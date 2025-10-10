暗網瘋傳屍檢截圖！于朦朧墜樓「全口無牙、下體撕裂」 獻祭房23人名單外流

中國大陸藝人于朦朧墜樓身亡至今傳言不斷。圖片來源：自微博

中國男星于朦朧9月11日在北京墜樓離世，年僅37歲。官方第一時間將死因定調為「飲酒後意外墜樓」並迅速結案，但事件後續疑點不斷。近日，網路瘋傳一份疑似他的「司法屍檢報告截圖」，內容涉及鑑定單位、派出所及詳細傷勢，引爆外界對中國司法鑑定體系的信任危機。

屍檢報告外流惹議 法學界質疑司法黑箱

圖片來源：微博

外流屍檢截圖中寫明，于朦朧身高181公分，身上多處創傷，包括「頭皮撕裂、耳出血、鼻骨骨折、胸腔雙側血胸、肝臟挫裂及多發性骨折」，並提及「全口無牙、下體撕裂」等驚悚字樣。

法醫學者分析，若相關訊息屬實，這類傷勢與單純墜樓不符，反顯示可能遭受生前暴力攻擊，例如拳打導致牙齒脫落、唇裂或軟組織挫傷。若檢出不同階段的出血反應，更代表受害者在死亡前多次遭創傷。

據流出的文件顯示，屍檢由「北京盛唐司法鑑定所屍檢一廳」進行，委託單位為「北京市朝陽區將台派出所」，鑑定項目為「死因鑑定」。報告曝光後，引發外界質疑中國司法鑑定是否真能維持中立與透明。

按照中國現行規範，非自然死亡案件須委託具官方認證的「第三方司法鑑定機構」承辦，並受《司法鑑定人管理條例》規範。然而，多位法學專家指出，這些鑑定所雖名義上獨立，實際卻缺乏公開審查機制，外界無法得知鑑定人員名單、檢驗過程及樣本保存情形，使整體制度蒙上黑箱疑雲。

部分網友甚至傳出于朦朧墜樓現場照，斷肢畫面驚悚，不過也有人懷疑是AI偽造。

李沐陽分析屍斑矛盾 懷疑「屍體遭調包」

曾出演「三生三世十里桃花」的演員于朦朧墜樓身亡，圖為墜樓窗戶。圖片來源：極目新聞

網紅李沐陽在社群平台分享說法指出，「屍斑一般會出現在遺體與地面接觸的部位。從網路上流傳的報告內容來看，他推測于朦朧當時應該是『仰躺身亡』。然而，網路上流出的畫面卻顯示遺體是『趴伏』在地面上，兩者明顯矛盾。」

他更進一步質疑：「若趴在地上的真是于朦朧，那真正的于朦朧又在哪？」暗示外界傳言的「屍體遭調包」並非空穴來風。

于朦朧曾出演「三生三世十里桃花」。圖片來源：微博

「獻祭房」陰謀論 爆23人名單與6大流程

隨著輿論延燒，社群平台上開始流傳一份被稱為「中國娛樂圈獻祭房」的陰謀論。

根據原文內容，貼文指出完整鏈條步驟依序為：「物色目標 → 契約束縛 → 派對引誘 → 獻祭給金主 → 上層享樂 → 控制與懲罰」，並附上疑似「23人分工名單」。

貼文中提到，「物色目標」名單包括宋伊人、扶子茶、苑子文、苑子豪、范世錡、焦邁奇、高泰宇、極光光（李明）等8人；「契約束縛」階段涉及杜強、助理大鵬、胡海洋3人；「派對引誘」由程青松與方勵導演施作；「獻祭給金主」則指向周昊、張佳偉、辛奇、蔡乙嘉等人；「上層享樂」部分，貼文列出趙樂際、趙立春、王功權、田海蓉等人。

于朦朧演出過「三生三世十里桃花」。圖片來源：小紅書

「486先生」推文掀震撼 聲稱「解剖後驗出多人體液」

電商企業家「486先生」日前也在推特發出驚人言論，表示「于朦朧解剖後，肛門驗出多人精液」。這則貼文隨即被網友截圖，並轉傳至Threads社群，引發震驚與討論。

不少網友留言表示：「真的假的？」「不論生前遭遇什麼折磨，他永遠是我心中的白真上神。」也有人聲稱「看過被刪除的影片，拍到多人侵害過程」，直呼「太恐怖」。

部分網友更直言：「他身邊覬覦的人太多，其實不意外」、「所以他真的是被凌虐後才遭拋屍。」

于朦朧墜樓身亡至今傳言不斷。圖片來源：微博

官方沉默引爆信任危機

截至目前，中國官方並未對外證實屍檢報告真偽，對「性侵傳聞」與「陰謀論」亦無回應。

隨著輿論升溫，焦點已從死因真相延伸至司法體制本身。多名法學界人士呼籲應建立「屍檢資料公開平台」與「獨立監督機制」，防止鑑定過程遭政治或利益影響。

不過，也有法醫與法律專家提醒，網路訊息未經核實，部分圖片與報告可能為偽造，應謹慎辨識來源，以免被假消息操弄情緒。