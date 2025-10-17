【劇評】穿梭在《天才基本法》的兩個世界裡，原來是他對我的念念不忘。

改編自長洱同名小說《天才基本法》，是一部雙時空雙穿越的題材。講述林朝夕生活在兩個數學天才間，逐漸失去對數學的熱情與自信，經歷了兩次穿越，找回了重拾數學的信心，以及面對生活的勇氣。然而，這一切的源頭，來自於芝士世界的裴之，對林朝夕的念念不忘，展開一段天才間的爭奪，而世界上最遙遠的深愛，是妳不在我的時空。

片名：天才基本法（The Heart Of Genius）

類型：【陸劇】雙時空、穿越、成長、勵志、愛情

年份：2022年

集數：34集

主演： 雷佳音、張子楓、張新成

撇除全劇令我最大的失望點，是值得一起穿梭平行世界的穿越劇！但這點我能理解，影劇在中國過審是相當講究的，基本上「穿越」這件事，勢必會在結局做些調整，但那部分真的無需在意啦！見多了～就讓結局停在前一刻就好。

數學雖然是我最大的天敵，但在《天才基本法》的奧數集訓營裡，是我最喜愛且感到最熱血的一段，那是林朝夕第一次穿越到芝士世界。

林朝夕總共穿越了兩次，而編劇的設定是雙人穿越，第一次是與紀江，第二次是與草莓世界的裴之。我覺得在穿越劇裡，這點能提升觀眾的參與感，當兩人同時到另一個平行世界產生對話，以及開始計畫如何回到原來世界時，就像是玩推理遊戲，一起並肩作戰推導出關鍵線索，刺激又神秘。

在意外中得知父親林兆生，已接受阿茲海默症治療近五年，加上面對自己的無能，感到特別失望與無助。當年牆上公式的約定，似乎因自己對數學的失望，而丟失了當年的熱情。

第一次的平行時空裡，林朝夕與紀江出現在福利院，一轉眼林朝夕卻成了孤兒，兩人的模樣皆為自己12歲時的外貌。

那張奧數集訓營的大合照，本該沒有林朝夕，她以為是父親對自己失望而自行P上去的，決定在這場奧數集訓營裡拚盡全力，找到回家的路。

這是一部圍繞著數學的穿越劇，在奧數集訓營動用了諸多小演員，其中詮釋主要演員的幾位表現，值得讚揚！飾演林朝夕與花卷(紀江外號)的小演員，與張子楓、王宥鈞採用切換模式，同個對話裡的相同心境，刻劃地非常到位！

在這個年紀他們能演繹出那股至純的熱情，以及喜歡較勁的衝動，隨著腳步來到奧數集訓營門口，聽到廣播傳來考試開始的消息，我與這群小朋友一樣愣了幾秒。行李都還沒放下，就已開始倒數？！這是魔鬼訓練營吧......而且還是淘汰制！

「我來顧行李，你們先去考試。」「妳考完再換我，我只要十分鐘就夠了。」這是小暖男兼具小天才的暖心與自信啊！沒有數學細胞的我，竟然在奧數集訓營跟著算起數學，宛如我也是這裡的參賽者之一，還跟著他們一起在夜半時，偷溜至老林的深夜數學班，坐在板凳上學習趣味數學，想想都覺得誇張，我還很認真在那解題哈哈哈。

回家的那一天終於來臨時，身為觀眾的我，還真有那麼一絲捨不得。除了眼前這位跟父親長得一樣的老林，還有最捨不得暖心的芝士小裴之，堅定眼神的那句「我會的，我說到做到」，直接被他圈粉！這個角色也算是我從頭心疼到尾的，他的一見傾心，到跨時空的深情，就如同劇中說的那句「一段難忘的記憶，哪怕再短暫，也無法被時間稀釋。」

我不知道愛情應該用什麼單位來衡量，但肯定不是時間。

最遙遠的距離不是時差，而是妳在我到不了的時空，這句話是我對芝士裴之的愛情註解。這段尋愛的時光裡，他做到了與草莓林朝夕的約定，照顧好另一個自己，也與老林在數學領域發揚光大，他在芝士世界擁有和樂安康的家庭，成就非凡的事業，但他最大的遺憾是再也見不到念念不忘的她。

輾轉多年，他已不再是當年至純的小裴之，在他得知到另一時空的關鍵時，運用了他過人的頭腦精心設計，成功地來到草莓世界，開啟一連串的身體爭奪戰。

時空之戰的心理變化，對於演員是一大考驗，尤其是張新成詮釋的裴之。我對張新成的演技一直都是給予肯定的，特別是在哭戲，只有「絕」一個字！裴之的設定是一個數學天才，劇本內容就已經是一大挑戰，心理及外在的情緒跌宕，從草莓世界的破碎家庭，父親的死亡糾結，想碰數學卻不能碰的苦楚，接著穿到芝士世界後的幸福，緊接著被芝士父親得知，怒斥遣返的痛苦，再到芝士裴之的身體侵占，兩個靈魂在身體內拉扯......種種的神情與情緒變化，真的就是看了一場演員淋漓盡致的表演，他賦予角色的靈魂。

這場爭奪戰會讓人覺得有點瘋狂，只要張新成一出場，畫風就變了，甚至有人說這是一個開外掛的角色，解鎖、自我催眠、彈琴、拳擊、編程、拆補牆......簡直就是名不虛傳的「裴神」！如果能讓你擁有一項裴之技能，你會想要哪一個？我肯定是要那顆腦袋啦哈哈哈，這樣我就完全不會被數學成績拖後腿了！

不得不說，張新成好適合當拳擊手！撇除這個角色為愛痴狂，帥且聰明又十八般武藝，放到校園裡肯定是個風雲人物。

除了愛情線，林朝夕與失智父親的親情線，與老林亦師亦友的親人的關係，也是《天才基本法》裡的一大看點，從兩次的時空穿越，她重拾了自己對數學的信心與熱情，也有了足夠的勇氣去面對自己的生活困境。

只要你認真想做一件事情，無論從什麼時候開始，都不算晚的。

一以貫之的努力，不得懈怠的人生。

每天的微小積累，決定最終結果。

堅持就是一種姿態。

這也是《天才基本法》一直傳達給觀眾的一個觀念，沒有人與生俱來就是天才，只要你足夠熱愛，並且有勇氣地持之以恆，光是這點你就已經成功了！就像是林朝夕有一條來自芝士世界的捷徑，有機會能治療父親的疾病，但她依然遵照自己的選擇去直面生活，勇往直前。

就算是天才，也有失策的時候，不熟悉的事物，也會有遺憾。就像是芝士裴之，算也沒算到自己不會德語這件事，即便他付出所有，他依然無法取代草莓世界的自己，如同他也知道芝士林朝夕不是他朝思暮想的那個林朝夕。

這個世界上永遠有比你更聰明的人，也永遠有比你更強的強者。

世界太大，而我們知道的太少，未知才是最美妙的事。

不同的經歷，決定了不同的你我。

相同時間裡的不同選擇，會造就新的世界。

老林終其一生奉獻給數學，無論是芝士還是草莓，那都是他們所相信的真理與愛。

看似幸福且最無遺憾的芝士世界，其實留下的遺憾最多。從芝士裴之尋愛的那一刻，就在每個選擇裡，造就不一樣的世界了，也改變了許多人的人生。草莓世界帶著遺憾到芝士世界，想要彌補、改變，來完整心中的那塊缺角，卻也改變了芝士世界的自己。

被傷害最深的就是芝士林朝夕了！她沒有草莓林朝夕的天賦，本該不會是高考前的偏激行為，用工作麻痺來自我淡忘的人生，但也因為她的到來，眾人將這份期望延續，就像是被關在那虛無飄渺的意識空間裡，望著眼前的自己，幫你決定人生一樣無助與窒息。

重新來過還是會有新的遺憾，我們都應該勇於面對自己的人生，而不是逃到另一個時空，取代別人的人生。

跨時空將自己心愛的女孩帶到自己身旁，一切都是想再見到妳。芝士裴之明明那麼的好，為什麼要讓他愛的這麼辛苦呢？

雖然不是皆大歡喜的HE，但就像是我們的人生一樣，本來就是有自己要去面對的事情。

只希望芝士世界的你們，日後一切都安好，我會想念與你們在奧數集訓營的日子！

後記.

在劇中最常提到的，有興趣的可以自己研究，我查了一些資料，看來我還是沒有理解數學的細胞😆

但我知道這是克雷數學研究所千禧年大獎七大難題之一，若能證明P=NP，世界就像是擁有超能力，能快速又有效地解決許多層面的未知問題，但再好的世界，必然也會存在著新的問題。

🎧有三首找不太到的英文bgm(只知道歌名)，但真的很好聽，還是分享給你們：

第7集 〈Slow Build〉-Jason traver

第10集 〈Hope Makes Us Stronger〉-Steve Collom

第18集 〈On My Mind〉

圖/微博@天才基本法