教師節連假看這篇就夠：天氣、放假規則、交通管制、請假神招全解

旅行、出遊示意圖。女子漾AI製圖

2025 年教師節是「復假元年」，在立法院修法後，9 月 28 日（週日）首度成為國定假日。今年適逢周日，依法順延至週一補假，因此 9 月 27 日到 29 日形成三天連休。對於勞工、師生、公務人員來說，這次教師節不只是一個紀念日，更是一個真正能休息的假期。

今年928教師節有放假！教師節也是孔子誕辰，圖為台北市孔廟舉行祭孔大典，佾生在孔廟大殿前表演八佾舞。圖／聯合報系資料照片

從「放→不放→再放」 教師節假日的曲折歷史

今年教師節能放假，是因為立法院在2025年5月三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，將教師節重新納入國定假日。其實，928教師節的放假歷史相當曲折：從 1952 年起定為孔子誕辰紀念日並放假，但自2001年「週休二日」全面實施後，包含教師節在內的7天國定假日被刪除，僅保留紀念性質，出現「教師沒假、部分勞工有假」的尷尬狀況。

直到今年修法，教師節才正式「復活」成為全國統一放假的日子，今年適逢9月28日落在週日，因此順延至週一補假，才有這次久違的三天連休。

放假規則：誰能放？要不要補班？

教師節從今年起恢復為國定假日，不僅教師適用，全體勞工、公務人員都能享有假期，無須補班補課。若屬排班制產業，則可由勞資雙方協調挪移，但性質仍為國定假日。

銀行在連假期間全面停業，郵局則多數暫停服務，僅台北故宮郵局維持營運。各地 i 郵箱、自助郵局、ATM 等自助設備照常開放，民眾若需臨櫃服務，建議提前辦理。

天氣狀況：高溫炎熱 午後雷雨 海邊長浪

氣象署表示，教師節連假期間台灣大多為多雲到晴，白天氣溫約33至35度，午後山區有局部雷陣雨。迎風面的北海岸、東半部與恆春半島則需留意短暫陣雨。

雖然目前太平洋上的「浣熊」與「博羅依」兩颱風不會直接影響台灣，但外圍環流可能帶來長浪，基隆北海岸、東半部及恆春沿海須特別小心。氣象專家也提醒，10 月上旬可能迎來首波東北季風，天氣型態將逐漸轉變。

交通管制：國道疏運措施、鐵公路加班

交通部高速公路局預估，教師節連假國道日均車流量將達1.11至1.16億車公里，南向車潮集中在9月27日，北返高峰則落在9月28日與29日下午。

國道5號將於尖峰時段實施高乘載、匝道封閉與路肩開放措施；蘇花路廊則有「大客車優先」與「21噸以上大貨車禁止通行」規定。高鐵與台鐵在9月26日下班後、9月28日晚間的車次需求最旺，建議提早訂票。離島航線（澎湖、金門、馬祖）也容易額滿，務必提前規劃。

公路局公布教師節連假交通疏運懶人包。圖／公路局提供

請假神招：最多能休 16 天

若想把假期拉到最長，可利用教師節、中秋節與國慶日串連：

1.基本版：只放9/27至9/29，共 3 天。

2.進階版：請9/30至10/3共4天，9/27起一路休到10/6，共10 天。

3.封神版：再加國慶日，請 9/30 至 10/3、10/7 至 10/9 共 7 天，9/27 起一路休到 10/12，最長可達 16 天。