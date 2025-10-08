95後帥氣小鮮肉魅力難擋！2025年韓劇圈最火十大新生代男神

2025-10-08 11:02 網路溫度計DailyView
李到晛（左起）、車銀優、李彩玟和李濬榮。image source: Netflix、friDay影音提供
李到晛（左起）、車銀優、李彩玟和李濬榮。image source: Netflix、friDay影音提供

韓劇小鮮肉熱潮來襲？

暴君的廚師》、《苦盡柑來遇見你》、《外傷重症中心》... 這幾部你都看過嗎？2025年的韓劇市場精彩作品不斷，隨著多部現象級作品在全球熱播，觀眾不僅緊追精彩劇情，也將目光投向那些迅速崛起的「新生代鮮肉男星」。從愛吃美食的「暴君」李彩玟、臨危受命的「肛門醫生」秋泳愚，到打破次元壁的「漫撕男」車銀優，多位人氣男星憑藉精湛的表現，在今年實現了事業的巨大飛躍，準備接棒韓劇男神的位置。

想知道誰是當前韓國娛樂圈最火熱的「新生代流量擔當」嗎？《網路溫度計DailyView》鎖定了2025年年滿30歲及30歲以下的韓國男演員，並透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出近一年（2024/10/1～2025/9/30）備受關注的「十大新生代韓國男星」。從演技豆到臉蛋天才，誰才是新生代男演員中的聲量王呢？趕快來看看你最愛的小鮮肉有沒有上榜吧！

No.10 崔顯旭

愛奇藝國際站提供
愛奇藝國際站提供

愛奇藝國際站提供生日：2002年1月30日

年僅23歲的崔顯旭從網劇《Real:Time:Love》發跡，擁有「網劇男神」、「漫撕男」等稱號。2021年起，他的人氣與演技更上一層樓；在《模範計程車》中飾演惡角校園小混混「朴勝泰」，囂張冷酷的眼神讓人恨得牙癢癢；隨後在首次擔綱主演的《羽球少年團》中，他也變身熱血羽球少年，成熟的演技讓他一舉拿下2021年SBS演技大獎的「男子新人演技獎」。

然而，崔顯旭在近一年也曾因突發事件引發軒然大波。2024年11月，他在個人社群「不慎上傳疑似走光照片」，雖然照片火速刪除，公司也僅以「沒有特別要說的」回應，但爭議仍帶動話題衝上聲量高點，「秀浩濾鏡都快沒了」、「好可憐，沒注意到不小心走光就不要再分享轉傳了吧」、「文智雄本人無誤」、「其實也看不到什麼」。儘管如此，今年崔顯旭與文佳煐搭檔主演的《那傢伙是黑炎龍》仍獲得廣泛關注，他也以誇張卻不失真實感的演技再次證明了自己的實力。

No.9 陸星材

翻攝SBS生日：1995年5月2日

偶像組合BTOB出身的陸星材，早已憑藉現象級作品成功撕下偶像標籤。2013年他以《請回答1994》開啟演員生涯，2015年在《Who Are You—學校2015》飾演內心傷痕累累的少年，成功打破大眾對偶像演技的偏見。隨後陸星材在經典韓劇《孤單又燦爛的神—鬼怪》中飾演財閥三代「劉德華」，憑藉精湛的反轉演技榮獲多項新人獎。2022 年，他更以《金湯匙》奪下MBC演技大獎「男子最優秀演技獎」，穩固了新生代實力派的地位。

睽違三年，陸星材主演生涯首部古裝劇《鬼宮》，劇中挑戰一人分飾清廉學者與被惡神附身的雙重人格，極具挑戰性的反轉演技讓該劇討論度持續衝高，獲網友盛讚「陸星材從鬼怪的演出就很特別，這次也一樣」、「超好看啊啊啊他真的是奇幻劇專業戶」、「最近在看鬼宮，陸星材真的帥的要命」。

No.8 李宰旭

Netflix提供

Netflix提供生日：1998年5月10日

李宰旭2018年以電視劇《阿爾罕布拉宮的回憶》正式出道，隨後憑藉《偶然發現的一天》中帥氣男二「白經」一角爆紅，並透過奇幻古裝劇《還魂》系列將事業推向高峰。李宰旭備受讚譽的是他對角色的極高投入度，為了在Netflix劇集《吞金》中呈現角色的壓抑與高難度動作戲，他將體脂肪率降到驚人的5％，成功塑造了鮮明的人物形象。今年，他還將在即將播出的作品《最後的夏天》中挑戰一人分飾雙胞胎，演技備受期待。

李宰旭近期的聲量高峰落在2024年10月，當時候他受邀出席Saint Laurent台北101旗艦店開幕活動，以帥氣西裝造型引發粉絲尖叫，直呼「瘋掉好帥」、「呀!!!!!!!!太帥了吧」。而李宰旭先前也曾預告，自己會在年底入伍當兵，讓粉絲們相當不捨！所幸，李宰旭也將在10月12日於台北Legacy TERA舉辦粉絲見面會，為他暫別演藝圈畫下珍貴句點。

No.7 路雲

Disney+提供

Disney+提供生日：1996年8月7日

身高達191公分的路雲曾是男子團體SF9的成員，2023年9月正式退出團體，專心投入演員事業。他於2019年以《偶然發現的一天》首次擔綱男主角，憑藉出色的演技拿下當年的MBC演技大賞男子新人獎。此後，《那個男人的記憶法》、《戀慕》、《戀愛不可抗力》等作品也讓他逐步穩固了「花美男專業戶」的地位。

然而，在今年最新的古裝韓劇《濁流之爭》中，路雲帶來了令人極為震驚的形象突破。他一改過往乾淨斯文的風格，挑戰飾演麻浦港口做粗工的鬍渣流浪漢，粗獷外型讓觀眾直呼「各種情感及眼神詮釋入木三分，完全跳脫以往的角色，真的幾乎讓人認不出來」、「完全沒想到我完全沒認出男主角就是路雲，這反差也太大了吧」，成功完成演技上的轉型。除了戲劇上的突破，路雲在今年3月釋出的Calvin Klein內衣廣告也引發熱議。他大方秀出肌肉好身材，完美展現了剛陽又性感的魅力，帶動聲量創下最高點。

No.6 李到晛

Netflix提供

Netflix提供生日：1995年4月11日

2017年《機智牢房生活》開啟了李到晛的演藝之路，2019年因出演《德魯納酒店》中癡情的高清明一角而迅速獲得關注。此後，他接連以男主角身份出演《重回18歲》、《五月的青春》、《黑暗榮耀》等熱門作品，並憑藉《重回18歲》和電影《破墓》連續拿下百想藝術大賞男子新人演技獎，實力備受肯定。李到晛曾與林秀晶搭檔師生戀，又和宋慧喬合作《黑暗榮耀》，被稱作「姐弟戀專業戶」，更獲得「大韓民國年下男代表」的稱號。

李到晛於2023年8月入伍，期間作品不斷播出，讓許多觀眾直呼「沒有感受到他入伍過」，人氣始終不減。今年5月13日退伍當天討論度也創下高點，隔日更宣布啟動亞洲巡迴粉絲見面會，其中包含了台北站。他於7月來台時，不僅超親民互動被粉絲大讚可愛，隔日更零偽裝現身台北街頭大方曬照，讓粉絲興奮直呼「比在韓劇裡面帥」、「他退伍後更帥了」，話題聲量直接衝上高峰。

No.5 李濬榮

friDay影音提供

friDay影音提供生日：1997年1月22日

2014年李濬榮透過男子團體U-KISS出道，擁有唱跳俱佳的實力，但轉型演員後沉潛了一段時間。直到今年，李濬榮在Netflix大爆韓劇《苦盡柑來遇見你》中飾演IU的哭包初戀男友「英凡」，將癡情男友的形象演繹得淋漓盡致，成功一夕爆紅，事業終於迎來高峰。隨後在下一部新劇《弱美男英雄 Class 2》中，李濬榮立即變身捉摸不定的校園校霸「金成帝」。超強的角色反差，讓觀眾直呼「壞到很恐怖」、「不得不說李濬榮的演技認真會有那瞬間讓我覺得滿可怕的」、「這次的打戲真的過癮，李濬榮的演技好瘋啊」，成功被認證為實力派演技豆。

除了精湛的演技，李濬榮還身懷多項藝術才能，他曾以畫家身份舉辦聯合畫展，作品當場全部賣光。他還擁有「穿衣顯瘦、脫衣有肉」的健美身材，並在19禁電影《解禁男女》中展現過反差魅力。他今年人氣作品一檔接一檔，話題熱度居高不下，2026年更將在漫改劇《新入社員姜會長》挑戰一人分飾兩角，未來發展備受期待。

No.4 李彩玟

Netflix提供

Netflix提供生日：2000年9月15日

「暴君」來了！李彩玟憑藉2025年爆紅韓劇《暴君的廚師》，晉升成為不少人心目中的新生代男神。擁有190公分身高、帥氣臉龐的他，其實早在2021年就以《High Class》踏入演藝圈，並以《浪漫速成班》中的「李善才」一角累積了人氣基礎。

雖然後續也有不少演戲、主持的機會，但《暴君的廚師》絕對是李彩玟的事業轉捩點！該劇男主角原定人選因爭議臨時退出，李彩玟在開拍前十天臨危受命接下主演。儘管面對質疑，他仍迅速投入角色，學習騎馬、射箭並練習端正的古代口音，專業態度和收放自如的演技成功征服了不少觀眾。他在劇中飾演的暴君雖性情暴躁卻擁有「絕對味覺」，對美食的極致追求為角色創造出巨大的反差萌。李彩玟浮誇且逗趣的「美食表情包」也讓觀眾津津樂道，人氣直線狂飆。隨著該劇在全球爆紅，他的口碑聲量也瞬間引爆，甚至傳言劇集播出後有超過30部劇本邀約蜂擁而至。近期李彩玟也宣布將展開亞洲巡迴見面會，想親眼見到「殿下」的台灣粉絲們千萬別錯過！

No.3 秋泳愚

翻攝JTBC生日：1999年6月5日

秋泳愚（常譯為秋英宇）於2021年以BL劇《You Make Me Dance》嶄露頭角，出道僅短短不到4年，便展現令人驚豔的百變戲路。在古裝劇《玉氏夫人傳》中展現溫潤如玉的形象並挑戰一人分飾兩角，讓他一舉奪下2025年百想藝術大賞電視部門的男新人獎，實力備受肯定。

2025年無疑是秋泳愚爆紅的一年！他屢屢以好角色走進大眾目光，不僅在Netflix夯劇《外傷重症中心》飾演菜鳥醫師「肛門」楊載源，又在《牽牛和仙女》中詮釋脆弱無助的「堅遇」，收穫不少話題聲量，表現備受肯定，「期待後續秋可以挑戰壞人角色」、「連看了他2部劇認識了他，演技很好也很帥」、「秋泳愚終於要紅了嗎？超感動」、「秋泳愚演技真的很不錯，那畏高的樣子好真實」。《外傷重症中心》裡的傑出表現讓他再拿下第4屆青龍系列大獎「新人男演員獎」，成為新生代演員中罕見的雙料新人王。秋泳愚近期也宣布將於11月8日來台舉辦首場亞洲巡迴粉絲見面會，足見其爆棚的人氣。

No.2 安孝燮

翻攝namuwiki生日：1995年4月17日

安孝燮出道將近十年，曾憑藉《浪漫醫生金師傅2》的徐宇鎮一角拿下百想藝術大賞男子新人演技獎及SBS演技大賞。隨後，他在2022年以《社內相親》飾演霸道總裁姜泰武，收視率和網路點擊率雙雙告捷，使其知名度大幅增加，成功奪下SBS演技大賞男子最優秀演技獎。

2025年，安孝燮的演藝版圖也正式跨界爆發。他不僅首次主演電影《全知讀者視角》，更憑藉聲演Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》中的男主角「振宇」而爆紅，其超性感的低沉聲線，特別是說英語台詞的魅力，瞬間圈粉無數，讓許多粉絲驚呼「大家都在振宇很帥，只有我很在乎是安孝燮配音的嗎」、「安孝燮是真的好帥ㅠㅠ從始祖鳥愛上他的」、「原來振宇是安孝燮配音」。

除了演技成熟，安孝燮還擁有令人驚豔的好歌喉。雖然在《Kpop 獵魔女團》中未挑戰唱歌，但他隨後在IG釋出〈Free〉翻唱影片，歌聲一點不輸專業歌手，短時間內突破千萬次觀看，收穫不少討論聲量。

No.1 車銀優

friDay影音提供

friDay影音提供生日：1997年3月30日

在韓國演藝圈，車銀優的名字已然是「帥氣」的代名詞。他憑藉精緻俊朗的外貌、優越的180公分修長身形，2016年透過男團ASTRO出道時便一鳴驚人，獲得「臉蛋天才」的稱號。儘管是偶像出身，車銀優跨足戲劇後迅速累積作品厚度。他主演的《我的ID是江南美人》和《女神降臨》皆改編自知名網路漫畫，劇中校草加學霸的設定與他本人氣質幾乎無縫銜接，奠定了他在漫改劇領域的地位，「漫撕男」的稱號由此而來。近年來，車銀優持續尋求突破，在2024年的《美好世界》中，他首次挑戰飾演陰鬱且複雜的醫學院休學生，成功展現了更為成熟的演技與角色轉型。

車銀優近一年的聲量高點，也大幅集中在他入伍暫別演藝圈的話題上。他已於2025年7月28日入伍，預計在2027年1月27日退伍。為了讓粉絲們不留遺憾，車銀優在入伍前打造了個人首部VR演唱會《MEMORIES》，巡演橫跨全球21座城市，以全新形式與粉絲見面，足見其影響力。入伍前一天他開直播大方秀出平頭造型，粉絲不捨之餘仍忍不住大讚「果然長相大於一切」、「就算是寸頭，也掩蓋不了他帥氣的臉」。甚至有韓國網友發文表示，在入伍的人海裡找不到自己的兒子，卻一眼就看見了車銀優，有趣的故事讓車銀優再次成為焦點，聲量直接衝上高峰。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年10月1日至2025年9月30日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章
看膩小鮮肉？年過40更有魅力！韓劇十大熟男系演員盤點
《暴君的廚師》VS《黑白大廚》 誰才是下飯王？韓國美食題材作品TOP 10大公開
十大高分校園霸凌韓劇揭曉！《異能》、《弱美男英雄》、《清潭國際高等學校》...揭露韓國校暴真相
IU、秀智、車銀優...偶像轉型演員的韓星TOP 10　誰是你心中的演技豆？
國民男友「朴寶劍」十部必看作品！崔澤、徐福、寬植...哪個角色擄獲了你的心？

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#路雲 #韓劇 #車銀優 #李濬榮 #李宰旭 #李到晛 #安孝燮 #李彩玟 #陸星材 #暴君的廚師

熱門文章

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

hotNews__list__item--img

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
往下滑看更多精彩文章
《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

2025-09-30 17:42 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

陸劇許我耀眼》9月26日正式開播，改編自張悅然小說《大喬小喬》，憑藉趙露思、陳偉霆的高人氣組合，再加上豪門婚姻、都市職場與女性自我覺醒的多重議題，一開播便吸引高度關注。劇中角色眾多，不僅有雙強主演的愛恨糾葛、副線CP的真摯故事。今天編輯整理《許我耀眼》中的10個角色介紹，一起看下去吧！

編輯推薦

《許我耀眼》角色全解析1. 許妍（趙露思 飾）

趙露思在劇中飾演的許妍，自小由外婆撫養長大，因原生家庭的缺憾而養成了獨立又倔強的性格。她憑藉努力從小鎮考上重點大學，最終在大城市站穩腳步。表面上，她是眾人欽羨的電視節目主持人，光鮮亮麗，但內心始終被不安與自卑所糾纏。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

為了突破階級，她選擇偽造名媛身份嫁入豪門，婚姻看似風光，卻處處暗藏危機。不僅要面對婆媳矛盾，更被身分謊言壓得喘不過氣。最終，當婚姻走向崩裂，她決定放下偽裝，踏上創業之路，逐步完成從依附到獨立的蛻變。趙露思過去在《傳聞中的陳芊芊》《偷偷藏不住》都以清新靈動的形象受到喜愛。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析2. 沈皓明（陳偉霆 飾）

沈皓明出身豪門，冷靜克制，把婚姻當成一場利益交易。他從一開始就看穿許妍的偽裝，卻選擇默許，將這段婚姻視為利益交易的一部分。外表上，他冷靜沉穩、運籌帷幄，看似掌控全局，實則心中早已埋下情感的伏筆。直到許妍決意離開，他才真正意識到自己對她的依戀，展開一段虐心的「追妻火葬場」。這對夫妻表面維繫著門當戶對的假象，背後卻各自隱藏秘密。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析3. 喬琳(萬鵬 飾)

喬琳是許妍的姐姐，在妹妹婚姻破裂後選擇陪伴，並肩創業，象徵女性互助的力量。她與于一鳴之間的感情線更是亮點，從校園純愛延續到社會歷練，既真摯動人，也充滿現實重量。作為姐姐，喬琳既是許妍的情感支柱，也是她蛻變的見證者。萬鵬以細膩真誠的演繹，讓這條副線同樣收穫觀眾的共鳴與感動。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析4. 于一鳴(唐曉天 飾)

于一鳴與喬琳的愛情線是全劇最受期待的副線之一，兩人自學生時期便萌生純真愛意，隨著歲月流轉與現實考驗，再次重逢時，感情依舊真摯，卻更添成熟厚度。于一鳴是一位典型的深情守護者，無論喬琳陷入何種困境，他始終選擇陪伴與支持，用行動詮釋堅定不移的愛。這條副線不僅為劇情注入甜蜜與浪漫，更展現出彼此在成長中的「雙向救贖」。唐曉天曾出演《致我們單純的小美好》《我才不要和你做朋友呢》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析5. 方蕾(鍾雅婷 飾)

方蕾代表著職場女性的另一種樣貌，她野心勃勃，與許妍形成鮮明對照，讓劇情多了一層女性選擇的探討。鍾雅婷過去在《風月不相關》有亮眼演出。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析6. 孫思唯(王伊瑤 飾)

孫思唯的人生軌跡與許妍形成對比，她的出現突顯女性在不同選擇下的差異與代價，讓劇情更具層次。王伊瑤曾出演《無憂渡》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析7. 沈金松(許亞軍 飾)

沈金松是沈皓明的父親，代表豪門的傳統與壓迫，把家族利益放在首位，為劇情帶來現實壓力。許亞軍是實力派演員，《人民的名義》中的祁同偉一角令人印象深刻。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析8. 于嵐(溫崢嶸 飾)

于嵐作為長輩角色，見證並推動著主角的成長轉變，她的存在為家族與情感線增添厚度。溫崢嶸曾在《如懿傳》與《延禧攻略》中出演過重要角色。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析9. 蔣亮 (范世錡 飾)

蔣亮在劇中是一個具有複雜背景的角色，他的登場往往牽動劇情的進展，帶來不少矛盾與衝突。范世錡（外號「范小花」）過去曾出演過《左耳》《遇龍》等作品，近期因捲入于朦朧案件而備受爭議，角色一經曝光便引發熱烈討論，在社群上甚至掀起「拒看」聲浪。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析10. 喬建斌(馮暉 飾)

喬建斌是許妍與喬琳的父親，傳統卻又複雜，象徵家庭責任與羈絆，為主角的抉擇增添掙扎。馮暉曾出演《長安十二時辰》《折腰》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#小說 #感情 #陸劇 #趙露思 #于朦朧 #許我耀眼

熱門文章

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

hotNews__list__item--img

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
往下滑看更多精彩文章
【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

2025-09-26 16:46 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：女子漾AI製圖
圖片來源：女子漾AI製圖

教師節將至，全台各地紛紛推出優惠好康，從餐飲、遊樂園、住宿、電信到各縣市活動應有盡有，不只老師本人享優惠，教育科系學生、教職員，甚至一般民眾都有折扣。無論是想大啖Buffet、出遊樂園，還是申辦電信方案，都能趁這波「敬師感恩季」省荷包。

編輯推薦

【2025教師節優惠懶人包】餐廳優惠

1.遠雄悅來大飯店

活動期間9/22~9/28，於英倫西餐廳自助晚餐與假日自助下午茶時段，三人同行只要其中一位為教職員，該名教職員即可免費用餐。

詳細活動辦法

圖片來源：FB @遠雄悅來大飯店
圖片來源：FB @遠雄悅來大飯店

2.貳樓

貳樓餐廳自 9/1 起祭出教師節優惠，憑教師證、教職員證或相關帳號證明身分，不論現職或代理教師，9月份至全台門市用餐皆享 85 折。

貳樓有趣諧音梗圖。圖片來源：FB @Second Floor 貳樓
貳樓有趣諧音梗圖。圖片來源：FB @Second Floor 貳樓

3.福勝亭

福勝亭教師節優惠 9/22~9/30 登場，出示指定畫面即可享 單人餐 199 元、雙人餐 399 元，最高現省 256 元，內用外帶都適用，不限教師身分。

圖片來源：FB @福勝亭TONKATSU 幸福幸運的日式豬排專賣
圖片來源：FB @福勝亭TONKATSU 幸福幸運的日式豬排專賣

4.Texas Roadhouse

Texas Roadhouse 美式餐廳 9/28 教師節限定，出示教師證或教職相關證明，即享 肋眼牛排買一送一 優惠，任教聘書、教職員證或教育志工證明皆可使用。

圖片來源：FB @Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排
圖片來源：FB @Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排

5.台北喜來登十二廚

台北喜來登自 9/1~9/30 推出「謝師有禮」活動，教師憑會員卡或教師證用餐可享平日午餐、下午茶、週一至四晚餐75折。

詳細活動辦法

圖片來源：台北喜來登大飯店官網
圖片來源：台北喜來登大飯店官網

6.五鮮級火鍋

五鮮級火鍋9/1~9/30期間，教師憑證免費開鍋，購買 5、11、17 盎司肉盤再送鍋料、時蔬或海鮮，幼教老師與教保員憑相關證件同享。

圖片來源：FB @五鮮級鍋物專賣-品牌本部
圖片來源：FB @五鮮級鍋物專賣-品牌本部

7.摩斯漢堡

摩斯漢堡教師節優惠9/28 持教師證或全教總會員卡享 9 折；9/26~9/28 再推指定早餐、漢堡組合折扣，最高省 66 元。

圖片來源：摩斯漢堡官網
圖片來源：摩斯漢堡官網

8.麥當勞

8/27~10/7 買一送一、大薯加1元多一件，多項套餐優惠。

圖片來源：麥當勞官網
圖片來源：麥當勞官網

延伸閱讀：麥當勞優惠券42天開跑！雞塊薯條加1元多1件、咖啡買一送一、最高現省2807元

9.新竹喜來登盛宴

新竹喜來登自助餐廳「教師感謝季」9/1~9/30 登場，教師或補教老師憑相關證件即可享 買一送一優惠。

圖片來源：google maps
圖片來源：google maps

【2025教師節優惠懶人包】遊樂園優惠

1.六福村

六福村迎接教師節，9/1~9/30 教師憑證本人門票 599 元，可攜 3 位親友同行每人 799 元，教育相關科系學生也適用（不含才藝、社團老師）。

另外配合萬聖節活動，9/27~9/29 學生門票 599 元，雙人同姓 1299 元，桃園、新竹居民也享 599 元優惠。

圖片來源：六福村官網
圖片來源：六福村官網

2.麗寶樂園

麗寶樂園教師節優惠，現場出示教師證、員工證、服務證或教育相關科系學生證，馬拉灣或探索世界門票只要 500 元，同行親友 799 元。搭乘天空之夢摩天輪，教師價 150 元，同行者 250 元。

圖片來源：麗寶樂園官網
圖片來源：麗寶樂園官網

3.九族文化村

九族文化村教師節優惠，老師憑教師證或工作證購票可享 半價入園，再加送 日月潭纜車免費搭乘，補習班、安親班與幼兒園老師也適用。

圖片來源：九族文化村官網
圖片來源：九族文化村官網

4.義大世界

教師節連假(9/27~9/29)兩人穿萬聖裝扮購票，第2人僅15元。

圖片來源：FB @義大遊樂世界 | Kaohsiung
圖片來源：FB @義大遊樂世界 | Kaohsiung

【2025教師節優惠懶人包】電信、電腦優惠

1.中華電信

中華電信 4G 學生方案教師同享，9/1~9/30 期間申辦門號，每月 588 元上網吃到飽，網內前 5 分鐘免費再送 40 分鐘，網外也享 40 分鐘。對象為各級學校教職員工（含正職、約聘、約僱），憑相關證件即可申辦。

圖片來源：中華電信官網
圖片來源：中華電信官網

2.Apple教育方案

7/10~9/30 教師購買Mac、iPad享教育價，還可獲贈AirPods或Apple Pencil。

圖片來源：截自Apple官網
圖片來源：截自Apple官網

【2025教師節優惠懶人包】各縣市活動

1.台北市

教師憑證享動物園免費入園、運動中心免費使用、百貨餐飲住宿折扣。

詳細活動辦法

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

2.台中市

9/12~10/31 憑教師證享餐飲、書店、休閒娛樂等多種折扣。

詳細活動辦法

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

3.屏東勝利星村

9/28 教師憑證至屏東勝利星村市集服務台即可免費領取100元抵用券（送完為止），還有民歌演唱會。

圖片來源：FB @屏東縣政府文化處
圖片來源：FB @屏東縣政府文化處

4.各縣市政府

教育部首次發放1000元敬師禮券，全台教師均可領取。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#老師 #屏東 #教師節 #下午茶 #台北喜來登

熱門文章

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

hotNews__list__item--img

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
往下滑看更多精彩文章
【2025中秋節優惠懶人包】燒肉買一送一、速食半價、咖啡買7送7！ 連假吃喝玩樂一次看

【2025中秋節優惠懶人包】燒肉買一送一、速食半價、咖啡買7送7！ 連假吃喝玩樂一次看

2025-10-03 17:00 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：女子漾AI製圖
圖片來源：女子漾AI製圖

中秋連假不只烤肉、月餅～今年各大餐飲、超商、速食、樂園、外送平台、住宿與交通通通下殺！從「可口可樂暢飲」到「牛肋條免費吃」、速食買一送一到超商咖啡買7送7、遊樂園變裝第2人15元等超多優惠。編輯今天幫你分類整理中秋節優惠懶人包，快跟親朋好友一起省荷包吧！

編輯推薦

【2025中秋節優惠懶人包】 連假吃喝玩樂一次看

文章目錄

【2025中秋節優惠懶人包】中秋節怎麼可以不吃烤肉！燒肉、餐廳優惠

1.本家BORNGA韓式燒肉（敦南）：牛肋條免費吃

10/3～10/12連假點指定套餐，送「秘醬牛肋條」1 份（價值 $800）。

圖片來源：FB @本家Bornga韓式燒肉
圖片來源：FB @本家Bornga韓式燒肉

2.胡同燒肉：可口可樂無限暢飲

9/26～10/31點指定雙人套餐，免費升級暢飲，加贈可口可樂曲線杯與刮刮卡（保證中獎）；登錄 Coke+ 還可抽 Switch 2 等好禮。

胡同攜手可口可樂，9_26起「雙人燒肉套餐免費升級可口可樂玻璃瓶暢飲」，還能刮出萬元旅遊金、Switch 2 等百萬價值大獎。圖片來源：品牌提供
胡同攜手可口可樂，9_26起「雙人燒肉套餐免費升級可口可樂玻璃瓶暢飲」，還能刮出萬元旅遊金、Switch 2 等百萬價值大獎。圖片來源：品牌提供

延伸閱讀：胡同燒肉20週年！攜手可樂果辦「同樂會」　7-11零食開賣、送5000元大禮包再抽iPhone

3.乾杯燒肉居酒屋：中秋套餐近 8 折

9/26～10/12推出中秋套餐，雙人／三人套餐應景上新，「日本和牛炎肉」+「兔耳朵冰淇淋」，2 人 $2,360、3 人 $3,590（另收 10%）。

圖片來源：FB @乾杯燒肉居酒屋
圖片來源：FB @乾杯燒肉居酒屋

4.老乾杯：帝王蟹和牛壽司

9/26～10/12「月映套餐」每位 $2,380+10%，含帝王蟹和牛壽司等 10 道燒烤料理。「豐盛套餐」每位 $1,880+10%

圖片來源：FB @老乾杯
圖片來源：FB @老乾杯

詳細活動辦法

5.KANPAI CLASSIC：前菜雙新品

9/26～10/12「月升套餐」每位 $2,380+10%，鮭魚卵紅蝦和牛手卷、5J生火腿牡蠣串炸登場。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

6.和牛47（微風台北）：990 元加購龍蝦

10/1 起「神無月套餐」每位 $3,880+10%；10/1～10/6 升級牛排，龍蝦半隻加購 $990（原 $1,480）。

圖片來源：和牛47官網
圖片來源：和牛47官網

詳細活動辦法

7.夯下去新潮和牛燒肉（吃到飽）：烏魚子吃到飽

即日起～10/31 證號含0/1/9 任兩碼或當月壽星，達指定價位，全桌烏魚子吃到飽。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

詳細活動辦法

8.熊一頂級燒肉（吃到飽）：九孔鮑吃到飽

即日起～10/31 活動，證件號碼含 0/1/9 任兩碼或當月壽星，預約指定價位以上，全桌九孔鮑魚吃到飽。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

詳細活動辦法

9.燒肉ChaCha（個人燒肉）：牛胸腹或豚五花免費加

即日起～10/31 證號含0/1/9 任兩碼或當月壽星，每人單筆滿 $600，送特上牛胸腹（$200）或精選豚五花（$170）。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

詳細活動辦法

【2025中秋節優惠懶人包】速食、披薩優惠爽爽吃

1.麥當勞：APP優惠券+連假加碼送

即日起至 10/5，APP 優惠券連發；10/3～10/5 購買任一超值全餐送蘋果派。另有歡樂送優惠至 10/7，包括買一送一、加 $1 多一件，以及超爽 5 件組。

圖片來源：麥當勞官網
圖片來源：麥當勞官網

延伸閱讀：麥當勞優惠券42天開跑！雞塊薯條加1元多1件、咖啡買一送一、最高現省2807元

2.肯德基：雙節同慶桶$399

10/3～10/6、10/9～10/13 推出「雙節同慶桶」（代碼 40666），8 塊咔啦脆雞＋6 顆原味蛋撻只要 $399（原價 $850）。另外「金夏優惠券」至 12/20 仍有多檔買一送一與加價優惠。

圖片來源：FB @KFC
圖片來源：FB @KFC

3.漢堡王：全肉漢堡+加 $1 多一件

9/23~10/12推出限定「烤肉堡」，無麵包！全是肉，滿足肉食控需求。漢堡王即日起~12/31推出全新一季優惠券，多款薯條、洋蔥圈、雞塊、飲料皆可加 $1 多 1 件。

圖片來源：FB @BurgerKing 漢堡王台灣
圖片來源：FB @BurgerKing 漢堡王台灣

圖片來源：FB @BurgerKing 漢堡王台灣
圖片來源：FB @BurgerKing 漢堡王台灣

4.摩斯漢堡：百元組合+冰橙咖啡優惠

即日起至 10/15 推出早餐、點心、飲品等百元組合。10/4 起限定冰橙咖啡第 2 杯只要 $10，MOS App 跨店取再享買 6 送 4。

圖片來源：FB @MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部
圖片來源：FB @MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部

更多活動優惠

5.德克士脆皮炸雞：狂歡吃雞買一送一

10/3～10/6、10/10～10/13 中秋＋雙十連假加碼，6 塊炸雞桶送手槍腿、酪乳雞腿堡送辣雞翅、薯霸大送中薯，買一送一不手軟。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

詳細活動辦法

6.達美樂：燒肉披薩+買大送小

攜手胡同燒肉推出「秘醬嫩牛燒肉披薩」，外帶大披薩享半價優惠。外送則祭出「買大送小／買巨送大」多種組合，CP 值爆表。

圖片來源:FB @達美樂披薩
圖片來源:FB @達美樂披薩

詳細活動辦法

7.必勝客：屋馬聯名月見牛披薩

中秋限定「月見七盎司厚燒牛披薩」與屋馬聯名，外帶單點半價 $459。再推「買 1 送 2」，買大披薩就送私廚紙包筆管麵與燉飯共 2 份。

圖片來源：FB @必勝客 Pizza Hut Taiwan
圖片來源：FB @必勝客 Pizza Hut Taiwan

8.拿坡里：買披薩送炸雞+香菇雞湯

推出「金賞烏魚子披薩」買大送大 $490；買大披薩或 6 塊炸雞桶即送原盅香菇雞湯。與美聯社合作，酒類滿額再送炸雞 6 塊兌換券。

圖片來源：FB @拿坡里官方粉絲團
圖片來源：FB @拿坡里官方粉絲團


【2025中秋節優惠懶人包】超商、咖啡中秋節限定超優惠！

1.7-ELEVEN：咖啡買 7 送 7

10/1～10/5「行動隨時取」精品美式／拿鐵／馥芮白買 7 送 7；10/1～10/6 特大美式 3 杯 $100、特大拿鐵 2 杯 $100 等多款優惠飲品。10/1～10/14 文旦新品現折 $10。

2.全家 FamilyMart：霜淇淋 5 支 $188

10/3～10/6 使用 APP 隨買跨店取，霜淇淋 5 支 $188（每人限購 2 組）。10/5 推出「香香菜菜霜淇淋」體驗店限定開賣；10/3～10/12 滿額指定支付享回饋。多款咖啡飲品第2杯10元。

香菜示意圖。圖片來源：女子漾製圖
香菜示意圖。圖片來源：女子漾製圖

延伸閱讀：全家×7-ELEVEN 10月冰品大戰！香菜霜淇淋PK蛋黃酥雪淋霜 誰更敢挑戰？

3.萊爾富 Hi-Life：大杯咖啡買一送一

10/1～10/28 大杯咖啡天天買一送一，特大四季春青茶、紅玉紅茶每杯 $29，任 2 杯 $49。

4.OKmart：咖啡加碼買 6 送 3

即日起～10/15 推出大杯 OKCAFE 聯名影城杯；10/1～10/3 特大美式／拿鐵買 2 送 1。雲端商城同步加碼，買 6 送 3 或買 20 送 12，再送點數。

5.星巴克：買一送一＋萬聖冷變杯

10/1～10/31 每週三～五，外送平台指定飲品買一送一；另推星冰樂套組，組合價 $400 含萬聖冷變杯。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

6.85 度 C：咖啡第二杯 4 折

10/6 中秋當天，中大杯咖啡第 2 杯 4 折（限同品項同杯量）。

【2025中秋節優惠懶人包】外送平台加碼開烤！不出門也能爽吃

foodpanda：超級會員週 5 折

10/1～10/10「pandapro」會員美食外送享 5 折不限次數，生鮮雜貨 7 折。餐飲品牌包含 bb.q CHICKEN、必勝客、龜記等。另有 LINE GO 聯名，交通金最高回饋 $4,900。中秋再推與美福食集合作的烤肉組，最低 77 折。

【2025中秋節優惠懶人包】樂園瘋玩指南、景點限定活動別錯過！

1.小人國：門票最低 $178

指定日期捐紙本發票且號碼含 1／7／8 任兩碼，門票只要 $178（原 $1,050）。連假另有買一送一及名字含「秋」免費活動。

2.六福村：學生票 $599 起

9 月推出多重票種：學生專案 $599、桃竹鄉親 $499、40+ 票 $400、兒童 $399；指定檔期雙人同姓 $1,299。

3.九族文化村：送日月潭纜車

中秋 10/4～10/6 門票 $980，送日月潭纜車；雙十 10/10～10/12 門票 $780，同樣贈送纜車。

4.義大世界：萬聖裝扮第 2 人 $15

指定檔期穿萬聖裝扮入園，第 2 人僅需 $15；10/11 夜場星光票優惠價 $350。

5.麗寶樂園：贈 COLD STONE 冰桶

連假購買雙園擇一全票 $899 或水陸聯票 $1,199，加贈 COLD STONE 950ml 冰桶（每日限量）。

6.走馬瀨農場：12 歲以下免費入園

10/3～10/6 期間，12 歲以下免費，成人優待票 $200。露營連住二晚，第 2 晚半價，並有現場抽獎活動。

7.貓空纜車：夜間優惠+摸彩

10/4～10/6 17:00 後一日票 $250；10/6 15:00～19:00 搭乘贈摸彩券（抽 iPhone 16）。

8.林本源園邸：10/4 免費入園

10/4 當日全區免費參觀，15:00 迎請台北霞海城隍爺、城隍夫人及月老駐駕，感受濃厚中秋氛圍。

9.「2025潮月新莊」系列活動：烤肉派對+音樂市集

9/27～10/5 新莊廟街與新月廣場接力登場，包含烤肉派對、戰鬥陀螺比賽、中秋音樂饗宴及兔兔裝置藝術，並串聯 60 家廟街店家推出打卡與集點送抵用券。

10.圓山大飯店高空烤肉宴：邊賞月邊烤肉

10/4、10/5 將烤肉搬上 12 樓，在高空享受台北夜景。現場有樂團演出與萬元抽獎活動，包括住宿券與跨年派對票券。

11.圓山中秋市集：手作美食+親子活動

10/3～10/6 於台北圓山花博入口廣場舉行，結合手作品牌、美食攤位與表演，打造文創與親子友善的節慶市集。

12.大稻埕中秋微瘋市集：夕陽市集+音樂表演

10/4～10/5 在大稻埕碼頭登場，市集時間 14:00～20:00，可邊逛攤位邊欣賞夕陽夜景，還有現場音樂表演。

13.月圓虎頭埤．烤肉趣團圓：烤肉+毛孩好禮

10/4～10/6 在虎頭埤風景區舉辦，提供客製化烤肉組合，前 100 組報名者加碼好禮，毛孩入園還送犬糧。指定套餐加贈水彈槍對戰與體驗折價券。

14.安平古堡熱蘭遮市集：跨文化美食+表演

10/4～10/6 登場，特色活動包括跨文化音樂演出（西拉雅樂曲、荷蘭旋律、日本三味線等）、古幣收藏、荷蘭甜點與日式弓道體驗。

15.埔心牧場：早鳥票最低 $150

10/4～10/6、10/10～10/12 推限時票價，11:00 前入場 $150，11:00～15:00 入場 $200。

16.霧峰林家宮保第園區：發票換免費入園

10/11 當日捐贈發票即可免費入園。即日起～9/26 捐贈 20 張雲端發票，還可報名 5～12 歲「一日小掌櫃」體驗。

17.薰衣草森林新社店：香草小禮包體驗

即日起～11/16，單人票 $200 含地圖、繪馬與茶包，完成任務可兌換香草小禮包。

【2025中秋節優惠懶人包】飯店住宿大放送！中秋連假躺好躺滿

1.惠蓀林場：連住 3 晚享 5 折

2025/10/1～10/31 於粉專按讚分享指定貼文或 Google 五星評論，住宿享定價 7 折；同房型連住 3 晚以上再享平日 5 折。

2.裕元花園酒店：會員專屬訂房禮遇

10 月 APP 會員訂房，平日雅緻客房 $4,860 起，假日 $7,390 起，均含雙人早餐。

3.林酒店 THE LIN HOTEL：國慶專案$6,988 起

10 月推出平日雙人含早晚餐 $6,988 起並贈酒廊體驗券；假日雙人含早晚餐 $8,638 起，尊榮客房四人入住 $13,738。

4.長榮桂冠酒店台中：三重好禮住房方案

2025/9/1～12/30 平日入住高級客房 $3,799 含雙早，贈茄芷袋、夾腳拖、悠遊卡，再享計程車單趟服務五選一（逢甲、一中、勤美、大遠百等）。

5.台中福華大飯店：雙人房$3,810 起

10/1～10/31 入住 2 人含早 $3,810 起、4 人含早 $6,010 起，還送餐飲禮遇組合與星巴克咖啡加價券。

6.大毅老爺行旅：贈明信片套組

即日起～10/31 雙人房 $3,100 起，入住即贈「漫郵台中」明信片組。

7.百橙橙居台中：10 月壽星專屬好禮

2025/10/1～10/31 凡證件同時有「1」和「0」、或戶籍 10 號、或 10 月壽星，透過官網/電話/LINE@ 訂房，即贈現金禮券並加碼抽獎。

8.仲信金鬱金香酒店：科博館住房方案

即日起～12/30 推出住房專案，附早餐並贈科博館優待票及迎賓小點，每日限量 5 間。

9.天閣酒店 THE Tango：早餐買一送一

2025/10/1～10/31 透過官網預訂不含早餐專案，入住可享現場加購早餐買一送一優惠。

10.水雲端旗艦概念旅館：平日住宿 5 折

2025/10/1～10/31 活動期間，週日至週五入住享 5 折，最低 $2,500。

【2025中秋節優惠懶人包】中秋連假交通神助攻！高鐵、客運優惠一次看

1.國光客運／轉乘優惠

10/3～10/6 中秋連假指定國道路線享 6 折，10/9～10/12 再推 85 折。另持高鐵、臺鐵或國道客運票證，10 小時內轉乘在地客運可享一段票免費；指定「幸福巴士」亦提供免費轉乘。

2.台灣高鐵：早鳥／大學生最低 5 折＋TGo 加碼

2025/9/26～10/13 指定車次標準車廂對號座，早鳥最低 5 折。大專院校在學學生搭乘指定車次，享 5 折／75 折／88 折不等優惠。同期間搭乘符合條件之早鳥或大學生優惠車次，加碼贈 TGo 會員點數 50%。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#咖啡 #烤肉 #燒肉 #乾杯 #中秋節 #懶人包 #遊樂園 #中秋連假 #可口可樂 #中秋烤肉

熱門文章

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

hotNews__list__item--img

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
往下滑看更多精彩文章
中秋發大財！5生肖一路旺到年底　3大禁忌踩到就破財

中秋發大財！5生肖一路旺到年底　3大禁忌踩到就破財

2025-09-30 11:01 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：《十二封信》官方微博
圖片來源：《十二封信》官方微博

10月06日迎來中秋節，象徵團圓與豐收，也是月亮最圓滿、能量最旺盛的時刻。命理老師小孟提醒，中秋夜除了是財運翻轉的好時機，更有幾項生活禁忌必須留意，否則不但招不來財神，反而可能破財、漏財。

編輯推薦

中秋屬於月神加持的重要時刻，習俗上有幾個禁忌：首先，切勿與家人爭吵，否則「團圓日」變「分裂日」，不但影響感情，也會牽動財運。其次，中秋夜不宜隨意丟棄圓形食物，像是月餅或柚子，傳統認為這會破壞圓滿的象徵，讓好運流失。同時也要避免口出惡言或心情暴躁，因為月亮象徵光明和和諧，若當天行為過激，容易招來爛桃花與破財運。

一路旺到年底生肖第五名：屬雞

中秋過後，屬雞的人在溝通和人際互動方面將更有自信，講話一針見血，還能帶出創意與專業感。這股能量有助於合作與談判，讓你財運逐步打開。

圖片來源：《十二封信》官方微博
圖片來源：《十二封信》官方微博

一路旺到年底生肖第四名：屬馬

屬馬的朋友，這段時間在職場或學習成長上都會迎來新契機，像是專案升級或崗位轉換，都可能成為讓財務蒸蒸日上的關鍵轉折。

一路旺到年底生肖第三名：屬龍

屬龍的人天生有霸氣，中秋後更是魅力全開，不僅容易建立好人脈，還能在生意或投資上展現領導氣勢。自信加持下，業績與收入都有亮眼表現。

圖片來源：《十二封信》官方微博
圖片來源：《十二封信》官方微博

一路旺到年底生肖第二名：屬羊

屬羊的朋友會迎來靈感大爆發，創意能直接轉換為金錢價值。特別在工作上，聰明的表現能帶來升遷、加薪或額外收入，錢財進帳機會滿滿。

一路旺到年底生肖第一名：屬狗

本次冠軍落在屬狗身上！中秋後愛情與財富雙豐收，感情關係的穩定反而能帶來更多金錢契機。若經營家族事業，更能在月神的庇佑下有效溝通，打開偏財運，投資回報值得期待。

圖片來源：《十二封信》官方微博
圖片來源：《十二封信》官方微博

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#生肖 #屬狗 #屬羊 #金錢 #屬龍

熱門文章

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

hotNews__list__item--img

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
往下滑看更多精彩文章
超虧！夜市買什麼最浪費錢？網友公認第一名是「它」

超虧！夜市買什麼最浪費錢？網友公認第一名是「它」

2025-09-14 14:56 造咖

台灣夜市是觀光客眼中的「必打卡景點」，但對許多本地人來說，有時夜市卻像是暗藏陷阱的冒險場。不只小吃香味誘人，價格更可能讓人吃完心頭直冒冷汗。最近有網友就在PTT提問：「夜市最容易被宰的東西是什麼？」結果網友們的答案幾乎一面倒，冠軍品項更是讓人點頭如搗蒜，馬上來看看你有沒有共鳴！

圖/canva
圖/canva

編輯推薦

網友公認第一名是「它」

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

討論串一出，最多人一致點名的就是「水果切盤」，不少人直言這才是真正的暗黑料理，網友分享「聽過有人買一袋水果被收了1200元」、「水果才最黑暗！」由於多數水果攤以秤重方式計價，加上觀光客不熟行情，常常買到最後只能苦笑「原來水果比牛排還貴」。

黑名單之二「烤玉米」

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

緊追在後的就是香氣撲鼻的「烤玉米」，許多網友抱怨，夜市的玉米幾乎都「沒標價」，一旦烤好才知道價格，往往一支就要150元、甚至逼近200元，「香到讓人差點中計」幾乎成了烤玉米的代名詞。

其他潛在地雷：骰子牛、排骨酥、3C小物

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

除了水果和烤玉米，網友們也點名了骰子牛、排骨酥，甚至還有人提醒「夜市的3C小物千萬別輕易掏錢」，因為品質堪憂、價格卻可能比網購還高。總之，凡是「沒標價」的商品都是潛在陷阱。

夜市依舊是台灣的美食代表，但「美味」和「價錢」之間，難免還是藏著一些眉角。觀光客若想安心吃美食，建議先留意是否清楚標價，別被香氣沖昏頭。

【本文為造咖授權提供】

延伸閱讀

近期8家話題拉麵！麵匡匡新品「金甘蝦味噌」、花蓮「定置漁場三代目」插旗中山、魁力屋進軍台灣

排隊排爆也要吃！7家聯名美食：爭鮮×矮袋鼠DINOTAENG、點點心×三麗鷗

台中7家高級牛排推薦！雅室進軍七期、巴菲特最愛Smith & Wollensky

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

造咖

造咖

「造咖」打造年輕人需要的多元、創意、數位內容，包括理財賺錢、串流娛樂、生活流行、美妝健身，不僅要滿足18-35歲讀者群在生活上的各種資訊需求，也要讓每個人都能造就自己，成為自己心中理想的咖！

#夜市 #景點

熱門文章

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

hotNews__list__item--img

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」

最新文章

50歲天才童星殞落！《好小子》顏正國病逝　昔日「三兄弟」今何在？

50歲天才童星殞落！《好小子》顏正國病逝　昔日「三兄弟」今何在？

#迪麗熱巴 #顏正國 #好小子 #肺腺癌 #國片

女子漾／編輯張念慈 2025.10.08 0
于朦朧身亡！網友推測「下一個恐是他」3巧合令人毛骨悚然

于朦朧身亡！網友推測「下一個恐是他」3巧合令人毛骨悚然

#于朦朧 #演員 #粉絲

造咖 2025.10.08 206
顏正國50歲病逝！獄中筆友變妻子「6年書信奇蹟」一生愛情比電影更戲劇

顏正國50歲病逝！獄中筆友變妻子「6年書信奇蹟」一生愛情比電影更戲劇

#戲劇

女子漾／編輯張念慈 2025.10.08 402
20位陸劇男星超慾吻戲回顧，丞磊、李現、楊洋、鍾漢良.....影片畫面太衝擊！

20位陸劇男星超慾吻戲回顧，丞磊、李現、楊洋、鍾漢良.....影片畫面太衝擊！

#甜寵劇 #劇情 #演員 #霸總 #氛圍

造咖 2025.10.08 18
95後帥氣小鮮肉魅力難擋！2025年韓劇圈最火十大新生代男神

95後帥氣小鮮肉魅力難擋！2025年韓劇圈最火十大新生代男神

#暴君的廚師 #車銀優 #李濬榮 #李宰旭 #李到晛 #安孝燮 #李彩玟 #陸星材 #路雲 #韓劇

網路溫度計DailyView 2025.10.08 23
死語復興運動正式參戰！Orz、LKK...「死語復興」為何掀起共鳴？

死語復興運動正式參戰！Orz、LKK...「死語復興」為何掀起共鳴？

#綜藝 #懷舊

網路溫度計DailyView 2025.10.08 64
太老實=吃虧？4種情境示範 四兩撥千斤化解職場複雜局面

太老實=吃虧？4種情境示範 四兩撥千斤化解職場複雜局面

#職場建議

享民頭條 2025.10.08 6
【劇評】煙花綻放《在你的冬夜裡閃耀》，一切的相遇皆有它的意義，我們相約下一次的平行時空見。

【劇評】煙花綻放《在你的冬夜裡閃耀》，一切的相遇皆有它的意義，我們相約下一次的平行時空見。

#戲劇推薦 #陸劇分享 #劇情 #內心 #一見鍾情

H2O 2025.10.07 42
【開箱】DA PDB-576 拍立充雙線磁吸無線快充行動電源：告別電量焦慮，讓生活更省心

【開箱】DA PDB-576 拍立充雙線磁吸無線快充行動電源：告別電量焦慮，讓生活更省心

#好物推薦 #行動電源 #手機 #智慧型手機 #包包

cookie餅乾小姐 2025.10.07 14
十月戀愛運最旺的四星座！單身女子請注意，桃花即將盛開

十月戀愛運最旺的四星座！單身女子請注意，桃花即將盛開

#水瓶座 #雙子座 #巨蟹座 #戀情 #星座

女子漾／編輯周意軒 2025.10.07 328
18+