JISOO的香味！讓香味撐一整天的5個隱藏技巧 + 3款最新香氛產品推薦

2026-01-10 18:01 女子漾／編輯張念慈
JISOO的香味！讓香味撐一整天的5個隱藏技巧 + 3款最新香氛產品推薦。圖片來源：品牌提供
JISOO的香味！讓香味撐一整天的5個隱藏技巧 + 3款最新香氛產品推薦。圖片來源：品牌提供

香水明明噴了，卻總是一下就沒味道？其實問題往往不在香氛本身，而是「使用方式」出了錯。從近距離貼膚的香水，到延伸至頭髮與空間的氣味層次，真正能讓香味留下來的關鍵，在於整體香氛節奏是否被好好安排。本篇教你香味怎麼樣才能持，再加碼推薦三大品牌最新香氛動態，讓你2026縈繞在香氣浪漫裡。

香味怎麼樣才能持久？掌握5個關鍵

香味怎麼樣才能持久？掌握5個關鍵。圖片來源：Canva
香味怎麼樣才能持久？掌握5個關鍵。圖片來源：Canva

香水不持久，通常不是香氛不夠好，而是使用順序與位置出了問題。真正能讓香味留在身上一整天的關鍵，可以拆解為以下幾個核心邏輯。

1.香水一定要噴在「有體溫」的位置

香氣需要體溫才能慢慢擴散與轉調，噴在耳後、鎖骨、手腕內側這類脈搏點，香調會隨著時間自然展開，而不是一下就揮發。相反地，噴在衣服外層或空氣中，只會留下短暫的前調。

2. 先保濕，再上香，留香度直接翻倍

乾燥肌膚抓不住香味，是最多人忽略的地雷。洗完澡後、肌膚仍帶點水分時，先完成身體保濕，再噴香水，香氣會更貼膚、也更穩定。這一步往往比「多噴幾下」更有效。

3.香味不是一次完成，而是「分層累積」

真正持久的香氛體驗，通常不是只靠一瓶香水，而是由身體保養、頭髮、香水到空間香氣層層堆疊。當同一個氣味家族在不同層次反覆出現，香味會變得更有存在感，也更容易被記住。

香味怎麼樣才能持久？掌握5個關鍵。圖片來源：Canva
香味怎麼樣才能持久？掌握5個關鍵。圖片來源：Canva

4. 頭髮是留香高手，但一定要選對形式

頭髮比肌膚更容易帶香，也更容易被聞到，但直接噴香水容易造成乾澀。建議使用香氛護髮、髮香噴霧，或將香水噴在梳子上再梳過髮尾，香味會更自然、停留時間也更長。

5. 香味要持久，「距離感」反而很重要

高級的留香不是遠距離攻擊，而是靠近才聞得到。過量噴灑只會讓前調過快消失，適量、貼膚、分區使用，反而能讓香味慢慢陪伴一整天。

香味怎麼樣才能持久？掌握5個關鍵。圖片來源：Canva
香味怎麼樣才能持久？掌握5個關鍵。圖片來源：Canva

三品牌新品一次看：從貼膚香水到空間香氣

1. ROOTON｜台北 101 新櫃登場，把香味變成一整天的感官背景

來自韓國的頂級女性養護品牌 ROOTON 正式進駐台北101。圖片來源：品牌提供
來自韓國的頂級女性養護品牌 ROOTON 正式進駐台北101。圖片來源：品牌提供

來自韓國的頂級女性養護品牌 ROOTON，2026 年正式進駐台北 101，不只是開櫃，更像是打造一座結合養護、氣味與空間感受的「香氛據點」。

韓國的頂級女性養護品牌 ROOTON進駐台北101，推出多款高端養護產品。張念慈/攝影
韓國的頂級女性養護品牌 ROOTON進駐台北101，推出多款高端養護產品。張念慈/攝影

這次最受關注的新品之一，是全新推出的「植曦香氛珍藏組」。ROOTON 將原本以蠟燭形式呈現的經典香調，轉化為更貼近日常的三入小容量設計，包含落日潮汐、夜霧檀木與感性絮語三種風格，讓香氣可以依照生活節奏切換。

相較於只在出門前噴香水，ROOTON 更強調「氣味陪伴感」。當空間本身就有穩定、溫潤的香氛基底，身上的香味自然會被放大，也更容易留下印象。這種從空間開始鋪陳的香氛使用方式，正是讓香味持久、卻不張揚的關鍵。

ROOTON並於 101 專櫃推出限定「完善奇蹟組」，以「從頭皮開始完整修護」為核心概念，整合品牌經典《甦活植萃系列》與明星精華「奇蹟復甦精萃綠瓶」，打造一套可於日常實踐的居家沙龍級養護方案。

韓國的頂級女性養護品牌 ROOTON進駐台北101，推出多款高端養護產品。張念慈/攝影
韓國的頂級女性養護品牌 ROOTON進駐台北101，推出多款高端養護產品。張念慈/攝影

韓國的頂級女性養護品牌 ROOTON進駐台北101，推出多款高端養護產品。張念慈/攝影
韓國的頂級女性養護品牌 ROOTON進駐台北101，推出多款高端養護產品。張念慈/攝影

韓國的頂級女性養護品牌 ROOTON進駐台北101，推出多款高端養護產品。張念慈/攝影
韓國的頂級女性養護品牌 ROOTON進駐台北101，推出多款高端養護產品。張念慈/攝影

2. ROADS｜用氣味說故事，小眾香也能留得住

愛爾蘭都柏林的現代香氛品牌ROADS，2026之初推出兩款香氛「感官藝境 Art Addict」與「終局之勢 End Game」。圖片來源：品牌提供
愛爾蘭都柏林的現代香氛品牌ROADS，2026之初推出兩款香氛「感官藝境 Art Addict」與「終局之勢 End Game」。圖片來源：品牌提供

來自愛爾蘭的現代香氛品牌 ROADS，以「氣味敘事」聞名，2026 年推出核心系列新作 Art Addict 與 End Game，分別描繪藝術狂熱與權力博弈兩種截然不同的氛圍。

ROADS 的香氣結構多半從清亮前調開始，慢慢轉為溫潤木質與香草尾韻，因此特別適合噴在貼膚位置，讓香味隨著時間自然沉澱。若搭配無香身體乳或淡香調保養品作為打底，小眾香也能有相當不錯的留香表現。

愛爾蘭都柏林的現代香氛品牌ROADS，2026推出兩款香氛。圖片來源：品牌提供
愛爾蘭都柏林的現代香氛品牌ROADS，2026推出兩款香氛。圖片來源：品牌提供

3. DIOR｜甜美香調，更適合貼膚留香

2026 全新《迪奧癮誘粉漾香氛》。圖片來源：品牌提供
2026 全新《迪奧癮誘粉漾香氛》。圖片來源：品牌提供

Dior 全新推出的3款《迪奧癮誘粉漾香氛》，以荔枝、蜜桃、莓果結合花香與香草基底，走的是輕盈卻不單薄的甜美路線，也是JISOO的愛香。

這類果香與香草調香氛，本身就與肌膚溫度高度互動，若噴在耳後、鎖骨或手腕內側，香味會隨著體溫慢慢轉柔，比起噴在衣物上更能維持完整香調層次。

對於不喜歡厚重香氣、卻希望香味能陪伴一整天的人來說，貼膚型使用方式反而是關鍵。

2026 全新《迪奧癮誘粉漾香氛》。圖片來源：品牌提供
2026 全新《迪奧癮誘粉漾香氛》。圖片來源：品牌提供

康是美瘋了！全台最大門市開箱：直接把OLIVE YOUNG自有品牌搬進台灣 4亮點一次看

康是美瘋了！全台最大門市開箱：直接把OLIVE YOUNG自有品牌搬進台灣 4亮點一次看

2025-12-19 15:38 女子漾／編輯張念慈
康是美瘋了！全台最大康是美門市開箱：直接把 OLIVE YOUNG 搬進台灣 4亮點一次看。圖片來源：品牌提供
康是美瘋了！全台最大康是美門市開箱：直接把 OLIVE YOUNG 搬進台灣 4亮點一次看。圖片來源：品牌提供

康是美這次真的出大招，直接把韓國指標性藥妝店 OLIVE YOUNG 的人氣品牌搬進台灣。位於桃園的「桃華門市」與台中的「東興門市」雙雙升級為超旗艦店，12月19日正式開幕，以更大的空間、更完整的品項，打造全新等級的美妝潮流據點。

兩間門市不只外觀升級，內容更是誠意滿滿。包括OLIVE YOUNG四大自有品牌首度完整進駐，同步規劃MINI可愛小物專區、香水香氛大櫃，以及野獸國 IP潮玩區，無論是日常補貨、挖寶購物，還是拍照打卡，都能一次滿足。

康是美東興門市。圖片來源：品牌提供
康是美東興門市。圖片來源：品牌提供

亮點一 韓妝控必逛！OLIVE YOUNG 四大自有品牌一次到位

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

最大亮點莫過於 OLIVE YOUNG 四大品牌 wakemake、colorgram、BIOHEAL BOH、BRINGGREEN 首度以完整陣容進駐康是美。桃華與東興門市直接化身韓妝集中地，不用代購、不必等待，就能零時差入手韓妞熱用的話題商品。

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

wakemake主打專業彩妝，其中16色眼影盤與空氣感氣墊粉餅深受歡迎；colorgram以活潑年輕風格擄獲目光，糖葫蘆水光唇釉人氣居高不下；BIOHEAL BOH 則以科研保養聞名，3D益生菌面霜與B5積雪草噴霧在韓國熱銷；BRINGGREEN主打溫和純淨，積雪草毛孔精華是問題肌族群的愛用款。

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

亮點二 MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收

門市特別設置MINI主題陳列區，網羅季節限定、社群爆紅與高討論度小物，且會不定期更換內容，每次造訪都有新驚喜。從LANEIGE甜甜圈水唇釉、alternativestereo 寶石唇頰盤，到迷你版護髮精油、IP聯名護手霜，逛起來就像在挖寶。

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

亮點三 香氛控必試　命定香水機互動體驗

桃華與東興門市同步打造大型香水香氛專區，集結韓系、居家與小眾香氛品牌，讓消費者能盡情試香。包括韓國國民香氛 hetras、少女系香氛 OHANA MAHAALO 都能現場體驗。

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

其中桃華門市更設有adopt香水機，消費滿1,500 元即可互動體驗，並免費帶回一支市價690元的adopt 30ml 香水，成為開幕期間最受關注的話題亮點之一。

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

亮點四 野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買

不只美妝，康是美也同步擴展 IP 潮玩版圖。與野獸國合作的大型 IP 專區，集結迪士尼、飛天小女警等人氣角色。包含「動物方城市演唱會系列盲盒」與「飛天小女警鑰匙圈盒玩」，可愛度與收藏性兼具，讓人一逛就停不下來。

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

為歡慶開幕，康是美也端出多項限定優惠。12月19日至21日、12月26日至28日 全店不限金額85折，會員單筆消費滿2,000 元再送200點 OPENPOINT；消費滿1,500元還有機會抽中 BGYM 雲朵柔感按摩椅或 BGYM 飛輪車。此外，東興門市消費滿1,500 元可體驗超萌扭蛋機，桃華門市則推出單筆滿3,000 元贈送多功能摺疊推車或造型手提箱的限定好康。

隨著桃華門市與東興門市正式開幕，康是美也宣告美妝購物體驗全面升級。從韓系品牌、香氛互動到 IP 潮玩，一站式滿足逛街與療癒需求。12 月 19 日起，準備好清單與荷包，親自走一趟，就能感受這波超旗艦門市帶來的全新驚喜。

康是美桃華門市。圖片來源：品牌提供
康是美桃華門市。圖片來源：品牌提供

跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感

跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感

2025-12-24 04:10 女子漾／編輯桑泥
跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感。 圖片來源：IG@rooosyzh09
跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感。 圖片來源：IG@rooosyzh09

每到年末聚會，如何畫出既有節慶氛圍、又能讓肌膚在昏暗燈光下依然「自帶濾鏡」的妝容？小編建議可以從最近火到不行的大陸人氣女星趙露思身上找節慶妝容靈感！她的妝容精髓在於巧妙運用亮片、金屬眼影與打亮等技巧讓五官瞬間立體，並散發出自然通透的仙氣感。往下看小編整理 3 個趙露思派對妝容關鍵技巧，跟著畫，讓妳在年末派對中閃耀動人！

技巧一：用「金屬感」眼影打造深邃又清透的「財閥千金」眼神

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

選色重點：

趙露思常選用大地棕色打底，再疊加香檳金或古銅金的金屬色。這些色系最適合亞洲偏黃膚色，能有效達到「一抹顯白」的效果。

畫法建議：

1. 使用霧面色消腫後，將金屬色眼影點綴在眼皮中央最高點。

2. 關鍵在於眼頭也帶入一點金屬光澤，這能讓眼神看起來更深邃，卻不顯髒。


技巧二：「碎鑽感」亮片點綴

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

亮片位置：

想要在派對中閃閃發光，大顆粒的亮片單品是不可或缺的，但關鍵是「局部點綴」，不要全眼鋪滿，只需將亮片放在臥蠶中央或眼頭，在燈光閃爍時會產生如同「碎鑽」般的視覺衝擊，營造出浪漫的節慶氛圍。


技巧三：用高級打亮術畫出「立體小臉」的原生光澤

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

高光質地：

派對燈光通常由上而下或較為混亂，這時「高光」就是決定五官立體度的關鍵。建議選擇粉質細膩、不顯毛孔的珠光，或是今年最流行的液態高光。

刷色位置：

鼻尖與鼻樑起點： 製造精緻的小翹鼻感。

側臉頰 C 字部位（顴骨到眉骨）： 趙露思的臉蛋看起來飽滿的技巧之一就在這裡，這角度能製造出蘋果肌上提的年輕感。


圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

跟著趙露思畫年末派對妝，你會發現真正顯白的不是濃妝，而是懂得運用高光、亮片與金屬眼影的位置與比例。一抹光澤、一點亮片，就能讓你在派對燈光與合照中自然發光閃耀！

短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉！

短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉！

2026-01-06 01:21 女子漾／編輯桑泥
短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉。 圖片來源：IG@kyo1122
短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉。 圖片來源：IG@kyo1122

說到亞洲女神級短髮代表，宋慧喬絕對榜上有名。不同於過去長髮的溫柔形象，她近期多次以短髮亮相，從清新、甜美到俐落、帥氣，每一次都掀起一波模仿潮。也正因如此，宋慧喬的短髮成為許多女生剪髮前必存的靈感範本，證明短髮不只不減女人味，反而更顯氣質與態度。

以下就來盤點宋慧喬最具代表性的 5 款經典短髮造型，不論你想走甜美風、極簡或率性路線，都能找到適合自己的短髮範本！

1｜經典短鮑伯：最不退流行的氣質首選

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

宋慧喬最新亮相的短髮就是這款長度落在下巴到耳下之間的經典短鮑伯，這款短髮線條乾淨，但保留了柔和弧度，非常適合想第一次嘗試短髮的人。

而它最大的優點在於「耐看」，無論搭配西裝、針織或洋裝，都能呈現溫柔又成熟的氛圍。


2｜微捲短髮：溫柔甜感瞬間拉滿

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

這款短髮造型加入了自然微捲或空氣感燙度，整個氣質立刻變得更加親和。這個造型特別適合想保留甜美感、但又不想留長髮的女生。

搭配低飽和棕色或霧感黑髮色，微捲短髮能讓整體看起來毫不刻意，卻非常有女人味。


3｜極簡直短髮：高級感歐膩代表

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

宋慧喬近年的時尚大片與公開活動中，也多次以俐落直短髮亮相。這款短髮線條簡潔，幾乎沒有過多層次，靠的是剪裁與髮質取勝，非常適合走極簡、知性路線，也特別受到圓臉及 30+ 女性喜愛。


4｜層次短髮：帥氣與女人味並存

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

如果覺得鮑伯太乖，宋慧喬這款層次短髮絕對值得參考。透過較明顯的層次剪裁，讓整體造型更輕盈，也多了一點率性感，稍微凌亂反而更時髦。


5｜短髮＋瀏海：減齡顯嫩的秘密

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

宋慧喬的短髮造型也會搭配空氣瀏海或薄瀏海，讓造型多一點少女感。關鍵在於瀏海一定要薄、輕、有空氣感，避免厚重齊瀏海造成視覺壓力。

Netflix《他為什麼依然單身》朱珠姊姊感穿搭教科書一次看！盤點6套大人系造型，成熟女人這樣穿最迷人

Netflix《他為什麼依然單身》朱珠姊姊感穿搭教科書一次看！盤點6套大人系造型，成熟女人這樣穿最迷人

2025-12-28 20:57 女子漾／編輯Vera Yang
圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

最近討論度極高的Netflix戲劇《他為什麼依然單身》，劇中圍繞的不只是愛情選擇，更是一種關於「成熟後如何看待關係與自我狀態」的提問。也正因如此，「姊姊感」這個關鍵字，再次成為許多人關注的焦點——不是急著被愛，而是站得夠穩、夠清楚，自然有人靠近。而提到現實世界中最具代表性的姊姊感範本，女主角朱珠絕對榜上有名。她的穿搭從不張揚，卻總能在第一時間抓住視線。小編盤點了朱珠的姊姊感6套造型穿搭，一起拆解什麼叫做真正的大人系穿搭！

1.白襯衫 × 格紋馬甲 × 過膝長靴

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

以白襯衫作為基底，外疊格紋馬甲與粗呢背心，層次分明卻不顯厚重，線條乾淨俐落。腰間皮帶自然收出比例，搭配奶白色長褲與過膝黑靴，把整體身形拉得修長而有力量。這套造型在中性與女人味之間取得平衡，理性中帶著柔韌，是一種不需要張揚的氣場展現。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

2.香檳金修身套裝 × 細鍊飾品

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

香檳金色套裝在燈光下散發細緻光澤，低調卻不黯淡。收腰剪裁勾勒出身形曲線，微喇叭袖讓線條更顯流動。配件刻意簡化，只留下項鍊與耳環點亮視線，把焦點完全交給整體氣場。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

3.淺灰毛呢外套 × 粉色針織 × 高跟鞋

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

柔霧感的淺灰毛呢外套，內搭淡粉色針織，色調溫柔卻不甜膩，第一眼親近，卻保留距離。俐落剪裁搭配尖頭高跟鞋，自然拉長比例，也讓整體多了都會女子的自信感。這套穿搭靠的是材質與色彩堆疊出的層次，溫柔但不軟弱，是很耐看的姊姊感範本。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

4.白色西裝套裝 × 紅色尖頭高跟鞋

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

全白套裝最考驗的從來不是搭配技巧，而是氣場本身。結構感西裝外套搭配同色長褲，線條乾淨、比例俐落，沒有多餘修飾。紅色尖頭高跟鞋成為整體唯一亮點，在極簡之中注入自信與女人味。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

5.黑色西裝外套 × 長裙剪裁 × 亮色手提包

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

黑色向來是成熟女人的安全色，但這套造型卻一點也不保守。合身西裝外套搭配帶有裙擺線條的下身設計，讓俐落與柔美同時存在。珍珠項鍊低調點亮鎖骨，而亮色手提包在全黑之中拉出視覺焦點，讓造型更有記憶點。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

6.米色針織上衣 × 高腰開衩長裙 × 夜景氛圍

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

柔軟的米色針織上衣，搭配深色高腰開衩長裙，一柔一挺的材質對比，讓層次自然浮現。針織的親和感中和夜晚的銳利，而開衩裙擺在行走間若隱若現，性感卻不刻意。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

誰說運動褲等於睡褲？試試這 5 種「運動混搭」，時髦到讓人想原地模仿！

誰說運動褲等於睡褲？試試這 5 種「運動混搭」，時髦到讓人想原地模仿！

2025-12-27 20:51 女子漾／編輯Sydney

在追求舒適與美感並行的當代時尚中，運動長褲早已從健身房的單一標籤中解放，躍升為街頭潮流與高階時尚的關鍵核心，透過材質的碰撞與比例的重組，我們可以將原本被視為「居家」或「隨便」的服飾，轉化為極具反差魅力的時髦戰袍，這篇文章將試著跳脫傳統運動風的束縛，探索如何利用運動長褲，打造出層次豐富的風格，讓妳在日常生活中輕鬆駕馭這股運動混搭美學！

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 1

選用一件廓形寬大的深軍綠色飛行員夾克作為上半身的主軸，內搭亮眼的藍色高領針織衫，營造出強烈的色彩層次感。下半身則選擇充滿熱情的鮮紅色側邊線條運動褲，將視覺焦點成功轉移，最令人驚喜的細節在於運動褲上方疊穿了一件帶有蕾絲邊飾的淺藍色細肩帶長版背心，這種「裙褲疊穿」的技巧平衡了下半身的陽剛氣息，腳踩一雙經典的黑白撞色樂福鞋，完美地在街頭運動與法式優雅之間找到了最迷人的交匯點。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 2

當極致奢華的仿皮草外套遇上極致休閒的運動褲，產生的視覺張力絕對是全場焦點！以一件柔和粉色調的長毛皮草外套營造視覺上的厚實感，並巧妙地配戴迷彩花紋的棒球帽來稀釋過於貴氣的氛圍，下半身挑選了深綠色底配上黃色線條的愛迪達經典運動褲，綠與粉的互補色運用讓整體造型既活潑又協調。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 3

這套造型選用了具有懷舊質感的焦糖棕色寬鬆皮夾克，內搭同色系的開襟針織衫與潔白襯衫，呈現出豐富的層次與知性。下半身則是一條帶有復古質感的深褐色側邊運動褲，色調與上身的皮革呼應得極致和諧。這套穿搭的點睛之筆在於亮黃色的球鞋與同色系的亮橘提包，在整片的棕色系中跳脫出一抹鮮活，成功打破了深色調可能帶來的沉重感，將「運動單品高級化」演繹得格外優雅且具職人氣息。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 4

寬鬆的米白色手工感針織衫，內搭一件小立領襯衫露出潔淨邊緣，營造出溫暖卻不失層次的視覺效果。下半身大膽搭配高飽和度的寶藍色側邊運動褲，這種冷色調與暖白色的對撞，讓整體顯得更加乾淨且高級。頭戴一頂淺卡其色棒球帽，再手提一只深棕色皮革編織包，呈現出一種游刃有餘的自信美感。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 5

用一件具有強烈橫向線條的彩色條紋針織衫，與下半身縱向發展的深藍色運動長褲線條形成交錯美感。這種橫縱線條的交織不僅能優化身材比例，更能增添視覺的跳躍感，配件上選擇了一頂灰色的毛絨水桶帽與黑皮手套，增添了幾分俏皮與神秘，手拎經典的老花提包，將大牌的高級感融入日常的運動街頭中。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

