95後帥氣小鮮肉魅力難擋！2025年韓劇圈最火十大新生代男神

《暴君的廚師》、《苦盡柑來遇見你》、《外傷重症中心》... 這幾部你都看過嗎？2025年的韓劇市場精彩作品不斷，隨著多部現象級作品在全球熱播，觀眾不僅緊追精彩劇情，也將目光投向那些迅速崛起的「新生代鮮肉男星」。從愛吃美食的「暴君」李彩玟、臨危受命的「肛門醫生」秋泳愚，到打破次元壁的「漫撕男」車銀優，多位人氣男星憑藉精湛的表現，在今年實現了事業的巨大飛躍，準備接棒韓劇男神的位置。

想知道誰是當前韓國娛樂圈最火熱的「新生代流量擔當」嗎？《網路溫度計DailyView》鎖定了2025年年滿30歲及30歲以下的韓國男演員，並透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出近一年（2024/10/1～2025/9/30）備受關注的「十大新生代韓國男星」。從演技豆到臉蛋天才，誰才是新生代男演員中的聲量王呢？趕快來看看你最愛的小鮮肉有沒有上榜吧！

No.10 崔顯旭

生日：2002年1月30日

年僅23歲的崔顯旭從網劇《Real:Time:Love》發跡，擁有「網劇男神」、「漫撕男」等稱號。2021年起，他的人氣與演技更上一層樓；在《模範計程車》中飾演惡角校園小混混「朴勝泰」，囂張冷酷的眼神讓人恨得牙癢癢；隨後在首次擔綱主演的《羽球少年團》中，他也變身熱血羽球少年，成熟的演技讓他一舉拿下2021年SBS演技大獎的「男子新人演技獎」。

然而，崔顯旭在近一年也曾因突發事件引發軒然大波。2024年11月，他在個人社群「不慎上傳疑似走光照片」，雖然照片火速刪除，公司也僅以「沒有特別要說的」回應，但爭議仍帶動話題衝上聲量高點，「秀浩濾鏡都快沒了」、「好可憐，沒注意到不小心走光就不要再分享轉傳了吧」、「文智雄本人無誤」、「其實也看不到什麼」。儘管如此，今年崔顯旭與文佳煐搭檔主演的《那傢伙是黑炎龍》仍獲得廣泛關注，他也以誇張卻不失真實感的演技再次證明了自己的實力。

生日：1995年5月2日

偶像組合BTOB出身的陸星材，早已憑藉現象級作品成功撕下偶像標籤。2013年他以《請回答1994》開啟演員生涯，2015年在《Who Are You—學校2015》飾演內心傷痕累累的少年，成功打破大眾對偶像演技的偏見。隨後陸星材在經典韓劇《孤單又燦爛的神—鬼怪》中飾演財閥三代「劉德華」，憑藉精湛的反轉演技榮獲多項新人獎。2022 年，他更以《金湯匙》奪下MBC演技大獎「男子最優秀演技獎」，穩固了新生代實力派的地位。

睽違三年，陸星材主演生涯首部古裝劇《鬼宮》，劇中挑戰一人分飾清廉學者與被惡神附身的雙重人格，極具挑戰性的反轉演技讓該劇討論度持續衝高，獲網友盛讚「陸星材從鬼怪的演出就很特別，這次也一樣」、「超好看啊啊啊他真的是奇幻劇專業戶」、「最近在看鬼宮，陸星材真的帥的要命」。

生日：1998年5月10日

李宰旭2018年以電視劇《阿爾罕布拉宮的回憶》正式出道，隨後憑藉《偶然發現的一天》中帥氣男二「白經」一角爆紅，並透過奇幻古裝劇《還魂》系列將事業推向高峰。李宰旭備受讚譽的是他對角色的極高投入度，為了在Netflix劇集《吞金》中呈現角色的壓抑與高難度動作戲，他將體脂肪率降到驚人的5％，成功塑造了鮮明的人物形象。今年，他還將在即將播出的作品《最後的夏天》中挑戰一人分飾雙胞胎，演技備受期待。

李宰旭近期的聲量高峰落在2024年10月，當時候他受邀出席Saint Laurent台北101旗艦店開幕活動，以帥氣西裝造型引發粉絲尖叫，直呼「瘋掉好帥」、「呀!!!!!!!!太帥了吧」。而李宰旭先前也曾預告，自己會在年底入伍當兵，讓粉絲們相當不捨！所幸，李宰旭也將在10月12日於台北Legacy TERA舉辦粉絲見面會，為他暫別演藝圈畫下珍貴句點。

生日：1996年8月7日

身高達191公分的路雲曾是男子團體SF9的成員，2023年9月正式退出團體，專心投入演員事業。他於2019年以《偶然發現的一天》首次擔綱男主角，憑藉出色的演技拿下當年的MBC演技大賞男子新人獎。此後，《那個男人的記憶法》、《戀慕》、《戀愛不可抗力》等作品也讓他逐步穩固了「花美男專業戶」的地位。

然而，在今年最新的古裝韓劇《濁流之爭》中，路雲帶來了令人極為震驚的形象突破。他一改過往乾淨斯文的風格，挑戰飾演麻浦港口做粗工的鬍渣流浪漢，粗獷外型讓觀眾直呼「各種情感及眼神詮釋入木三分，完全跳脫以往的角色，真的幾乎讓人認不出來」、「完全沒想到我完全沒認出男主角就是路雲，這反差也太大了吧」，成功完成演技上的轉型。除了戲劇上的突破，路雲在今年3月釋出的Calvin Klein內衣廣告也引發熱議。他大方秀出肌肉好身材，完美展現了剛陽又性感的魅力，帶動聲量創下最高點。

生日：1995年4月11日

2017年《機智牢房生活》開啟了李到晛的演藝之路，2019年因出演《德魯納酒店》中癡情的高清明一角而迅速獲得關注。此後，他接連以男主角身份出演《重回18歲》、《五月的青春》、《黑暗榮耀》等熱門作品，並憑藉《重回18歲》和電影《破墓》連續拿下百想藝術大賞男子新人演技獎，實力備受肯定。李到晛曾與林秀晶搭檔師生戀，又和宋慧喬合作《黑暗榮耀》，被稱作「姐弟戀專業戶」，更獲得「大韓民國年下男代表」的稱號。

李到晛於2023年8月入伍，期間作品不斷播出，讓許多觀眾直呼「沒有感受到他入伍過」，人氣始終不減。今年5月13日退伍當天討論度也創下高點，隔日更宣布啟動亞洲巡迴粉絲見面會，其中包含了台北站。他於7月來台時，不僅超親民互動被粉絲大讚可愛，隔日更零偽裝現身台北街頭大方曬照，讓粉絲興奮直呼「比在韓劇裡面帥」、「他退伍後更帥了」，話題聲量直接衝上高峰。

生日：1997年1月22日

2014年李濬榮透過男子團體U-KISS出道，擁有唱跳俱佳的實力，但轉型演員後沉潛了一段時間。直到今年，李濬榮在Netflix大爆韓劇《苦盡柑來遇見你》中飾演IU的哭包初戀男友「英凡」，將癡情男友的形象演繹得淋漓盡致，成功一夕爆紅，事業終於迎來高峰。隨後在下一部新劇《弱美男英雄 Class 2》中，李濬榮立即變身捉摸不定的校園校霸「金成帝」。超強的角色反差，讓觀眾直呼「壞到很恐怖」、「不得不說李濬榮的演技認真會有那瞬間讓我覺得滿可怕的」、「這次的打戲真的過癮，李濬榮的演技好瘋啊」，成功被認證為實力派演技豆。

除了精湛的演技，李濬榮還身懷多項藝術才能，他曾以畫家身份舉辦聯合畫展，作品當場全部賣光。他還擁有「穿衣顯瘦、脫衣有肉」的健美身材，並在19禁電影《解禁男女》中展現過反差魅力。他今年人氣作品一檔接一檔，話題熱度居高不下，2026年更將在漫改劇《新入社員姜會長》挑戰一人分飾兩角，未來發展備受期待。

No.4 李彩玟

生日：2000年9月15日

「暴君」來了！李彩玟憑藉2025年爆紅韓劇《暴君的廚師》，晉升成為不少人心目中的新生代男神。擁有190公分身高、帥氣臉龐的他，其實早在2021年就以《High Class》踏入演藝圈，並以《浪漫速成班》中的「李善才」一角累積了人氣基礎。

雖然後續也有不少演戲、主持的機會，但《暴君的廚師》絕對是李彩玟的事業轉捩點！該劇男主角原定人選因爭議臨時退出，李彩玟在開拍前十天臨危受命接下主演。儘管面對質疑，他仍迅速投入角色，學習騎馬、射箭並練習端正的古代口音，專業態度和收放自如的演技成功征服了不少觀眾。他在劇中飾演的暴君雖性情暴躁卻擁有「絕對味覺」，對美食的極致追求為角色創造出巨大的反差萌。李彩玟浮誇且逗趣的「美食表情包」也讓觀眾津津樂道，人氣直線狂飆。隨著該劇在全球爆紅，他的口碑聲量也瞬間引爆，甚至傳言劇集播出後有超過30部劇本邀約蜂擁而至。近期李彩玟也宣布將展開亞洲巡迴見面會，想親眼見到「殿下」的台灣粉絲們千萬別錯過！

No.3 秋泳愚

生日：1999年6月5日

秋泳愚（常譯為秋英宇）於2021年以BL劇《You Make Me Dance》嶄露頭角，出道僅短短不到4年，便展現令人驚豔的百變戲路。在古裝劇《玉氏夫人傳》中展現溫潤如玉的形象並挑戰一人分飾兩角，讓他一舉奪下2025年百想藝術大賞電視部門的男新人獎，實力備受肯定。

2025年無疑是秋泳愚爆紅的一年！他屢屢以好角色走進大眾目光，不僅在Netflix夯劇《外傷重症中心》飾演菜鳥醫師「肛門」楊載源，又在《牽牛和仙女》中詮釋脆弱無助的「堅遇」，收穫不少話題聲量，表現備受肯定，「期待後續秋可以挑戰壞人角色」、「連看了他2部劇認識了他，演技很好也很帥」、「秋泳愚終於要紅了嗎？超感動」、「秋泳愚演技真的很不錯，那畏高的樣子好真實」。《外傷重症中心》裡的傑出表現讓他再拿下第4屆青龍系列大獎「新人男演員獎」，成為新生代演員中罕見的雙料新人王。秋泳愚近期也宣布將於11月8日來台舉辦首場亞洲巡迴粉絲見面會，足見其爆棚的人氣。

生日：1995年4月17日

安孝燮出道將近十年，曾憑藉《浪漫醫生金師傅2》的徐宇鎮一角拿下百想藝術大賞男子新人演技獎及SBS演技大賞。隨後，他在2022年以《社內相親》飾演霸道總裁姜泰武，收視率和網路點擊率雙雙告捷，使其知名度大幅增加，成功奪下SBS演技大賞男子最優秀演技獎。

2025年，安孝燮的演藝版圖也正式跨界爆發。他不僅首次主演電影《全知讀者視角》，更憑藉聲演Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》中的男主角「振宇」而爆紅，其超性感的低沉聲線，特別是說英語台詞的魅力，瞬間圈粉無數，讓許多粉絲驚呼「大家都在振宇很帥，只有我很在乎是安孝燮配音的嗎」、「安孝燮是真的好帥ㅠㅠ從始祖鳥愛上他的」、「原來振宇是安孝燮配音」。

除了演技成熟，安孝燮還擁有令人驚豔的好歌喉。雖然在《Kpop 獵魔女團》中未挑戰唱歌，但他隨後在IG釋出〈Free〉翻唱影片，歌聲一點不輸專業歌手，短時間內突破千萬次觀看，收穫不少討論聲量。

No.1 車銀優

生日：1997年3月30日

在韓國演藝圈，車銀優的名字已然是「帥氣」的代名詞。他憑藉精緻俊朗的外貌、優越的180公分修長身形，2016年透過男團ASTRO出道時便一鳴驚人，獲得「臉蛋天才」的稱號。儘管是偶像出身，車銀優跨足戲劇後迅速累積作品厚度。他主演的《我的ID是江南美人》和《女神降臨》皆改編自知名網路漫畫，劇中校草加學霸的設定與他本人氣質幾乎無縫銜接，奠定了他在漫改劇領域的地位，「漫撕男」的稱號由此而來。近年來，車銀優持續尋求突破，在2024年的《美好世界》中，他首次挑戰飾演陰鬱且複雜的醫學院休學生，成功展現了更為成熟的演技與角色轉型。

車銀優近一年的聲量高點，也大幅集中在他入伍暫別演藝圈的話題上。他已於2025年7月28日入伍，預計在2027年1月27日退伍。為了讓粉絲們不留遺憾，車銀優在入伍前打造了個人首部VR演唱會《MEMORIES》，巡演橫跨全球21座城市，以全新形式與粉絲見面，足見其影響力。入伍前一天他開直播大方秀出平頭造型，粉絲不捨之餘仍忍不住大讚「果然長相大於一切」、「就算是寸頭，也掩蓋不了他帥氣的臉」。甚至有韓國網友發文表示，在入伍的人海裡找不到自己的兒子，卻一眼就看見了車銀優，有趣的故事讓車銀優再次成為焦點，聲量直接衝上高峰。

