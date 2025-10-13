2025-10-13 19:06 女子漾／編輯周意軒
Lulu婚後首露面｜曝陳漢典求婚細節、吳宗憲當證婚人、婚禮看房全曝光
婚後首度亮相的Lulu（黃路梓茵），氣色滿滿幸福。今日她現身「理膚寶水」歡慶全球50週年活動，與韋禮安、朱芯儀、趙孟姿一同登場，分享肌膚修復祕訣與愛用心得，現場充滿幸福氛圍。
Lulu笑說這幾天走在路上都被滿滿祝福包圍，甚至有人遞上小紙條寫著「恭喜新婚」，讓她感動直呼：「我是很幸運的人，我們（和陳漢典）講著講著自己都會哭，因為真的很感謝大家的祝福。」
陳漢典求婚內幕曝光：「我們都哭了」
回顧求婚當下，Lulu甜笑透露：「那天我們就在家，他突然拿出戒指下跪，我們兩個都哭了。」雖然沒有特別錄影，但那份真實與溫度，成為她人生中最難忘的瞬間。陳漢典更深情告白：「還好有娶到妳。」閃光程度逼得韋禮安笑喊：「太甜了吧！」Lulu也笑說，婚訊曝光後，身邊的朋友和前輩幾乎都嚇壞，「我們兩個真的保密到家，除了Amanda（劉紀範）知道，其他人完全沒察覺！」
吳宗憲早察覺戀情：「當場抓姦」也樂見修成正果
曾與Lulu、陳漢典主持《綜藝大熱門》的吳宗憲，是兩人生命中最重要的「貴人」。Lulu透露，婚訊公開前一天，他們第一個通知的人就是憲哥：「主持人我們不敢找他，太怕了哈哈，但他一定要在，因為有憲哥才有我們！」
據悉，吳宗憲早在節目錄影時就察覺兩人關係微妙，還曾「當場抓包」兩人互動太自然，如今終於修成正果，他開心地笑說：「紅包早就準備好，不在意零頭！」
婚禮細節曝光！陳漢典陪看房「為寶寶鋪路」
至於婚禮進度，Lulu透露婚宴將在台北文華東方舉行，預計席開50桌以上，並邀吳宗憲擔任證婚人。她也笑說：「陳漢典最近陪我看房，我們想為未來生活、甚至未來的寶寶鋪路！」目前兩人尚未登記，但感情穩定甜蜜。
理膚寶水50週年 見證「美好轉肌」與幸福人生
這場活動同時是理膚寶水歡慶全球50週年的重磅時刻，品牌邀請Lulu、韋禮安、朱芯儀、趙孟姿共同擔任「B5萬用霜品牌好友」，拍攝主題微電影《理膚寶水半世紀奇肌修復力》，分享各自的肌膚修復故事。
Lulu談起她與品牌的緣分時笑說：「我身邊的化妝師幾乎人手一條理膚寶水B5萬用霜，臉上乾裂、敏感、泛紅的時候，只要厚敷一下，肌膚馬上穩定下來。」她更愛搭配「B5繃帶精華」一起使用，先以精華打底穩膚，再局部敷上萬用霜強化修復，「雙倍修護力真的讓我超安心！」
理膚寶水B5系列的明星組合──「理膚寶水B5+全面修復霜」與「理膚寶水B5瞬效全面修復精華」，以專利「複合益生精粹」與高濃度維生素原B5為核心成分，能平衡肌膚微生態、強化防禦力，快速修復泛紅、乾燥、痘疤等16種肌膚問題。0到100歲都能安心使用，連醫美術後、癌症治療後的肌膚不適都能有效修護。
同場出席的朱芯儀、趙孟姿也分享自身的「轉肌故事」：朱芯儀在乳癌治療後靠B5萬用霜舒緩皮膚乾裂不適；趙孟姿則笑稱B5萬用霜是育兒神隊友，「寶寶紅屁屁、口水疹都靠它急救！」