一萬元入手？小米 Xiaomi 15T Series 正式登台！徠卡三鏡頭、升級 AI 攝影...5大整理一次看

2025-09-26 16:48

小米今（26）日在台正式發表 Xiaomi 15T Series，全系列搭載與徠卡聯合研發的專業三鏡頭系統，其中 Xiaomi 15T Pro 更是 T 系列首次導入 5x 潛望式長焦鏡頭，涵蓋 15mm 至 230mm 全焦段，無論拍攝細膩特寫或壯闊遠景，都能精準捕捉、真實定格每個值得收藏的瞬間。

Xiaomi 15T Series 全系列搭載徠卡三鏡頭系統。Xiaomi 15T Pro 更首次導入 5x 潛望式長焦鏡頭，帶來更專業而多變的攝影體驗，圖片來源：品牌提供
Xiaomi 15T Series 全系列搭載徠卡三鏡頭系統。Xiaomi 15T Pro 更首次導入 5x 潛望式長焦鏡頭，帶來更專業而多變的攝影體驗，圖片來源：品牌提供

除了影像系統的大幅升級，Xiaomi 15T Series 同步帶來多項創新功能，包括 無網通訊、全新 Xiaomi HyperAI，並結合 恩智浦（NXP） 技術，在 Google 錢包™ 啟用 iPASS 一卡通 服務，全面滿足日常生活、交通支付與智慧應用的需求。

秉持「升規不漲價」理念，小米從螢幕、晶片效能、電池續航到機身質感全面升級，為用戶帶來更高規格的旗艦體驗。

專業影像系統：徠卡三鏡頭 + 5x 潛望長焦

1. 全焦段覆蓋 15mm～230mm：Xiaomi 15T Pro 配備 5000 萬畫素徠卡 Summilux 主鏡頭，搭配 5x 潛望式長焦與超廣角鏡頭，支援 5 倍光學變焦、10 倍光學級變焦，首次支援微距拍攝。

2. Ultra Zoom 2.0：放大 20 倍以上自動啟動，細節與景深更清晰。

3. Xiaomi AISP 2.0 計算攝影：色彩更準確、細節更豐富，大師人像模式可自行調整焦距與光圈，新增「寬螢幕」、「泡泡景深」效果。

4. 徠卡街拍模式：鎖屏即可秒開相機，快速捕捉街頭瞬間，經典 28/35/50/75mm 焦段，Pro 版獨享 135mm。

5. 錄影升級：15T Pro 支援 4K 120fps 與 4K 60fps 10-bit Log；15T 支援全焦段 4K 30fps HDR10+ 與 4K 60fps 10-bit Log，並可匯入 LUT 色彩檔，方便後製。

Xiaomi 15T Series 全系列搭載徠卡三鏡頭系統。Xiaomi 15T Pro 更首次導入 5x 潛望式長焦鏡頭，帶來更專業而多變的攝影體驗，圖片來源：品牌提供
Xiaomi 15T Series 全系列搭載徠卡三鏡頭系統。Xiaomi 15T Pro 更首次導入 5x 潛望式長焦鏡頭，帶來更專業而多變的攝影體驗，圖片來源：品牌提供

螢幕與設計：沉浸大螢幕 + 旗艦質感

1. 6.83 吋 AMOLED：峰值亮度高達 3200 nits，Pro 版支援最高 144Hz 更新率，15T 則為 120Hz。

2. 耐用機身：高強度鋁合金框架 + 康寧 Gorilla Glass 7i，耐刮性提升 100%，並支援 IP68 防塵防水。

3. 時尚配色：Pro 有黑、灰、摩卡金；15T 有黑、灰、玫瑰金。

小米與 Google 再度攜手合作，結合恩智浦（NXP）技術在 Google 錢包™ 啟用 iPASS 一卡通服務，讓用戶享受更加智慧、流暢且便利的行動支付體驗。圖片來源：品牌提供
小米與 Google 再度攜手合作，結合恩智浦（NXP）技術在 Google 錢包™ 啟用 iPASS 一卡通服務，讓用戶享受更加智慧、流暢且便利的行動支付體驗。圖片來源：品牌提供

實用功能：HyperAI 與行動支付

Xiaomi HyperAI：提供更智慧的影像運算與系統體驗。

iPASS 一卡通：與恩智浦（NXP）合作，於 Google 錢包™ 上即可使用，一機搞定交通與支付。

無網通訊：在無網路狀態下仍可傳送特定訊息，增添日常便利。

上市與價格

1. Xiaomi 15T Pro

12GB + 1TB：NT$19,999

12GB + 512GB：NT$17,999

2. Xiaomi 15T

12GB + 512GB：NT$14,999

12GB + 256GB：NT$13,999

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

開賣資訊

9 月 26 日 13:30 起於小米商城 mi.com、全台小米之家、PChome 24h、蝦皮、momo、Yahoo、東森購物、7-ELEVEN i 預購與神腦生活正式開賣。

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎

2025-09-17 10:46

娛樂圈從不缺少光鮮亮麗的面孔，卻也藏著難以言說的悲傷與無常，近年來，不少中港男女星的生命戛然而止，讓影迷和圈內人士痛心不已，這回盤點六位曾經紅極一時、卻不幸英年早逝的明星，梳理他們最具代表性的作品與離世背後的原因。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

劉丹：永遠的還珠格格「香妃」

劉丹（是中國著名女演員，畢業於中央戲劇學院，她最為人熟知的角色是經典電視劇《還珠格格II》中的「香妃」一角，憑藉該角色她在華語娛樂圈迅速走紅，成為觀眾心目中難忘的青春偶像。

劉丹的演藝事業正值上升期，不僅出演了《宰相劉羅鍋》、《新龍門客棧》、《西遊記續集》等多部影視作品，也展現了出色的演技與表演多樣性。然而，2000年1月30日凌晨，她因赴廣東參加商業活動，在深圳高速公路發生嚴重車禍，當時她在後座休息，未繫安全帶，因車輛失控撞擊護欄，劉丹被拋出車外，頭部重創不治，年僅27歲，這場意外震驚了整個娛樂圈和廣大粉絲，她的突然離世也成為經典劇集《還珠格格》中的巨大遺憾。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

喬任梁：傾城四少的憂鬱別離

喬任梁憑借《陸貞傳奇》等劇贏得大量粉絲喜愛，音樂和戲劇事業均有不俗成績，惟因憂鬱症困擾，於2016年自殺離世，年僅28歲。事件曝露演藝圈內心理健康問題嚴峻，社會對精神疾病更加關注。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

于朦朧古裝男神疑點重重墜樓亡

著名作品有《三生三世十里桃花》、《太子妃升職記》，于朦朧風靡一時，被譽為古裝男神。2025年9月在北京墜樓身亡，死因疑點多，官方調查未認定刑事因素。此悲劇引發了演藝圈多方哀悼與社會熱議。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

梁祐誠：新生代古裝演員病逝震驚圈內

梁祐誠年輕有為，出演《卿卿我心》等劇。2025年因中樞神經感染病逝，年僅27歲。起初誤診為普通感冒，病情迅速惡化無法挽回，猝逝令人痛惜。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

李詠：央視名嘴生命終結於癌症

 李詠作為央視知名主持人，主持春晚等重要節目深受觀眾喜愛。2018年與癌症奮鬥17個月後離世，享年50歲。他的去世提醒國內癌症防治的嚴峻形勢，也引發社會對健康教育的重視。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

周海媚：經典「周芷若」病痛纏身辭世 

以1994年經典新版《倚天屠龍記》中周芷若一角紅遍華語世界的周海媚，演藝生涯光彩照人。晚年卻與紅斑狼瘡病魔纏鬥多年，身體持續惡化，最終於2023年底因心臟病離世，享年57歲。她的離去成為娛樂圈健康議題的重要警鐘。

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增

2025-09-16 12:51
《暴君的廚師》潤娥。圖片來源：Netflix
《暴君的廚師》潤娥。圖片來源：Netflix

時序來到九月中旬，隨著秋意漸濃，不少人開始在職場迎來收穫期。根據《搜狐網》報導，9月中後有4個生肖特別容易因努力與實力被看見，升職加薪的機會大增。如果能把握機會，再搭配穩健心態，將能在工作中寫下漂亮成績單。

現在就來看看，哪4個生肖在九月中旬迎來高光時刻，收穫努力成果！

《夢想成為律師們》鄭彩娟。圖片來源：IG@j_chaeyeoni
《夢想成為律師們》鄭彩娟。圖片來源：IG@j_chaeyeoni

生肖牛：厚積薄發，穩重受賞識

屬牛的朋友一向腳踏實地，這段時間正是你們展現實力的關鍵期。過去默默付出的努力，終於有機會被主管看見。你們在團隊中可靠、沉穩，讓人放心把重要任務交給你。

近期若能勇於承擔挑戰，不僅能完成任務，還有可能在關鍵專案中脫穎而出。這份穩重與專業，將成為你獲得升遷或加薪的最大助力。

圖片來源：IG @tvn_drama
圖片來源：IG @tvn_drama

生肖猴：靈活果斷，突破帶來機會

屬猴的人在這段期間頭腦靈活，遇到職場變動時，能迅速抓住機會。無論是新市場開發，還是突如其來的挑戰，你們都能主動出擊，並在一次次嘗試中找到突破口。

這種「敢衝敢試」的精神，將成為主管眼中最難得的特質。建議你們在九月中旬多發揮領導力，積極表現，將有機會為自己贏來升遷舞台。

圖片來源：IG @tvn_drama
圖片來源：IG @tvn_drama

生肖羊：沉著應對，穩中求進

屬羊的朋友近期最適合發揮細心與耐心。你們懂得在壓力下保持冷靜，逐步推進計畫。即便遇到複雜專案，也能有條不紊地協調資源，讓整體進展平穩。

領導會因為你的專業態度與細緻作風，而對你刮目相看。九月中旬，屬羊的人將有機會用穩健表現，收穫升遷加薪的肯定。

圖片來源：IG @tvn_drama
圖片來源：IG @tvn_drama

生肖虎：展現魄力，領袖氣場全開

屬虎的人天生具備領導風範，九月中旬更是你們施展影響力的時刻。當團隊面臨困難時，你們願意勇敢站出來承擔責任，帶領大家一同突破。

這種敢於承擔的態度，將讓主管對你更加信任。無論是帶隊簽下大客戶，還是開創新業績，都可能成為你升職加薪的契機。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

一夜爆紅2025陸劇黑馬TOP 6！《不眠日》霸榜，這部權謀復仇劇狂吸粉

一夜爆紅2025陸劇黑馬TOP 6！《不眠日》霸榜，這部權謀復仇劇狂吸粉

2025-09-23 11:31
圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

近幾年追劇題材多變，刑偵、懸疑、武俠和都市題材中，滿滿的高能反轉和情感衝突，總能讓劇迷們每集都緊盯螢幕。

2025年話題之最，莫過於以時間循環燒腦推理聞名的《不眠日》，開播便收穫高口碑，被譽為今年必追神劇，而同樣入列的其他五部精選作品，也各有獨到魅力，從頭到尾驚喜不斷，來看看那些劇你還沒追，保證讓你一集接一集停不下來。

1. 《不眠日》時間循環的燒腦刑偵

白敬亭、文詠珊主演的《不眠日》，將「時間逆轉」與刑偵推理完美結合。

故事設定在虛構的華澳市，神探丁奇每日可重置時間五次，藉此拆解一連串完美犯罪，劇情節奏緊湊，層層翻轉的人性考驗帶來懸疑與感動。精密的時間機制與細膩的情感描寫，使本劇成為年度必看燒腦代表作。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

2. 《無憂渡》奇幻志怪與浪漫交織

任嘉倫、宋祖兒的全新組合，帶領觀眾走入人妖共存的異境世界。女主擁有陰陽眼，與捉妖師聯手解開單元式的奇案，浪漫愛情中帶點驚悚氛圍，每集都有驚喜轉折，唯美古風與默契演技，讓這部奇幻愛情劇在口碑與人氣上雙贏。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

3. 《藏海傳》權謀復仇的大男主之路

肖戰領銜的《藏海傳》以古裝權謀為主軸，講述欽天監監正之子滅門後的復仇史，男主化名重返京城，憑謀略步步高升，劇中既有奇幻冒險的奇景，也有朝堂政治的腥風血雨，老戲骨助陣更添張力，節奏明快、高潮迭起，是權謀劇迷的理想選擇。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

4. 《仙台有樹》雙重身份的仙俠群像

榮登2025微博熱選冠軍，《仙台有樹》結合仙俠元素與群像戲碼，主角的雙重身分帶來連環反轉，友情線與愛情線並重，角色立體、劇情流暢。精緻的美術與攝影，使其成為當代古裝仙俠劇的質感代表。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

5. 《深情眼》都會愛情的細膩溫度

張予曦、畢雯珺主演的《深情眼》，以職場與家庭交錯的現代愛情為主線。兩人在現實壓力下相互扶持，故事細膩動人，節奏緊湊又不失溫柔，呈現出成熟都市愛情的真實感，療癒系氛圍格外討喜。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

6. 《雁回時》重生復仇的貴女風雲

改編自人氣小說《重生之貴女難求》，劇中女主莊寒雁帶著前世記憶歸來，揭穿家族偽善面具、展開精密復仇，權謀心計與情感糾葛交織，情節緊張卻不失女性視角的堅韌魅力，是古裝復仇劇迷不容錯過的黑馬之作。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

2025-09-26 16:46
圖片來源：女子漾AI製圖
圖片來源：女子漾AI製圖

教師節將至，全台各地紛紛推出優惠好康，從餐飲、遊樂園、住宿、電信到各縣市活動應有盡有，不只老師本人享優惠，教育科系學生、教職員，甚至一般民眾都有折扣。無論是想大啖Buffet、出遊樂園，還是申辦電信方案，都能趁這波「敬師感恩季」省荷包。

【2025教師節優惠懶人包】餐廳優惠

1.遠雄悅來大飯店

活動期間9/22~9/28，於英倫西餐廳自助晚餐與假日自助下午茶時段，三人同行只要其中一位為教職員，該名教職員即可免費用餐。

詳細活動辦法

圖片來源：FB @遠雄悅來大飯店
圖片來源：FB @遠雄悅來大飯店

2.貳樓

貳樓餐廳自 9/1 起祭出教師節優惠，憑教師證、教職員證或相關帳號證明身分，不論現職或代理教師，9月份至全台門市用餐皆享 85 折。

貳樓有趣諧音梗圖。圖片來源：FB @Second Floor 貳樓
貳樓有趣諧音梗圖。圖片來源：FB @Second Floor 貳樓

3.福勝亭

福勝亭教師節優惠 9/22~9/30 登場，出示指定畫面即可享 單人餐 199 元、雙人餐 399 元，最高現省 256 元，內用外帶都適用，不限教師身分。

圖片來源：FB @福勝亭TONKATSU 幸福幸運的日式豬排專賣
圖片來源：FB @福勝亭TONKATSU 幸福幸運的日式豬排專賣

4.Texas Roadhouse

Texas Roadhouse 美式餐廳 9/28 教師節限定，出示教師證或教職相關證明，即享 肋眼牛排買一送一 優惠，任教聘書、教職員證或教育志工證明皆可使用。

圖片來源：FB @Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排
圖片來源：FB @Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排

5.台北喜來登十二廚

台北喜來登自 9/1~9/30 推出「謝師有禮」活動，教師憑會員卡或教師證用餐可享平日午餐、下午茶、週一至四晚餐75折。

詳細活動辦法

圖片來源：台北喜來登大飯店官網
圖片來源：台北喜來登大飯店官網

6.五鮮級火鍋

五鮮級火鍋9/1~9/30期間，教師憑證免費開鍋，購買 5、11、17 盎司肉盤再送鍋料、時蔬或海鮮，幼教老師與教保員憑相關證件同享。

圖片來源：FB @五鮮級鍋物專賣-品牌本部
圖片來源：FB @五鮮級鍋物專賣-品牌本部

7.摩斯漢堡

摩斯漢堡教師節優惠9/28 持教師證或全教總會員卡享 9 折；9/26~9/28 再推指定早餐、漢堡組合折扣，最高省 66 元。

圖片來源：摩斯漢堡官網
圖片來源：摩斯漢堡官網

8.麥當勞

8/27~10/7 買一送一、大薯加1元多一件，多項套餐優惠。

圖片來源：麥當勞官網
圖片來源：麥當勞官網

延伸閱讀：麥當勞優惠券42天開跑！雞塊薯條加1元多1件、咖啡買一送一、最高現省2807元

9.新竹喜來登盛宴

新竹喜來登自助餐廳「教師感謝季」9/1~9/30 登場，教師或補教老師憑相關證件即可享 買一送一優惠。

圖片來源：google maps
圖片來源：google maps

【2025教師節優惠懶人包】遊樂園優惠

1.六福村

六福村迎接教師節，9/1~9/30 教師憑證本人門票 599 元，可攜 3 位親友同行每人 799 元，教育相關科系學生也適用（不含才藝、社團老師）。

另外配合萬聖節活動，9/27~9/29 學生門票 599 元，雙人同姓 1299 元，桃園、新竹居民也享 599 元優惠。

圖片來源：六福村官網
圖片來源：六福村官網

2.麗寶樂園

麗寶樂園教師節優惠，現場出示教師證、員工證、服務證或教育相關科系學生證，馬拉灣或探索世界門票只要 500 元，同行親友 799 元。搭乘天空之夢摩天輪，教師價 150 元，同行者 250 元。

圖片來源：麗寶樂園官網
圖片來源：麗寶樂園官網

3.九族文化村

九族文化村教師節優惠，老師憑教師證或工作證購票可享 半價入園，再加送 日月潭纜車免費搭乘，補習班、安親班與幼兒園老師也適用。

圖片來源：九族文化村官網
圖片來源：九族文化村官網

4.義大世界

教師節連假(9/27~9/29)兩人穿萬聖裝扮購票，第2人僅15元。

圖片來源：FB @義大遊樂世界 | Kaohsiung
圖片來源：FB @義大遊樂世界 | Kaohsiung

【2025教師節優惠懶人包】電信、電腦優惠

1.中華電信

中華電信 4G 學生方案教師同享，9/1~9/30 期間申辦門號，每月 588 元上網吃到飽，網內前 5 分鐘免費再送 40 分鐘，網外也享 40 分鐘。對象為各級學校教職員工（含正職、約聘、約僱），憑相關證件即可申辦。

圖片來源：中華電信官網
圖片來源：中華電信官網

2.Apple教育方案

7/10~9/30 教師購買Mac、iPad享教育價，還可獲贈AirPods或Apple Pencil。

圖片來源：截自Apple官網
圖片來源：截自Apple官網

【2025教師節優惠懶人包】各縣市活動

1.台北市

教師憑證享動物園免費入園、運動中心免費使用、百貨餐飲住宿折扣。

詳細活動辦法

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

2.台中市

9/12~10/31 憑教師證享餐飲、書店、休閒娛樂等多種折扣。

詳細活動辦法

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

3.屏東勝利星村

9/28 教師憑證至屏東勝利星村市集服務台即可免費領取100元抵用券（送完為止），還有民歌演唱會。

圖片來源：FB @屏東縣政府文化處
圖片來源：FB @屏東縣政府文化處

4.各縣市政府

教育部首次發放1000元敬師禮券，全台教師均可領取。

2025最瘋狂實境秀《接吻生死鬥》！AV女優、影帝同場比拼「不能親的吻戲」　6集劇情亮點＋女優IG一次掌握

2025最瘋狂實境秀《接吻生死鬥》！AV女優、影帝同場比拼「不能親的吻戲」　6集劇情亮點＋女優IG一次掌握

2025-09-15 08:05
2025最瘋狂實境秀《接吻生死鬥》！AV女優、影帝同場比拼「不能親的吻戲」　6集劇情亮點＋女優IG一次掌握。圖片來源 :netflix、netflix截圖
2025最瘋狂實境秀《接吻生死鬥》！AV女優、影帝同場比拼「不能親的吻戲」　6集劇情亮點＋女優IG一次掌握。圖片來源 :netflix、netflix截圖

日本Netflix再度端出腦洞大開的綜藝節目——《接吻生死鬥》（デスキスゲーム／Kiss or Die），9月9日一次上架六集，立刻成為全球話題。由綜藝鬼才佐久間宣行製作，這檔節目設定簡單卻殘酷：唯一規則就是「不能真的接吻」，一旦親下去，就立刻淘汰。參賽者必須在荒唐的情境劇裡即興發揮，把「吻戲」演得爆笑又精彩，爭奪最後的「最佳之吻」。

豪華主持＋卡司陣容

主持群找來矢作兼、山里亮太、池田美優，三人用毒舌與犀利吐槽控場。參賽者更是星光熠熠：從搞笑藝人劇團一人、森田哲矢，到實力派演員西岡德馬、寺島進，還有聲優宮野真守、偶像結木滉星，以及AV女優紗倉真菜等跨界陣容。這種「影帝＋女優＋搞笑藝人」同場飆戲的組合，光是名單就足以掀起熱搜。

圖片來源 :netflix
圖片來源 :netflix

圖片來源 :netflix
圖片來源 :netflix

六集劇情亮點

圖片來源 :netflix截圖
圖片來源 :netflix截圖

EP1 誘人的陷阱：參賽者進入第一場無劇本情境，誘惑一波比一波強烈，能否守住底線？

EP2 遊戲開始：陰謀逐漸浮現，有人因情境觸動真情落淚，爆點升溫。

EP3 教派戒律：邪教設定中，藝人面對「女神」誘惑，考驗即興反應。

EP4 背負命運：被囚禁的角色逐步揭開驚人真相，局勢逼近崩潰。

EP5 死亡之吻：警探角色登場，遊戲進入決戰關鍵。

EP6 新世界的主人：最嚴苛的規則下，誰能奪得「最佳之吻」？

圖片來源 :netflix截圖
圖片來源 :netflix截圖

節目風格

圖片來源 :netflix
圖片來源 :netflix

雖以吻」為核心，但並非情慾導向，而是展現演員如何在禁忌規則裡轉場、搞笑、談判，把荒謬玩到極致。鏡頭幾乎不剪接，完整保留現場即興，讓觀眾看得心驚膽跳又笑到崩潰。難怪網友直呼：「這只有日本人想得出來！」

圖片來源 :netflix截圖
圖片來源 :netflix截圖

女優演員介紹IG

圖片來源 :netflix截圖
圖片來源 :netflix截圖

在參賽陣容中，AV女優紗倉真菜的加入最受矚目，她過去跨界參與談話節目就展現過高綜藝感，這次更在《接吻生死鬥》裡用真實魅力逼退對手。粉絲也立刻翻出她的Instagram，節目上線後追蹤數直線上升。

紗倉真菜

月乃露娜（Tsukino Luna）

月乃露娜 (月乃 ルナ，1995年10月1日 - )是日本的AV女優及歌手，出身於東京都，隸屬於NAX推廣公司。

由 AV 女優月乃露娜（月乃ルナ）主演的謎片「天井特化アングルVR ～LOVE LOVE 同棲性活～ 月乃ルナ」，最近因為一則網友的評論大爆紅。 圖片來源：dmm
由 AV 女優月乃露娜（月乃ルナ）主演的謎片「天井特化アングルVR ～LOVE LOVE 同棲性活～ 月乃ルナ」，最近因為一則網友的評論大爆紅。 圖片來源：dmm

八木奈奈（Yagi Nana）

橘瑪麗（Tachibana Marie）

金松季步（Kanematsu Shibu）

葵伊吹（Aoi Ibuki）

塔乃花鈴（Tano Karin）

《接吻生死鬥》將即興劇、挑戰遊戲與荒謬喜感完美融合，6集短短不到一週就成功登上熱門榜。想知道影帝、女優與搞笑藝人如何在「不能親的吻戲」中互相周旋，這部實境秀絕對能讓你又緊張又爆笑。

圖片來源 :netflix截圖
圖片來源 :netflix截圖

圖片來源 :netflix截圖
圖片來源 :netflix截圖

