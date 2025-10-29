《暗河傳》開播即熱度破萬！龔俊、彭小苒僅有「兄妹情」？！「蘇暮雨」真正心上人是「她」！

Netflix熱播武俠劇《暗河傳》是人氣古裝劇《少年歌行》系列第3部影視化作品，由《錦衣之下》、《琉璃》、《千古玦塵》導演尹濤執導，《少年歌行》系列系列雙編劇周木楠、藺叢鶴執筆。《暗河傳》邀請到龔俊、彭小苒領銜主演，但2人在劇中竟然不是情人而是兄妹？！該劇10/20開播後熱度火速破萬，同時也創下Netflix台灣收視第5名佳績。

龔俊《少年歌行》奮戰迎敵

Netflix《暗河傳》改編自《少年歌行》作者周木楠筆下網路人氣同名小說，以江湖第一刺客組織「暗河」為背景，劇情講述「暗河大家長」（耿樂 飾）陷入生死交關，危在旦夕…

想要奪位的蘇、謝、慕三家家主紛紛派出刺客，「蘇暮雨」（龔俊 飾）作為暗河直屬於大家長的蛛影團首領「傀」，被迫捲入奪位之争，他與好友們為了守護各自信念，決定並肩面對生死抉擇。

彭小苒、楊雨潼《暗河傳》搭救龔俊

《暗河傳》近期劇情發展至江湖紛擾不斷、刀光劍影，然而「蘇暮雨」卻在獄中氣定神閒，等來救兵們：慕家大小姐「慕雨墨」（彭小苒 飾演）和聰穎小神醫「白鶴淮」（楊雨潼 飾）特別定制的「蜘蛛解藥」，只需要一滴，便可以脫離掌控。

由於《暗河傳》由龔俊、彭小苒領銜主演，不少觀眾都誤以為他們是一對CP，其實男主角「蘇暮雨」的官配是女神醫「白鶴淮」；「慕雨墨」則對唐門暗老爺的得意弟子、天啟城玄武史「唐怜月」（章時安 飾）心有所屬。

彭小苒《暗河傳》魅惑眾生、與龔俊僅有兄妹情

彭小苒在《暗河傳》飾演「慕雨墨」，她出身自暗河三大家族之一的慕家，同時也是蛛影十二肖之一「卯兔」，曾以暗紫兔子造型神秘面具示人，擁有絕美容貌和頂尖戰力。

「慕雨墨」被封為「暗河慕家第一美人」，在江湖中也有著「毒薔薇」的名號，與「蘇暮雨」情同兄妹，她在家族首領「慕青陽」逝世後，成為新任慕家當家，肩負起統御家族的重任。

楊雨潼《暗河傳》醫術高超、官配龔俊

楊雨潼在《暗河傳》扮演藥王谷美女神醫「白鶴淮」，真實身分是暗河組織成員「蘇喆」（喬振宇 飾）與溫家之女「溫珞錦」的掌上明珠，同時也是「辛百草」（董春輝 飾）小師叔。

「白鶴淮」從小跟隨藥王「李雨珍」修習高超醫術，甚至還有精準的用毒能力，常以銀針施展救人和制敵之術，與「蘇暮雨」歷經生死考驗後，感情逐漸升溫，就讓我們繼續關注劇情發展吧！