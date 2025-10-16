給老婆愛的抱抱！胡宇威「雙料入圍」金鐘，紅毯戰袍早準備好

以紐約為靈感、以人生旅程為題，胡宇威在金鐘獎前夕不只「雙料入圍」，也以優雅紳士姿態現身 TUMI 麗晶精品全新概念店開幕活動。從節目主持到生活態度，他將「旅行」視為一種內在修煉，談起紅毯與人生都顯得從容而真誠，也讓人看見這位實境節目主持人的另一面。

TUMI 於台北中山區麗晶精品正式揭幕全新概念店，象徵品牌在台灣發展的重要里程碑。活動現場邀請到入圍金鐘獎實境節目主持人獎的胡宇威出席剪綵，他以一身俐落穿搭現身，完美詮釋品牌低調奢華的旅行哲學。

TUMI 近年轉為直營模式，致力於提供更一致且精緻的消費體驗，新店以高性能奢華為核心概念，結合創新設計與匠心工藝，打造兼具實用與時尚的空間，邀請全球旅人共同體驗「有目的的旅行藝術」。

活動中，胡宇威談起自己在紐約的點滴——從求學到結婚登記，那座城市對他而言不只是生活場景，更是「啟發創作與成長的起點」。他笑說：「紐約給我的，是一種自由與可能。」這份「旅人心境」也正好呼應 TUMI 的品牌精神。

面對雙料入圍金鐘獎的榮耀，他保持平常心，反倒坦言最煩惱的竟是「紅毯要穿什麼」，被問及是否有信心成為「紅毯三帥」之一，他先是靦腆一笑，接著自信回：「肯定的！」透露已經準備好戰袍登場。

雖然胡宇威以主持節目《人生幹大事 上船了各位！》與《不在我的世界當勇者》雙料入圍，但老婆陳庭妮卻意外與戲劇獎項擦肩而過。提及此事，他表示公布入圍名單當天回家時，庭妮依然笑著打招呼，毫無失落神情，「我就給她一個擁抱，希望能給她一點安慰。」

然而庭妮反而用樂觀態度回應：「不會啦，這也是緣分。」更替他開心：「希望他能拿下第一座獎放在家裡。」這段溫柔互動，讓現場媒體都感受到兩人間的默契與成熟愛情。

面對即將到來的金鐘盛典，胡宇威不以得獎為唯一目標，而是以「享受當下」的心態面對。他笑說：「能被看見已經是最大的肯定。」期盼著這次他真的可以帶座獎回家！