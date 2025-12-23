想畫出王淨、張柏芝、宋茜那種高級臉？女明星同款妝容公式曝光

為什麼有些女明星一上鏡就特別好看，不管是紅毯、時裝週，甚至只是日常街拍，都能維持「怎麼拍都不翻車」的高級感妝容？答案往往不是妝畫得多重，而是選對彩妝、掌握用色比例。

路易威登La Beauté彩妝系列自今年8月上市以來，便成為全球頂級女星上鏡的致勝美麗法寶，艾瑪·史東、王淨、張柏芝、宋茜等人從紅唇、裸唇到眼神輪廓，這組彩妝幾乎包辦了明星妝容中最重要的三個步驟。以下就用「妝怎麼畫」的角度，拆解女星們的上鏡秘密。

明星紅毯為什麼都敢擦大紅唇？關鍵在「色調夠穩、不顯老」

張柏芝使用路易威登全新La Beauté彩妝系列LV Rouge 唇膏896 Monogram Rouge Monogram 檀紅。圖片來源：品牌提供

什麼紅毯女星敢大膽擦正紅色，卻不顯俗、不顯老，原因就在於紅色裡的「底調控制」。

像 Emma Stone、Léa Seydoux、Alicia Vikander、張柏芝、王淨等人愛用的 LV Rouge 854 Rouge Louis 路易紅，是一種偏冷、但不帶紫感的猩紅色。這種紅色能提亮膚色，拍照時不吃妝、不顯唇紋，非常適合鏡頭與強光環境。

實際畫法上，女星常用「全唇填滿但邊界乾淨」的方式，搭配偏霧或緞光質地，唇形立刻乾淨俐落，看起來就是高級。

日常不想太招搖？裸色唇才是明星私下最常擦的選擇

艾瑪史東使用路易威登全新La Beauté彩妝系列，包括LV Ombres眼影盤896 Monogram Rouge，及LV Rouge唇膏 106Dune Explorer沙丘之旅。圖片來源：品牌提供

不是每個女星每天都在擦紅唇。私服、機場、街拍中，更多人選擇的是「看起來沒畫、其實很精緻」的裸色系。

像 105 Nude Nécessaire 純真本色，是偏粉米色調的裸唇色，幾乎不挑膚色，上唇後會讓氣色看起來乾淨、溫柔，但不會沒精神。另一款 106 Dune Explorer 沙丘之旅 則偏暖玫瑰裸色，特別適合喜歡歐美感妝容的人。

明星常見畫法是：淡淡上一層後，用指腹模糊邊緣，刻意保留一點「唇色不完全飽和」的狀態，反而更顯自然。

女星嘴唇為什麼看起來特別澎？不是醫美，是潤唇膏的細節

Urassaya Sperbund 使用 LV Ombres 眼影盤150 Beige Memento、LV Rouge 唇膏106 Dune Explorer沙丘之旅與LV Baume潤唇010 Nude Poetry 裸色詩篇。圖片來源：品牌提供

很多人以為明星唇妝立體，是因為玻尿酸，其實日常妝容中，更常靠的是「質地好的潤唇膏」。

LV Baume 潤唇膏 010 Nude Poetry 裸色詩篇 屬於低調光澤型，不會像唇蜜那樣高反光，但能在鏡頭下創造柔焦水潤感。女星常在正式唇妝前先打底，或在唇峰、唇中央輕點一層，讓嘴唇看起來自然豐盈。

LV BAUME 010 NUDE POETRY 裸色詩篇。圖片來源：品牌提供

明星眼妝不誇張卻很有神？關鍵在「大地色層次」

王淨使用路易威登全新La Beauté彩妝系列LV Rouge 唇膏854 Rouge Louis 路易紅與150 Beige Memento 。圖片來源：品牌提供

仔細看紅毯或時裝週妝容，會發現女星眼妝很少用高彩度顏色，而是大量使用大地色、玫瑰色與金屬光。

像 LV Ombres 150 Beige Memento、250 Nude Mirage，都是明星化妝師愛用的日常色盤。從象牙白、淺金銅到柔霧玫瑰色，可以用「淺色打底＋中間色暈染＋深色加強眼尾」的方式，輕鬆畫出立體眼神，但不顯妝感。

若是想更有個性，896 Monogram Rouge 或 951 Force of Nature 則能在眼尾或下眼影加一點重色，讓整體妝容瞬間有記憶點。

明星妝容最重要的一點：不是畫很多，而是畫得剛剛好

圖片來源：品牌提供

從這些女星的妝容可以發現，真正的明星感，來自於「每一個部位都不過度」。唇色夠乾淨、眼影層次清楚、光澤控制得宜，反而比濃妝更耐看，也更適合日常複製。

如果妳想學的不是舞台妝，而是「怎麼畫都像明星」的質感妝容，那麼選對彩妝與色系，本來就比技巧更重要。