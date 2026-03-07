台北兩大美妝快閃店開逛！雅詩蘭黛巨型粉底、寶拉珍選粉潤列車太好拍 粉底18色登場、胜肽新品體驗掀打卡潮

2026-03-07 11:03 女子漾／編輯張念慈

春季彩妝與保養新品陸續上市，雅詩蘭黛在信義區打造的「粉持久 我的完美主場」，寶拉珍選在心中山線形公園推出「粉潤胜級列車」，以新品為核心，結合拍照打卡、互動體驗與產品試用。雅詩蘭黛主打升級版粉底推出18種色號，寶拉珍選則以胜肽保養系列為亮點，吸引不少美妝愛好者與網紅前往體驗。

雅詩蘭黛打造「粉持久 我的完美主場」 巨型粉底成信義區打卡新地標

雅詩蘭黛「粉持久 我的完美主場」大型快閃活動。圖片來源：品牌提供
雅詩蘭黛「粉持久 我的完美主場」大型快閃活動。圖片來源：品牌提供

雅詩蘭黛在信義威秀廣場打造期間限定快閃空間「粉持久 我的完美主場」，整體設計圍繞品牌經典底妝「粉持久」系列。活動現場最醒目的裝置是一瓶近4公尺高的巨型粉底瓶，搭配鏡面地板與燈光設計，成為不少人拍照打卡的焦點。

雅詩蘭黛「粉持久 我的完美主場」大型快閃活動。圖片來源：品牌提供
雅詩蘭黛「粉持久 我的完美主場」大型快閃活動。圖片來源：品牌提供

雅詩蘭黛「粉持久 我的完美主場」大型快閃活動。圖片來源：品牌提供
雅詩蘭黛「粉持久 我的完美主場」大型快閃活動。圖片來源：品牌提供

除了大型裝置之外，品牌也設置360度環景拍攝區，讓民眾能拍攝動態短影音。隨著社群短影音內容興起，不少人到場拍攝Reels或短影片分享體驗，讓快閃活動在社群平台迅速擴散。

雅詩蘭黛「粉持久 我的完美主場」大型快閃活動。圖片來源：品牌提供
雅詩蘭黛「粉持久 我的完美主場」大型快閃活動。圖片來源：品牌提供

現場也提供完整的彩妝體驗服務。消費者可以試用新品粉底，由專業彩妝師協助選擇適合膚色的底妝色號，並了解不同底妝質地與遮瑕效果。完成體驗任務後還能參加扭蛋抽獎活動，有機會獲得品牌彩妝產品或試用品，讓活動更具互動感。

雅詩蘭黛「粉持久 我的完美主場」大型快閃活動。圖片來源：品牌提供
雅詩蘭黛「粉持久 我的完美主場」大型快閃活動。圖片來源：品牌提供

快閃活動讓更多人親身體驗粉持久系列底妝的升級版本，也藉由沉浸式空間設計，讓底妝產品不再只是櫃上展示，而是成為可以互動與分享的生活場景。

雅詩蘭黛「粉持久 我的完美主場」大型快閃活動。圖片來源：品牌提供
雅詩蘭黛「粉持久 我的完美主場」大型快閃活動。圖片來源：品牌提供

粉底新品亮點 粉持久極致完美持妝粉底推出18色

雅詩蘭黛「粉持久 我的完美主場」大型快閃活動。圖片來源：品牌提供
雅詩蘭黛「粉持久 我的完美主場」大型快閃活動。圖片來源：品牌提供

此次快閃活動的主角是全新升級的「粉持久極致完美持妝粉底 SPF10/PA++」，建議售價為NT$2,400。

雅詩蘭黛全新升級「粉持久極致完美持妝粉底」。圖片來源：品牌提供
雅詩蘭黛全新升級「粉持久極致完美持妝粉底」。圖片來源：品牌提供

新品主要強調四大升級特色：

第一是長效持妝能力。粉底採用「仿生動態真肌網」科技，能貼合肌膚紋理並隨表情延展，即使長時間活動也不容易出現卡粉或脫妝問題。

第二是可堆疊遮瑕效果。粉體細緻輕盈，可依需求層層疊擦，單層塗抹呈現自然透亮妝感，多層則能達到高遮瑕效果。

第三是抗氧鎖色技術。透過微米抗氧科技降低底妝暗沉問題，讓妝容長時間維持明亮膚色。

第四則是智能油水穩膚系統。粉底配方加入深海褐藻、菸鹼醯胺與玻尿酸成分，在控油同時兼顧保濕，讓不同膚質都能維持舒適妝感。

雅詩蘭黛全新升級「粉持久極致完美持妝粉底」。張念慈/攝影
雅詩蘭黛全新升級「粉持久極致完美持妝粉底」。張念慈/攝影

「粉持久極致完美持妝粉底 SPF10/PA++」針對亞洲膚色推出18種色號，透過色階、色調與亮度三步驟選色方式，幫助消費者找到更貼近自身膚色的底妝色號。

寶拉珍選「粉潤胜級列車」登場 粉紅列車成中山打卡新熱點

寶拉珍選「粉潤胜級列車」。圖片來源：品牌提供
寶拉珍選「粉潤胜級列車」。圖片來源：品牌提供

另一個近期受到關注的美妝快閃活動，是寶拉珍選在台北心中山線形公園打造的「粉潤胜級列車」。整體空間以粉紅列車為設計主題，車廂造型與粉嫩色系在街頭十分醒目，吸引不少民眾停下拍照。

列車內部規劃為多個互動體驗區，從肌膚檢測到產品試用都可以在現場完成。品牌希望透過互動方式，讓消費者更了解胜肽保養概念與產品功效。

寶拉珍選「粉潤胜級列車」登場 粉紅列車成中山打卡新熱點
寶拉珍選「粉潤胜級列車」登場 粉紅列車成中山打卡新熱點

活動現場也設計AI公仔拍照體驗，參與者可以拍照生成Q版人物圖像，搭配粉紅列車場景拍攝，讓整個活動更具趣味性。完成體驗任務後，民眾還能獲得品牌準備的旅行組與聯名飲品，成為不少人分享社群的內容素材。

寶拉珍選「粉潤胜級列車」。圖片來源：品牌提供
寶拉珍選「粉潤胜級列車」。圖片來源：品牌提供

寶拉珍選表示，這次打造粉潤列車，希望用更輕鬆的方式介紹胜肽保養概念，讓民眾在逛街與拍照的同時，也能了解肌膚保養的科學知識。

9m88 最愛胜級保養的獨家公開！2% 水楊酸精華液搭配高效胜肽膠原緊緻霜。圖片來源：品牌提供
9m88 最愛胜級保養的獨家公開！2% 水楊酸精華液搭配高效胜肽膠原緊緻霜。圖片來源：品牌提供

此次活動中，品牌大使9m88也分享自己平時的保養習慣。她清潔後第一步驟使用 2%水楊酸精華液，溫和滲透毛孔，有效代謝老廢角質，幫助毛孔暢通並提升後續保養吸收力，後續使用高效胜肽膠原緊緻霜，提升肌膚保濕度，晚上使用可以完美澎彈緊潤​、白天使用則能讓提升妝容服貼度！再加上胜肽精萃、胜肽眼部精華，提升肌膚澎、彈、緊緻，撫平動態紋路。

胜肽新品亮點 眼部與唇部保養同步升級

寶拉珍選胜肽系列新品。圖片來源：品牌提供
寶拉珍選胜肽系列新品。圖片來源：品牌提供

在本次活動中，寶拉珍選也展示多款胜肽系列新品，透過胜肽保養搭配日常保濕護理，可以幫助肌膚維持彈性與水潤感。

寶拉珍選胜肽系列新品。張念慈/攝影、品牌提供
寶拉珍選胜肽系列新品。張念慈/攝影、品牌提供

「高效胜肽膠原緊緻眼部精華」主打緊緻眼周肌膚與淡化細紋。產品結合四種胜肽、蘋果萃取與角鯊烷成分，並搭配冰感金屬按摩頭設計，能在按摩眼周時幫助精華吸收，同時讓後續粉底與遮瑕更服貼。

「高效胜肽膠原潤唇精華」則主打修護乾燥唇部。產品含有三種胜肽與乳木果油成分，能幫助改善唇部乾燥與細紋問題，打造柔潤光澤的唇部狀態。

｢女子漾｣陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#粉底 #胜肽 #護唇膏 #雅詩蘭黛 #寶拉珍選

別再只會配白T！丹寧控必看「牛仔外套」穿搭靈感，讓經典單品更有層次質感

別再只會配白T！丹寧控必看「牛仔外套」穿搭靈感，讓經典單品更有層次質感

2026-02-09 11:25 女子漾 / 編輯 Sydney

鮮少有單品能像牛仔外套一般，跨越性別、階級與時代，依然穩居街頭美學的寶座。這件源自 19 世紀勞工階層的耐磨布料，經歷了 50 年代的叛逆搖滾，現在代表著自由、率性與自我表達。透過不同層次的堆疊、廓形的比例轉換，以及異材質的火花碰撞，牛仔外套能同時演繹出 City Boy 的隨性與法式優雅的內斂，這正是其魅力所在。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 1

Denim on Denim 永遠是一種不會出錯的穿搭，這套穿搭的核心在於色彩層次的微調與單品的長短比例，深色水洗的廓形牛仔外套，內搭一件經典的藍白細條紋襯衫，並在最內層以白色圖騰 T-shirt 做打底，這三層結構創造了極其豐富的視覺深度。寬鬆的直筒原色牛仔褲與外套呼應，形成了一種視覺連貫性，而棕色棒球帽與黑色系帶靴款的加入，則為整體的冷色調注入了溫度感。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 2

將短版牛仔外套與極具正式感的領帶結合，打破了職場與休閒的界線。短版的剪裁有效地拉長了下半身比例，搭配超寬大的深色闊腿褲，營造出一種「上窄下寬」的視覺衝擊。領帶的印花與粗框太陽眼鏡帶來了濃厚的 90 年代復古氛圍，讓原本粗曠的牛仔單品顯得精緻，在街頭與派對場合之間遊刃有餘。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 3

經典的中藍色水洗牛仔外套，其紋理感在黑色高領內搭的襯托下更顯突出。這種內斂的黑色底色，能瞬間收縮上半身的視覺體積，讓牛仔外套成為主角。下身搭配同色系的漸層磨白牛仔褲，其自然下墜的闊腿剪裁讓步伐充滿流動感。這種穿搭不需要過多的配飾，單憑精準的剪裁與色彩對比，就能傳達出一種從容不迫的現代形象。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 4

深色的牛仔外套與淺藍色的長版襯衫在衣擺處形成了鮮明的長短對比，這種打破常規比例的層次感，讓視覺效果不再呆板。超大尺碼的深靛藍牛仔褲與整體的寬鬆輪廓一氣呵成，展現出強烈的層次力量感。藍色棒球帽與棕色尼龍手袋的點綴，則在機能感與時尚度之間取得了完美的平衡。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 5

淺藍色的基本款牛仔外套，內搭灰色高領針織衫，並在肩頭隨性地披上一件同色系的灰色毛衣，這不僅豐富了上半身的輪廓，更增加了一種優雅的書卷氣，下半身則捨棄了牛仔褲，改選質感高級的灰色西裝寬褲與帆布鞋。將街頭與正式感完美混搭。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#穿搭 #內搭 #單品 #丹寧 #牛仔風 #牛仔外套

穿不膩的經典！「條紋針織衫」絕對是換季好幫手！披在肩上或單穿，都是最不費力的時髦

穿不膩的經典！「條紋針織衫」絕對是換季好幫手！披在肩上或單穿，都是最不費力的時髦

2026-03-01 20:45 女子漾／編輯Sydney

橫條紋元素在時尚裡始終佔有一席之地，它不僅是法式優雅的代名詞，更是衣櫥裡最忠誠的陪伴者，每當季節交替、氣溫陰晴不定時，一件質地精良的條紋上衣總能平衡穿搭的視覺重心，條紋的迷人之處在於其多變的間隔與配色，透過寬窄與深淺的排列組合，它能輕易游走於學院風、中性率性與都會俐落之間。這種不費力的時髦，來自於它對各類單品的高度包容性，無論是厚實的針織還是輕盈的棉質，都能在換季時節為造型注入一抹乾淨而有力的靈魂。

Outfit 1

當我們將傳統的黑白條紋換成清新透明的水藍與深色交織，整體的視覺氛圍便多了一分清爽感，這套穿搭利用寬鬆的剪裁與長袖設計，營造出一種不經意的慵懶，下半身選擇帶有分量感的白色闊腿長褲，不僅延續了上衣的清爽色調，更透過紮進褲頭的動作與皮帶點綴，精準地勾勒出腰身比例。這種「上寬下寬」的穿法，關鍵在於一雙俐落的尖頭黑色皮鞋，將整體的休閒感收束成精緻的街頭品味。

Outfit 2

條紋上衣在換季時最亮眼的表現莫過於作為「中間層」，選擇一件深灰底色搭配細白條紋的 Polo 領上衣，內搭淺藍色襯衫並刻意露出領片與下襬，能瞬間增加造型的豐富度。這種洋蔥式的疊穿法，不僅應對室內外的溫差，更展現了卓越的配色邏輯，搭配深灰色百褶裙與灰色堆堆襪，再穿上撞色樂福鞋，完美詮釋了極富知性美感的 Preppy Style，這不僅是穿搭，更像是一種對經典學院風的摩登致敬。

Outfit 3

條紋也能展現出截然不同的火辣張力，如 Hailey Bieber 所示範的紅黑白粗條紋 Polo 衫。這類色彩對比強烈的單品，天生自帶美式復古的律動感。為了平衡上半身較厚實的視覺感，下半身選擇極短的黑色皮質迷你裙，大方展露雙腿曲線，打破了條紋可能帶來的沉悶，白襪與瑪莉珍鞋的組合則在性感中揉合了一絲純真，這種衝突美學讓條紋上衣不再只是「安全牌」，而是極具辨識度的時髦風格。

Outfit 4

這款帶有抽鬚邊緣與長袖設計的條紋上衣，透過異材質的拼接細節，賦予了條紋新的生命力，內搭高領襯衫的細節處理，讓視覺層次更加細膩，下半身搭配焦糖色高腰繫帶長裙，溫潤的色澤中和了冷色調條紋的硬朗，繫帶蝴蝶結則在俐落中點綴了女性柔美。這是一套非常適合都會女性的換季範本，在繁瑣的工作日常中，依舊能保有極高的造型完成度。

Outfit 5

在亮眼的藍黑條紋上衣外，罩上一件寬鬆的 V 領白色馬海毛毛衣，讓條紋僅在領口與袖口若隱若現，這種層次的穿法反而更能抓人眼球，搭配復古的黑色燈芯絨寬褲與色彩大膽的針織包包，整個人散發出一種藝術家般的古著氣息，這種穿法打破了條紋必須是主角的框架，將其轉化為增加穿搭細節的關鍵元素，展現出高度的個人風格。

條紋上衣之所以經典，是因為它從不試圖討好潮流，卻能在每個時代找到最合適的風格，它可以是率性自如的、也可以是嚴謹知性的，甚至能在層次疊加中展現出豐富的趣味性，在這個換季時節，不妨重新檢視衣櫥裡的那件條紋，試著給予它新的穿法，你會發現，這份最不費力的時髦，其實一直都在你身邊。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#穿搭 #時髦 #造型 #灰色 #經典 #流行穿搭

自帶好人緣的細節！精選 5 款「招桃花」護手霜，從軟萌甜香到高冷木質調，每一次握手都留下印象

自帶好人緣的細節！精選 5 款「招桃花」護手霜，從軟萌甜香到高冷木質調，每一次握手都留下印象

2026-02-28 13:53 女子漾／編輯Sydney

在社交距離逐漸縮短的換季時節，雙手往往是傳遞溫度的第一線，我們常說雙手是人的第二張臉，但在細膩的感官互動中，指尖散發出的香氣其實比妝容更能悄無聲息地勾勒出一個人的個性和氣場，所謂的「招桃花」或「好人緣」，往往藏在那些不經意的舉手投足間，當一份滋潤與獨特的氣息隨著遞名片或握手時流轉，留下的印象便不僅僅是視覺上的，更是靈魂深處的記憶。

圖片來源：kuoca & FRAMA
圖片來源：kuoca & FRAMA

｜FRAMA 護手霜

來自丹麥的 FRAMA 護手霜「Herbarium 」 完美詮釋了何謂極簡主義下的感官儀式感，這款與韓國創意團隊 BE MY GUEST 聯手打造的作品，彷彿將北歐野生植被的寧靜氣息封存於輕巧的管身中，它的香氣核心由清新的橘子與杜松交織而成，隨後緩緩揉合沉穩的香木與玫瑰花香，創造出一種中性且充滿草本靈魂的層次感。質地輕盈如羽毛，卻富含脂肪酸等天然活性成分，能深層滋養指緣與甲面。對於追求生活品質與自然和諧的人來說，這抹淡雅的草本木質香，能讓對方在接觸你的瞬間，感受到一種如森林漫步般的舒緩與知性。

圖片來源：FRAMA
圖片來源：FRAMA

圖片來源：FRAMA
圖片來源：FRAMA

圖片來源：FRAMA
圖片來源：FRAMA

｜monclos COMFORT 護手霜

若你偏好更具層次感的細膩呵護，monclos COMFORT 護手霜 則是將護膚科學與香氛藝術結合的典範，品牌採用獨特的低溫萃取技術，完整保留了黑櫻桃中的花青素與維生素活性，讓雙手在滋養的同時也能對抗環境帶來的暗沉。乳木果油與甜杏仁油的雙重灌溉，賦予肌膚如天鵝絨般的觸感，擦拭後立即滑動手機也不會留下任何油膩感，其香調從清爽的佛手柑、小荳蔻啟程，轉入茉莉與玫瑰的優雅，最後沉澱於廣藿香、檀香與麝香的溫潤基調中，這種從清亮到溫暖的變化，讓人忍不住想更靠近一點。

圖片來源：MONCLOS
圖片來源：MONCLOS

圖片來源：MONCLOS
圖片來源：MONCLOS

｜ kuoca 野桃 WILD PEACH 護手霜

來自首爾聖水洞的 kuoca 野桃 WILD PEACH 護手霜，則將保養昇華到了「精緻餐飲」的層次，品牌深受 Fine Dining 哲學啟發，將肌膚保養視為一場全方位的感官饗宴，這款護手霜捕捉了普羅旺斯陽光下熟成野桃的馥郁，並融合了馬鞭草與黑醋栗的酸甜清脆，最後由芳樟木與薄荷收尾，呈現出一種極具生命力的清新感。這種果香並不甜膩，而是充滿了陽光灑落般的健康氣息，對於希望展現活潑、親切且具備精緻品味的人來說，這款護手霜就像是主廚精心調配的餐後甜點，每一次使用都是對感官的溫柔款待。

圖片來源：kuoca
圖片來源：kuoca

圖片來源：kuoca
圖片來源：kuoca

圖片來源：kuoca
圖片來源：kuoca

｜SALT & STONE 天然護手霜

對於追求「貴婦級好命手」的族群而言，來自美國的 SALT & STONE 天然護手霜「檀香岩蘭草」絕對是不可或缺的質感首選。品牌巧妙利用海藻萃取物與多種天然保濕成分，即使是頻繁洗手或暴露在紫外線下的乾燥受損肌膚，也能在塗抹後呈現如絲綢般的細滑感。它的香氣走的是一種高冷而迷人的大自然美學，紫羅蘭葉與豆蔻的冷冽前調，逐步帶出雪松與鳶尾草的高雅，最後由澳大利亞檀香與龍涎香築起深邃的基底。這是一種充滿力量感的氣息，傳遞出獨立且內斂的魅力，讓人感受到你是一個充滿故事且對生活極有主見的人。

圖片來源：SALT & STONE
圖片來源：SALT & STONE

圖片來源：SALT & STONE
圖片來源：SALT & STONE

｜Eyecandle 柔潤滋養護手霜

最後，若你想留下一種令人驚喜且難忘的獨特記憶，Eyecandle 「Chocolate and Chili 巧克力辣椒」護手霜 展現了無與倫比的創意張力，這款與瑞士百年香氛廠牌 LUZI 合作的限定香氣，打破了常規的甜美想像，將青辣椒與甜橙的辛爽，與巧克力、杏仁及肉桂的濃郁巧妙平衡。它在皮膚上散發出太妃糖與香草的醇厚，卻又帶著廣藿香的泥土芬芳，整體質地柔滑而不膩口，彷彿在指尖建立了一道天然的水分保護膜。這種辛辣與甜美並存的衝突感，最能激起他人的好奇心，讓每一次握手都成為一場記憶深刻的冒險。

圖片來源：eyecandle
圖片來源：eyecandle

圖片來源：eyecandle
圖片來源：eyecandle

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#香氣 #肌膚 #保養 #感受 #香氛 #護手霜

《愛情怎麼翻譯》高允貞髮量富翁令人羨慕！從5招護髮秘密輕鬆養出澎鬆好髮質

《愛情怎麼翻譯》高允貞髮量富翁令人羨慕！從5招護髮秘密輕鬆養出澎鬆好髮質

2026-02-20 01:18 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@goyounjung
圖片來源：IG@goyounjung

有著「南韓最美整形範本」稱號的韓國演員高允貞，近期演出的《愛情怎麼翻譯？》成為熱量討論話題，不僅是男女主角的互動超有 CP 感，而且劇中造型相當亮眼之外，零死角高顏值加上纖瘦比例成為新一代女神，除此之外，高允貞還有一頭豐盈髮量令人超羨慕，她曾分享自己非常注重頭髮的保養，透過日常習慣養成，才能擁有柔順光澤又蓬鬆的頭髮，想知道高允貞有哪些養出髮量富翁的秘訣嗎？一起從以下 5 個重點整理，輕鬆養出澎鬆好髮質。

高允貞養出蓬鬆髮量秘訣大公開01.注重頭皮保濕

圖片來源：IG@goyounjung
圖片來源：IG@goyounjung

想擁有令人羨慕的髮質嗎？不妨跟著高允貞先從頭皮保養開始，由於頭皮跟皮膚一樣容易脆弱敏感，尤其受到外在環境因素影響，便會讓頭皮肌膚不穩定，因此在乾燥季節就要加強頭皮保濕，炎熱天氣裡則要透過能鎮定舒緩的洗潤產品交替使用，這樣才能維持頭皮的健康。

高允貞養出蓬鬆髮量秘訣大公開02.選用高效洗髮精

圖片來源：IG@goyounjung
圖片來源：IG@goyounjung

高允貞的髮量多於常人，但其實更要花心力與時間保養，選用不刺激但具有高效清潔力的洗髮精，可以加強潔淨頭皮帶走髒污，再搭配護髮膜使用，才能讓髮質看起來柔潤有光澤。

高允貞養出蓬鬆髮量秘訣大公開03.頭皮去角質

圖片來源：IG@goyounjung
圖片來源：IG@goyounjung

固定的頭皮去角質其實非常重要，不僅讓毛囊排去老廢髒污之外，更讓毛孔呼吸透氣，使髮根加強健康不易斷裂。

高允貞養出蓬鬆髮量秘訣大公開04.頭髮要吹乾且勤梳頭

圖片來源：IG@goyounjung
圖片來源：IG@goyounjung

想讓頭皮與髮絲保持強韌，那麼在日常小習慣就要非常注意，像是洗完頭充分將頭髮吹乾，並從各個角度完整的梳理頭髮，在梳頭過程中為頭皮按摩，促進血液循環同時使頭部放鬆。

高允貞養出蓬鬆髮量秘訣大公開05避免熬夜

圖片來源：IG@goyounjung
圖片來源：IG@goyounjung

經常熬夜會使身體機能變得混亂，所以足夠又穩定的睡眠，能讓肌膚充電之外，也讓頭皮不因賀爾蒙變化而掉髮，另外，盡量經常更換分髮線方向，可減少頭皮壓力。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#造型 #高允貞 #穿搭盤點 #保養頭髮 #愛情怎麼翻譯

為什麼香味總是散得特別快？掌握這 4 個「噴香水細節」，質感香氣陪伴一整天

為什麼香味總是散得特別快？掌握這 4 個「噴香水細節」，質感香氣陪伴一整天

2026-02-28 21:29 女子漾／編輯Sydney

香氛就像是一件隱形的衣服，它不僅定義了一個人的氣質，更能在不言中傳遞出妳的生活品味，然而，許多女性常面臨同樣的困擾。明明出門前噴灑了昂貴的香水，卻在抵達辦公室或約會現場時，香氣早已消散殆盡，彷彿從未存在過，這並非完全是香水品質的問題，更多時候與妳的噴灑技巧、皮膚狀態及對香味科學的認知息息相關，想要讓那抹心動的氣息從清晨延續到深夜，我們需要從更細膩的角度去理解香氛與身體之間的化學反應。

圖片來源：Pinterest 1.2
圖片來源：Pinterest 1.2

基礎保濕

很多人忽視了皮膚含水量對香氛續航力的影響。科學研究發現，香分子需要油脂與水分來進行「抓附」，乾性肌膚就像是乾燥的荒漠，會讓香水中的酒精成分迅速揮發，香氣隨之飄散。因此，在噴灑香水前，先為肌膚打底是至關重要的步驟。最有效的方式是在洗澡後、毛孔微張且保水度最高的時刻進行噴灑，或是在噴香水的部位先塗抹一層無香料的乳液或凡士林。這些油脂能形成一道鎖香膜，減緩香氣的揮發速度，讓前、中、後調能隨著時間更平穩地釋放，延長整體層次感的生命週期。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

掌握體溫

噴灑位置的選擇決定了香氣的傳播效率。我們常聽到的「動脈處」其實極具科學根據，因為脈搏跳動處的皮下血管距離皮膚表面最近，體溫相對較高，熱量能幫助香分子持續而溫暖地擴散。除了大眾熟知的手腕與耳後，妳更該嘗試噴灑在「內彎處」，如手肘內側與膝蓋後方。這些部位在肢體活動時會不斷產生微熱，讓香氣隨著妳的舉手投足自然流瀉。此外，噴灑在腳踝處也是一個進階的技巧，因為香分子會隨熱空氣上升，從下往上的擴散路徑能讓香氣更全方位地包圍身體，營造出一種「自帶體香」的高級感。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

戒掉摩擦手腕的行為

這可能是最多人習慣、卻也最具破壞性的噴香錯誤。噴完手腕後交疊摩擦，會因為摩擦產生的熱能瞬間破壞香水的分子結構，尤其是最為細緻輕盈的前調，如柑橘、花香等分子會因此提前揮發，導致香水的轉場變得突兀且短促。正確的做法應該是噴灑後讓它自然風乾，或是輕輕將手腕對壓，讓香水在靜止的狀態下與肌膚油脂融合。保留香水分子的完整性，才能確保妳聞到的是調香師精心設計的遞進層次，而非被熱能扭曲後的殘存氣息。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

運用同香調的層次疊加術

若妳希望香味具備如影隨形的持久力，單靠噴灑香水是不夠的，必須學會「香味層疊法」（Fragrance Layering）。這並非指隨意疊加不同品牌，而是利用同香調的沐浴乳、身體乳、甚至是髮香噴霧來堆疊基礎，這種方式就像是在牆面漆上底漆再上色，能讓香氣更加立體且根基深厚。頭髮是另一個極佳的留香載體，其多孔纖維能鎖住香氣，但由於香水含酒精量高，直接噴灑恐傷髮質，建議將香水噴在梳子上再梳理，或是使用專門的髮香噴霧。這種全身性的層疊策略，能確保即使到了下午，妳依然能散發出淡雅而持久的餘韻。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

迷人的氣息並非來自大劑量的噴灑，而是源於對細節的精準掌控。透過保濕定錨、選對脈搏點、守護分子結構以及巧妙的疊穿，香水將不再只是曇花一現的點綴，而是妳個人標誌的一部分。當妳掌握了這些關於香味的知識，妳便能更自在地穿梭在不同的社交場合，讓每一場擦肩而過，都留下一抹令人回味無窮的質感印象。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#香氣 #皮膚 #肌膚 #身體 #熱量 #香氛 #香水

18+