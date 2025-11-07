韓系黑色風席捲台北！IU愛牌 MÜCENT 首登台灣　7天快閃店4大亮點一次看

韓系黑色風席捲台北！IU愛牌 MÜCENT 首登台灣 7天快閃店4大亮點一次看圖:官方、小紅書截圖

韓國新銳設計品牌 MÜCENT（무센트） 正式登台！從11月7日至13日，攜手韓國現代百貨與新光三越信義新天地A11打造限時7天的首場快閃店，將首爾黑色極簡潮流原汁原味搬進台北。以「冷調光影＋黑色配件宇宙」為主題，整體空間像極了走入一場韓系時尚美學展，結合設計、穿搭與藝術氛圍，瞬間成為潮人新朝聖地。

IU愛用帽登場！韓星私服同款熱賣

圖：官方

MÜCENT以「全黑色調＋俐落線條」聞名，是韓國街頭極簡風的代表品牌。品牌精神結合了象徵挑戰的「MÜ（武）」與「Cent」靈感，主張「不被潮流綁架，也要走得更遠」。

圖：女子漾編輯周意軒拍攝

其中最受矚目的就是IU私服同款經典Logo棒球帽——純黑設計、完美帽型搭配白色字體，低調又百搭。韓國街拍幾乎人手一頂，如今終於登台販售。另一熱賣款 CRESCENT皮革月牙包，以柔弧線條與實用容量設計在韓國爆紅，是通勤族與時尚KOL都愛的單品。

圖：官方

圖：官方

快閃限定SET組合 入手明星同款更划算

圖：官方

想直接帶走IU同款？現場推出兩組限定優惠組：

A SET：棒球帽＋後背包，特價$2,999（原價$3,839）

B SET：帽＋襪＋項鍊＋背帶組，特價$3,999（原價$5,800）

同時推出「2+1」、「3+1」等贈禮活動，最高可拿到整套上衣或包包，數量有限，送完為止。

最夯元素

MÜCENT 以經典元素結合當代視角，打造兼具設計感與實用性的單品。品牌始終以黑色為核心色調，展現沉穩卻極具辨識度的形象，風格極簡卻不冷漠。無論是帽款的立體弧度，還是包款的皮革紋理，都能感受到對比例、材質與實用細節的精準拿捏，呈現出「低調卻難以忽視」的時尚語言。近期 MÜCENT 也順應潮流推出豹紋與 Y2K 元素單品，在極簡基調中注入一絲叛逆與玩味，讓品牌的黑色美學多了更年輕、更有態度的層次感。

圖：官方

圖：女子漾編輯周意軒拍攝

打卡抽獎100%中！快閃限定LUCKY DRAW

圖：官方

圖：官方

現場只要消費滿$2,600，並在IG或Threads打卡、標記官方帳號 @mu_cent_tw，就能參加抽抽樂活動。品牌保證「人人有獎」，讓每個人都能帶走驚喜。