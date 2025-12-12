現代人臉部鬆弛年齡下修，醫師提醒：生活習慣影響臉部線條關鍵不只在皮膚

2025-12-12

長時間使用手機、作息不規律、生活壓力大，讓不少人發現，臉部線條變得不如以往緊實，輪廓感也逐漸模糊。過去常被視為熟齡族群才會出現的臉部鬆弛、法令紋或雙下巴問題，如今在年輕族群中也越來越常見。

（圖／晶翎美學診所提供）
（圖／晶翎美學診所提供）

晶翎美學診所黎子瑜醫師指出，臉部老化並非單一原因造成，而是皮膚、脂肪、筋膜、肌肉到骨骼等多個層次長期累積的變化結果。像是長時間低頭滑手機、托腮、熬夜、壓力過大，都可能影響臉部的支撐與彈性；再加上高糖、高油飲食或飲酒習慣，也容易讓膚況顯得疲憊，輪廓線條變得不明顯。

黎醫師指出：「現代人有太多生活因素致使臉部線條輪廓不明顯。」（圖／晶翎美學診所提供）
黎醫師指出：「現代人有太多生活因素致使臉部線條輪廓不明顯。」（圖／晶翎美學診所提供）

臉型改變，與肌肉使用方式也有關

黎醫師說明，臉部除了大家熟悉的咀嚼肌，還有許多表情肌參與日常動作與情緒表現。隨著年齡、生活習慣不同，這些肌肉的使用狀態也可能出現變化。有些肌群較少被使用，容易顯得鬆弛；有些則因長期緊繃而影響表情自然度。

例如，習慣單側咀嚼、長期因鼻過敏或乾眼而出現代償表情，都可能讓臉部兩側使用不均，進而影響整體線條與對稱性。久而久之，原本動態的表情紋，也可能更容易被注意到。

非侵入式保養選擇，成為部分族群的日常管理方式

近年來，不少人會選擇非侵入式的能量型保養療程，作為臉部日常管理的一環。這類方式通常著重於皮膚與支撐結構的緊緻感受，協助改善因生活型態造成的鬆弛感。

新醫療科技EMFACE 菲斯波的「下巴貼片」可聚焦於二腹肌等下巴肌群。（圖／晶翎美學診所提供）
新醫療科技EMFACE 菲斯波的「下巴貼片」可聚焦於二腹肌等下巴肌群。（圖／晶翎美學診所提供）

黎醫師也提到，隨著技術發展，市面上出現結合不同能量形式的保養選項，概念上希望同時關注皮膚狀態與臉部肌肉活動，讓線條看起來更協調自然。部分設計會針對下巴或臉部特定區域，提供不同角度的刺激，作為長期低頭族、姿勢不良族群的輔助保養選擇之一。

自然感，是多數人最在意的改變

不少民眾分享，在持續一段時間的臉部保養後，最明顯的感受並非「變得很不一樣」，而是氣色看起來比較好、線條更柔和，上妝時也更順手，整體給人的印象更有精神。

想要擁有好看的臉部線條除了醫療的加持，也需要生活習慣來維持。（圖／晶翎美學診所提供）
想要擁有好看的臉部線條除了醫療的加持，也需要生活習慣來維持。（圖／晶翎美學診所提供）

黎醫師表示，無論選擇何種保養方式，都應以專業評估與個人狀況為前提，而非追求快速或過度的改變。臉部狀態的維持，仍與日常生活密切相關，包括姿勢調整、充足睡眠、規律運動與防曬習慣，都是影響長期狀態的重要因素。

他也提醒，臉部管理是一個結合專業建議與自我照顧的過程，透過穩定、循序的方式，讓外在保養與生活調整相互配合，才能展現自然、舒服且符合個人風格的狀態。

#醫美 #保養 #皮膚 #法令紋

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛
鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜
新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開
❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
2025 最新羽絨外套懶人包！平價 UNIQLO、韓星同款 COVERNAT 到 FILA 韓韶禧女神款一次整理

2025 最新羽絨外套懶人包！平價 UNIQLO、韓星同款 COVERNAT 到 FILA 韓韶禧女神款一次整理

2025-11-28 女子漾 /編輯周意軒
2025 最新羽絨外套懶人包！平價 UNIQLO、韓星同款 COVERNAT 到 FILA 韓韶禧女神款一次整理 圖片來源：官方
2025 最新羽絨外套懶人包！平價 UNIQLO、韓星同款 COVERNAT 到 FILA 韓韶禧女神款一次整理 圖片來源：官方

天氣越來越冷，衣櫃裡的羽絨外套是不是也準備「換季升級」？今年秋冬，從平價實穿到韓星同款，再到機能系豪華面料，各大品牌都端出全新羽絨系列，不只保暖，也要時髦。女子漾一次幫你整理 2025 最新必買羽絨外套，無論你是追求韓系街頭、戶外機能，還是上班穿搭百搭耐看，都能找到命定款。

UNIQLO：平價入手高機能羽絨，無縫外套、長版大衣全面升級

UNIQLO 今年再度把「機能羽絨」推上新高度，最大亮點就是 無縫羽絨系列全面升級。

UNIQLO 無縫羽絨連帽外套

使用 750 蓬鬆度高品質羽絨，採用 NANODESIGN™ 技術打造出更柔軟、更高防潑水的新材質。不含 PFAS、保暖度大幅提升，口袋刷毛細節也全部升級。無縫設計可以完整鎖住暖空氣，穿起來更輕、暖、挺。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

UNIQLO 無縫羽絨長大衣

一樣使用 750 蓬鬆度，中長版剪裁更適合通勤族，領口採柔軟枕型包覆，走在冬天的風裡也能感受到被溫柔擁抱的安全感。刷毛口袋＋前襟防水拉鍊細節，都讓它保暖又耐穿，是都市女生最實用的選擇。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

國家地理服飾 National Geographic Apparel：中長羽絨外套

今年秋冬想買「高階機能＋韓系俐落剪裁」的，一定會看到最新 ATLAS 系列。

ATLAS WINDSTOPPER BY GORE-TEX LABS 2L 中長版羽絨外套

人氣男星 傅孟柏 穿上 國家地理服飾 National Geographic Apparel 羽絨外套，旋即成為時尚焦點！他帥氣演繹品牌最新秋冬旗艦系列ATLAS系列，身著 ATLAS WINDSTOPPER BY GORE-TEX LABS 2L 中長版羽絨連帽外套（80:20 波蘭RDS鵝絨），展現都會探險家的瀟灑型格。該系列採用 GORE-TEX WINDSTOPPER 2L 布料，具備卓越防水、防風與高透氣機能，防水深度達 10,000 毫米水柱，在極端氣候下仍能保持乾爽舒適，搭配韓系俐落剪裁，完美襯托傅孟柏的修長身形與沉穩魅力，詮釋機能與時尚兼具的秋冬新樣貌。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

圖片來源：官方
圖片來源：官方

Nike ACG：Lava Loft 羽絨外套，極輕10盎司、掌心可收納

想要輕量高機能？Nike ACG 今年直接端出「越跑越暖」的超輕羽絨。

Lava Loft 羽絨外套

外套重量僅 約 10 盎司（283.5g），填充 700 蓬鬆度羽絨，屬於超高效保暖層。特色是能收進自己的口袋，收起來只比掌心大一點，非常適合越野跑、戶外健行、旅行族。Nike 跑步科技＋ACG 野性精神融合，兼具透氣與耐候性，在多變天氣裡很有安全感。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

圖片來源：官方
圖片來源：官方

COVERNAT：TXT SOOBIN 同款咖啡羽絨，韓劇冬日情侶穿搭必收

韓星穿什麼，台灣就跟著爆紅。COVERNAT 本季請 TXT SOOBIN 親自演繹最新羽絨系列，整個 IG 直接被他的「咖啡羽絨」刷滿。

SOOBIN 同款羽絨（咖啡新色）

以 雙層拼接設計＋奶油米色調，穿起來溫柔又有份量感。另一套黑色羽絨走品牌代表性風格，搭配條紋與灰色休閒褲，完全是韓劇裡男主角走路會自帶濾鏡那種感覺。版型中性、情侶互穿也超合理，是「女孩買了男友也會穿」的那種超值款。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

Discovery Expedition：謝欣穎詮釋短版高領羽絨，城市機能感全面升級

今年 Discovery Expedition 以 Tech for Lifestyle 為核心，把機能剪裁帶進日常穿搭。

全新秋冬系列中的重點單品——BARNSLEY羽絨短版外套，搭載 Discovery 獨家 Heat Core 蓄熱科技，以卓越機能與時尚設計完美融合，體現品牌「Tech for Lifestyle」的核心精神。外層採用多重材質配置，包括防撕裂混紡面料、光澤面料、天然水洗面料與圖案混紡面料，整體以 高密度光澤聚酯纖維 製成，輕盈卻具備優異的防潑水與防風性能。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

短版高領羽絨外套

女裝主打KELLY羽絨外套，短版設計更顯俐落修身，帽沿毛絨飾邊也有點綴的視覺效果。由謝欣穎親自演繹，短版＋高領設計非常修身，穿起來俐落輕盈。定位在「城市探險系女生」，兼具保暖、實穿與時尚份量感。品牌在中南部開出首店，新空間以冷灰、岩石白、金屬框架打造，呈現都市科技 × 自然探索的美學，整體調性與秋冬新品完全一致。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

adidas Golf：TOUR AUTHENTIC 高階系列，Pertex 頂級面料奢華登場

想找「高端、精品感、質感黑白系」的，這款會是你本季最想收藏的羽絨。

TOUR AUTHENTIC 系列

選用 Pertex 頂級面料，是國際認可的高端機能布料，輕、挺、防風，穿起來極簡又高級。以黑白色系為主軸，很像精品高球場裡走出來的「質感系職人」。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

FILA FLOW DOWN：韓韶禧冬日女神款，英國 PERTEX® QUANTUM 光澤外套

本季「最美羽絨」絕對是 FILA 的 FLOW DOWN。

FLOW DOWN 羽絨外套

採用 PERTEX® QUANTUM 高科技布料，布面有漂亮細緻光澤，穿上去會自帶柔焦感。內裡使用 RDS認證羽絨，輕盈、蓬鬆、透氣又保暖。配色推出 Cho-co 棕、Mat-cha 綠、Cream 奶白，全部都是「韓韶禧會穿的顏色」。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

圖片來源：官方
圖片來源：官方

韓韶禧在最新形象廣告中以優雅自信詮釋 FLOW DOWN，完全是今年冬天最能提升氣質的羽絨外套。

Wacky WiLLY：aespa Giselle率先演繹不設限的潮流風暴

基本款短版羽絨蓬蓬外套米白色　圖片來源：官方
基本款短版羽絨蓬蓬外套米白色　圖片來源：官方

全新代言人 aespa 成員 Giselle 加入後，讓 Wacky WiLLY 的品牌熱度持續升溫。她以俐落又帶點繽紛、歡樂的氣場完美詮釋品牌玩味精神，本季秋冬系列延續韓國街頭最新「蓬蓬羽絨外套風（Puffy Trend）」，推出兼具機能與造型感的單品——包括 Giselle 演繹的藍綠抗撕裂輕量外套、咖啡與米白兩色的短版羽絨外套，以及毛絨刷毛外套、酷甜花朵大學上衣、帶標語的休閒衛衣等男女皆可駕馭的保暖單品。整體系列以輕盈保暖材質結合幽默視覺，從 Oversized 羽絨到甜酷衛衣，再到日常混搭，展現韓系冬季街頭時尚多重樣貌，也讓 Giselle 輕鬆穿出專屬的「G Style」。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

#機能 #咖啡 #韓韶禧 #情侶穿搭 #Nike #羽絨外套 #KELLY #Uniqlo #Discovery

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛
鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜
新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開
❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」
高端手錶紅什麼？一次看懂6大亮點，2025 TAG Heuer、TUDOR、Lange全新力作搶先看

高端手錶紅什麼？一次看懂6大亮點，2025 TAG Heuer、TUDOR、Lange全新力作搶先看

2025-12-08 女子漾／編輯ANDREA

在高端鐘錶的世界裡，一只看似簡約、低調的腕錶，往往藏著令人讚嘆的工藝細節，若你不僅注重品牌與外型，更想了解腕錶設計工藝，那麼從錶殼材質到機芯結構、從鏤空設計到音簧報時，這些「隱藏亮點」正是許多錶迷熱愛其中所在，

錶殼材質：金、鈦、陶瓷，各有千秋

不鏽鋼 Stainless Steel

不鏽鋼可說是最經典的高端錶材質。合金中含鉻，使表殼具備優秀的防鏽與耐蝕性能，並能經過不同的拋光與拉絲處理，呈現出鏡面光澤或霧面質感。兼具實用與耐用的它，最適合長年佩戴、旅行或日常使用。

正因如此，不鏽鋼錶也是許多品牌入門級高端系列的首選價格親民、質感穩重，是實穿與收藏兼具的經典之選。

金屬 Titanium

若你偏愛輕盈與科技感，鈦金屬正是理想選項，它比鋼輕約 40–45%，卻同樣堅固，並且具備抗過敏特性，對皮膚敏感者特別友善。

鈦錶帶有霧灰色調的冷冽質感，極具現代氣息與專業感，常見於運動或潛水錶中，不過，由於色澤較內斂、光澤度不如鋼亮，也較難呈現傳統奢華感，卻正因此成為低調品味者的秘密語言。

陶瓷 Ceramic

陶瓷錶近年成為潮流焦點，它的硬度極高、幾乎不怕刮傷，更不會因日曬與汗水而變色。材質光滑細緻、色感純淨，展現冷冽的未來感與極簡氣質。

然而陶瓷的脆性也是一體兩面，抗刮但怕摔，佩戴時需格外留意。它象徵著當代設計與科技的融合，也讓高端錶不再只是金屬的天下。

貴金屬 Gold / Platinum

若要說到「奢華」的最高象徵，非貴金屬莫屬，黃金、玫瑰金、白金、鉑金等材質，不僅擁有獨特光澤與手感，更象徵身份與收藏價值。

18K 金常見於高級腕錶中，擁有理想的光澤與硬度平衡；玫瑰金溫潤優雅、白金高貴低調、鉑金則是堅固而稀有的代表。這些錶往往是正裝與晚宴的不二之選，只是重量與刮痕問題，也讓它們更適合精緻場合，而非日常奔波。

機芯與工藝：真正讓錶「活起來」的心臟

錶殼是骨架，機芯則是靈魂，真正的高端製錶，從不僅止於外觀，而是藏在細節裡的溫度與技術。

鏤空與透明底蓋 Skeleton & Exhibition Caseback
有些錶款在設計上刻意鏤空或採用透明底蓋，讓佩戴者能直接欣賞齒輪轉動與發條張力的節奏，擺輪、橋板、螺絲頭的打磨都一覽無遺，彷彿在腕上欣賞一場機械芭蕾。

真正頂級的鏤空錶並非僅「挖空」，而是經過倒角、雕刻與拋光等繁複修飾，讓每一顆齒輪都成為藝術品的一部分。

複雜功能與音簧 Complications & Repeater Mechanisms
對鐘錶迷而言，時間不只是「看」的，更是「聽」的，問錶（Repeater）便是製錶巔峰的象徵之一透過音簧與擊錘結構，在滑動側邊機關後，以高低音節奏報出時刻。

這種結合聲音設計與機械精密度的功能，既考驗品牌工藝，也讓佩戴者能在靜謐中聆聽時間流動，是鐘錶界最具詩意的體驗。

機芯打磨與裝飾 Finishing & Decoration
若說一只錶的價值藏在內在，那打磨便是衡量工藝等級的指標。鏡面倒角、日內瓦波紋（Côtes de Genève）、螺旋紋、珍珠圓點打磨（Perlage）……每一道紋理、每一顆螺絲的拋光，都象徵著品牌對完美的執念。

這些看似微不足道的細節，其實能影響機芯穩定度、減少摩擦與磨損，更重要的是，它賦予了每一枚腕錶「靈魂的溫度」。

2025推薦錶款：

1. TAG Heuer Carrera Chronograph x fragment 聯名限量版計時腕錶

TAG Heuer 與藤原浩主理的 fragment design 再度攜手，推出第三款聯名力作TAG Heuer Carrera Chronograph x fragment 限量版計時腕錶，三度攜手潮流教父藤原浩最強聯名再進化！

延續自 2018 年開啟的創意對話，這次雙方以 Carrera 經典基因為藍本，融入 fragment 標誌性的極簡與街頭精神，打造出一款兼具復古靈魂與當代態度的設計傑作。

新作採用 39 毫米精鋼錶殼，搭配 TAG Heuer 近年備受矚目的 Glassbox 拱形藍寶石水晶錶鏡，弧線流暢、視覺層次豐富，黑色蛋白石錶盤與白色外凸緣形成鮮明對比，銀色刻度與鍍銠指針延續整體俐落調性，而日期盤上的「1」與「11」則巧妙嵌入 fragment 閃電標誌，成為藏家會心一笑的細節。

錶鍊採經典「七珠鍊帶」重新演繹，中央鍊節覆以黑色 PVD，讓黑白對比從錶面延伸至手腕，內在搭載品牌自製 TH20-00 機芯，擁有 80 小時動力儲存與五年延長保固，導柱輪與垂直離合裝置確保計時順暢穩定；黑色盾形自動盤與 fragment 標誌共同構築出極具辨識度的機芯視覺語言，全球限量 500 支，價格則是290,900。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

2. 全新TAG Heuer Carrera 馬年限量版計時腕錶

為迎接 2026 農曆馬年，瑞士製錶品牌 TAG Heuer 推出 Carrera 馬年限量版計時腕錶，以品牌標誌性的 Glassbox 設計語言詮釋東方「赤馬」意象，融合速度美學與文化象徵。腕錶以暖金與赤紅漸層錶盤演繹熱情與力量，9 點鐘方向的日期窗中，數字「7」巧妙被「馬」字取代，呼應生肖第七位的寓意，展現品牌對細節的極致講究。

39 毫米精鋼錶殼搭配拱形藍寶石水晶鏡面與 18K 5N 玫瑰金指針、時標，並以紅色細節點綴，在光影之間流露節慶與速度的張力。全新七珠鍊帶以磨砂與拋光交錯處理，延續 Carrera 的經典運動氣質，同時提升佩戴舒適度。錶背透視底蓋可見自製 TH20-07 機芯 的運作，80 小時動力儲存與導柱輪結構確保穩定精準；中央奔馬圖騰象徵不羈能量，致敬 Carrera 的賽道精神。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

全球限量 250 只，每只皆刻有「One of 250」獨立編號，建議售價 NT$253,700。特製紅金錶盒呼應新年喜氣，象徵吉兆與榮耀。這款腕錶不僅凝聚 TAG Heuer 六十餘年的賽道傳奇，更以現代工藝重新詮釋東方文化的力量，成就一枚兼具收藏價值與日常風格的經典之作。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

3. TUDOR Ranger 系列腕錶

帝舵錶延續冒險基因，推出全新 TUDOR Ranger 系列腕錶，以全新 36 毫米尺寸與「沙丘白」錶面，致敬品牌在達卡拉力賽（Dakar Rally）中的榮耀足跡，從 1950 年代的英國北格陵蘭考察，到如今穿越沙烏地阿拉伯空境之域的極端挑戰，帝舵始終陪伴探險家征服未知。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

新款 Ranger 承襲「Born To Dare」天生敢為精神，整體設計更簡潔純粹，錶殼採 磨砂 316L 不鏽鋼材質，提供 36 毫米與 39 毫米兩種尺寸選擇，圓拱形粒紋錶面以啞光黑或沙丘白呈現，時標與「Ranger」指針皆覆以 A 級瑞士 Super-LumiNova® 夜光塗層，在黑暗環境中依然清晰易讀。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

內部搭載 帝舵原廠 MT5400 或 MT5402 機芯，通過瑞士官方天文台（COSC）認證，配備矽游絲與 70 小時動力儲存，確保在極端環境下依然穩定運作，設計上摒除多餘複雜功能，強調可靠、堅固與實用性，正如在達卡拉力賽中對速度與耐力的極致追求，Ranger 不僅是一款工具錶，更是一種無懼挑戰的精神象徵。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

4.朗格 LANGE 1 DAYMATIC 珍稀750蜂蜜金

德國高級製錶品牌 A. Lange & Söhne 推出全新 LANGE 1 DAYMATIC 蜂蜜金限量款，為品牌創立與重生同日的 12 月 7 日增添紀念意義，這枚自動上鍊時計以鏡像佈局致敬經典 LANGE 1，首次採用品牌獨有的 750 蜂蜜金 (Honeygold®) 錶殼，搭配 925 銀製棕色錶盤，限量 250 枚，散發溫潤金光與低調奢華氣質。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

設計上，DAYMATIC 延續偏心錶盤特色，但時分盤移至右側，左側則結合小秒盤與大日曆窗，外圈配置逆跳星期顯示，讓讀時更直覺，錶徑 39.5 mm、厚 10.4 mm，比例恰到好處，金質指針、時標與日曆框架在棕色錶盤上熠熠生輝，白字棕底的大日曆設計更添層次。腕錶搭配手工縫製褐灰色鱷魚皮錶帶與蜂蜜金錶釦，整體高雅而內斂。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

內部搭載 L021.1 自製自動機芯，配備大型中置擺陀（875 金中央、950 鉑金離心塊），提供 50 小時動力儲存，藍鋼螺絲、格拉蘇蒂紋、手工雕刻擺輪夾板等經典細節，透過透明底蓋盡收眼底，產品研發總監 Anthony de Haas 表示，蜂蜜金款以獨特材質、精密結構與柔和色調，展現 Lange 對自動上鍊時計的優雅詮釋與極致工藝。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

#金屬 #瑞士 #沙丘 #腕錶 #泰格豪雅 #TUDOR Ranger #朗格 LANGE 1 DAYMATIC

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛
鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜
新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開
❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」
職場女王必收！2025 秋冬 5 款必備單品指南：掌握顯瘦疊穿與氣場升級技巧

職場女王必收！2025 秋冬 5 款必備單品指南：掌握顯瘦疊穿與氣場升級技巧

2025-12-08 女子漾／編輯桑泥
職場女王必收！2025 秋冬 5 款必備單品指南：掌握顯瘦疊穿與氣場升級技巧。 圖片來源：Pinterest
職場女王必收！2025 秋冬 5 款必備單品指南：掌握顯瘦疊穿與氣場升級技巧。 圖片來源：Pinterest

氣溫開始下降，職場穿搭也要兼具保暖、質感與專業度。從大衣、針織衫到襯衫，今年秋冬職場穿搭要打造時髦專業感的關鍵是剪裁乾淨、層次俐落、色調溫柔，再加上小編整理的以下 5 款必備單品，讓我們一起打造得體又時髦的 Office Look！

單品一、西裝外套

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

西裝外套不僅簡約時髦又專業，而秋冬職場穿搭永遠離不開的組合，就是「西裝外套＋針織」。推薦選擇黑色、灰色挺版西外，加上羅紋針織內搭，下身搭配直筒西裝褲，這套造型乾淨俐落，不論是開會或客戶拜訪都適用。


單品二：長版風衣

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

一件剪裁硬挺、線條俐落的長版風衣，是展現高級知性的最佳武器。選擇經典的卡其色或黑色。繫上腰帶時，強調高腰線能拉長腿部比例；敞開穿時，內搭白襯衫及西外，不僅能打造層次感，更讓風衣的垂墜感成為視覺焦點。


單品三：百搭高領衫

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

高領衫是秋冬最實用的疊穿單品。建議親自去試穿，選擇親膚的材質，穿得舒服外，還能提升整體造型的質感。將高領衫作為襯衫的內搭，露出的領口能修飾頸部線條，打造內斂高級感。


單品四：高腰寬版西裝褲

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

高腰設計能讓雙腿看起來無限延伸，而寬版造型可以隱藏腿部線條，達到極佳的顯瘦效果。選擇垂直線條的款式，增加垂墜度。搭配尖頭高跟鞋或踝靴，讓褲腳剛好落在鞋面上方，打造俐落幹練的形象。


單品五：皮革過膝裙

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

除了專業的褲裝外，一條材質好的過膝皮裙能展現女性的優雅與專業度。上身搭配經典的針織衫，並搭配精緻配飾，如項鏈、耳環等，展現專業又不失柔美的形象。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#秋冬 #單品 #造型 #內搭 #風衣 #百搭 #時髦 #職場穿搭

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛
鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜
新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開
❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」
眼鏡救星來了！掌握5招戴眼鏡化妝重點，少脫妝、不卡粉、不呆板

眼鏡救星來了！掌握5招戴眼鏡化妝重點，少脫妝、不卡粉、不呆板

2025-11-16 女子漾／編輯Vera Yang
圖片來源：IG @jennierubyjane、@for_everyoung10
圖片來源：IG @jennierubyjane@for_everyoung10

眼鏡時，眼鏡經常會有在視覺上改變臉部線條、遮住部分輪廓，或者因戴上近視鏡片而看起來眼睛比例變小等情況，進而影響妝容呈現，小編今天為女孩們整理5招「眼鏡妝」上妝重點，專為戴眼鏡的人所設計，掌握這些技巧，就算戴著眼鏡也能擁有活力妝容！

1. 底妝：輕透控油

圖片來源：IG @jennierubyjane
圖片來源：IG @jennierubyjane

戴眼鏡時，因鏡框貼近鼻樑與臉頰，容易在這些位置卡粉或流汗而脫妝。建議底妝選擇質地輕薄、控油度高的粉底液，並且避免一次厚塗，最後還要記得使用蜜粉，針對這兩個部位加強定妝。

2. 眉毛：俐落挑高

圖片來源：IG @dlwlrma
圖片來源：IG @dlwlrma

因為鏡框會略微遮蔽眉毛線條，建議眉毛要畫得高挑一點點，稍微提高眉峰位置，像是繪製野生眉一樣俐落地呈現眉型，這樣在視覺上才能撐起鏡框，即使鏡框遮住眉眼區域，也能讓眼神看起來明亮有神，妝感更出色。

3. 眼影：清透自然

圖片來源：IG @egg204
圖片來源：IG @egg204

建議選擇自然清透的風格，避免過濃的眼影在鏡框中壓縮眼睛比例，可以挑選像是橙棕或暖棕等低飽和色系，能自然放大雙眼，在鏡框下也更有神。另外，可以在下眼線或眼尾內側加上一點點亮色或珠光，提升眼部立體感。

4. 腮紅：提高位置

圖片來源：IG @for_everyoung10
圖片來源：IG @for_everyoung10

如果腮紅位置太低，被鏡框擋住，容易顯得臉部比例短，因此建議將腮紅位置提高到顴骨上方，從顴骨上方向臉部中央輕刷，拉提視覺重心，與眼妝自然銜接，並且選擇自然血色色系，提升整體氣色！

5. 唇妝：重點加強

圖片來源：IG @qqqqqueen
圖片來源：IG @qqqqqueen

眼鏡可能會讓人將視線集中在臉部上半區，因此下半部需要更加強，來做出整體妝容亮點，建議唇色選擇飽和度高、帶有光澤的唇膏，還可以在下唇中心點綴一點點透明亮彩，讓整體妝感更加完整立體。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#唇妝 #造型 #眼鏡 #彩妝保養 #化妝技巧

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛
鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜
新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開
❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」
顏值詐欺術！短毛帽、貝蕾帽這樣戴根本「換頭型」等級，韓國歐膩都在瘋的「帽子」穿搭公式

顏值詐欺術！短毛帽、貝蕾帽這樣戴根本「換頭型」等級，韓國歐膩都在瘋的「帽子」穿搭公式

2025-12-02 女子漾／編輯Sydney

冬天的穿搭層次本來就豐富，有時候選對帽款更能夠為穿搭提升視覺完整度、巧妙修飾臉部線條！無論是短毛帽、貝蕾帽、飛行帽、或髮箍、髮帶，其實每一款都能呈現完全不同的氣質，也讓冬天的穿搭多了更多細節可以玩，一起來看看韓國歐膩如何用以下用四種帽款穿搭出不一樣的感覺吧！

圖片來源：IG
圖片來源：IG

｜短毛帽

短毛帽是現代休閒風格中不可或缺的單品，它的魅力在於能夠在隨性與精緻間取得絕佳的平衡。無論是粗獷的針織紋理或是細膩的羊絨質感，都為穿搭帶來豐富的層次感，佩戴短毛帽的關鍵在於其高度和角度，建議微微上推，露出一小部分額頭，這不僅能避免臉部視覺比例被壓縮，更能營造出不經意的時髦感。在色彩選擇上，若能與衣著或配件如鞋款、包包形成色彩呼應，將使整體造型更具連貫性與高級感。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

｜貝蕾帽

貝蕾帽自始至終都是優雅、浪漫與藝術家氣息的代名詞。其無帽簷的渾圓造型給予了造型極大的發揮空間，無論是側向斜戴、慵懶後扣或沉穩正戴，都能散發出截然不同的情緒張力。材質選擇上，經典的羊毛呢適合秋冬的溫潤氛圍，而皮革或亮色系則能彰顯出玩味且前衛的個性。例如韓國歐膩運用厚重的米色毛絨大衣，與跳脫的藍色羊毛貝蕾帽形成鮮明對比，成功為造型注入了輕盈的色彩亮點。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

｜飛行帽

飛行帽，亦被稱為耳罩帽，近年來從嚴謹的機能單品華麗轉身，成為潮流穿搭的熱門選擇，其標誌性的兩側耳罩不僅具備極佳的禦寒實用性，更為造型帶來一種中性、硬朗且充滿戶外冒險精神的酷颯風格。從柔軟的絨毛到防風的尼龍面料，飛行帽的材質選擇決定了它的風格屬性。像是韓國歐膩以丹寧質感的鋪棉外套搭配深色長褲，頭戴一頂淺灰色針織飛行帽，厚實的針織感與外套的挺括線條相得益彰，俐落地展現了現代機能美學與休閒街頭風格的完美融合。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

｜髮箍與髮帶

當整體服裝已經足夠豐富時，輕盈且注重細節的髮箍與髮帶便成為提升造型質感的最佳選擇。髮箍是快速整理髮型、增加優雅度的利器，無論是復古的絲絨、點綴的珍珠，或是經典的玳瑁紋理，都能瞬間讓髮型煥發光彩，是追求精緻感的女性首選。髮帶則更偏向休閒感！例如駝色針織衫與黑色皮革長外套的中性帥氣，透過一只寬版玳瑁紋髮箍的加入，獲得了精妙的平衡，復古的紋理與光澤感為硬朗的皮衣造型增添了一抹柔美與細膩的女性氣質。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#穿搭 #造型 #髮箍 #毛帽 #歐膩

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛
鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜
新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開
❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」

現代人臉部鬆弛年齡下修，醫師提醒：生活習慣影響臉部線條關鍵不只在皮膚

現代人臉部鬆弛年齡下修，醫師提醒：生活習慣影響臉部線條關鍵不只在皮膚

#醫美 #保養 #皮膚 #法令紋

PREMIER MEDIA 2025.12.12 25
2025 冬季氣質髮型必看！AAA 惠莉御用設計師公開「蓬鬆不毛躁」法寶、4 大派對燙髮趨勢

2025 冬季氣質髮型必看！AAA 惠莉御用設計師公開「蓬鬆不毛躁」法寶、4 大派對燙髮趨勢

#造型 #秋冬 #AAA #中長髮 #氣質 #小臉

女子漾／編輯許智捷 2025.12.12 34
蘇丹紅色素疑雲！艾多美預防性自主下架1品項 強化衛福部PIF保障台灣消費者權益

蘇丹紅色素疑雲！艾多美預防性自主下架1品項 強化衛福部PIF保障台灣消費者權益

#消費 #美妝 #蘇丹紅

時尚品味生活誌 2025.12.12 87
【雲朵Soft 托特筆電包｜ekax】比枕頭還好抱的筆電包？通勤、旅行、上班族必收的療癒系好物！

【雲朵Soft 托特筆電包｜ekax】比枕頭還好抱的筆電包？通勤、旅行、上班族必收的療癒系好物！

#包包 #托特包 #療癒 #媽媽 #水瓶

貝ㄦ貪食怪 2025.12.12 19
胺基酸洗面乳到底在紅什麼？10 個關於「胺基酸洗面乳」常見QA

胺基酸洗面乳到底在紅什麼？10 個關於「胺基酸洗面乳」常見QA

#清潔 #洗面乳 #皮膚

潮健康 2025.12.12 22
限時 3 天！媚比琳×Hello Kitty 快閃店甜酷登場：紐約街頭打卡點＋聯名彩妝一次看

限時 3 天！媚比琳×Hello Kitty 快閃店甜酷登場：紐約街頭打卡點＋聯名彩妝一次看

#Kitty #潤唇膏 #台北 #拍貼機 #睫毛 #彩妝保養 #媚比琳

女子漾／編輯張念慈 2025.12.11 224
太妍也愛的冬季必備針織衫穿搭！盤點五套造型穿出溫柔與層次感

太妍也愛的冬季必備針織衫穿搭！盤點五套造型穿出溫柔與層次感

#穿搭 #造型 #太妍 #針織單品 #流行穿搭

女子漾／編輯Vera Yang 2025.12.11 86
年底彩妝聯名太瘋狂！Kitty口紅、蠟筆小新氣墊、愛麗絲眼影.... 可愛爆擊卡通迷尖叫

年底彩妝聯名太瘋狂！Kitty口紅、蠟筆小新氣墊、愛麗絲眼影.... 可愛爆擊卡通迷尖叫

#彩妝 #史努比 #動物方城市 #蠟筆小新 #ZOA #LUSH #愛麗絲夢遊仙境 #TONYMOLY

女子漾／編輯周意軒、張念慈 2025.12.11 378
2026 年度代表色是它！別錯過這7款「雲舞白」美甲提案，原來白色也有這麼多變化！

2026 年度代表色是它！別錯過這7款「雲舞白」美甲提案，原來白色也有這麼多變化！

#雲舞白 #美甲 #造型 #指甲造型 #指彩 #時尚 #光澤 #氛圍 #金屬

女子漾／編輯桑泥 2025.12.11 441
agnès b. 首度聯名ABODE OF SNOW　承載自然純粹之美的喜馬拉雅精神 致敬傳統藏袍

agnès b. 首度聯名ABODE OF SNOW　承載自然純粹之美的喜馬拉雅精神 致敬傳統藏袍

#流行穿搭 #時尚 #精品 #agnès b. #台北

PREMIER MEDIA 2025.12.11 21
18+