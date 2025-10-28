痛到落淚但超值得！Liftera2渦旋音波二代真實體驗｜嘴邊肉、下顎線拉提有感｜澄果美學診所

2025-10-28 14:07 meru

欸欸欸～你是不是也有這種感覺，就是某天照鏡子或開前鏡頭自拍時，突然看到自己嘴邊的肉有點垂、有點鬆...然後下巴的線條也變得不那麼俐落？🤯

我跟你說，我本來也是那種覺得「應該只是最近水腫吧～多喝水多睡覺就會好」，結果！

一個月後狀況不但沒好，還更明顯🤡

所以我就去查資料、瘋狂爬文，最後選了台中蠻有名的👉澄果美學診所，體驗了他們超夯的「立特拉渦旋音波二代 Liftera2」。

是說這一趟…真的是從痛苦中誕生美麗（字面意思），打完那瞬間我真的有落下幾滴眼淚🥹


原因其實很簡單：懶+沒時間+又想變美 🧃

身為一名標準的上班族 OL，平常就是在螢幕前駝背+盯電腦，常常邊回信邊吃飯，然後沒時間運動、又懶得化妝...

這種生活模式一走就是三年，結果年過30臉整個開始變「鬆」😵‍💫

特別是嘴邊那塊，鬆鬆垂垂，拍照角度一沒喬好就像媽媽在看鏡頭 🧓（對不起媽）。

我真的有在懷疑：「我是不是再過幾年就要考慮拉皮了啊？」

但內心又很怕侵入式療程，要復原期什麼的根本請不到假，就在這時我看到有人在分享Liftera2.0。

✨療程短、無修復期、打完馬上可以化妝！立馬決定預約看看。


施打前：先跟醫師聊聊，不用緊張～🛋️

醫師王彥惠也超親切！她看了我臉之後立刻指出：

「你的嘴邊肉比較明顯，建議下半臉用大探頭打線性音波，這樣輪廓線才會更明顯。」

我心想：OK！我就是要這個效果！

痛到落淚但超值得！Liftera2渦旋音波二代真實體驗｜嘴邊
痛到落淚但超值得！Liftera2渦旋音波二代真實體驗｜嘴邊

痛到落淚但超值得！Liftera2渦旋音波二代真實體驗｜嘴邊
痛到落淚但超值得！Liftera2渦旋音波二代真實體驗｜嘴邊

她還提醒我說：

  • 如果最近有打玻尿酸或做過埋線，一定要先說
  • 術前一兩週要停用酸類、去角質類的保養品
  • 術後要避開高溫（像三溫暖、泡湯那種）

我就乖乖照做啦～畢竟臉只有一張，真的不能亂來👀


正式施打：痛到我當場飆淚 😭但醫師手超穩

老實說我一開始真的以為「非侵入式應該不會太痛吧～」錯。大錯特錯 😩

痛到落淚但超值得！Liftera2渦旋音波二代真實體驗｜嘴邊
痛到落淚但超值得！Liftera2渦旋音波二代真實體驗｜嘴邊

一開始還好，熱熱刺刺的，像電熱毯壓著臉那種感覺。但當探頭移到嘴邊肉、下顎那裡…

OMG 那感覺像有一堆小螞蟻拿針在你筋膜層那裡跳舞，還帶火的那種🔥🔥🔥 我痛到眼淚直接噴出來！

痛到落淚但超值得！Liftera2渦旋音波二代真實體驗｜嘴邊
痛到落淚但超值得！Liftera2渦旋音波二代真實體驗｜嘴邊

但！醫師超專業，每一下都打得很準，而且會跟你說「來，我們現在準備打比較敏感的位置喔～」

然後還會停下來問你：「OK 嗎？還可以忍受嗎？」

我咬著牙、捏著小抱枕：「可以啦……給我漂亮的下巴我撐得住🥲」

整個療程大約30分鐘左右，滿快的，我有一種「痛一場換一張臉」的感覺💅


術後反應＆保養Tips 💡

打完臉真的會熱熱紅紅的，大概像你剛洗完熱水澡那樣，但不用冰敷～

診所會幫你擦鎮定精華，然後我大概過兩個小時就退紅了。

真的可以立刻上妝，沒唬你！我直接在診所廁所補了個粉底，就搭Uber回公司開會✌️

根本沒人發現我剛去打了音波，還有同事問我：「妳今天是剪劉海了嗎？臉看起來比較小欸😳」

術後保養我很認真做，分享給你：

  • 保濕精華狂敷（不要偷懶）
  • 白天絕對防曬 SPF 50++ 是標配
  • 一週內不要用含酸、酒精類產品
  • 兩週內別跑去泡湯或三溫暖喔


我的成果（大約2週後）✨真的有！變！緊！

最明顯的變化是：嘴邊肉少了、下顎線變清楚，整個臉線條變有精神，拍照時不用一直用手撐臉或修圖啦 🫠

原本以為會「做一次沒感覺」，結果打完第7天就開始有明顯緊繃感，而且持續到第14天真的有「輪廓線跑出來」的感覺🪄

醫師說這個效果可以維持 6-12 個月，建議3個月可以小補強，讓膠原蛋白慢慢生成～完全不需要修復期，CP值爆炸高！


小總結給妳 ✍️

  • 👉 適合OL、懶人型、怕開刀的人
  • 👉 不用請假、不用修復期、效果明顯
  • 👉 下半臉如果很鬆，強烈建議選擇大探頭施打
  • 👉 會痛但可以忍，術後保養要乖乖做！

如果你也想體驗看看，不妨預約【澄果美學診所】，醫師手超穩～

你只需要帶著決心和口罩（哭完用得上😅）去就好！

meru

meru

●我的平台： 波波戴莉、痞客邦 ●主要內容： 生活、旅遊、美食、貓咪

#分享 #保養品 #電熱毯 #彩妝保養

熱門文章

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

hotNews__list__item--img

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！
hotNews__list__item--img

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
往下滑看更多精彩文章
美容院的霓虹燈招牌，為什麼用紅、白、藍三種顏色？

美容院的霓虹燈招牌，為什麼用紅、白、藍三種顏色？

2025-10-13 22:08 巧比。針線包

我們常在髮廊美容院外頭看見的旋轉紅白藍燈柱（英文叫 barber pole），這三色的組合不完全是裝飾而已，它還有一段特別的歷史背景。

在中世紀歐洲，理髮師（barber）不只是剪頭髮，還兼做放血、拔牙、縫合等醫療工作。當時理髮師常在店外掛出一根有紅白條紋的柱子作為招牌。

*紅色：象徵血液（放血療法時的血）

*白色：象徵繃帶、紗布

*藍色：後來在英國、美國出現的版本中加入，代表靜脈血或美國國旗顏色，帶有「現代醫療」或「國家象徵」意味。

後來這款「紅白藍」相間的柱子，逐漸演變成霓虹燈或旋轉燈形式，同時向路人宣告「歡迎光臨營業中的理髮院」。藉由轉呀轉產生的顏色變化，感受動靜之間的視覺錯覺，也似乎象徵髮型美容、親切貼心的服務。

台灣與某些華人地區，早期的「理髮院」提供按摩、美容的服務，因此這個「紅白藍旋轉燈」就被視為「身體與外貌改造」的象徵，用來吸引顧客注意、傳遞「整理、變美、換新」的感受。

下次路過「紅白藍旋轉燈」時，希望您能記得這個小故事唷。

巧比。針線包

巧比。針線包

我的靈魂住了一個老男孩，幼稚的心至老方休吧。 撰稿文章以自我生活經驗抒發延伸，加入我奇幻神遊如夢似真的錯覺，開啟第二人生「 等到荒廢青春 用盡體溫 才開始悔恨」。mail box：charby1971@gmail.com

#美容 #紅色 #潮流美髮

熱門文章

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

hotNews__list__item--img

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！
hotNews__list__item--img

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
hotNews__list__item--img

花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害
往下滑看更多精彩文章
《許我耀眼》戲外更精彩！陳偉霆跳過認愛與何穗升格當爸媽！解密國際超模何穗「不費力」的高級感私服穿搭

《許我耀眼》戲外更精彩！陳偉霆跳過認愛與何穗升格當爸媽！解密國際超模何穗「不費力」的高級感私服穿搭

2025-10-21 21:56 女子漾／編輯桑泥
《許我耀眼》戲外更精彩！陳偉霆跳過認愛與何穗升格當爸媽！解密國際超模何穗「不費力」的高級感私服穿搭。 圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆
《許我耀眼》戲外更精彩！陳偉霆跳過認愛與何穗升格當爸媽！解密國際超模何穗「不費力」的高級感私服穿搭。 圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆

近日娛樂圈投下一枚重磅喜訊！因陸劇《許我耀眼》人氣再度攀升的香港男星陳偉霆，無預警在微博宣布與國際超模何穗已升格當爸媽！兩人「跳過認愛、直接生子」的爆炸性官宣，瞬間登上熱搜榜首，讓粉絲又驚又喜。

這對男神與超模的組合，不僅顏值爆表，身高和時尚品味更是天花板級別。作為曾經連續多年登上維多利亞的秘密（Victoria's Secret）大秀的中國超模，何穗的私服穿搭一直都是時尚圈的教科書。除了戀情話題外，何穗一向以她的高級穿搭品味受到矚目，從紅毯女神到私下 OOTD，都完美詮釋「優雅＋氣場」的超模魅力。

編輯推薦

何穗私下穿搭風格：極簡、乾淨卻超有氣場

圖片來源：IG＠hesui923
圖片來源：IG＠hesui923

圖片來源：IG＠hesui923
圖片來源：IG＠hesui923

身為維多利亞的秘密超模，何穗的時尚功力自然不在話下。不同於伸展台上華麗性感的造型，她私下偏愛極簡與高級感穿搭。她經常以針織上衣＋牛仔褲或西裝外套套裝出鏡，整體造型乾淨俐落，卻依舊不失女人味。


T 台女神的街頭日常

圖片來源：IG＠hesui923
圖片來源：IG＠hesui923

何穗的日常穿搭常被街拍攝影師捕捉。無論是在國外時裝週現場，還是回國後的街拍日常，她的造型總能精準拿捏「舒適與時尚」的平衡，不在伸展台上的她也依舊保持著高級感與超模氣場。

圖片來源：IG＠hesui923
圖片來源：IG＠hesui923

圖片來源：IG＠hesui923
圖片來源：IG＠hesui923


兩人升格爸媽後的全新篇章

圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆
圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆

陳偉霆與何穗這對「男神＋超模」組合，不僅顏值超級在線，也代表著成熟時代的「高質感愛情」典範。粉絲紛紛留言祝福：「這基因太強大！」、「請馬上登上時尚封面！」外界也預測，兩人未來可能將攜手登上時尚雜誌封面或家庭風格時尚版面，開啟時尚圈新話題，令粉絲都相當期待。

圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆
圖片來源：微博＠William威廉陈伟霆

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#何穗 #戀情 #時尚 #紅毯 #陳偉霆 #高級感 #時裝週 #許我耀眼 #私服穿搭 #維多利亞的秘密

熱門文章

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

hotNews__list__item--img

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！
hotNews__list__item--img

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
hotNews__list__item--img

花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害
往下滑看更多精彩文章
秋天穿搭必學！針織背心 4 大穿搭攻略，輕鬆駕馭性感、學院風與高級感

秋天穿搭必學！針織背心 4 大穿搭攻略，輕鬆駕馭性感、學院風與高級感

2025-10-23 22:26 女子漾／編輯桑泥
秋天穿搭必學！針織背心 4 大穿搭攻略，輕鬆駕馭性感、學院風與高級感。 圖片來源：Pinterest
秋天穿搭必學！針織背心 4 大穿搭攻略，輕鬆駕馭性感、學院風與高級感。 圖片來源：Pinterest

當早晚溫差逐漸變大，針織背心是兼具保暖與時尚的最佳秋季單品！這件帶有濃厚學院風氣息的單品，不僅能為穿搭增添層次感，更可以輕鬆達到減齡效果。無論是搭配襯衫的經典疊穿，還是利用 Oversize 版型打造性感風，針織背心都能為秋季穿搭提升至另一個高度。從韓系簡約到歐美復古風，針織背心的可塑性高、實穿度強，是每位時髦女生必備的秋日武器！

編輯推薦

攻略一：白襯衫＋針織背心

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

針織背心最經典的穿法，莫過於搭配白襯衫。這樣簡約的組合能輕鬆營造出「乾淨又有氣質」的學院風格，尤其是選擇 V 領或短版剪裁的背心，更能拉長頸部線條，顯瘦又俐落。


攻略二：Oversized 針織背心＋牛仔褲

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

選擇一件 Oversized 針織背心，下半身搭配直筒牛仔褲，這個公式可以為造型注入休閒潮流感，同時也是輕易好上手的搭配。


攻略三：搭配百褶裙

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

針織背心最迷人的地方在於它能自由轉換風格，不論是想要甜美、知性還是中性風格，都能輕鬆駕馭。想要打造更全面的青春學院風，除了將針織毛衣內搭襯衫外，下半身選擇一條百褶裙，完美打造出滿滿的少女活力感。


攻略四：長版針織背心＋長靴

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

如果想展現針織背心的性感與俐落，可以嘗試長版造型針織背心，並搭配一雙長靴，營造既慵懶又性感的氛圍。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#穿搭 #單品 #時尚 #造型 #高級感 #百褶裙 #針織背心 #秋冬彩妝 #流行穿搭 #秋冬穿搭必備

熱門文章

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

hotNews__list__item--img

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！
hotNews__list__item--img

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
hotNews__list__item--img

花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害
往下滑看更多精彩文章
IVE 張員瑛、Jennie 示範秋季外套穿搭！風衣、毛毛外套、針織外套⋯5 款必收趨勢盤點

IVE 張員瑛、Jennie 示範秋季外套穿搭！風衣、毛毛外套、針織外套⋯5 款必收趨勢盤點

2025-10-26 04:14 女子漾／編輯桑泥
IVE 張員瑛、Jennie 示範秋季外套穿搭！風衣、毛毛外套、針織外套⋯5 款必收趨勢盤點。 圖片來源：IG@for_everyoung10, @jennierubyjane
IVE 張員瑛、Jennie 示範秋季外套穿搭！風衣、毛毛外套、針織外套⋯5 款必收趨勢盤點。 圖片來源：IG@for_everyoung10, @jennierubyjane

季節轉換時，外套絕對是衣櫃中最值得投資的單品。而一件對的秋季外套，不僅能有效禦寒，更能瞬間決定整體的風格與氣場。不論是偏愛極簡風、都會風還是中性風，今年秋季的重點只有一個：「用一件好外套，決定整體造型氛圍。」往下看 IVE 張員瑛Jennie 如何示範秋季外套穿搭，學習穿出高級感與時髦氛圍！

編輯推薦

ㄧ、毛毛外套

圖片來源：IG@jennierubyjane
圖片來源：IG@jennierubyjane

圖片來源：IG@jennierubyjane
圖片來源：IG@jennierubyjane

Jennie 這套以灰色長版毛毛外套內搭簡約針織上衣與牛仔褲，將外套當作整體穿搭重點，營造出可愛氛圍卻又不失氣場。


二、針織外套

圖片來源：IG@for_everyoung10
圖片來源：IG@for_everyoung10

溫柔慵懶的針織外套是打造法式優雅風的利器，張員瑛這套以柔和的奶油色針織外套內搭紅色格紋洋裝，完美展現了針織外套是「不經意的性感」和「高級慵懶」的必備單品。


三、皮革外套

圖片來源：IG@jennierubyjane
圖片來源：IG@jennierubyjane

圖片來源：IG@jennierubyjane
圖片來源：IG@jennierubyjane

想為秋天造型注入酷帥與個性，一件皮革外套絕對是你的必備！Jennie 的皮衣造型可說是完美詮釋「酷女孩穿搭」，從短版皮衣到騎士風設計，皮革外套能立即為整體造型增添質感，成為展現個性和酷感的最佳選擇。


四、西裝外套

圖片來源：IG@for_everyoung10
圖片來源：IG@for_everyoung10

圖片來源：IG@for_everyoung10
圖片來源：IG@for_everyoung10

2025 秋季，Oversized 西裝外套依然是職場與日常的首選。可參考張員瑛這套西裝外套套裝，以同色系穿搭是最簡單的搭配，整體既俐落又氣場十足。


五、長版風衣外套

圖片來源：IG@jennierubyjane
圖片來源：IG@jennierubyjane

風衣是每年秋季的時尚擔當，，而長度過膝的超長版風衣，更是營造優雅氣場的最佳單品。選擇經典的卡其色、米色或黑色，簡單搭配一件牛仔褲即可散發高級氣質，造型更顯修長。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#穿搭 #造型 #單品 #秋冬 #IVE #張員瑛 #針織外套 #流行穿搭 #Jennie #BLACKPINK

熱門文章

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

hotNews__list__item--img

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！
hotNews__list__item--img

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
hotNews__list__item--img

花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害
往下滑看更多精彩文章
趙露思穿搭太會了！《許我耀眼》造型盤點：顯瘦甜美穿搭技巧全公開

趙露思穿搭太會了！《許我耀眼》造型盤點：顯瘦甜美穿搭技巧全公開

2025-10-02 09:55 女子漾 /編輯周意軒
圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

趙露思主演的《許我耀眼》不只劇情吸睛，她在劇中的每一套服裝更是女孩們的穿搭範本。從辦公室到日常、從約會到聚會，趙露思一共換上超過 50 套造型，每一套都兼具「顯瘦」與「甜美」，完美詮釋如何把衣櫃裡的基本款穿出女主角光環。以下就來拆解趙露思的穿搭技巧，讓妳在日常生活中也能輕鬆復刻。

編輯推薦

1. 趙露思親自打造「許妍」妝容，清爽耐看零距離感

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

先說妝容，《許我耀眼》中的許妍不走濃妝艷抹路線，而是以清透自然為主。趙露思本人更親自設計角色妝容並親自上妝，強調立體輪廓與光澤肌底，妝感乾淨、五官更精緻，搭配不同場景調整眼妝與唇色，既展現氣場又不失少女感，超適合上班日常參考！

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

2. 「50套造型」大解密！甜妹→OL→貴婦風，一劇包辦妳的衣櫃靈感

在《許我耀眼》中，趙露思徹底演繹了「行走的時尚櫥窗」，從校園感滿滿的甜妹穿搭，到職場俐落的 OL 風，再進化成氣場全開的貴婦風格，光是一部戲就示範了女孩衣櫃該有的完整進化史。無論妳想要顯瘦、想要優雅，還是追求甜美可愛，都能在趙露思的 50 套造型中找到靈感，堪稱今年秋冬最實用的穿搭教科書。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思
圖片來源：微博@Her_趙露思

3. 顯瘦穿搭技巧：小細節打造修長感

趙露思的「顯瘦心機」藏在服裝線條與比例設計裡。

大U領與V領上衣：不論是白襯衫還是洋裝領口，低領口設計能延伸頸部線條，瞬間讓臉部比例更修長。

高腰褲裙＋收腰設計：上合下寬的穿搭公式，強調腰線、拉長腿部比例，讓身形更苗條。

皺摺與花苞裙：巧妙隱藏腹部與臀部的小肉肉，營造優雅又顯瘦的氛圍。

同色系穿搭：例如全白或全黑的組合，既能整合比例，又能展現清爽時髦感。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

4. 高貴元素點綴：小巧思讓造型更出眾

在《許我耀眼》中，趙露思不只是「瘦得好看」，她更懂得用配件與妝髮放大可愛氣質。

髮型：鯊魚夾盤髮、大腸圈馬尾，簡單又能增添俏皮感。

飾品：蝴蝶結髮飾、珍珠耳環、手鍊，低調卻能瞬間提升甜美度。

妝容：走淡顏系路線，底妝輕薄通透，下眼影用米色或淺棕暈染，讓眼神更溫柔放大。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思
圖片來源：微博@Her_趙露思

5. 三大風格示範：女主角感隨時上線

趙露思在劇中的穿搭橫跨多種場景，每一種都值得套用到日常生活。

職場幹練風：真絲領巾襯衫＋修身長褲＋西裝外套，搭配同色系包鞋，優雅又專業。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思
圖片來源：微博@Her_趙露思

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#造型 #時尚 #寬褲 #趙露思 #穿搭靈感 #許我耀眼

熱門文章

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

hotNews__list__item--img

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！
hotNews__list__item--img

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
hotNews__list__item--img

花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害

最新文章

痛到落淚但超值得！Liftera2渦旋音波二代真實體驗｜嘴邊肉、下顎線拉提有感｜澄果美學診所

痛到落淚但超值得！Liftera2渦旋音波二代真實體驗｜嘴邊肉、下顎線拉提有感｜澄果美學診所

#彩妝保養 #保養品 #分享 #電熱毯

meru 2025.10.28 8
穿毛衣也能顯瘦？3招穿搭公式讓妳溫暖不臃腫

穿毛衣也能顯瘦？3招穿搭公式讓妳溫暖不臃腫

#流行穿搭 #毛衣 #造型 #時尚 #穿搭

享民頭條 2025.10.28 19
TWICE Momo激推快速減肥法！實用5技巧總整理,讓你輕鬆鏟肉告別水腫

TWICE Momo激推快速減肥法！實用5技巧總整理,讓你輕鬆鏟肉告別水腫

#TWICE #穿搭 #分享 #妳和其餘的一切 #高級感 #流行穿搭

女子漾／編輯Layla陳亭希 2025.10.27 44
TWICE Sana、娜璉都染這色！2025秋冬必染「甜點系髮色」6大靈感：焦糖杏桃、酒漬莓果超顯白

TWICE Sana、娜璉都染這色！2025秋冬必染「甜點系髮色」6大靈感：焦糖杏桃、酒漬莓果超顯白

#2025秋冬 #摩卡慕斯 #娜璉 #TWICE

女子漾／編輯王廷羽 2025.10.27 14
SiOHER熹歐禾｜衣著療癒學：用顏色與溫度，找回秋日心的平衡

SiOHER熹歐禾｜衣著療癒學：用顏色與溫度，找回秋日心的平衡

#療癒 #穿搭 #無鋼圈內衣

時尚品味生活誌 2025.10.27 15
《我們六個》天心快50歲還有少女光！靠「這習慣」養出光澤肌

《我們六個》天心快50歲還有少女光！靠「這習慣」養出光澤肌

#天心 #我們六個 #霓淨思 #蓓朵娜 #外泌體保養 #彩妝保養

女子漾／編輯張念慈 2025.10.27 133
IVE 張員瑛、Jennie 示範秋季外套穿搭！風衣、毛毛外套、針織外套⋯5 款必收趨勢盤點

IVE 張員瑛、Jennie 示範秋季外套穿搭！風衣、毛毛外套、針織外套⋯5 款必收趨勢盤點

#BLACKPINK #Jennie #IVE #張員瑛 #穿搭 #造型 #單品 #針織外套 #秋冬 #流行穿搭

女子漾／編輯桑泥 2025.10.26 526
入秋該準備好靴子了！跟歐美潮人Hailey Bieber學5套長靴穿搭術，顯腿細又有氣場

入秋該準備好靴子了！跟歐美潮人Hailey Bieber學5套長靴穿搭術，顯腿細又有氣場

#造型 #穿搭範本 #必收長靴 #流行穿搭 #靴子

女子漾／編輯Vera Yang 2025.10.25 209
告別穿搭無聊期！5 套「針織背心」的層次美學，成為最時髦的換季達人！

告別穿搭無聊期！5 套「針織背心」的層次美學，成為最時髦的換季達人！

#針織背心 #造型 #穿搭 #單品 #內搭

女子漾／編輯Sydney 2025.10.25 82
別只會單穿！五招「多巴胺針織衫」層次混搭法，OOTD 吸睛度爆表

別只會單穿！五招「多巴胺針織衫」層次混搭法，OOTD 吸睛度爆表

#內搭 #穿搭 #造型 #米白色 #寬褲 #流行穿搭

女子漾／編輯Sydney 2025.10.25 140
18+