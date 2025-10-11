《許我耀眼》野心女許妍成新一代女性偶像！劇評家：演出所有女人不敢說的慾望

《許我耀眼》劇照。圖片來源：官方微博

〈一起成為有野心的人吧〉

「我從來不覺得『有野心、有手段』是句壞話，我就當你是誇我了。」——許妍，《許我耀眼》

過去的我，總以為做人應該單純點，當個乖巧善良的人就好，不必懷抱太多野心。

可是，她的那句話，卻像一道光，猛然劃破心底的安逸，逼我開始懷疑，自己是不是太安於現狀。

在劇裡，許妍靠謊言一步步往上攀登。謊言換來的位置，終究站不穩，代價也必然沉重。

然而，她在事業上的野心、對主播之路的渴望，以及一次次逼自己突破的堅韌，卻讓我感到一種真切而強烈的激勵。

看這部劇的過程裡，我心底常常湧上一股慾望，想要讓自己變得更好。

不是透過欺騙或捷徑，而是靠自己的努力，去爭取更清晰的舞台、更踏實的成就。

許妍的那番話，給了我當頭棒喝。

其實野心並不可怕，只是她選錯了方法。當野心搭配欺騙，它會毀掉一個人；但當野心與誠實和努力同行，它卻能推動我們，走向更好的自己。

《許我耀眼》劇照。圖片來源：官方微博

或許，這才是《許我耀眼》最深刻的力量：

它不只是講一個角色的起落，也讓觀眾回望自己的人生，是不是也該，給自己多一點企圖？是不是也該勇敢一點，為夢想多走一步？

因為野心，從來不是壞事。它可以是我們推動自己前進的火苗。

只要守住誠實，不害人，那份渴望變得更好的心，就不是陰影，而是一種勇氣。

真正可怕的，不是野心，而是我們親手熄掉心裡的火。

沒有了那份燃燒，人生就像一條早被安排好的軌道，不痛不癢，也不會留下痕跡。

敢於渴望，才算真正活過。