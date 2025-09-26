2025-09-26 16:48 女子漾／編輯ANDREA
一萬元入手？小米 Xiaomi 15T Series 正式登台！徠卡三鏡頭、升級 AI 攝影...5大整理一次看
小米今（26）日在台正式發表 Xiaomi 15T Series，全系列搭載與徠卡聯合研發的專業三鏡頭系統，其中 Xiaomi 15T Pro 更是 T 系列首次導入 5x 潛望式長焦鏡頭，涵蓋 15mm 至 230mm 全焦段，無論拍攝細膩特寫或壯闊遠景，都能精準捕捉、真實定格每個值得收藏的瞬間。
除了影像系統的大幅升級，Xiaomi 15T Series 同步帶來多項創新功能，包括 無網通訊、全新 Xiaomi HyperAI，並結合 恩智浦（NXP） 技術，在 Google 錢包™ 啟用 iPASS 一卡通 服務，全面滿足日常生活、交通支付與智慧應用的需求。
秉持「升規不漲價」理念，小米從螢幕、晶片效能、電池續航到機身質感全面升級，為用戶帶來更高規格的旗艦體驗。
專業影像系統：徠卡三鏡頭 + 5x 潛望長焦
1. 全焦段覆蓋 15mm～230mm：Xiaomi 15T Pro 配備 5000 萬畫素徠卡 Summilux 主鏡頭，搭配 5x 潛望式長焦與超廣角鏡頭，支援 5 倍光學變焦、10 倍光學級變焦，首次支援微距拍攝。
2. Ultra Zoom 2.0：放大 20 倍以上自動啟動，細節與景深更清晰。
3. Xiaomi AISP 2.0 計算攝影：色彩更準確、細節更豐富，大師人像模式可自行調整焦距與光圈，新增「寬螢幕」、「泡泡景深」效果。
4. 徠卡街拍模式：鎖屏即可秒開相機，快速捕捉街頭瞬間，經典 28/35/50/75mm 焦段，Pro 版獨享 135mm。
5. 錄影升級：15T Pro 支援 4K 120fps 與 4K 60fps 10-bit Log；15T 支援全焦段 4K 30fps HDR10+ 與 4K 60fps 10-bit Log，並可匯入 LUT 色彩檔，方便後製。
螢幕與設計：沉浸大螢幕 + 旗艦質感
1. 6.83 吋 AMOLED：峰值亮度高達 3200 nits，Pro 版支援最高 144Hz 更新率，15T 則為 120Hz。
2. 耐用機身：高強度鋁合金框架 + 康寧 Gorilla Glass 7i，耐刮性提升 100%，並支援 IP68 防塵防水。
3. 時尚配色：Pro 有黑、灰、摩卡金；15T 有黑、灰、玫瑰金。
實用功能：HyperAI 與行動支付
Xiaomi HyperAI：提供更智慧的影像運算與系統體驗。
iPASS 一卡通：與恩智浦（NXP）合作，於 Google 錢包™ 上即可使用，一機搞定交通與支付。
無網通訊：在無網路狀態下仍可傳送特定訊息，增添日常便利。
上市與價格
1. Xiaomi 15T Pro
12GB + 1TB：NT$19,999
12GB + 512GB：NT$17,999
2. Xiaomi 15T
12GB + 512GB：NT$14,999
12GB + 256GB：NT$13,999
開賣資訊
9 月 26 日 13:30 起於小米商城 mi.com、全台小米之家、PChome 24h、蝦皮、momo、Yahoo、東森購物、7-ELEVEN i 預購與神腦生活正式開賣。
