痛到落淚但超值得！Liftera2渦旋音波二代真實體驗｜嘴邊肉、下顎線拉提有感｜澄果美學診所

欸欸欸～你是不是也有這種感覺，就是某天照鏡子或開前鏡頭自拍時，突然看到自己嘴邊的肉有點垂、有點鬆...然後下巴的線條也變得不那麼俐落？🤯

我跟你說，我本來也是那種覺得「應該只是最近水腫吧～多喝水多睡覺就會好」，結果！

一個月後狀況不但沒好，還更明顯🤡

所以我就去查資料、瘋狂爬文，最後選了台中蠻有名的👉澄果美學診所，體驗了他們超夯的「立特拉渦旋音波二代 Liftera2」。

是說這一趟…真的是從痛苦中誕生美麗（字面意思），打完那瞬間我真的有落下幾滴眼淚🥹

原因其實很簡單：懶+沒時間+又想變美 🧃

身為一名標準的上班族 OL，平常就是在螢幕前駝背+盯電腦，常常邊回信邊吃飯，然後沒時間運動、又懶得化妝...

這種生活模式一走就是三年，結果年過30臉整個開始變「鬆」😵‍💫

特別是嘴邊那塊，鬆鬆垂垂，拍照角度一沒喬好就像媽媽在看鏡頭 🧓（對不起媽）。

我真的有在懷疑：「我是不是再過幾年就要考慮拉皮了啊？」

但內心又很怕侵入式療程，要復原期什麼的根本請不到假，就在這時我看到有人在分享Liftera2.0。

✨療程短、無修復期、打完馬上可以化妝！立馬決定預約看看。





施打前：先跟醫師聊聊，不用緊張～🛋️

醫師王彥惠也超親切！她看了我臉之後立刻指出：

「你的嘴邊肉比較明顯，建議下半臉用大探頭打線性音波，這樣輪廓線才會更明顯。」

我心想：OK！我就是要這個效果！

痛到落淚但超值得！Liftera2渦旋音波二代真實體驗｜嘴邊

痛到落淚但超值得！Liftera2渦旋音波二代真實體驗｜嘴邊

她還提醒我說：

我就乖乖照做啦～畢竟臉只有一張，真的不能亂來👀





正式施打：痛到我當場飆淚 😭但醫師手超穩

老實說我一開始真的以為「非侵入式應該不會太痛吧～」錯。大錯特錯 😩

痛到落淚但超值得！Liftera2渦旋音波二代真實體驗｜嘴邊

一開始還好，熱熱刺刺的，像電熱毯壓著臉那種感覺。但當探頭移到嘴邊肉、下顎那裡…

OMG 那感覺像有一堆小螞蟻拿針在你筋膜層那裡跳舞，還帶火的那種🔥🔥🔥 我痛到眼淚直接噴出來！

痛到落淚但超值得！Liftera2渦旋音波二代真實體驗｜嘴邊

但！醫師超專業，每一下都打得很準，而且會跟你說「來，我們現在準備打比較敏感的位置喔～」

然後還會停下來問你：「OK 嗎？還可以忍受嗎？」

我咬著牙、捏著小抱枕：「可以啦……給我漂亮的下巴我撐得住🥲」

整個療程大約30分鐘左右，滿快的，我有一種「痛一場換一張臉」的感覺💅





術後反應＆保養Tips 💡

打完臉真的會熱熱紅紅的，大概像你剛洗完熱水澡那樣，但不用冰敷～

診所會幫你擦鎮定精華，然後我大概過兩個小時就退紅了。

真的可以立刻上妝，沒唬你！我直接在診所廁所補了個粉底，就搭Uber回公司開會✌️

根本沒人發現我剛去打了音波，還有同事問我：「妳今天是剪劉海了嗎？臉看起來比較小欸😳」

術後保養我很認真做，分享給你：

保濕精華狂敷（不要偷懶）

白天絕對防曬 SPF 50++ 是標配

一週內不要用含酸、酒精類產品

兩週內別跑去泡湯或三溫暖喔





我的成果（大約2週後）✨真的有！變！緊！

最明顯的變化是：嘴邊肉少了、下顎線變清楚，整個臉線條變有精神，拍照時不用一直用手撐臉或修圖啦 🫠

原本以為會「做一次沒感覺」，結果打完第7天就開始有明顯緊繃感，而且持續到第14天真的有「輪廓線跑出來」的感覺🪄

醫師說這個效果可以維持 6-12 個月，建議3個月可以小補強，讓膠原蛋白慢慢生成～完全不需要修復期，CP值爆炸高！





小總結給妳 ✍️

👉 適合OL、懶人型、怕開刀的人

👉 不用請假、不用修復期、效果明顯

👉 下半臉如果很鬆，強烈建議選擇 大探頭施打

👉 會痛但可以忍，術後保養要乖乖做！

如果你也想體驗看看，不妨預約【澄果美學診所】，醫師手超穩～

你只需要帶著決心和口罩（哭完用得上😅）去就好！