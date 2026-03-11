外泌體是什麼？2026最紅抗老黑科技！功效、使用方式＋5款人氣外泌體保養品推薦。圖片來源：IG@sooyaaa__、品牌提供

這兩年如果你常看美容趨勢，一定會發現外泌體（Exosome）頻繁被討論，從韓國醫美診所療程，到高端抗老保養品牌的新產品，「外泌體保養」幾乎成為美容圈最熱門話題之一。

不少皮膚科醫師甚至形容，外泌體是「下一代抗老科技」。原因在於，它不只是補水或撫紋，而是透過細胞訊號傳遞機制，幫助肌膚維持修護能力。當肌膚修護力提升，細紋、乾燥與暗沉等問題也會逐漸改善。

究竟外泌體是什麼？外泌體保養真的有效嗎？外泌體與近年熱門的PDRN又差在哪？以下一次解析外泌體保養原理、功效，以及近期討論度最高的外泌體精華推薦。

外泌體是什麼？為何成為保養界黑科技

圖片來源：張員瑛 IG

外泌體（Exosome）是一種由細胞釋放出的奈米級囊泡，最早在再生醫學研究中被發現。它就像細胞之間的「訊息信使」，能攜帶蛋白質、脂質與RNA等活性物質，幫助細胞之間進行訊號傳遞。

簡單來說，外泌體可以協助細胞溝通並傳遞修護訊息，讓細胞維持正常運作。過去這項技術主要應用在醫療與再生研究，但隨著科技進步，美容產業也開始將外泌體導入保養配方。

與傳統保養品不同，外泌體保養的概念並不是單純補充營養，而是透過訊號傳遞機制，讓肌膚更有效率地維持修護能力。因此不少品牌將外泌體視為抗老保養的新世代科技。

外泌體保養為什麼突然爆紅？

田曦薇。圖片來源：微博

外泌體保養會在近年迅速走紅，其實與整體美容趨勢有關。

第一個原因，是醫美療程的普及。許多人接受醫美療程後，會希望透過日常保養延長修護效果，因此具有再生概念的保養成分逐漸受到關注。

第二個原因，是韓國美容市場的帶動。韓國醫美診所近年大量使用外泌體療程，也讓相關保養產品迅速流行。

第三個原因，是抗老觀念正在改變。過去抗老保養多以撫紋或拉提為主，但現在越來越強調「肌膚修護力」。當肌膚能維持健康狀態，自然能延緩老化跡象。

因此外泌體這類強調修護與再生概念的成分，逐漸成為保養市場的新焦點。

外泌體保養功效有哪些？

趙今麥。圖片來源：微博

外泌體保養最大的特色，是透過細胞訊號傳遞概念，幫助肌膚維持修護機能。常見的保養功效包括以下幾個方向。

第一，改善細紋與老化跡象

當肌膚修護能力提升，細紋與粗糙感也會逐漸改善。

第二，提升肌膚保水力

外泌體保養品通常會搭配玻尿酸或胜肽等保濕成分，讓肌膚更水潤。

第三，改善膚色暗沉

透過肌膚修護與更新，使膚色看起來更均勻透亮。

第四，穩定膚況

外泌體保養特別適合長期熬夜、壓力大或膚況不穩的人。

因此外泌體保養常被推薦給30歲以上開始在意抗老保養的人，或是希望提升膚質的人。

外泌體 vs PDRN差在哪？

Jennie。圖片來源：IG@jennierubyjane

近年另一個常被提到的保養成分是PDRN。不少人會好奇，外泌體和PDRN到底有什麼不同？

外泌體的主要功能是「訊號傳遞」。它能攜帶活性物質，協助細胞之間溝通並維持正常運作。PDRN則是一種DNA修護成分，最早從鮭魚DNA中提取，主要作用是幫助肌膚維持修護能力。

簡單來說：外泌體著重細胞訊號傳遞、PDRN著重肌膚修護，因此現在許多品牌會將外泌體與PDRN搭配使用，透過雙重機制強化保養效果。

外泌體保養適合什麼年齡？

外泌體保養並不是只有熟齡肌才需要，不同年齡層也能找到適合的使用方式。

1.20歲族群

可以作為修護保養，幫助維持穩定膚況。

2.30歲族群

適合用來預防老化，改善細紋與暗沉。

3.40歲以上

可作為抗老保養，加強肌膚彈性與光澤。

整體來說，外泌體保養更偏向「修護型抗老」，因此適合希望提升膚質與肌膚穩定度的人。

5款人氣外泌體保養品推薦

人氣外泌體保養品推薦1. 寵愛之名 PDRN外泌體環肽再生修護精華

寵愛之名 PDRN外泌體環肽再生修護精華。圖片來源：品牌提供

寵愛之名推出的「PDRN外泌體環肽再生修護精華」，結合微生物BiomePDRN、牛奶外泌體與天然環肽CycloRetin三大修護科技，主打改善細紋、乾燥與膚況不穩。

產品以水感精華質地設計，吸收快速，適合日常抗老保養。根據靜宜大學實驗室測試，連續使用4週後，肌膚緊緻度、含水量與細紋都有明顯改善。30ml / NT$1,800

寵愛之名 PDRN外泌體環肽再生修護精華。圖片來源：品牌提供

人氣外泌體保養品推薦2.LUDEYA 蜂王玫瑰微泌精華



LUDEYA 蜂王玫瑰微泌精華。圖片來源：品牌提供

LUDEYA推出的「蜂王玫瑰微泌精華」主打牛奶外泌體與玫瑰PDRN雙修護機制，搭配蜂王乳與二裂酵母等滋養成分。

產品含有高達800億顆牛奶外泌體，能幫助活性成分更有效率地被肌膚吸收。整體配方偏滋養型，適合乾性肌或熟齡肌族群。35ml / NT$5,680

LUDEYA 蜂王玫瑰微泌精華。圖片來源：品牌提供

人氣外泌體保養品推薦3.ampm 喚新肌泌EGF全臉眼修復精華

ampm 喚新肌泌EGF全臉眼修復精華。圖片來源：品牌提供

ampm與韓國醫美技術合作，導入馬齒莧外泌體與EGF表皮生長因子，打造修護型保養精華。

最大特色是全臉與眼周都能使用，一瓶即可完成基礎修護保養。質地偏清爽水感，適合台灣氣候與油性肌使用。27ml / NT$2,080

ampm 喚新肌泌EGF全臉眼修復精華。圖片來源：品牌提供

人氣外泌體保養品推薦4.Neogence霓淨思 再生奇蹟膠原精華

Neogence霓淨思 再生奇蹟膠原精華。圖片來源：品牌提供

Neogence推出的再生奇蹟膠原精華，主打1,000億顆三重外泌體與PDRN抗老科技，配方中結合人體臍帶間質幹細胞外泌體、初乳外泌體與牛奶外泌體。

產品同時加入玻色因、穀胱甘肽與SOD抗氧成分，打造多重抗老配方。30ml / NT$1,400

Neogence霓淨思 再生奇蹟膠原精華。張念慈/攝影

人氣外泌體保養品推薦 5.Dior 極緻精萃精雕煥顏安瓶

Dior 極緻精萃精雕煥顏安瓶。圖片來源：品牌提供

Dior頂級保養系列推出的極緻精萃精雕煥顏安瓶，導入玫瑰仿生外泌體科技，結合玫瑰胜肽複合物。

產品採四週密集療程設計，主打提升肌膚光澤與緊緻度，是高端抗老保養的代表產品之一。4瓶10ml / NT$65,000

Dior 極緻精萃精雕煥顏安瓶。圖片來源：品牌提供

外泌體保養怎麼用？保養順序解析

如果想將外泌體保養納入日常保養，可以依照以下順序使用。

第一步 清潔肌膚

第二步 使用化妝水

第三步 塗抹外泌體精華

第四步 使用乳霜鎖水

由於外泌體屬於高活性保養成分，建議搭配保濕產品使用，效果會更完整。

外泌體保養常見問題

1.外泌體保養真的有效嗎？

外泌體主要透過細胞訊號傳遞機制幫助肌膚維持修護能力，因此常被應用在抗老保養產品中。

2.外泌體適合敏感肌嗎？

多數外泌體保養品會搭配修護與保濕成分，但敏感肌仍建議先進行局部測試。

3.外泌體可以每天使用嗎？

一般精華型外泌體產品可每日使用，但仍建議依照品牌建議用量。

4.外泌體和胜肽差在哪？

胜肽主要作用在抗老與緊緻，而外泌體著重於細胞訊號傳遞與修護。

5.外泌體保養多久見效？

依產品配方與膚況不同，多數保養品建議至少連續使用數週觀察效果。

隨著醫美科技持續發展，外泌體正逐漸從再生醫學研究走向日常保養。相較於傳統抗老成分，外泌體更強調肌膚修護力與長期膚質穩定。

對於希望改善細紋、乾燥或膚況不穩的人來說，外泌體保養或許會成為下一個值得關注的抗老趨勢。