自己受苦，也不願將痛苦加諸他人”的矛盾心情，在岡田的詮釋下動人而鮮明。

衣笠彩八

衣笠彩八是一名為了復仇而踏上生死鬥的女武，她原本是名門武士家族的後代，家族慘遭滅門，讓她抱持著尋求正義和復仇的強烈執念，彩八的殺意並非盲目，她在戰場上冷靜沉著，展現出超凡的劍技和毅力。她的動機是一種情感的糾結，既有血海深仇，也有尋找自己武士本分的掙扎。

圖片來源：官方劇照
圖片來源：官方劇照

菊臣右京

菊臣右京是另一位主要參賽者，他的參賽動機是想要重拾昔日的榮耀並養活自己忠誠的家臣，因為明治維新後士族地位的消失，他背負著極大的生活壓力，右京在比賽中不僅為生存而鬥，更是為了保護自己的族人能有活路，他的故事象徵了被新時代推向邊緣的武士，試圖透過這場血腥競技找回價值和尊嚴。

化野四藏與祇園三助

這兩人分別是嵯峨愁二郎的學弟，化野四藏個性剛毅，以誠實和義氣聞名；祇園三助則較為機敏，兩人皆懷有守護彼此與忠於舊武士道精神的信念，三人在殘酷的生死賽中秉持武士道，但也必須面對不得不殺戮的現實掙扎，展現忠誠與求生間的矛盾。

狹山進之介

狹山進之介是負債累累的年輕武士，因為家境與社會困境被逼參加比賽，他的年輕和生存慾望形成鋒利對比，象徵末代武士中被現實壓榨到極限的青年一代。

立花雷藏

立花雷藏氣勢逼人，是場中令人忌憚的強者，雷藏的背景涉及昔日武士的榮譽與權力欲，他同時也是這場殘殺遊戲中的重要變數，他的角色帶有一絲野心與權謀因素，呈現武士在絕境中不斷尋求自身存在價值和上位機會的衝動。

圖片來源：官方劇照
圖片來源：官方劇照

貫地谷無骨

貫地谷無骨，戲份是最具黑暗與悲劇性的，他是「武士亡靈」的具體代表，拒絕承認刀劍時代已過，堅持以殺戮證明自我價值，無骨的動機充滿對過去榮光的一種扭曲執念，是時代變遷下無法自拔的頹廢象徵。

香月雙葉

雙葉是一位年輕少女，跟著母親一起為村民祈禱，本來可以與母親一同幫助村民，卻在母親也罹患霍亂的那一天開始，他也必須負重前行...來參加這場「生存之戰」，此角色的故事線打破單純血腥殺戮框架，象徵武士精神的另一種可能性，即為了家人與未來而戰，而非純粹為了復仇或權力。

柘植響陣

前伊賀流忍者，頭腦聰明、神出鬼沒的策士，雖以輕快的語調示人，卻從不讓人看透他的想法，也在一場意外之中找嵯峨愁二郎一同同盟。

圖片來源：官方劇照
圖片來源：官方劇照

卡穆伊科

擁有阿伊努之神賜予的天賦，以百發百中聞名的弓術名人，為了贖回故鄉被奪走的土地，決意為賞金而參加「蠱毒」生存遊戲。

岡部幻刀齋

身形魁梧、滿頭白髮，被其他參加者稱呼為「怪物」的最強劍豪，只要有鈴聲就代表他的出現，不曉得為何要讓「京巴流」徹底滅絕？也因此使「蠱毒」的戰局更加陷入混沌。

安藤神兵衛

故事劇情中為京都府聽第四課的警察，為了阻止「蠱毒」，化身參賽者潛入其中，擁有無人能及的速度與高超劍術，被譽為「疾風之安神」。

生死鬥主辦者櫻與槐

櫻與槐是這場血腥遊戲的幕後操控者，他們代表明治新政府的權威，設計這場比賽以清洗前朝武士，為現代國家建立掃除最大障礙，他們的存在揭示了政治權謀的暗面，將武士的悲劇推向新高，他們冷酷的計謀是時代巨輪的象徵，毫不留情地碾壓所有傳統，目前也還不清楚他們的目的究竟是為什麼？

圖片來源：官方劇照
圖片來源：官方劇照

