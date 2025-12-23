2025-12-23 16:14 女子漾／編輯張念慈
想畫出王淨、張柏芝、宋茜那種高級臉？女明星同款妝容公式曝光
為什麼有些女明星一上鏡就特別好看，不管是紅毯、時裝週，甚至只是日常街拍，都能維持「怎麼拍都不翻車」的高級感妝容？答案往往不是妝畫得多重，而是選對彩妝、掌握用色比例。
路易威登La Beauté彩妝系列自今年8月上市以來，便成為全球頂級女星上鏡的致勝美麗法寶，艾瑪·史東、王淨、張柏芝、宋茜等人從紅唇、裸唇到眼神輪廓，這組彩妝幾乎包辦了明星妝容中最重要的三個步驟。以下就用「妝怎麼畫」的角度，拆解女星們的上鏡秘密。
明星紅毯為什麼都敢擦大紅唇？關鍵在「色調夠穩、不顯老」
什麼紅毯女星敢大膽擦正紅色，卻不顯俗、不顯老，原因就在於紅色裡的「底調控制」。
像 Emma Stone、Léa Seydoux、Alicia Vikander、張柏芝、王淨等人愛用的 LV Rouge 854 Rouge Louis 路易紅，是一種偏冷、但不帶紫感的猩紅色。這種紅色能提亮膚色，拍照時不吃妝、不顯唇紋，非常適合鏡頭與強光環境。
實際畫法上，女星常用「全唇填滿但邊界乾淨」的方式，搭配偏霧或緞光質地，唇形立刻乾淨俐落，看起來就是高級。
日常不想太招搖？裸色唇才是明星私下最常擦的選擇
不是每個女星每天都在擦紅唇。私服、機場、街拍中，更多人選擇的是「看起來沒畫、其實很精緻」的裸色系。
像 105 Nude Nécessaire 純真本色，是偏粉米色調的裸唇色，幾乎不挑膚色，上唇後會讓氣色看起來乾淨、溫柔，但不會沒精神。另一款 106 Dune Explorer 沙丘之旅 則偏暖玫瑰裸色，特別適合喜歡歐美感妝容的人。
明星常見畫法是：淡淡上一層後，用指腹模糊邊緣，刻意保留一點「唇色不完全飽和」的狀態，反而更顯自然。
女星嘴唇為什麼看起來特別澎？不是醫美，是潤唇膏的細節
很多人以為明星唇妝立體，是因為玻尿酸，其實日常妝容中，更常靠的是「質地好的潤唇膏」。
LV Baume 潤唇膏 010 Nude Poetry 裸色詩篇 屬於低調光澤型，不會像唇蜜那樣高反光，但能在鏡頭下創造柔焦水潤感。女星常在正式唇妝前先打底，或在唇峰、唇中央輕點一層，讓嘴唇看起來自然豐盈。
明星眼妝不誇張卻很有神？關鍵在「大地色層次」
仔細看紅毯或時裝週妝容，會發現女星眼妝很少用高彩度顏色，而是大量使用大地色、玫瑰色與金屬光。
像 LV Ombres 150 Beige Memento、250 Nude Mirage，都是明星化妝師愛用的日常色盤。從象牙白、淺金銅到柔霧玫瑰色，可以用「淺色打底＋中間色暈染＋深色加強眼尾」的方式，輕鬆畫出立體眼神，但不顯妝感。
若是想更有個性，896 Monogram Rouge 或 951 Force of Nature 則能在眼尾或下眼影加一點重色，讓整體妝容瞬間有記憶點。
明星妝容最重要的一點：不是畫很多，而是畫得剛剛好
從這些女星的妝容可以發現，真正的明星感，來自於「每一個部位都不過度」。唇色夠乾淨、眼影層次清楚、光澤控制得宜，反而比濃妝更耐看，也更適合日常複製。
如果妳想學的不是舞台妝，而是「怎麼畫都像明星」的質感妝容，那麼選對彩妝與色系，本來就比技巧更重要。
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower