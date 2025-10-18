2025-10-18 10:33 女子漾／編輯 Wendi
《許我耀眼》陳偉霆微博粉絲數輾壓肖戰、王鶴棣！與趙露思真實互動超暖，演藝事業三起三落再翻紅！
「香港男神」陳偉霆近期因話題夯劇《許我耀眼》再度全面爆紅，人氣再度登上頂峰，目前微博粉絲數飆至4037萬，強勢輾壓後輩小生們肖戰、王鶴棣，想知道陳偉霆是如何逆襲的嗎？他的演藝事業經過哪些起伏呢？陳偉霆與趙露思私下真實互動又是如何呢？趕快來看看吧！
趙露思、陳偉霆《許我耀眼》私下互動超暖
趙露思、陳偉霆近期在都會愛情劇《許我耀眼》分別飾演一對從互相欺騙利用的假面夫妻「許妍」與「沈皓明」，小倆口揭露真面目之後情感破裂，「沈皓明」這才發現其實自己早已對「許妍」深深淪陷，於是上演追妻火葬場、不顧形象挽回，歷經無數困難才重新抱得美人歸。
戲外陳偉霆對小他13歲的趙露思相當呵護，在趙露思事業陷入低潮期，曾發送簡訊暖心慰問；而趙露思在拍攝期間也遞上咖啡向陳偉霆表達關心，2人戲外真實互動引發劇迷們高度關注。
陳偉霆「哥哥老了」年齡恐慌、趙露思幽默化解
目前39歲、即將奔4的陳偉霆透露在接演《許我耀眼》之前，曾懷疑自己是否適合再演霸總角色，還不忘自嘲：「哥哥老了」字句中難掩大齡焦慮，而趙露思則幽默回應：「看看價格」化解緊張氣氛。
陳偉霆、趙露思 在直播時也展現出強大CP感，例如陳偉霆曾經豪不吝嗇地誇讚趙露思 ：「背好美！」，他在下一秒不禁笑場說著：「我好變態！」，憑著真性情再度圈粉。
陳偉霆《許我耀眼》上演追妻火葬場狂圈粉
陳偉霆在《許我耀眼》飾演富二代菁英總裁「沈皓明」，金絲眼鏡、英挺西裝造型帥氣挺拔，卻被「許妍」吐槽：「裝什麼老錢風！」笑翻一批網友。
而陳偉霆在《許我耀眼》上演酒醉哭泣、野台戲上扮包青天判陳世美、豁出去厚臉皮追妻…都呈現出反差萌感，劇中一句「接電話啊！妍妍」台詞因帶有港腔魔性口音，成為全網熱門笑梗，被劇迷們封為「好命哥」、「去油版霸總」、「港腔男神」，也令他的人氣再度飆升。
陳偉霆歷經三起三落事業回春
港星陳偉霆2014年因仙俠玄幻劇《古劍奇譚》打開陸劇市場，2015年再以民國懸疑劇《老九門》將軍形象封神，之後歷經事業低潮，陸劇作品反映冷淡，被年輕一輩小生擠壓。
想不到陳偉霆2025年再以人氣夯劇《許我耀眼》逆襲，不僅穩坐片酬8百萬男主角陣營，微博主頁面訪問量更是突破百萬大關，粉絲數高達4037萬，輾壓微博分別坐擁近3330萬、2237萬粉絲數的2大新生代頂流偶像肖戰與王鶴棣！如今的陳偉霆都市劇本激增，每隔近10年接連起落的演藝事業，證明了唯有不斷堅持的王者，才能成功笑到最後！
