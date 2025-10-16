金鐘紅毯曝！郭泓志放話「不穿衣服」嗨翻全場！

圖片來源:官方

前職棒球星郭泓志這幾年跨界綜藝圈表現亮眼，不僅憑實境節目《上船了各位！》入圍金鐘60「實境節目主持人獎」，更在今（10/16）日現身西門町，擔任Timberland「踢不爛大隊長」，率領粉絲遊行嗨翻街頭，展現「不死鳥」般的熱血氣勢。受訪時他更語出驚人，放話明天走金鐘紅毯要「不穿衣服」，笑稱：「我已經是傳奇！」引爆全場尖叫。

「踢不爛大隊長」帥登場！黃靴配棒球外套展現街頭魂

紅毯先玩梗：不穿被老婆擋，紅色配件當「超人」

紅毯戰袍向來是金鐘話題第一排，郭泓志用一句「不穿」把笑點拉滿，亮點卻放在「紅色配件」。他說不會走帥路線，自認已是傳奇，更大讚同行女主持都很漂亮，「穿什麼都讓人驚豔」。隔天紅毯上他會如何詮釋「超人紅」？就算只是一抹紅色領結、口袋巾或襪子，也足以成為鏡頭追逐的焦點。

圖片來源：ＩＧ＠kuola68

Timberland於西門町門市舉辦盛大活動，結合爵士樂遊行、客製刺繡體驗與秋冬新品展示，整條街瞬間化身成黃靴嘉年華。郭泓志身穿Tokyo Design系列棒球外套、腳踩經典6吋黃靴登場，象徵歷經風雨仍屹立不搖的精神。他感性表示：「踢不爛的不死鳥形象就像我人生的縮影，過去在球場受過很多傷，但我從沒想過放棄，因為踢不爛，是生活中堅持下去的勇氣。」

圖片來源:官方

現場爵士樂團領軍開走，粉絲熱情跟隨高喊「踢不爛！不死鳥！」，郭泓志更即興拿起鈴鼓打節拍，全場笑聲不斷。粉絲直呼「根本回到球場開幕戰！」氣氛嗨到最高點。

客製刺繡＋不死鳥黃靴組，粉絲搶收藏

活動中最受矚目的「Timbs it Yourself」電繡專區，讓粉絲親手打造專屬單品。郭泓志親自體驗，將自己與老婆姓名縮寫縫在帽款上，甜蜜互動引起現場轟動。品牌同步推出限量「郭泓志不死鳥黃靴組」，鞋帶設計靈感取自他標誌性捲髮，鞋扣刻上「K YOU ALL」霸氣綽號，並附上「UNBREAKABLE PHOENIX」皮革吊牌，象徵勇氣與重生。

圖片來源:官方

郭泓志笑說：「每個人心中都有屬於自己的不死鳥，穿上黃靴，就像提醒自己也要踢不爛。」粉絲排隊搶拍打卡，黃靴成為當日最搶手單品。

10月時尚焦點！Timberland秋冬新品齊發

現場同步展示Timberland 2025秋冬系列，以輕量防水的「TBL25」6吋靴為主打，比經典款減重25%，搭載TimberCush™中底與防水皮革結構；Tokyo Design Collective服飾系列融合90年代新英格蘭風與日系剪裁，推出格紋襯衫、針織毛衣與棒球外套。防水巴恩外套以寬版剪裁結合格紋內襯與燈芯絨立領，機能與時尚兼具。

圖片來源:官方

Timberland更宣布接下來將於台中、台南舉辦「踢不爛大隊長郭泓志」見面會，粉絲完成打卡任務即可獲得活動限定NT$1,000抵用券。