nywow o 再進化 牡丹花后油以「太空科研 × 東方花韻」定義全新肌膚光感

在保養品層出不窮的時代，人們追求的已不僅是成分，而是更貼近生活的氣息與美的態度。一直以「蘭花油」寫下百萬瓶熱銷神話的 nywow o，再度以獨到視角打造一場由科技、植物與感官交織的全新體驗。12月3日於台北瓶蓋工廠舉辦全球發表會，推出全新「牡丹花后油」，融合太空研究概念與東方花卉智慧，由金鐘新人林奕嵐擔任代言人，為系列注入更細緻的女性能量。

發表會以沉浸式光影鋪陳開場，象徵一段自外太空延伸至肌膚的旅程。品牌攜手再生醫學研究者Dr. Josh Chou與Vow創辦人George Peppou，兩人以科研語言詮釋品牌靈感：太空中極端環境帶來的細胞變化，啟發了外泌體技術的應用，使植物精萃能以更精準的方式作用於肌膚，從而展現明亮度、柔潤度與穩定度。

牡丹花后油的誕生，象徵著 nywow o 的美感哲學更向前一步。牡丹被譽為東方「花中之王」，品牌從牡丹皮中萃取芳香分子與天然成分，並搭配植物性專利外泌體，使油質呈現出柔滑輕盈、帶光感的質地。塗抹的瞬間，像是在肌膚上鋪上一層柔和光暈，散發出恬靜、明亮而不張揚的氣息，使整體妝感更顯細緻。

美妝專家游絲棋形容 nywow o 的魅力在於「平衡的藝術」。她說，現代人愈來愈希望保養能兼具科學理性與自然感受，而品牌正好抓住這個核心。蘭花油的輕盈修護感讓肌膚更顯柔和，牡丹花后油則像是為臉龐點上一盞暖燈，使視覺上更加清透、乾淨。她強調，這並非單純的視覺效果，而是一種「讓自己看起來更舒服」的狀態。

演員范少勳也分享了他的使用經驗。他坦言，拍戲時常面臨熬夜壓力，隔天難免臉色倦黃，牡丹花后油便成了他的妝前小幫手。輕拍在臉上後，光澤感會悄悄浮現，使底妝更服貼、也更顯精神。他更提到，在拍攝露手臂戲份或健身後，他會將蘭花油混入身體乳中，使肌膚呈現出運動後般的自然光感，連導演都稱讚其肌膚線條更醒目。

新生代演員牧森表示，nywow o蘭花油質地輕盈、潤而不油，使用後肌膚如覆上一層隱形保護膜。他指出，這款油能穩定肌膚狀態，提升水潤與光滑度，特別適合換季或頻繁上妝時使用。

代言人林奕嵐談起自己與 nywow o的緣分。她說，蘭花油的香氣與質地像是一種日常陪伴，無論工作行程多忙，都能讓她在保養時重新沈澱思緒。熱銷品「雪蘭乳」則以輕盈而柔潤的質地，在臉上化開後形成柔滑觸感，使妝前保養變得更加愉悅。她認為，蘭花油像是永遠站在你身邊的朋友，而牡丹花后油則像是一道點亮自己的微光，提醒自己要記得停下腳步、照顧身心。

在忙碌的當代生活裡，nywow o 以這瓶牡丹花后油，企圖為美麗重新下定義。柔和、內斂、具有韻度，並保留最重要的核心：讓每個人都能以自己的方式，慢慢地、真切地寵愛自己。

