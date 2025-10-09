手搖店變身為女孩補給站 蘇菲 × 抿茶「我棉在這裡－棉棉補給站」10/11快閃中山南西

10月11日是聯合國的「國際女孩日」（International Day of the Girl Child），宗旨在於消除性別歧視，促進女孩在教育、健康與社會參與上的平等機會。

台灣品牌蘇菲（SOFY）今年以行動響應，攜手人氣手搖飲品牌抿茶（Mincha），共同推出「我棉在這裡－棉棉補給計畫」快閃活動，讓女孩在最熟悉的日常中，被看見、被理解，也被好好接住。

圖/翻攝自蘇菲社群貼文

初經以後不再經慌失措，用「日常」接住突如其來

初經後6個月內，有44.2%女孩面臨月經不規律，往往沒有準備棉片、又不敢開口求助，是很多青春期共同的慌亂時刻。

因此，蘇菲與抿茶選擇將台灣女孩們最放鬆、最沒壓力的地方－手搖飲料店，變身成每個女孩的「棉棉補給站」，隨時救援女孩們的手足無措！

活動當天（10月11日），凡於抿茶中山南西店出示學生證與任何證件並加入蘇菲LINE官方帳號，即可免費兌換「蘇菲天然系列 棉棉補給乙份」，並享「命定鮮奶茶／綠奶茶」5折優惠。

圖/黃巧盈 攝影。

一杯奶茶的距離，也能是被理解的距離

這次的合作不只是品牌聯名，更像是一種女孩們的溫柔提醒：

蘇菲會一直以「最天然的守護」出發，時時刻刻陪伴著女孩們成長，並與抿茶攜手...透過一杯奶茶的距離，讓「那個來」不再慌亂、不再尷尬，除了輕鬆面對經期，也讓女孩們能得到一點點被理解的感受——

不再害怕月經，不再覺得自己一個人。

圖/黃巧盈 攝影。

蘇菲品牌宣言

「無懼無束，我的態度。」

蘇菲期望透過「我棉在這裡－棉棉補給計畫」，讓這份安心的力量在每個角落延續，讓每一位女孩在生活的日常裡，都能自在做自己。