【2025普發雙十一優惠總整理！】美食×家居×生活品牌限時優惠一篇搞定。圖片來源：官方

領完普發一萬元，怎麼花才最划算？一年一度的「雙十一」購物節正式登場，各大品牌卯足全力推出滿額折扣、買一送一與限時加碼活動，從美食外帶、自煮食材，到居家換季與生活好物通通開戰。今年更因普發現金入帳加持，消費力全面爆發，成為最「有感」的一屆雙11！不論你是想用foodpanda撿外帶4折餐、在IKEA添購冬季寢具、入手EASY SHOP必敗內衣組，還是搶CASETiFY手機殼和頂呱呱炸雞桶，本篇一次幫你整理「2025雙十一全品牌優惠懶人包」，吃喝買住一篇搞定，省錢不漏單！

foodpanda（1.1 11/1～11/11 外帶自取）

優惠重點：指定店家5折起，輸入【十一要自取】滿239元再85折，疊加最低約4折，最高折抵35元，每人限1次，限指定消費者與指定店家，數量有限。

1.2 11/1～11/30 生鮮雜貨

優惠重點：指定用戶在大全聯、屈臣氏、康是美、家樂福量販、家樂福超市、寵物公園、東森寵物、米哥烘焙坊、佳瑪百貨等，滿799輸入【十一買生鮮】享79折，最高折抵180元，每人1次，數量有限。

1.3 11/1～11/30 外帶自取加碼

優惠重點：指定店家滿額5折起、滿99享8折，皆不限使用次數（限指定消費者與指定店家）。

圖片來源：官方

屈臣氏 11.11狂歡購物節（11/8～11/11）

2.1 會員回饋：點數11倍、滿額送萬點。

2.2 下單抽：Dyson吹風機。

2.3 外送合作：與foodpanda、Uber Eats推滿額折扣，逛街或在家都能撿便宜。

貼心提醒：高單價家電、美容儀與大容量保養品，搭配點數加碼最划算。

圖片來源：官方

好市多（11/5～11/11）

3.1 線上選品：超過300項特價，含大型家電、家具、保健、寵物、零食、保暖服。

3.2 黑鑽加碼：11/10黑鑽會員可享「滿11,000折1,100」。

下單心法：先把家電、保暖衣物與保健分類結帳，卡到滿額門檻再用券，折抵最明顯。

圖片來源：官方

康是美 11.11狂歡購物節（11/11～11/2）

普發現金來了！康是美與全民同慶，擴大加碼、狂撒回饋，讓你買得值得、賺得有感，全店商品無痛補貨！11月11日至11月20日，加碼全店指定商品消費滿1,000元即送110元現金折價券；11月11日至11月30日，使用中國信託uniopen聯名卡消費，滿5,000元再送500元，滿10,000元送1,100元現金折價券(不累贈)！如果剛好想要囤貨保健商品，搭配活力健康節檔期，更是最狂優惠組合，至11/20購買指定保健品滿2,000元送300元現金折價券(已含$1000送$110)，買保健品使用中國信託uniopen聯名卡消費滿10,000元最高更送到2,600元！誠意十足的檔期優惠，折後再回饋、不斷翻倍，還在猶豫一萬元怎麼花？以下推薦必買保健明星產品，趕快來康是美囤貨，健康美麗的迎向嶄新的一年！

圖片來源：官方

IKEA線上購物節（10/30～11/12）

IKEA迎戰雙11購物潮，10月30日至11月12日限時舉辦線上購物節，推出現折滿額優惠，單筆消費滿6000元折600元、滿11000元再折1100元，換季採購一次入手最划算。

圖片來源：官方

IKEA特別推薦秋冬必備清單：寢具保暖層、香氛蠟燭、收納盒、冬被與床包組合都是最容易湊滿額的實用選項。想放大折扣效益，建議分單結帳，精準踩6000與11000兩級門檻，享受現折又不浪費預算。

7-ELEVEN（11/1～11/23）

5.1 i預購「雙11全民嗨購節」（11/1～11/23）

圖片來源：官方

重點回饋：

一，指定商品回饋11%、111點、711點、2,000點OPENPOINT。

二，i預購首購會員加碼20%點數（上限200點）。

三，全站不限金額免運（部分離島宅配除外）。

四，uniopen聯名卡最高7%回饋、icash Pay滿額最高275點。

5.2 iOPEN Mall「1111狂歡購物節」（11/1～11/30）

重點活動：

一，週週免運；超取下單加碼抽，滿1單抽「111杯拿鐵/美式」（1名）、滿3單抽「11,111點」（1名）、單筆滿5,000抽「1,111元購iPhone 17 Pro 256G」（1名）。

二，11/5～11/18 加官方LINE玩刮刮樂，最高「11,111點」。

三，11/11～11/13 加官方LINE玩轉盤，最高「71杯拿鐵/美式」（1名）。

四，11/11～11/13 uniopen會員限量回饋11%點數，上限1,111點（700份）。

五，11/7 抢$299折$99（1,000份），11/11 會員日現折11%上限$111（500份）。

下單心法：把高單價家電或整箱補給品排在11/11～11/13，卡住11%回饋上限，再搭配抽獎檔期。

圖片來源：官方

全家（即日起～11/11）

「全家行動購」去年雙11檔期業績成長近2成，且多喜愛購買生鮮美食、食品飲料、生活小物，顯示後疫情時代宅經濟依然當道。今年以多時段、多波段的活動設計，讓消費者從凌晨到深夜都能撿便宜，優惠更有感。即日起到11/11，天天都有買1送1限時快閃，包含飲料、零食等超過50項商品，雙11當天更有限時輸碼活動，晚間享滿688享9折、滿1688享85折，買好買滿趁現在！除此之外，「全家Fun心取」同步推出取件優惠，11/9-11/22「全家」會員取件送「取貨神券」，會員凡於全台任一店舖完成網購包裹取件，即可獲得FamiCollection超柔抽取式衛生紙110抽(包)9元或Fami!ce霜淇淋買一送一、Let's Café小杯熱經典拿鐵19元，好禮三選一兌換券1張，數量有限，送完為止。「全家」會員APP的「FamiNow」也祭出外送到家免運費的雙11好康，即日起至11/11，店內消費滿149，即享專人配送到宅的尊榮服務，已付費的0元包裹不限溫層，同享店到宅免運費。

圖片來源：官方

EASY SHOP（即日起～11/16）

EASY SHOP雙11拼購戰全面開打！內衣買一送一、APP限搶$111優惠登場

國民內衣品牌EASY SHOP今年雙11火力全開，即日起至11月16日推出「拼購戰」活動，全館多款人氣內衣與內褲祭出買一送一、滿額贈與限時加碼等多重優惠，從機能內衣到舒適無鋼圈款通通下殺，讓女孩在年末一次補齊所有日常與時尚需求。

圖片來源：官方

EASY SHOP此次推出經典機能款內衣買一送一活動，指定內衣組合2件1111元、3件1111元；內褲專區同步推出5件511元與5件1111元的高CP值組合。凡於官網消費滿1800元即贈擴香石，11月14日至16日加碼滿2111元再送煎妮花零錢包。不論金額大小，皆可用211元加購EASY SHOP × Minghan H. 2026聯名插畫筆記本，為生活添上一份療癒儀式感。

圖片來源：官方

APP限定優惠於11月9日至11日登場，多款熱銷內衣褲只要111元限時搶購。

熱門推薦款包含「Miss Audrey防擴雙C蠶絲內衣」主打舒適輕調整與立體集中機能，指定檔期享買一送一；「Banana Pie_IN ECO天絲™莫代爾無鋼圈內衣」則以柔軟透氣的環保材質深受好評，列入2件1111元優惠檔期；而「Banana Pie-IN ZERO涼感冰紗系列」與「Audrey黑科技能亮衣」則同步加入3件1111元組合中，適合秋冬換季與日常打底。

頂呱呱（11/7～11/16）

本土炸雞品牌頂呱呱順勢搭上「普發1萬元」與雙11購物節熱潮，11月7日至11月16日推出為期10天的「炸裂雙11丨全民普發萬元」活動，全台門市同步開炸（桃園與松山機場、板橋環球、南港LaLaport門市除外），以超值炸雞組合與多重買一送一優惠回饋饕客。

圖片來源：官方

活動期間最受矚目的主打品「雙11狂炸桶」限時特價449元（原價554元），內含原味雞腿3隻、原味炸雞3塊、呱呱包2顆與可口可樂1.25公升乙瓶，現省105元，相當於81折超值回饋。想吃更辣一點的饕客，也可加價4元將每塊炸雞升級為辣味口味。

圖片來源：官方

除炸雞桶外，頂呱呱同步推出多項加碼優惠，人氣「辣味雞翅」買二送一，特價118元（原價177元）；金黃香甜的「地瓜薯條」與新品「波浪薯條」則祭出買一送一優惠，皆特價65元（原價130元），無限加購、不限組數，越吃越划算。

焦糖楓 × 日日日好食（即日起～11/16）

圖片來源：官方

焦糖楓《雙11蛋白質補給》（即日起～11月16日）

活動期間於內用門市單筆消費滿350元，即可111元加購「大草蝦一串＋大生蠔一顆」（原價170元）；外帶店單筆滿300元，則可加11元加購「炸豆包一串」（原價30元）。每筆訂單限加購一次，詳情以品牌公告為準。焦糖楓表示，活動設計以「高CP值蛋白質補給」為主軸，讓忙碌上班族也能以小錢享受大海味。

圖片來源：官方

日日好食《雙11暖薑補給》（11月1日～11月26日）

天氣漸冷，日日好食以自家明星商品「暖薑麻油好控拌麵」為主打，推出超值組合5袋共15碗特價1111元（原價1395元），箱購48碗優惠價3188元（原價4464元），約75折；全館滿1999元再贈「歲歲平安碎碎麵」1包（原價250元），以細緻麵體適合長輩與小孩享用。

品牌指出，「暖薑麻油」系列以雞胸肉蛋白質與高纖麵體為特色，能快速補足能量、暖胃又暖心；無論加班宵夜、假日露營或冬日晚餐都能即開即食，是冬季居家必囤美食之一。

CASETiFY 1111狂歡祭（即日起～11/14）

國際時尚配件品牌CASETiFY迎接雙11購物狂歡祭，即日起至11月14日於台灣官方網站推出限時折扣活動，全系列手機殼最低65折起，並同步釋出手機吊飾與錶帶5折優惠，讓消費者用最實惠的價格打造專屬個人風格。

圖片來源：官方

活動期間，凡於CASETiFY官方網站選購指定手機殼商品，購買1件享85折、2件75折、3件7折、4件以上直降65折。手機吊飾與錶帶同步祭出半價優惠，無論是為手機換上新造型，或提前準備年末交換禮物，都能輕鬆入手。品牌指出，本次活動不包含聯名系列、新品及珍藏版等特殊品項，門市優惠則依全台CASETiFY STUDiO品牌概念店公告為準。

必勝客（即日起～11/17）

必勝客迎戰雙11購物節，即日起至11月17日推出「激省優惠」活動，從個人餐到多人分享通通開吃。秋冬人氣炸物與暖胃濃湯全面買1送1，雞軟骨、玉米濃湯最低49元起；個人餐祭出激省比薩餐111元、麵飯餐199元，一人獨享也能吃得超滿足。

圖片來源：官方

想揪團更省，大比薩外帶3折起，均一價199元，「義式培根黃金薯」口味還可免費升級薄脆餅皮現省401元。雙人餐666元起、甜蜜餐1111元起，最高現省814元，一次囊括鹹甜美味。

圖片來源：官方

此外，PK雙饗卡APP限時釋出神券，10/31、11/7、11/11、11/14早上10點開搶，「指定口味6吋個人比薩」只要11元、「9吋鬆厚比薩」111元，數量有限、手快有手慢無。

繼光香香雞

繼光香香雞迎接52週年慶，11月7日至11月16日連續10天推出「香雞狂歡1111」活動，滿111元即可享多重優惠：加11元自由選小食、指定品項買一送一，還能用111元加購《坂本日常》聯名周邊，多一件現省最高188元。

圖片來源：官方

消費滿111元可加11元選購人氣小食「卡滋脆餅」或「甜心地瓜球」，原價35元直接省24元；同樣滿111元再享「田字薯餅」與「原味甜不辣」買一送一，兩份美味一次到手，無論是下午茶解饞或宵夜聚會都超滿足。

圖片來源：官方

活動3「聯名加碼多一件」：

與人氣角色《坂本日常》推出聯名限定周邊，包含「聯名證件套」與「聯名環保收納袋」。凡購買任一組合再加111元即可「多一件」，現省最高188元，最後一波絕版倒數，粉絲務必把握！

圖片來源：官方

此外，配合外送平台foodpanda，即日起至12月31日，單筆滿400元享全品項65折，每單最高折抵140元。這波香氣四溢的雙11，美味與優惠一起炸裂！

王品集團(即日起至11/5)

普發現金萬元11/5開放線上登記，手刀訂位吃起來，王品集團祭萬元加碼饗宴應援，即日起到12/31，至「王品牛排」全台門店內用2客套餐，並拍照上傳社群分享，款待嫩煎龍虎斑鮮蝦佐白酒茴香醬。「西堤」11/17-12/20，到指定文章留言最喜歡的新菜，消費2客經典套餐，贈美式手抓海鮮拼盤。「阪前 鐵板燒」即日起到12/31，完成指定條件款待松葉蟹海鮮珠寶盒。11/30前到「陶板屋」消費2客套餐送酥炸海鮮天婦羅。

國家地理頻道(10/31-11/13)

全館免運-最低$1111UP！秋冬新品滿$5000折11%！滿額贈品牌毛毯！國家地理服飾最新品牌代言人– Nana林珍娜，完美駕馭都市生活與戶外機能兼具的精緻時尚感。指定商品$1111元，尤其基本款男女共穿的長袖棉超值得入手。