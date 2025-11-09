周輝政 醫師／婦產專科與皮膚保養顧問

夜間抗老成新寵

隨著熟齡族群對肌膚保養意識提升，「抗老保養」成為近年搜尋熱詞；肌膚老化受多重因素影響，應從保養與作息共同著手。

「擦了那麼多乳霜，細紋還是在？」許多熟齡患者在門診中詢問周醫師：「抗老乳霜究竟能不能真正改善皺紋與皮膚鬆弛？」抗老保養並不是可以立刻見效的魔術，而是肌膚週期、成分滲透與修護時機的科學。

尤其在夜晚——當肌膚啟動自我修復機制時——選對乳霜，才能看見真正的改變。

對於抗老乳霜就以蜂王乳這個成分為例，醫師想透過以下10個常見疑問，帶大家正確認識抗老乳霜的原理與期待效果。

Q1. 白天擦？晚上擦？哪個效果最好？

白天乳霜強調保濕與防護，協助肌膚對抗紫外線、空汙、乾燥等外在壓力；夜間保養被視為熟齡肌照護的重要時段之一。夜間入睡時，肌膚啟動自我修復與再生機制，此時若提供抗老成分，如蜂王乳中的胺基酸、多胜肽與修護因子，可協助維持肌膚滋潤與柔嫩感。也因此，我常建議患者：日間防護、夜間修護缺一不可。

Q2. 蜂王乳真的能抗老嗎？

蜂王乳最特別之處在於三大特色：

營養修護：含大量胺基酸、維生素與天然脂質，補充肌膚所需營養細胞再生：有研究探討蜂王乳酸在肌膚保養中的應用，但實際效果仍依個人體質與使用習慣而異。天然抗老：含抗氧化成分，有助維持肌膚光澤與保護狀態。

醫師觀察到部分使用者回饋，肌膚感受較為柔潤細緻，但需持續使用4～8週。

Q3. 天然或植物成分就一定安全有效嗎？

「天然」不代表對所有人都安全。任何成分都可能引發過敏，重點在於配方的穩定性與濃度控制。「天然」不等於完全安全，配方穩定性與濃度控制同樣重要。

Q4. 敏感肌可以用抗老乳霜嗎？

可以，但要避免同時使用酸類、去角質或剛做完醫美後立刻塗抹刺激性乳霜。蜂王乳霜屬於油水平衡型乳霜，敏感性膚質建議待肌膚穩定後再使用，避免刺激。

Q5. 油肌？乾肌？混合肌怎麼選？

乾性肌膚：建議使用滋潤型、含油脂與乳木果等成分的乳霜

油性肌膚：選清爽型乳霜，但夜間抗老仍需油脂平衡

混合肌膚：可採T字薄擦、兩頰厚擦的局部用法

蜂王乳抗老霜屬於柔滑膚觸，適合多數中性至乾性熟齡肌。

Q6. 抗老乳霜越貴越有效？

價格並不等於效果。真正決定因素在於成分濃度、配方技術與滲透率。與其盲目追求專櫃價格，不如選擇具有清楚標示、臨床背景或醫學品牌支持的產品。以森田藥粧為例，森田藥粧雖定位於開架通路，但憑藉醫師領導的研發團隊與堅實的科研背景，以專業背景開發相關產品，著重穩定性與保濕修護感受。

Q7. 醫美術後可以用抗老乳霜嗎？

如剛接受高刺激性保養或美容療程，建議待肌膚穩定後再使用抗老乳霜。建議分階段：前3天：只用修護凝膠或無油乳液表皮修復後：開始使用蜂王乳霜進行後續營養修護

Q8. 如何與其他保養品搭配？

建議使用順序：化妝水 → 精華液 →（眼霜）→ 抗老乳霜（鎖水）抗老乳霜主要作為最後保養步驟，用於滋潤與保濕肌膚。

Q9. 擦越厚越有效？

抗老重點不是「厚度」，而是「成分與吸收」。過厚乳霜反而造成黏膩與粉刺。建議薄擦兩層或按壓導入的方式提升滲透力，避免毛孔阻塞與粉刺問題。

Q10. 抗老要從幾歲開始擦？

多數專家建議可在成熟女性階段建立夜間保養習慣，以維持肌膚柔軟與彈性。

醫師總結：夜間，是妳逆齡的起點

「當妳入睡時，肌膚正在進行自然代謝。」

肌膚老化是自然過程，但透過規律作息與正確夜間保養，可延緩細紋與鬆弛的生成。專家呼籲，抗老不是奇蹟，而是一種長期養成的修護科學。從今晚開始，建立屬於自己的夜間保養儀式，讓肌膚在黃金時間中穩定再生。

蜂王乳與多胜肽等成分能協助肌膚修復與抗氧化，建議依膚質選擇適合乳霜，並於夜間保養時段進行保養，才能達到長期抗老效果。

免責聲明:本文為健康資訊與產品特性介紹,非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異,若有持續困擾,建議諮詢專業醫療機構。

原文出處：抗老乳霜真的有效嗎？夜霜 vs 日霜差別＋10大疑問全解