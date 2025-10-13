必學家事妙招！5分鐘搞定砧板清潔與保養 超實用技巧一次掌握

編輯/李明真撰文

在日常生活中，砧板作為廚房不可或缺的工具，其清潔與保養的重要性卻往往被忽視。超愛煮飯的小編，要跟女孩們分享，砧板的清潔與保養方法，延長砧板的使用壽命，並確保使用上的安全。

1.要及時清潔

砧板在使用過程中會接觸到各種食材，包括生肉、蔬菜、水果等，當妳使用完畢，一定要立刻用清潔劑清潔，若不及時清潔，髒污會沉澱在砧板，進而污染下次使用的食材。坊間有很多專門洗食器的溫和清潔劑，都可以拿來洗砧板。

砧板在使用過程中會接觸到各種食材，包括生肉、蔬菜、水果等，使用完畢一定要立刻清潔。圖/123RF圖庫

2.木質砧板清潔避免刮傷 不鏽鋼好清洗

對於不同材質的砧板，清潔方法也有所不同。木質砧板有比較好的吸水性，但也容易藏污納垢。清潔木質砧板時，應使用溫和的食器專用清潔劑和軟布，避免使用過硬或過於粗糙的刷具，以免損傷砧板表面。清潔後，應將砧板上的水分擦乾，並且豎立放置，使其自然風乾，避免潮濕。

塑膠砧板則相對容易清潔，但需要注意的是，塑膠砧板在高溫下容易變形，塑膠也不宜接觸到熱水，所以塑膠砧板不要用熱水清潔。此外，塑膠砧板在使用一段時間後，表面可能會出現刀痕，這些刀痕容易藏污納垢，應定期更換。

最容易清潔的，是不鏽鋼砧板，好洗好沖，也不容易卡垢，就是不能用太粗糙的刷具清潔表面，避免刮傷砧板。

3.可以使用食用油保養

除了清潔，砧板的保養同樣重要。木質砧板在長期使用後，表面可能會出現乾裂或變形，這時可以使用些微的食用油進行保養。將少許食用油塗抹在砧板表面，待其充分吸收後，用乾淨的布擦拭多餘的油分。這樣不僅可以防止砧板乾裂，還能延長其使用壽命。

工欲善其事，必先利其器，廚房工具的清潔與保養也是烹飪的重要環節。圖/123RF圖庫

如何選擇合適的砧板？

在選擇砧板時，也應考慮其材質和用途。木質砧板的優點是什麼都能切，塑膠砧板和不鏽鋼砧板比較適合切青菜水果，切肉類因為用力較大，使用木質砧板好切又比較不危險。此外，建議家中備有至少兩塊砧板，分別用於生食和熟食，以避免交叉污染。

除了日常清潔和保養，定期檢查砧板的狀況也是必要的。若發現砧板表面出現明顯的刀痕、裂縫或變形，應及時更換，以免影響使用效果和食品安全。

所謂工欲善其事，必先利其器，砧板的清潔與保養是廚房衛生的重要環節，正確的方法不僅能延長砧板的使用壽命，還能確保食材安全，更能讓每個愛下廚的女孩盡情享受烹飪樂趣。

