JISOO的香味！讓香味撐一整天的5個隱藏技巧 + 3款最新香氛產品推薦。圖片來源：品牌提供

香水明明噴了，卻總是一下就沒味道？其實問題往往不在香氛本身，而是「使用方式」出了錯。從近距離貼膚的香水，到延伸至頭髮與空間的氣味層次，真正能讓香味留下來的關鍵，在於整體香氛節奏是否被好好安排。本篇教你香味怎麼樣才能持，再加碼推薦三大品牌最新香氛動態，讓你2026縈繞在香氣浪漫裡。

香味怎麼樣才能持久？掌握5個關鍵

香味怎麼樣才能持久？掌握5個關鍵。圖片來源：Canva

香水不持久，通常不是香氛不夠好，而是使用順序與位置出了問題。真正能讓香味留在身上一整天的關鍵，可以拆解為以下幾個核心邏輯。

1.香水一定要噴在「有體溫」的位置

香氣需要體溫才能慢慢擴散與轉調，噴在耳後、鎖骨、手腕內側這類脈搏點，香調會隨著時間自然展開，而不是一下就揮發。相反地，噴在衣服外層或空氣中，只會留下短暫的前調。

2. 先保濕，再上香，留香度直接翻倍

乾燥肌膚抓不住香味，是最多人忽略的地雷。洗完澡後、肌膚仍帶點水分時，先完成身體保濕，再噴香水，香氣會更貼膚、也更穩定。這一步往往比「多噴幾下」更有效。

3.香味不是一次完成，而是「分層累積」

真正持久的香氛體驗，通常不是只靠一瓶香水，而是由身體保養、頭髮、香水到空間香氣層層堆疊。當同一個氣味家族在不同層次反覆出現，香味會變得更有存在感，也更容易被記住。

香味怎麼樣才能持久？掌握5個關鍵。圖片來源：Canva

4. 頭髮是留香高手，但一定要選對形式

頭髮比肌膚更容易帶香，也更容易被聞到，但直接噴香水容易造成乾澀。建議使用香氛護髮、髮香噴霧，或將香水噴在梳子上再梳過髮尾，香味會更自然、停留時間也更長。

5. 香味要持久，「距離感」反而很重要

高級的留香不是遠距離攻擊，而是靠近才聞得到。過量噴灑只會讓前調過快消失，適量、貼膚、分區使用，反而能讓香味慢慢陪伴一整天。

香味怎麼樣才能持久？掌握5個關鍵。圖片來源：Canva

三品牌新品一次看：從貼膚香水到空間香氣

1. ROOTON｜台北 101 新櫃登場，把香味變成一整天的感官背景

來自韓國的頂級女性養護品牌 ROOTON 正式進駐台北101。圖片來源：品牌提供

來自韓國的頂級女性養護品牌 ROOTON，2026 年正式進駐台北 101，不只是開櫃，更像是打造一座結合養護、氣味與空間感受的「香氛據點」。

韓國的頂級女性養護品牌 ROOTON進駐台北101，推出多款高端養護產品。張念慈/攝影

這次最受關注的新品之一，是全新推出的「植曦香氛珍藏組」。ROOTON 將原本以蠟燭形式呈現的經典香調，轉化為更貼近日常的三入小容量設計，包含落日潮汐、夜霧檀木與感性絮語三種風格，讓香氣可以依照生活節奏切換。

相較於只在出門前噴香水，ROOTON 更強調「氣味陪伴感」。當空間本身就有穩定、溫潤的香氛基底，身上的香味自然會被放大，也更容易留下印象。這種從空間開始鋪陳的香氛使用方式，正是讓香味持久、卻不張揚的關鍵。

ROOTON並於 101 專櫃推出限定「完善奇蹟組」，以「從頭皮開始完整修護」為核心概念，整合品牌經典《甦活植萃系列》與明星精華「奇蹟復甦精萃綠瓶」，打造一套可於日常實踐的居家沙龍級養護方案。

韓國的頂級女性養護品牌 ROOTON進駐台北101，推出多款高端養護產品。張念慈/攝影

韓國的頂級女性養護品牌 ROOTON進駐台北101，推出多款高端養護產品。張念慈/攝影

韓國的頂級女性養護品牌 ROOTON進駐台北101，推出多款高端養護產品。張念慈/攝影

2. ROADS｜用氣味說故事，小眾香也能留得住

愛爾蘭都柏林的現代香氛品牌ROADS，2026之初推出兩款香氛「感官藝境 Art Addict」與「終局之勢 End Game」。圖片來源：品牌提供

來自愛爾蘭的現代香氛品牌 ROADS，以「氣味敘事」聞名，2026 年推出核心系列新作 Art Addict 與 End Game，分別描繪藝術狂熱與權力博弈兩種截然不同的氛圍。

ROADS 的香氣結構多半從清亮前調開始，慢慢轉為溫潤木質與香草尾韻，因此特別適合噴在貼膚位置，讓香味隨著時間自然沉澱。若搭配無香身體乳或淡香調保養品作為打底，小眾香也能有相當不錯的留香表現。

愛爾蘭都柏林的現代香氛品牌ROADS，2026推出兩款香氛。圖片來源：品牌提供

3. DIOR｜甜美香調，更適合貼膚留香

2026 全新《迪奧癮誘粉漾香氛》。圖片來源：品牌提供

Dior 全新推出的3款《迪奧癮誘粉漾香氛》，以荔枝、蜜桃、莓果結合花香與香草基底，走的是輕盈卻不單薄的甜美路線，也是JISOO的愛香。

這類果香與香草調香氛，本身就與肌膚溫度高度互動，若噴在耳後、鎖骨或手腕內側，香味會隨著體溫慢慢轉柔，比起噴在衣物上更能維持完整香調層次。

對於不喜歡厚重香氣、卻希望香味能陪伴一整天的人來說，貼膚型使用方式反而是關鍵。