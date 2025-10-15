坐落頂級奢華地標─晶華酒店TUMI 全台首間高端經典概念店 隆重開幕

全球領先的高品質商務、旅行與生活風格品牌 TUMI 隆重揭幕位於台北市中山區麗晶精品的全新概念店。此區為台北最具活力的商業核心之一，全新店點以更為精緻的陳列與設計，展現 TUMI 對高性能奢華的不懈追求，邀請全球旅人一同體驗品牌所呈現的匠心工藝、創新精神與「有目的的旅行藝術」。此次開幕同時象徵 TUMI 在台灣發展的重要里程碑，隨著品牌策略性地轉為直營模式，進一步強化 TUMI 在主要市場中提供一致且卓越的品牌體驗的承諾。

為慶祝開幕，TUMI 特別舉辦了媒體與貴賓限定活動，並於現場進行剪綵儀式。嘉賓陣容包括集團營運長暨台北晶華酒店董事總經吳偉正先生（Simon Wu）與知名演員胡宇威。胡宇威以豐富的影視作品與入圍第60屆金鐘獎的亮眼成績，完美詮釋 TUMI 所代表的現代優雅與對卓越的不懈追求。活動期間，胡宇威分享了他在紐約的生活點滴，無論是求學生活到結婚登記等人生大事，一個他稱作「第二個家」的地方。紐約的能量與創造力持續啟發著他的全球旅程，也呼應了 TUMI 致力於實現「有意義的旅行與深刻體驗」的品牌使命。

就在金鐘獎頒獎典禮前夕，胡宇威特別現身 TUMI 高端經典概念店，展現他對品牌的支持與深厚連結。為慶祝新店開幕與秋冬新品登場，胡宇威親自分享了他心目中的推薦之選，每一款都體現 TUMI 對「高性能奢華」的極致追求。胡宇威最推薦的系列為 Arrivé 系列，靈感源自奢華汽車的設計美學。其中最吸睛的 Messina Sling 單肩包，以俐落的輪廓與充滿動感的設計脫穎而出。兼具優雅氣質與實用機能，完美呼應胡宇威在都會間穿梭的快節奏生活，是他日常不可或缺的理想夥伴。

他同時也推薦了 19 Degree 鋁合金登機箱 50 週年黑紅限定款。大膽而經典的配色設計，不僅彰顯品牌的設計美學與傳承精神，更成為旅行中展現品味與價值的收藏之作。而廣受眾多TUMI愛好者推崇的Alpha Bravo系列背包，極大化的收納規劃，特別向大家推薦最新一季的限定色鋪石灰與電光藍，柔韌有型展現俐落有度的光澤感，賦予此經典系列先鋒意涵，適合日常通勤與出遊場景，亦從紐約城市建築配色汲取靈感，增添別樣的都市氣息。

TUMI 高端經典概念店以延伸式櫥窗設計呈現品牌最新行銷企劃，結合 LED 螢幕與燈箱，打造極具視覺張力的展示空間。店面外觀採用 白色大理石紋牆面，如藝廊般的入口設計，為顧客帶來震撼且高雅的第一印象。室內以間接照明 營造溫暖且舒適的氛圍，讓 TUMI 貴賓與晶華酒店的高端客群在現代而愜意的環境中，盡享尊榮購物體驗。店舖中央特別設置 磁吸展示牆（Magnetic Wall），用以呈現品牌的生活風格故事，並帶領顧客一窺每一季新品背後的創作靈感與工藝細節。同時設有 Heritage Wall 傳承牆，呈現鈦金屬與鋁金屬材質打造、帶有19 Degree細節的高端商品。

熟悉TUMI顧客輪廓皆為堅持質感生活的品味人士，品牌適逢成立50週年之際，特別甄選經典Alpha以及19 Degree鋁合金系列等代表性產品，推出紀念配色版本，紅與黑的經典衝撞，以大膽色彩交織不凡設計，彰顯行家格調。

TUMI 持續拓展品牌版圖，推出兼具風格與功能的多元產品，滿足各種生活型態的需求。其中，女士系列 以全新配色與設計細節登場，展現更高的日常實用性與多場景適配性。本季焦點之一為 Voyageur 系列，特別推出象徵自信與自我表達的 TUMI Red 經典紅，以鮮明色彩詮釋現代女性的獨立魅力與生活態度。

全新Olas與Journey系列聚焦多樣化生活場景，兼顧優雅與實用性。Olas系列以極簡主義設計語言呈現柔和輪廓，系列主打實用且時尚的中、小型肩背包，讓女性在日常穿搭中展現優雅自信。Journey系列融入TUMI品牌DNA元素——採用再生尼龍打造柔軟包身尼龍材質與搭配T-Logo標誌與結構性皮革飾邊，盡顯女性柔美線條，打造出精緻而又不失舒適的獨有美學。

本季，TUMI 男士系列迎來大膽革新。靈感源自 汽車設計美學 的 Arrivé 系列，在近二十年的不斷精進之後，再次於 2025 年推出全新進化版本 —— Arrivé 4.0。此系列回應現代消費者對高端生活細節與現代機能的追求，融入多項創新設計，如 碳纖維細節裝飾 及 靜音磁吸拉鍊，為高性能奢華注入嶄新體驗。系列中的可擴充式國際登機箱採用雙拉鍊結構，在輕量化設計下提升功能性，並配備飛機等級鋁合金骨架與專利 X-BRACE 45 伸縮拉桿，展現極致工藝與堅固耐用的平衡。

Barker 皮革後背包以現代化細節與升級機能設計詮釋新風貌，兼顧實用與格調；Hannover 薄款公事包則以俐落的極簡線條，成為菁英通勤族的完美選擇。最後，Messina Sling 單肩包彷彿駕馭夢幻跑車般的極致體驗，以流線型外觀展現動感張力，同時維持 TUMI 一貫的優雅與精緻品味。

品牌的設計核心源自紐約，TUMI 2025 秋冬系列以大膽的設計語彙與充滿活力的都會美學，展現品牌獨有的城市精神。值此 品牌創立 50 週年，TUMI 不僅持續創新，更拓展至全新產品領域，包含 鋁合金材質太陽眼鏡與雪茄盒等生活風格配件，讓品牌的版圖從旅遊延伸至居家與商務場景，完整覆蓋男女系列。透過精緻而跨場景的呈現方式，TUMI 不僅開啟更廣闊的成長契機，也讓產品自然融入現代消費者的日常生活，進一步強化品牌連結與忠誠度。。商品於TUMI全台正價專櫃和TUMI.COM.TW發售。關注@TUMITRAVEL社交媒體帳號，解鎖更多精彩內容。

