氣墊粉餅怎麼用？正確上妝5步驟＋2026最新4款氣墊粉餅推薦 根本神仙打架！
2026年的氣墊粉餅戰場，根本就是神仙打架！不論是光影科技、PDRN養膚成分、70%高比例保濕配方、24小時持妝測試數據全都可以滿足；從專櫃高訂水光，到開架零毛孔柔霧，再到純素成分升級路線，今年新品幾乎是全面進化。
女子漾這篇教妳氣墊粉餅正確上妝5步驟，再完整解析2026最新4款氣墊粉餅，教你選出最適合自己的那款蜜糖氣墊。
- 氣墊粉餅正確上妝5步驟
- 2026氣墊粉餅推薦1｜PONY EFFECT《極水透光氣墊粉餅升級版 #小紫盒》
- 2026氣墊粉餅推薦2｜TOM FORD《立體光影水光氣墊粉餅》
- 2026氣墊粉餅推薦3｜媚比琳《超持妝柔霧寶寶氣墊》
- 2026氣墊粉餅推薦4｜THE FACE SHOP《貼妝持久氣墊粉餅》／《貼妝水光氣墊粉餅》
氣墊粉餅正確上妝5步驟
1.保濕完成再上妝
保養吸收後再拍氣墊，提升貼合與持妝。
2.輕點取粉
以3根手指頭輕壓粉撲點按海綿，避免壓到底沾取過量。
3.拍勻粉量
在盒蓋或手背輕拍，讓粉體分布平均。
4.中央向外垂直點壓
從臉中央往外輕拍，不左右拖抹。
5.餘粉修飾細節
以剩餘粉量帶過鼻翼、眼周與法令紋。
2026氣墊粉餅推薦1｜PONY EFFECT《極水透光氣墊粉餅升級版 #小紫盒》
PONY EFFECT《極水透光氣墊粉餅升級版 #小紫盒》以養膚型底妝為核心，添加PDRN、專利類外泌體型穀胱甘肽與β-葡聚醣，為肌膚帶來水潤透亮，讓底妝質感更顯細膩服貼，同時也一揮水光型底妝不遮瑕不持久的迷思。
這更是專櫃首款PDRN養膚氣墊，搭載安瓶保濕透光科技，拍上後形成薄透光感膜，讓院線級保養正式走入底妝市場，開啟養膚型底妝的新篇章，亦成為水光妝感的革新亮點。《極水透光氣墊粉餅升級版 #小紫盒》SPF50+ PA++++ 15g×2／NT$1,380
2026氣墊粉餅推薦2｜TOM FORD《立體光影水光氣墊粉餅》
TOM FORD《立體光影水光氣墊粉餅》此次將光線當成輪廓工具使用，導入稜鏡流光粉末，透過折射效果強化顴骨與臉部高點立體度，而非單純濕亮，成分加入富含維他命C的卡卡杜李精華，強調補水與提亮。
《立體光影水光氣墊粉餅》妝效屬中至高遮瑕，可堆疊修飾毛孔與泛紅，並標示12小時貼合、防水抗汗與抗濕氣表現，同時主打24小時鎖水與細紋修飾效果，整體定位為高級光澤型底妝。SPF50/PA+++（1盒1蕊）NT$3,000；粉蕊NT$2,100，共9色
2026氣墊粉餅推薦3｜媚比琳《超持妝柔霧寶寶氣墊》
媚比琳《超持妝柔霧寶寶氣墊》主打三重柔焦粉體技術，上妝後呈現細緻霧面妝感，視覺修飾毛孔與紋理，同時添加40%護膚保濕成分，降低霧面底妝乾燥問題，並強調24小時持妝與全天候控油。
《超持妝柔霧寶寶氣墊》色號為亞洲特調中性色系，包括110.5中性亮白與118.5中性自然，強調不死白、不泛灰，定位為日常穩定型柔霧氣墊。11g／NT$822
2026氣墊粉餅推薦4｜THE FACE SHOP《貼妝持久氣墊粉餅》／《貼妝水光氣墊粉餅》
THE FACE SHOP《貼妝持久氣墊粉餅》、《貼妝水光氣墊粉餅》升級版不僅是包裝更加輕薄時尚，更帶來如墨水般輕盈服貼、且能 24 小時守住精緻妝感的全新底妝體驗。
2款氣墊粉餅含66%以上養膚成分（含純水），添加補骨脂酚、泛醇、5種神經醯胺、純素膠原蛋白與生物糖膠，並標示10種無添加與肌膚刺激測試完成，SPF35 PA++ 12g／NT$880
持久款以空氣感磨皮粉末與皮脂吸油粉末打造奶油霧面，並通過Touch Proof防沾測試及24小時遮瑕毛孔修飾實測；水光款則採網紗海綿雙重結構與立體貝殼光技術，主打70%養膚成分與72小時鎖水。
