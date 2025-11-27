2025-11-27 11:31 女子漾／編輯許智捷
全台 10 月遭詐 60 億！最常見 3 大詐騙手法曝光 銀行最新防詐機制全解析
全台詐騙金額在今年 10 月突破 60 億元，背後的原因不再只是老掉牙的假投資或陌生電話，而是已經進化成「會演戲、會變臉、會陪伴」的 AI 詐騙。
從仿真視訊到客製化騙局，詐騙集團靠著精準劇本把許多人一步步帶入陷阱。更棘手的是，只要金流被轉到境外，想追回來往往已經太晚。
但與此同時，各家銀行也展開新的攻防戰，AI 偵測、ATM 影像辨識、臨櫃即時攔阻，全都在與詐騙集團搶時間。
以下整理 3 大最常見詐騙模式 + 3 大銀行 AI 防詐機制 + 最關鍵自保原則，完整理解詐騙如何運作以及該怎麼守住荷包。
3 大最常見詐騙模式
1. 逼真視訊會議 Deepfake深偽技術
詐騙模式：以公司高層名義要求匯款
你收到高階主管的訊息，對方說公司將業務重整。隔天你上線開會，看見執行長與財務長都在畫面中，會後還有律師寄來 email，要你匯款到指定帳戶，整個流程毫無破綻。
但這一切都可能是 深度偽造影像 + AI 變聲。真實案例中，詐騙集團就曾利用 Deepfake 佯裝公司主管，在短時間內騙走高額資金。看得到臉、聽得到聲音，不代表對方是真的。
民眾可預防的方法：
只要對方跟「錢」沾上邊，就不要在原通訊軟體回覆。
改以公司正式管道（電話 / 內線 / HR）二次求證。
任何涉及匯款的訊息，都不能靠「視訊」當成真。
2. 官方圖文與網站 AI虛擬生成
詐騙模式：蹭時事、做假官網、假活動
詐騙集團會緊跟熱門事件，用 AI 生成具備「官方感」的圖文、影片與網站。
例如近期政府普發一萬元，詐團立刻搭建假網站吸引民眾登入，因為這件事影響 2300 萬人，分母越大，受害者自然越多。
民眾可預防的方法：
凡是「登錄個資」「填帳戶」「輸入驗證碼」的網站都要懷疑。
網址不是政府主域名（.gov.tw）就不要點。
不要從社群連結進官網，要自己手動搜尋。
3. 詐騙從來不是「一開始就要你匯錢」
詐騙模式：暖心陪伴、長期聊天、量身打造劇本
這類詐騙難以分辨，因為過程中看不見任何金錢要求，也沒有逼迫。詐團會長期在社群上噓寒問暖、聊天陪伴，再逐步取得信任，並依照你的個性寫出「獨一無二的詐騙劇本」。
前刑事局預防科科長林書立指出，很多人以為自己不會被騙，但詐團現在不是要你立刻掏錢，而是要先拿走你的信任。
民眾可預防的方法：
只要談到投資、借貸、共同理財，就立刻抽離對話。
當對方要求「保密」時，風險通常已經非常高。
不要以為聊天久、感情好，就是真人。很多劇本都是 AI 客製化。
銀行如何用 AI 保護你的錢？
詐騙能成功，是因為金流轉得快。銀行要防堵，就必須比詐團更快。
機制 1：AI 5 分鐘掃描可疑帳戶（玉山）
玉山銀行測試不同偵測頻率後，讓模型每 5 分鐘掃描一次帳戶異常行為，例如：
金流快速進入又迅速轉出
非典型交易模式
被辨識出來的帳戶會先被暫時鎖定。
這樣的設計讓玉山能攔截 95% 的異常金流。
機制 2：交易後 10 秒內風險判斷（國泰）
國泰世華則把速度提升到 10 秒一次偵測。
同時建立 Fraudar 平台，臨櫃人員可即時記錄可疑行為，更複雜的案件交由分析師建模處理。
他們不會直接鎖帳戶，而是：
低風險：提醒
中風險：追蹤
高風險：提前介入保護客戶
機制 3：ATM 影像與行為辨識（中信、玉山）
ATM 已是詐騙重要節點，因此銀行將防線往前推：
中信銀行
ATM 導入 AI 臉部辨識
若使用者遮住臉、或邊講電話邊操作，會跳出警示
玉山銀行
利用監視器畫面切成一幀一幀
讓大型語言模型判斷是否有「車手特徵」（如不點鈔）
若異常累積達一定程度，就會標示為警示帳戶
最後一道防線：「零信任」
即使銀行 AI 再進步，專家仍強調最重要的是：不要因為對方掌握你的個資，就以為他是真的。
「零信任」不是技術詞，而是行動準則：
收到訊息先停 10 秒，不急著回覆。
不要照著對方提供的方式驗證，要自己反查。
凡是跟錢相關，都需要二次確認。
你不能保證永遠不被騙，但你能做到「永遠不在第一時間掏出錢」。
