哈利波特迷注意！GU × 哈利波特聯名登場 多款新品、販售時間一次看。圖片來源：GU提供

喜歡《哈利波特》的粉絲注意！GU 今年秋冬再度與魔法世界合作，推出以霍格華茲「魁地奇」及「蜂蜜公爵」為靈感的限定聯名系列，從重磅刷毛上衣、V 領針織開襟外套、珊瑚絨家居服到迷你包、襪款通通有，且價格親民，輕鬆入手魔法感穿搭。

GU × 哈利波特聯名：五大學院服飾一次看！

雷文克勞：男裝、童裝

GU × 哈利波特聯名，雷文克勞。圖片來源：GU提供

蜂蜜公爵​：女裝

GU × 哈利波特聯名，蜂蜜公爵。圖片來源：GU提供

葛來分多：男裝、童裝

GU × 哈利波特聯名，葛來分多。圖片來源：GU提供

賀夫帕夫​​：男裝、童裝

GU × 哈利波特聯名，賀夫帕夫。圖片來源：GU提供

史萊哲林​：男裝、童裝

GU × 哈利波特聯名，史萊哲林。圖片來源：GU提供

GU × 哈利波特聯名：霍格華茲風格穿搭推薦

男裝推薦

以霍格華茲配色為靈感，胸前繡有魔法學院字樣與圖案，厚實刷毛面料兼具保暖與挺度，適合秋冬通勤與週末休閒。無論是搭配牛仔褲或寬版長褲，都能穿出低調又有型的魔法學院風。

GU × 哈利波特聯名，男裝 Heavy weight重磅內刷毛休閒上衣Harry Potter。圖片來源：GU提供

居家時間也能延續魔法氛圍！這款家居服組採用柔軟珊瑚絨材質，觸感細膩、親膚保暖，宅家也能有好心情！

GU × 哈利波特聯名，男裝 珊瑚絨家居服組(長袖)Harry Potter。圖片來源：GU提供

女裝推薦

這次聯名女裝以蜂蜜公爵為主題，圓領開襟外套幾乎是每個女孩衣櫃裡的必備單品，這次以紅白條紋的針織設計，打破秋冬一貫的沉悶印象，展現青春又有活力的氣息。刷毛休閒連帽上衣適合日常通勤穿，袖口還有刺繡設計，保暖又有巧思。

GU × 哈利波特聯名，女裝 圓領開襟外套Harry Potter。圖片來源：GU提供

GU × 哈利波特聯名，女裝 Heavy weight重磅內刷毛休閒連帽上衣Harry Potter。圖片來源：GU提供

童裝推薦

V領針織衫滿滿學院氛圍！內搭襯衫或 T-shirt 都可，兼具舒適又可愛。

GU × 哈利波特聯名，童裝 V領針織衫Harry Potter。圖片來源：GU提供

童裝也有與男裝相同設計的重磅內刷毛休閒上衣，超適合穿親子裝。

GU × 哈利波特聯名，童裝 Heavy weight重磅內刷毛休閒上衣Harry Potter。圖片來源：GU提供

GU × 哈利波特聯名系列於11/21開始販售。