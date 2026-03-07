台北兩大美妝快閃店開逛！雅詩蘭黛巨型粉底、寶拉珍選粉潤列車太好拍 粉底18色登場、胜肽新品體驗掀打卡潮

春季彩妝與保養新品陸續上市，雅詩蘭黛在信義區打造的「粉持久 我的完美主場」，寶拉珍選在心中山線形公園推出「粉潤胜級列車」，以新品為核心，結合拍照打卡、互動體驗與產品試用。雅詩蘭黛主打升級版粉底推出18種色號，寶拉珍選則以胜肽保養系列為亮點，吸引不少美妝愛好者與網紅前往體驗。

雅詩蘭黛打造「粉持久 我的完美主場」 巨型粉底成信義區打卡新地標

雅詩蘭黛「粉持久 我的完美主場」大型快閃活動。圖片來源：品牌提供

雅詩蘭黛在信義威秀廣場打造期間限定快閃空間「粉持久 我的完美主場」，整體設計圍繞品牌經典底妝「粉持久」系列。活動現場最醒目的裝置是一瓶近4公尺高的巨型粉底瓶，搭配鏡面地板與燈光設計，成為不少人拍照打卡的焦點。

雅詩蘭黛「粉持久 我的完美主場」大型快閃活動。圖片來源：品牌提供

雅詩蘭黛「粉持久 我的完美主場」大型快閃活動。圖片來源：品牌提供

除了大型裝置之外，品牌也設置360度環景拍攝區，讓民眾能拍攝動態短影音。隨著社群短影音內容興起，不少人到場拍攝Reels或短影片分享體驗，讓快閃活動在社群平台迅速擴散。

雅詩蘭黛「粉持久 我的完美主場」大型快閃活動。圖片來源：品牌提供

現場也提供完整的彩妝體驗服務。消費者可以試用新品粉底，由專業彩妝師協助選擇適合膚色的底妝色號，並了解不同底妝質地與遮瑕效果。完成體驗任務後還能參加扭蛋抽獎活動，有機會獲得品牌彩妝產品或試用品，讓活動更具互動感。

雅詩蘭黛「粉持久 我的完美主場」大型快閃活動。圖片來源：品牌提供

快閃活動讓更多人親身體驗粉持久系列底妝的升級版本，也藉由沉浸式空間設計，讓底妝產品不再只是櫃上展示，而是成為可以互動與分享的生活場景。

雅詩蘭黛「粉持久 我的完美主場」大型快閃活動。圖片來源：品牌提供

粉底新品亮點 粉持久極致完美持妝粉底推出18色

雅詩蘭黛「粉持久 我的完美主場」大型快閃活動。圖片來源：品牌提供

此次快閃活動的主角是全新升級的「粉持久極致完美持妝粉底 SPF10/PA++」，建議售價為NT$2,400。

雅詩蘭黛全新升級「粉持久極致完美持妝粉底」。圖片來源：品牌提供

新品主要強調四大升級特色：

第一是長效持妝能力。粉底採用「仿生動態真肌網」科技，能貼合肌膚紋理並隨表情延展，即使長時間活動也不容易出現卡粉或脫妝問題。

第二是可堆疊遮瑕效果。粉體細緻輕盈，可依需求層層疊擦，單層塗抹呈現自然透亮妝感，多層則能達到高遮瑕效果。

第三是抗氧鎖色技術。透過微米抗氧科技降低底妝暗沉問題，讓妝容長時間維持明亮膚色。

第四則是智能油水穩膚系統。粉底配方加入深海褐藻、菸鹼醯胺與玻尿酸成分，在控油同時兼顧保濕，讓不同膚質都能維持舒適妝感。

雅詩蘭黛全新升級「粉持久極致完美持妝粉底」。張念慈/攝影

「粉持久極致完美持妝粉底 SPF10/PA++」針對亞洲膚色推出18種色號，透過色階、色調與亮度三步驟選色方式，幫助消費者找到更貼近自身膚色的底妝色號。

寶拉珍選「粉潤胜級列車」登場 粉紅列車成中山打卡新熱點

寶拉珍選「粉潤胜級列車」。圖片來源：品牌提供

另一個近期受到關注的美妝快閃活動，是寶拉珍選在台北心中山線形公園打造的「粉潤胜級列車」。整體空間以粉紅列車為設計主題，車廂造型與粉嫩色系在街頭十分醒目，吸引不少民眾停下拍照。

列車內部規劃為多個互動體驗區，從肌膚檢測到產品試用都可以在現場完成。品牌希望透過互動方式，讓消費者更了解胜肽保養概念與產品功效。

寶拉珍選「粉潤胜級列車」登場 粉紅列車成中山打卡新熱點

活動現場也設計AI公仔拍照體驗，參與者可以拍照生成Q版人物圖像，搭配粉紅列車場景拍攝，讓整個活動更具趣味性。完成體驗任務後，民眾還能獲得品牌準備的旅行組與聯名飲品，成為不少人分享社群的內容素材。

寶拉珍選「粉潤胜級列車」。圖片來源：品牌提供

寶拉珍選表示，這次打造粉潤列車，希望用更輕鬆的方式介紹胜肽保養概念，讓民眾在逛街與拍照的同時，也能了解肌膚保養的科學知識。

9m88 最愛胜級保養的獨家公開！2% 水楊酸精華液搭配高效胜肽膠原緊緻霜。圖片來源：品牌提供

此次活動中，品牌大使9m88也分享自己平時的保養習慣。她清潔後第一步驟使用 2%水楊酸精華液，溫和滲透毛孔，有效代謝老廢角質，幫助毛孔暢通並提升後續保養吸收力，後續使用高效胜肽膠原緊緻霜，提升肌膚保濕度，晚上使用可以完美澎彈緊潤​、白天使用則能讓提升妝容服貼度！再加上胜肽精萃、胜肽眼部精華，提升肌膚澎、彈、緊緻，撫平動態紋路。

胜肽新品亮點 眼部與唇部保養同步升級

寶拉珍選胜肽系列新品。圖片來源：品牌提供

在本次活動中，寶拉珍選也展示多款胜肽系列新品，透過胜肽保養搭配日常保濕護理，可以幫助肌膚維持彈性與水潤感。

寶拉珍選胜肽系列新品。張念慈/攝影、品牌提供

「高效胜肽膠原緊緻眼部精華」主打緊緻眼周肌膚與淡化細紋。產品結合四種胜肽、蘋果萃取與角鯊烷成分，並搭配冰感金屬按摩頭設計，能在按摩眼周時幫助精華吸收，同時讓後續粉底與遮瑕更服貼。

「高效胜肽膠原潤唇精華」則主打修護乾燥唇部。產品含有三種胜肽與乳木果油成分，能幫助改善唇部乾燥與細紋問題，打造柔潤光澤的唇部狀態。