2025-10-20 13:05 女子漾／編輯ANDREA
被假富豪騙婚！關於超模何穗的5大秘密，官宣生子最為震撼
中國超模何穗與男神陳偉霆的戀情，以「一家三口」的身分官宣生子消息，消息一出震撼娛樂圈，也令無數粉絲又驚又喜，陳偉霆憑藉帥氣外型與多部人氣作品穩坐一線男星地位，而何穗作為國際超模、維密秀場的常客，兩人不僅是顏值與氣場的完美組合，更象徵著華語圈「夢幻神仙CP」的誕生。
一、游泳少女的模特夢起點
何穗小時候體質虛弱，父母為了讓她強身健體，安排她學游泳，這段長達七年的游泳訓練，不僅鍛鍊出她出色的體態，也讓她擁有挺拔自信的姿態，最終，她以178公分的高挑身材與修長比例，走上了模特之路。
二、從模特新秀到維密天使
她在「中國模特之星大賽」中奪冠後正式踏入時尚圈，短短數年就登上世界舞台，2011年，何穗成為登上維多利亞的秘密大秀的中國模特之一，與劉雯、秦舒培、孫菲菲並列「中國四大超模」，她清冷優雅的氣質，讓她在歐美伸展台上成為東方美的代表。
三、被假富豪騙婚的低谷
2015年，何穗一度被媒體爆出結婚消息，還曾公開結婚證書，引發外界好奇。但隨後真相曝光這段婚姻僅維持短短七個月，對方被揭是假富豪，讓她在感情上遭受重創，事後她極少再談私事，選擇以工作填滿生活，也更加珍惜真誠的情感。
四、與陳偉霆的低調愛情
多年來，兩人雖曾被拍到牽手健身、一起出遊，卻始終保持沉默。即便粉絲早已察覺蛛絲馬跡，他們依舊默契選擇「不回應」，直到最近正式官宣有了孩子，這段長達多年的戀情才終於公開於世，也被視為陳偉霆最浪漫、最成熟的決定。
五、從超模到時尚辣媽
成為媽媽後的何穗，依然保持一貫的光彩與身材管理，她的機場穿搭與私服照常常成為媒體追逐焦點，從襯衫牛仔褲的率性到洋裝造型的優雅，她完美示範「超模辣媽」的生活美學。
