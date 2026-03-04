2026-03-04 22:39 女子漾／編輯張念慈
猛健樂臉怎麼救？3款超強醫美級緊緻推薦：修麗可、Aesop、適樂膚 改善鬆弛臉、重塑V臉輪廓
近年「瘦瘦針」、「猛健樂」等減重療程席捲全球，但不少人在快速瘦身後，卻發現臉部突然顯老：下顎線不見、臉頰凹陷、法令紋加深，整體輪廓像是撐不住往下掉。醫美圈甚至出現「猛健樂臉」，指的是因脂肪流失與膠原結構鬆動造成的臉部鬆弛問題。
當輪廓支撐力下降，單靠補水保養已經不夠，抗老保養也開始從「撐起結構」與「修護屏障」兩個方向進化。2026修麗可、CeraVe適樂膚與Aesop 接連推出抗老新品，從膠原重塑、A醇修護到抗氧化煥亮三種不同保養策略切入，以下整理三個品牌新品重點與使用方式。
文章目錄
抗老新品1 修麗可 「A.G.E. 極效賦活緊緻精華」（電波V臉瓶）
修麗可2026推出的全新抗老精華，被不少醫美醫師稱為「電波V臉瓶」，主打從肌膚結構層重塑膠原支撐力。產品採用「膠原結構重塑科技」，透過多種成分促進不同類型膠原蛋白生成，幫助改善鬆弛輪廓與下垂問題。
核心配方包含 35% PROXYLANE™普拉斯鏈，能促進膠原蛋白與糖胺聚醣生成，提升肌膚彈性與支撐力；搭配 4.6%莓果類黃酮與抗糖組合，幫助減少糖化反應造成的膠原脆化。龍膽根萃取與鼠李糖則能刺激多種膠原蛋白生成，從肌底到表層形成完整膠原網。修麗可 「A.G.E. 極效賦活緊緻精華」容量／價格：30ml，NT$5,190
修麗可 「A.G.E. 極效賦活緊緻精華」怎麼用
1.早晚清潔後、化妝水後使用
2.取4～5滴均勻塗抹於臉部與頸部
3.加強按摩下顎線與法令紋部位
4.後續搭配乳霜鎖水
抗老新品2 CeraVe 適樂膚「極抗痕修護系列」
適樂膚今年推出全新抗老保養線《極抗痕修護系列》，主打皮膚科醫師共同研發的修護型抗老配方，以 三重神經醯胺 + 活性抗老成分 的保養架構設計，幫助肌膚在抗老同時維持屏障穩定。
系列包含三款新品：
1.CeraVe 適樂膚「極抗痕 A 醇緊緻修護精華」30ml／NT$1,080
這款精華採用 緩釋包覆型A醇科技，讓A醇成分慢慢釋放，減少刺激問題。搭配 Ceramide EOP、NP、AP三重神經醯胺，能修護肌膚屏障並減少水分流失。配方中還加入 菊苣根萃取與菸鹼醯胺，幫助穩定膚況與提亮膚色。
長期使用能幫助淡化細紋與緊緻毛孔，是敏感肌也能嘗試的A醇抗老精華。每日早晚清潔後使用，白天建議搭配防曬。
CeraVe 適樂膚「極抗痕多肽緊緻修護霜」48g／NT$1,080
這款乳霜以 高滲透仿生胜肽為核心抗老成分，結合三胜肽與四胜肽，幫助刺激膠原蛋白生成並改善肌膚鬆弛問題。
配方同時加入 三重神經醯胺、小分子玻尿酸與菸鹼醯胺，提供修護、保濕與提亮效果。乳霜質地輕潤不厚重，能在精華後形成保濕保護層。早晚保養最後一步使用，均勻塗抹於臉部與頸部。
CeraVe 適樂膚「極抗痕 C10 煥亮修護精華」30ml／NT$1,080
這款精華以 10%高純度維他命C為核心成分，結合 維他命B5、維他命E與三重神經醯胺，打造抗氧化與屏障修護雙重保養。
維他命C能促進膠原生成並減少自由基傷害，改善暗沉與細紋；維他命B5則能提升保濕度並舒緩肌膚，使整體膚色更明亮透潤。每日早晚清潔後使用，白天搭配防曬效果更佳。
抗老新品3 Aesop「時韌煥肌精粹油」
Aesop在2026推出全新臉部保養系列「時韌」，首款產品 時韌煥肌精粹油主打新型維他命A衍生物 HPR（Hydroxypinacolone Retinoate）。
HPR屬於新一代類維他命A成分，不需要在肌膚中多次轉化即可直接作用，因此在維持抗老效果的同時，也能降低刺激感。
配方同時加入 角鯊烷、維他命C與維他命E，幫助修護肌膚屏障並提供抗氧化保護；再搭配海茴香與大西洋雪松萃取，促進肌膚代謝與舒緩。質地為輕盈油精華，吸收後能讓肌膚看起來更豐盈有彈性。Aesop「時韌煥肌精粹油」25ml NT$2,800 / 60ml NT$5,200
Aesop「時韌煥肌精粹油」怎麼用
1.建議晚間保養使用
2.化妝水後取3～5滴
3.按摩全臉至吸收
4.後續搭配乳霜鎖水
抗老保養新趨勢：先修護再抗老
皮膚科醫師指出，許多人在抗老保養中最常犯的錯誤，就是一次使用太多高濃度成分，反而破壞肌膚屏障。真正有效的抗老保養應遵循三個原則：
1.先修護肌膚屏障
2.再加入抗老活性成分
3.最後使用乳霜鎖水穩定膚況
透過循序漸進的保養架構，才能在不增加肌膚負擔的情況下改善細紋與鬆弛問題。當「猛健樂臉」成為新的美容焦慮，抗老保養也從淡紋進化到「結構型抗老」。從膠原生成、屏障修護到抗氧化三種策略同時進行，才能讓臉部輪廓維持緊緻與彈性。
｢女子漾｣陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower