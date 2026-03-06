2026-03-06 10:57 女子漾／編輯黃冠婷
不用飛首爾 韓妝控必衝！UNIKCY引進OLIVE YOUNG自有品牌 韓妝必買清單一次看
韓系美妝迷不用再飛韓國補貨。美妝選品店 UNIKCY 近期正式引進 OLIVE YOUNG自有品牌 的兩大人氣彩妝 WAKEMAKE 與 colorgram，讓台灣消費者也能第一時間入手最新韓妝。從彩妝、保養到香氛洗護一次到位。本篇整理 韓妝必買清單、OLIVE YOUNG人氣彩妝與保養推薦，美妝迷逛UNIKCY前一定要先收藏。
本篇整理 韓妝必買清單，人氣彩妝與保養推薦，美妝迷逛UNIKCY前一定要先收藏。
文章目錄
必買推薦1：colorgram「彩色計算機12色眼彩盤」
想畫出韓系精緻眼妝，這盤絕對是話題焦點
彩色計算機12色眼彩盤 將多種質地整合在一盤，包括霧面、珠光、亮片甚至腮紅霜，一盤就能完成整體妝容。色彩搭配從日常裸色到亮眼重點色都有，無論是新手或彩妝玩家都能輕鬆搭配。
必買推薦2：colorgram「迷你愛心4色眼彩盤」
如果喜歡小巧可愛的彩妝，這款絕對會讓人失手
迷你愛心4色眼彩盤 以流行色為靈感，搭配果凍般質地，一抹即顯色。除了眼影，也可以用作打亮與腮紅，一盤就能完成日常快速妝容。
必買推薦3：colorgram「糖葫蘆果汁水光唇釉」
韓國女生最愛的水光唇感，就靠這一支
糖葫蘆果汁水光唇釉 與 糖葫蘆果汁牛奶水光唇釉 主打透明水潤質地，讓雙唇呈現自然透亮的光澤感。如果喜歡霧面妝感，則可以選擇 裸感校色持妝唇釉，輕薄顯色又能修飾唇形。
必買推薦4：WAKEMAKE「量身訂製柔光16色眼影盤」
被許多彩妝迷稱為「日常神盤」的 量身訂製柔光16色眼影盤，透過精準調整色彩明度與飽和度，打造柔霧到珠光的層次妝效。無論是日常通勤妝還是派對妝容，都能透過不同疊色完成。
必買推薦5：WAKEMAKE「搖一搖暈染修容頰彩」
想要自然立體的小臉妝感，這款產品非常值得入手
搖一搖暈染修容頰彩 將水分基底與彩色粉體混合，上臉就像替肌膚加上一層柔焦濾鏡。只要用手指輕輕暈染，就能同時完成修容與腮紅。
必買推薦6：LE BORN 「淨化洗髮露」
主打頭皮與髮絲健康一體化護理的 LE BORN，以改善髮肌環境為核心概念。其中 淨化洗髮露 採用溫和潔淨配方，搭配舒壓香氣，在清潔髮絲的同時滋養頭皮，讓洗髮過程更像是一場放鬆的感官體驗。
必買推薦7：trilogy「有機玫瑰果籽油」
來自紐西蘭的天然保養品牌 trilogy，最經典的明星商品就是 有機玫瑰果籽油。採用冷壓初榨技術萃取，富含營養成分，能為肌膚補充水分並修護乾燥問題。
必買推薦8：PERMEATE「英國橡樹與榛果逆時髮油」
喜歡香氛系護髮的人一定會愛。
英國橡樹與榛果逆時髮油 將香氛與滋養油融合，不僅能修護髮絲，也能留下迷人香氣。
必買推薦9：安耐曬「美肌潤色防曬水凝乳」
資生堂旗下人氣防曬 安耐曬 也推出新款 美肌潤色防曬水凝乳。SPF50+ PA+++ 高防曬係數，同時加入粉紫色潤色效果，能提亮膚色並修飾暗沉。
美妝迷必逛！滿額折扣優惠開跑
UNIKCY目前在 DREAM PLAZA、板橋、夢時代 三家門市販售，店內集合韓妝、保養與香氛品牌。
即日起推出 滿2000元現折100元優惠活動，加上多款新品同步登場，對美妝迷來說絕對是值得逛一波的購物時刻。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower