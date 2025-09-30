妮可基嫚與凱斯厄本19年婚姻觸礁！從銀色夫妻到分居，揭開好萊塢長跑婚姻的隱憂

好萊塢巨星妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村音樂天王凱斯厄本（Keith Urban）這對令人憧憬的銀色夫妻，近日爆出婚姻陷入危機，兩人已分居數月，讓外界震驚不已。

根據《TMZ》及多家媒體報導，凱斯厄本單方面決定搬離納許維爾共同居住多年家庭，選擇在當地另覓新居，而妮可基嫚則依舊留守家中獨自照顧兩名分別為17歲與14歲的女兒，努力撐起家庭，消息人士透露，妮可並不願輕易放棄這段歷經19年的婚姻，持續嘗試挽回感情，但凱斯看似已下定決心分道揚鑣。

圖片來源：IG @nicolekidman

這對夫妻自2006年結婚以來，多年來被視為演藝圈的模範夫妻，曾公開分享多次維持感情的秘訣，並因雙方在事業及家庭生活的平衡而備受稱讚，兩人首次相遇於2005年的一次活動，隨即展開戀情，隔年步入禮堂，婚後育有兩女，生活甜蜜且低調。

圖片來源：IG @keithurban

令人唏噓的是，今年夏季初開始兩人便已分居，近幾個月的家庭狀況明顯改變，兩人在公開場合也逐漸少有同框，最後一次被拍到一起出席活動是在今年6月中旬，當時還慶祝他們第19個結婚紀念日。外界原以為這段婚姻依舊穩定，沒想到現如今已到分居階段，讓不少粉絲與影迷感到惋惜與遺憾。

今年六月好萊塢巨星妮可基嫚（Nicole Kidman）在IG發文寫道：｢Happy Anniversary Baby ❤️ @KeithUrban」。圖片來源：IG@nicolekidman

妮可基嫚與凱斯厄本的長期婚姻破裂，在好萊塢並非少見現象，許多明星夫妻也曾面臨長時間婚姻最終走向分離的挑戰。

例如休傑克曼（Hugh Jackman）與黛博拉（Deborra-lee），這對曾被視為模範夫妻的銀色夫妻，攜手走過近27年婚姻，但於2023年宣布分開追求個人成長。雙方仍保持尊重和善意，並強調家庭依舊是首要任務，這代表長期婚姻也會因個人需求與成長而產生變化，和平分手有時也是理性選擇。

圖片來源：IG @thehughjackman

另一個知名案例是克里斯洛克（Chris Rock）與瑪蕾克康普頓（Malaak Compton），兩人婚姻達20年之久，但離婚時發現婚前協議有20年有效期限制，協議到期後導致法律效力失效，瑪蕾克要求了一半的資產分割，反映出長久婚姻中合同細節與法律風險往往被忽視，成為婚姻破裂的關鍵爭議。

克里斯洛克及兩位女兒。圖片來源：IG @zahra.rock

還有潔西卡辛普森（Jessica Simpson）過去因對體重有嚴苛條款的婚前協議而使婚約破裂，顯示明星婚姻中有時因條款過於嚴苛或不合理，也會造成感情裂痕與分手。