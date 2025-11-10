2025-11-10 13:34 女子漾／編輯張念慈
雙11開運指南！3星座買越多越有錢：摩羯暴衝財運、牡羊眼光神準 加碼6大品牌神優惠一次看
雙11購物節不只是折扣戰，更是星座們「花錢開運」的大日子！小孟塔羅牌小孟老師指出，今年有3個星座買得越多越有錢——牡羊座眼光精準、雙魚座買得物超所值、摩羯座則在療癒購物中收穫滿滿財運。這些星座用理性結合直覺，買出幸福與成就感，趁著雙11優惠旺季，不妨跟著他們一起買出好運氣！
Top3：牡羊座
牡羊座的人，你最近眼光很好，雙11能夠挑選到很多超優商品，更可以結合很多優惠活動，尤其越高價的商品能折到越多折扣，算是買越多越划算。
Top2：雙魚座
雙魚座的人，受到通膨影響很多東西想買下不了手因為東西都變貴，平常思念已久的物品可以趁雙11，趕快下手，可以讓你買到物超所值的商品。
Top1：摩羯座
摩羯座受到冥王星影響，平常壓力很大，有時想買東西又沒空，熱愛生活用品的你們，不妨趁雙11一次把家中該買的東西買一買，絕對是買越多賺越多，連運費都省了。
接著就來看看哪些品牌優惠，最值得這三大「買越多越旺」星座鎖定：
【Logitech 羅技】雙11狂歡購物節最低5折起
代言人李珠珢同款鍵鼠最低639元起，滿5,000送限量桌墊，再抽iPhone 17與萬元大獎，從職場到電競都能全面升級裝備。
MX Master 3S 無線智能滑鼠：原價 $3,990 → 特惠價 $2,990
MX Keys S 無線智能鍵盤：原價 $3,990 → 特惠價 $2,990
PRO X TKL RAPID 類比磁軸鍵盤：原價 $6,490 → 特惠價 $4,490
G733 無線RGB電競耳麥：原價 $4,690 → 特惠價 $2,990（64折）
購滿 $5,000 送「李珠珢大桌墊」（價值$1,680），登錄發票再抽 iPhone 17 256G（市價$29,900）！
【小米】智慧全生態年終最低5折起
結合「普發一萬」熱潮，推出「萬元放大術」攻略，REDMI Note 14（8GB+256GB）：原價 $5,999 → 特惠價 $4,999
Xiaomi 智慧投影機 L1 Pro：原價 $9,499 → 特惠價 $6,999
POCO X7（12GB+512GB）：原價 $8,999 → 特惠價 $6,499（直降$2,500）
Xiaomi 掃拖機器人 X20 Max：原價 $15,995 → 特惠價 $12,499（直降$3,496）
單筆滿 NT$1,111 抽 Xiaomi 智慧顯示器 A Pro 43吋QLED，還有每日折價券限量開搶。
【萬國通路】UNIVO KK98行李箱雙11限定登場
以「行李箱也是穿搭的一部分」為概念推出蜜橙橘、矢車菊藍、青檸綠等時尚霧面配色，配備避震輪、防爆拉鍊、TSA海關鎖與掛勾設計，外型時髦又實用，是年底旅人首選。。
20吋蜜橙橘：原價 $7,980 → 特惠價 $5,511（69折）
24吋矢車菊藍：原價 $9,580 → 特惠價 $6,711（70折）
28吋青檸綠：原價 $10,880 → 特惠價 $7,711（71折）
【YSL 聖羅蘭】1111奢華盛典開跑
1111奢華盛典限定滿額禮＋新色唇膏登場，滿額贈自由不羈淡香精＋名模肌密光燦水凝露＋金奢吊飾，並附限量黑禮盒包裝，奢華收藏值滿點。
奢華緞面唇膏 #1966 裸色戀情：原價 $1,550 → 官網特惠 $1,395（9折）
恆久完美裸光無瑕粉底露（粉光瓶）：原價 $2,700 → 特惠 $2,430
淡顏千金彩妝香氛禮盒：原價 $6,000 → 特惠 $4,800（8折）
【大國藥妝】人氣商品51% OFF、最高¥6,666折價券開搶
人氣商品最低51% OFF＋¥6,666折價券＋抽免單。不出國也能瘋日系藥妝！11/8–11/13期間全館限時爆殺：
DHC 持續型維他命B群60天份：原價 ¥1,800 → 特惠 ¥1,111
新表飛鳴 Biofermin S 錠540錠：原價 ¥8,480 → 特惠 ¥5,500（65折）
一蘭拉麵 豚骨細麵5包入：原價 ¥1,999 → 特惠 ¥1,111（56折）
SUNTORY 芝麻明E 150粒：原價 ¥8,480 → 特惠 ¥5,500
雙11當日限時發放 最高¥6,666折價券（¥3,333＋¥2,222＋¥1,111），會員還可抽 ELIXIR 怡麗絲爾撫紋精華S 或整單免單券。
【露天市集】普發萬元用在這！滿額抽iPhone 17＋千款動漫福袋開賣
今年露天市集以「露天冒險島」活動吸引動漫迷，推出千款熱門IP福袋2折起，滿額再抽AirPods 4、Switch 2與iPhone 17，超萌福袋與限量遊戲禮包全面登場，收藏控必搶：
鬼滅之刃五大主題超值福袋：原價 $1,800 → 特惠 $999（55折）
吉伊卡哇絨毛娃娃大禮包：原價 $1,060 → 特惠 $740（7折）
寶可夢相框公仔福袋：原價 $3,474 → 特惠 $1,000（29折）
三麗鷗馬戲團公仔組：原價 $2,396 → 特惠 $1,000（42折）
PS5熱門遊戲片福袋：原價 $2,380 → 特惠 $990（41折）
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower