全聯新品３分鐘上桌！春水堂監製鐵板麵好吃嗎？上班族冷凍庫救星，肉燥香蔥VS柴魚烏龍真實開箱！

是不是常常覺得，一到接近中午的十一點半，靈魂就好像被抽走了一半？🫠

開始在腦中瘋狂上演「午餐吃什麼」的內心小劇場，外送APP滑了又滑，想吃的不是爆單就是要等一小時，樓下的便當店又吃到有點膩…

那種對午餐既期待又怕受傷害的心情，大概是每個上班族都懂的吧！

特別是忙到昏天暗地的時候，真的只渴望有一份不用思考、不用等待，又能瞬間療癒身心的美食出現。

前幾天滑手機，被一則美味警報燒到不行🔥，看到「春水堂監製」這五個字，我的美食雷達立刻響起！沒錯，就是那個我們都愛的春水堂，他們旗下的生活品牌「春水良品」，竟然和全聯獨家合作，推出了兩款全新的台式鐵板麵！

而且，主打微波「3分鐘」就能上桌，這根本就是寫著我們這種人的名字啊！

身為一個對微波食品既依賴又挑剔的女子，我抱著既期待又怕踩雷的心情，下班後立刻手刀衝去巷口的全聯尋寶去！





走進全聯的命定相遇

在全聯冷藏區的麵食櫃繞了一下，果然發現了它們的蹤跡！

靜靜地躺在那裡，包裝設計得很有質感，簡約又不失溫度。

新品３分鐘上桌！春水堂監製鐵板麵好吃嗎？上班族冷凍庫救星" src="https://pic.pimg.tw/merucc111510/1759922438-1346495916-g_n.jpg"> 全聯新品３分鐘上桌！春水堂監製鐵板麵好吃嗎？上班族冷凍庫救星

​

​兩款口味「肉燥香蔥鐵板麵」和「柴魚烏龍鐵板麵」一字排開，光看外包裝上的照片就讓人食指大動🤤，那個麵條的光澤、那個半熟蛋的誘惑…天啊，選擇困難症又要發作了！

幸好，一個才49元，這個價格真的太佛心，小孩子才做選擇，我當然是兩種口味都打包帶走！🛍️

拿在手上，能感覺到包裝裡是沉甸甸的份量。

​仔細看了看說明，春水良品對於他們的麵條可是充滿自信，傳承日本製麵工藝，多段壓延技術打造黃金麵體，加熱後仍保有Q彈韌勁，嚼得到小麥香與十足筋性！。

這點完全打中我的心！畢竟，微波麵食最怕的就是麵體變得糊糊爛爛的，那樣再好吃的醬汁都救不回來。

春水堂監製的品質保證，加上這麼有誠意的技術說明，讓我對它的期待值瞬間拉到最高點！

３分鐘的奇蹟！懶人料理的最高境界





隔天中午，我帶著我的午餐新歡來到公司茶水間，準備來一場神聖的開箱儀式。

​

​那個瞬間真的超有感的，當同事們還在煩惱要訂哪家外送時，我已經優雅地從冰箱拿出我的春水良品鐵板麵。

整個準備過程簡單到不可思議，包裝袋撕開一小角，放進微波爐，按下3分鐘。是的，你沒看錯，就是這麼簡單！

等待的時間，空氣中就開始瀰漫出一股淡淡的香氣。隨著微波爐「叮」的一聲，我的完美午餐就完成了！

從微波爐拿出來的時候，熱氣蒸騰，香氣撲鼻而來，那種感覺就像是魔法一樣，完全無法想像這是一份只需要180秒就能變出來的料理。

這根本是懶人料理界的奇蹟，是我們這種與時間賽跑的上班族的最高救贖啊！🙌

味蕾的華麗冒險：肉燥香蔥鐵板麵





我決定先來嚐嚐看經典的台式風味 — 「肉燥香蔥鐵板麵」。

將麵倒進碗裡，濃郁的肉燥香氣立刻炸開！醬汁完美地包裹著每一根麵條，油亮的色澤看起來超級可口。

那不是單純的死鹹醬油味，而是混合了爆香紅蔥頭的濃郁香氣，以及慢火燉煮肉燥的溫潤厚實，是一種很勾人食慾、很「台灣味」的家常香氣，瞬間讓人有種回到家，媽媽在廚房滷肉的安心感。

​迫不及待地拌開，夾起一口送入嘴裡…我的天啊！麵條真的不一樣！

它不是那種軟趴趴的微波麵，而是真的保有嚼勁跟彈性，口感非常扎實，官方說的「chewy核心食力」真的不是蓋的！

麵條的Q彈口感，搭配上鹹香濃郁的經典滷汁，每一口都超滿足。

​

​那個肉燥滷汁調得恰到好處，鹹香中帶點微甜，肥瘦相間的肉末讓醬汁更有層次，完全不油膩，吃完嘴裡還留著滿滿的蔥油香氣。

想像一下，忙碌了一整個上午，腦袋快要打結的時候，來上這麼一碗熱騰騰、香噴噴的鐵板麵，那種被美食溫暖包圍的感覺，真的能瞬間把所有煩躁都一掃而空，幸福感爆棚！🥰

舌尖上的和風圓舞曲：柴魚烏龍鐵板麵





吃完了重口味的肉燥香蔥，第二天我換個心情，來試試另一款「柴魚烏龍鐵板麵」。

這款的香氣就完全是不同的風格，一打開就是一股非常清雅的日式柴魚香氣，混合著淡淡的醬油甘醇味，聞起來非常舒服、開胃。

倒出來後，醬汁的顏色比較清淡，能看到一些細細的柴魚絲。

​

​我自己煎了兩顆蛋，再切幾個菜做裝飾，一份看起來超級豐盛的日式鐵板麵就完成了，儀式感滿滿！✨

拌勻之後，麵條掛上了清爽的醬汁，每一口都吃得到柴魚的鮮美和醬油的甘醇，那個甜鹹交織的滋味非常細膩，尾韻還會回甘，是一種很高雅、沒有負擔的美味。

如果說肉燥香蔥是熱情奔放的台式搖滾，那柴魚烏龍就像是一首優雅的和風圓舞曲，清爽卻很有深度。

​這款非常適合在天氣有點悶熱，或是今天不想吃得太重口味的時候享用，絕對會讓你一口接一口停不下來。

我的冰箱常備軍新成員





這次開箱春水良品的兩款鐵板麵，真的讓我太驚艷了！它完全顛覆了我對微波食品的刻板印象。

春水良品真的做到了他們所說的「投入時間研發美味，讓我們輕鬆享受好味道」。

他們最讓我佩服的，就是那完全不像微波食品的超彈牙麵體，這點真的大勝市面上很多同類產品。

無論是濃郁家常的「肉燥香蔥」，還是清爽甘醇的「柴魚烏龍」，兩種口味各有千秋，但同樣美味。

它們不僅解決了我的午餐煩惱，甚至連下班回家懶得煮飯的夜晚、或是週末想追劇的宵夜時刻，都成了我最棒的選擇。

​

​只要短短3分鐘，一份不輸給外面餐廳現煮的美味鐵板麵就能上桌，對於生活忙碌的我們來說，這不僅僅是方便，更是一種生活品質的提升。

下次你去全聯補貨，答應我，一定要走到冷藏櫃去把它們帶回家！

這絕對會成為你冰箱裡最可靠的美味救星，拯救你每一個飢腸轆轆又不知道該吃什麼的時刻！💖

▸販售通路｜ 全聯福利中心 (各門市上架狀況請以現場為主)

春水良品官方網站｜ https://www.chunshui-goods.com/(新會員註冊還有折扣喔！)

春水良品 Facebook 粉絲專頁｜ https://www.facebook.com/chunshui.goods