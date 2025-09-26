富邦人壽強化校園識詐防護網 攜手臺中市政府、北富銀舉辦反詐講座

臺中市政府、台北富邦銀行與富邦人壽合作舉辦「校園識詐防護網」宣導講座，吸引眾多臺中市國、高中（職）教職員到場聆聽，攜手用行動守護校園安全。圖／富邦人壽

響應「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，臺中市政府於教師節前夕舉辦「校園識詐防護網」宣導講座，攜手富邦人壽與台北富邦銀行，並橫向串聯起臺中市政府警察局與教育局的防詐資源，邀請臺中高分檢檢察官加入宣導行列，齊力向臺中市國高中職教職員宣導詐騙態樣、個資保護等反詐觀念，全面提升第一線教職員詐騙防範意識和知能，強化臺中市「校園識詐防護網」。

本次講座邀請臺中市政府警察局少年警察隊隊長劉祈顯、豐原分局偵查隊隊長洪緯儒、臺中高分檢檢察官許景森、富邦人壽律師許世昌，以及北富銀金融安全部協理吳淯兆等多位防詐領域專家，分別進行專題講授與經驗分享。內容涵蓋常見詐騙手法解析、近期重大案件剖析、話術識破技巧與個人資料保護策略，並透過實務案例剖析與情境模擬，協助教師掌握詐騙集團最新手法與應對方式，進一步強化風險辨識能力與真偽資訊判讀素養。

公私協力 從校園師生著力提升全民識詐知能

富邦人壽與台北富邦銀行、臺中市政府合作，規劃辦理114學年度高中職的校園識詐宣導，邀請臺中市國高中職各校教職員，透過檢察官與警員的實務分享，了解詐騙手法的演進趨勢、個資隱私外洩之風險，及遇到可疑情況時應採取的正確因應方式等實用資訊，提升對各式詐騙的防範意識，同時也期盼教職員間彼此自發分享反詐資訊，極力阻絕詐騙發生。

臺中市政府、台北富邦銀行與富邦人壽於教師節前夕合作舉辦「校園識詐防護網」講座，協助教師提升對詐騙的警覺與應變能力。臺中市教育局主任秘書陳雅新（左三）、臺中市警察局警政監陳仕諺（右三）、台北富邦銀行法遵長謝穎和（左二）、富邦人壽法務處資深副總陳櫻芽（右二）出席共襄盛舉展現對校園防詐的重視。圖／富邦人壽

此外，除了教學第一線的教職員外，富邦人壽與台北富邦銀行也將透過校園大型講座，讓識詐觀念深植年輕學子的意識中，強化臺中市高中職校園識詐防護網，期盼藉由學生返家後與家人間的交流互動，使識詐觀念擴散至家庭每位成員，擴大強化社會整體的防詐意識。

詐騙零容忍 呼籲社會大眾提高警覺嚴防詐騙集團

詐騙手法層出不窮，從電話、簡訊到網路社群平台，無一不成為詐騙集團的犯罪工具，以各種話術、假冒身分或偽造網站誘騙民眾，造成社會重大財產損失與心理恐懼。富邦人壽發揮企業影響力宣導反詐，落實公平待客精神的核心行動，在各年齡層的保險教育推廣中積極導入識詐宣導，讓反詐教育從校園擴散至家庭與社群，形成堅固的全民識詐防護網，同時也呼籲社會大眾提高識詐警覺，若接獲任何投資、金融、不動產等資訊，請先洽165反詐騙專線諮詢，切勿輕易交付財物或提供個人資料給陌生的第三人，保護自身財產安全。