2025-09-30 09:06 女子漾／編輯Wendi
《暴君的廚師》收視率衝破15.75%！盤點6部古裝穿越甜寵韓劇，《哲仁王后》叫好又叫座！
Netflix人氣夯劇《暴君的廚師》開播後收視率節節上升，近期數字衝破15.75%新高點，再度締造驚人紀錄。喜愛古裝穿越甜寵劇的朋友們，千萬別錯過同類型的好劇呢，今天就跟著女子漾一起來回顧並開追吧！
盤點古裝穿越甜寵韓劇1：《暴君的廚師》
Netflix韓劇《暴君的廚師》由潤娥、李彩玟首搭演出，美味料理、愛情羅曼史與穿越題材巧妙融合，令收視率不斷飆升，最新一集收視率衝破15.75%，不僅穩坐2025年tvN電視劇冠軍，也稱霸Netflix全球非英語類型劇集排行榜冠軍，就連《紐約時報》也大讚：「被大眾熟知的潤娥作為K-pop界女王級人物，自然為劇集熱度錦上添花」。
盤點古裝穿越甜寵韓劇2：《哲仁王后》
人氣古裝韓劇《哲仁王后》講述大韓民國青瓦台廚師「張奉煥」（崔振赫 飾）因意外掉入水池，靈魂穿越至朝鮮時代王后「金昭容」（申惠善 飾）體內，並與「哲宗」（金正賢 飾）意外擦出愛火。《哲仁王后》笑料百出，申惠善「女兒身大叔魂」的精湛演技更是獲得無數好評，完結篇達到17.4%收視率，叫好又叫座！
盤點古裝穿越甜寵韓劇3：《我奪走了公爵的初夜》
少女時代徐玄、2PM玉澤演2位二代團偶像在奇幻浪漫喜劇《我奪走了公爵的初夜》化身為一對歡喜冤家CP，現代女大生「K」穿越至古代成為領議政千金「車善策」（徐玄 飾）意外與全國女性的夢中情人-慶成君「李繁」（玉澤演 飾）共度一夜，就此上演男追女逃的爆笑羅曼史。徐玄、玉澤演對戲化學反應強烈，小倆口開播首周就上演火熱吻戲，令劇迷們直呼：「甜度超標！」。
盤點古裝穿越甜寵韓劇4：《撲通撲通LOVE》
風格清新甜蜜的浪漫奇幻迷你劇《撲通撲通LOVE》在2015年首播，劇情圍繞在現代高三少女「張丹菲」（金瑟琪 飾）與朝鮮時代世宗大王「李裪」（尹斗俊 飾）之間的戀愛羅曼史。該劇融合穿越、科學與浪漫元素，不僅展現年輕人對未來的憧憬與勇氣，還以穿越時空的方式呈現愛情與成長，觀眾口碑絕佳。
盤點古裝穿越甜寵韓劇5：《仁顯王后的男人》
2012年池賢宇、劉仁娜領銜主演的人氣韓劇《仁顯王后的男人》，描述朝鮮時代學者「金鵬道」（池賢宇 飾）在一次生死危機中，意外穿越時空來到現代2012年，他在現代遇見飾演仁顯王后一角的女演員「崔熙珍」（劉仁娜 飾），2人展開一段跨越3百年的浪漫愛情故事。由於《仁顯王后的男人》受到無數觀眾的喜愛。《仁顯王后的男人》2015年還曾被改編為陸劇《相愛穿梭千年》，由井柏然、鄭爽、謝依霖、陳翔共同主演。
盤點古裝穿越甜寵韓劇6：《閣樓上的王子》
2012年引發熱潮的經典愛情穿越劇《閣樓上的王子》不僅穿插前世與今生的愛情故事，還敘述男主角王世子「李恪」（朴有天飾）在現代社會中的成長與轉變。劇中男主角「李恪」在世子嬪「芙蓉」（韓志旼 飾）神秘死亡後，與3名臣子一起穿越時空，來到現代首爾。在現代他們住進一間位於屋頂的公寓，並遇見與「芙蓉」長相相似的「洪世娜」（鄭柔美 飾）。王世子決定以現代男子「龍泰瑢」（朴有天飾）身分展開調查，試圖揭開世子嬪死亡的真相。
