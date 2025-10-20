十年的羈絆仍在持續！TWICE 發行成軍十週年特別單曲〈ME+YOU〉！

via TWICE's Facebook

Hi there，或許很多人已經知道，傳奇的韓國女團TWICE今年邁入了成軍的第十年了，在這十週年之際他們不可能不來點表示，因此這次的特別紀念專輯《TEN: The Story Goes On》(2025)，不但回應了粉絲 ONCE 們的期待，也為他們自己紀念了這十年走來的足跡。在專輯中收錄了主打單曲〈ME+YOU〉，也各自收錄了每位成員的 solo 單曲，一共十首歌；成員們的 solo 歌曲之後會再找時間來分享我喜歡的幾首，因此這篇分享會將重心放在放在主打的〈ME+YOU〉上，無論是歌曲本身或是 K-Pop 最注重的 MV，這首歌都充分地將 TWICE 十週年的回憶融入在其中了。

很有趣的事情是，這首〈ME+YOU〉在上一次回歸單曲〈THIS IS FOR〉(2025) 的 MV 中就悄悄預告了，在該部 MV 裡有個地鐵的場景，顯示上一站是再上一首回歸曲的歌名〈STRATEGY〉，而下一站則是標示了「ME+U」，這很明顯地就是意有所指，所以在這次特別專輯的主打單曲消息釋出時，粉絲們都是一副果然如此的感覺，這也可以看出TWICE是多早就在準備十週年的這項計畫，更別提上一張專輯和這張紀念專輯中間，還塞了一張日文專輯《ENEMY》(2025) 的行程，只能說在這麼匆忙的日程中他們獻出這樣的禮物給粉絲們真的是太有心了！

這首〈ME+YOU〉從客觀上來說並不是首值得主打的歌曲，但作為紀念意義所發行的單曲就不太一樣了。在曲風方面雖然是蠻典型的 K-Pop，但歌曲中像是利於傳播的記憶點或洗腦段落幾乎都沒有，有的只是蠻順暢的旋律及藏有意義的歌詞，這些種種套用在紀念的時間點是非常適合的，所以這次可以代表這次的紀念專輯真的純粹是給粉絲們、給 TWICE 自己的禮物，而不是瞄準了什麼樣好成績的作品，以這點來說也算是另一個感人的小細節。

在唱、跳的方面來看，這首〈ME+YOU〉也算是對 TWICE 負擔不太大的單曲，並且因為成員全體都參與了作詞，所以詮釋起來應該更有感覺才對。在這首歌內其實並沒有特別安排高、低潮起伏的段落，而且雖然沒有刻意強調，但個人覺得他們在這首歌當中聽起來似乎很有成熟的韻味，就像是當年一出道蹦蹦跳跳唱著〈Like OOH-AHH〉(2015) 的舊個小女孩，現在攜手走過十年後不僅友誼變得紮實，自身在面對任何事也變得堅強。或許這種感覺是我自行想像出來的也不一定，但確實給我很強烈的成熟感，不曉得有沒有人也這麼覺得呢？

via TWICE's X

喜歡塞彩蛋在 MV 的 TWICE，這次十週年更是在影片中放滿了回憶殺的片段，其中橋段都多少致敬、重現了〈Like OOH-AHH〉、〈KNOCK KNOCK〉(2017)、〈What is Love?〉(2018) 等 MV 中的經典畫面，同時也根據了這十年來每位成員在各種花絮、綜藝節目等相關素材中流傳的梗或習慣，儘管這些看起來像是微不足道的小事，但對於 TWICE、對於 ONCE 來說都是一路走來的點點滴滴啊！這些細節真的要自己去看過 MV 才會懂，甚至只看幾遍是看不完的，簡言之這是部很值得粉絲們細細研究的一部 MV。

在 TWICE 成軍十週年之際相信大家都百感交集，不但特別專輯《TEN: The Story Goes On》的名字是延續了他們首張迷你專輯《The Story Begins》(2015)，同時這首單曲〈ME+YOU〉也是成員們對於粉絲的告白。而除此之外，我想討論最熱烈的話題應該是各成員和公司 JYPE 的合約問題吧，照理來說應該在10月初左右就到期的合約，目前為止都沒有透露絲毫的續約情況，個人希望就算會有變化，團體合約也一定要繼續下去啊！這篇文雖然晚了一天發出來，但昨天剛好就是 TWICE 的出道日，謹以此表達對於他們十週年的祝賀！

🎧《TEN: The Story Goes On》官方收聽連結：twice.lnk.to/TEN_TheStoryGoesOn

