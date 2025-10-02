Dcard網友狂推５大「運動內衣/瑜珈服」推薦！黛安芬首推Athleisure系列，休閒時尚與機能一次到位。圖片來源：女子漾編輯拍攝＆官方提供

運動時穿對內衣，舒服度跟自信感真的差很多！現在「運動休閒」不只在健身房，早就成為日常穿搭潮流。跑步、瑜珈，甚至去咖啡廳約會，一套好看的運動內衣或瑜珈服都能直接外穿。最近在 Dcard 上討論最熱的不管是平價款還是明星愛用款都有人推。，以下這幾款是被健身女孩們一致推爆，快看看是哪幾款吧！

黛安芬Athleisure城市律動系列：

百年內衣專家跨界新篇章，黛安芬長期專注於女性舒適與支撐的需求，今年正式進軍運動休閒領域。全新Athleisure系列以「Just Feels Right」為核心精神，將專業內衣的中度支撐與自然提托，延伸至日常活動與輕度運動中。從「透感美型運動內衣」、「美背運動內衣」到「高腰修身瑜伽褲」、「V型高腰運動褲裙」，甚至外搭運動外套，一套撐起整天的舒適律動。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝

VERVE： MIT本土品牌，強調亞洲女孩身形剪裁。布料透氣、支撐佳，簡約設計卻能顯瘦，討論度在PTT和Dcard都很高。全新系列專注於女性運動市場，VERVE與Katie老師深入研究女性瑜伽服消費者的需求，以「安全包覆性」、「零束縛肩帶交叉設計」、「修飾身形曲線」三大設計亮點，改善瑜伽服的版型與材質，同步確保舒適度、活動範圍最大化及具有透氣性和吸濕排汗功能。

圖片來源：官方提供

Alo Yoga： 美國加州潮牌，也是BLACKPINK Jisoo的愛用品牌。強調「Studio to Street」風格，霧粉、米白等霧感色系時髦度爆棚。，品牌設計上以簡約但多彩為主，不只有推出男、女生運動服、瑜伽服，也有推出運動鞋、包款配件、運動器材和首飾、身體保養…等產品系列，幾乎顧到了關於運動生活的所有面向。

圖片來源：官方提供

圖片來源：官方提供

Lululemon：

被譽為瑜珈服界「天花板」的 lululemon，以 Nulu™ 布料聞名，柔軟服貼、彈性極佳，網友甚至直呼「穿過就回不去」，舒適度與專業感兼具。除了瑜珈單品外，lululemon 也推出專為跑者打造的 Fast and Free™ 系列，是品牌跑步裝備的代表之作。該系列經由品牌大使實際測試，並以獨特的 「Science of Feel™」理念設計，從身體到心理、甚至情感層面全面考量跑者需求，最終呈現出如同「零束縛」般自在的穿著體驗。

圖片來源：官方提供

JACNANA：

由YouTuber蒨蒨創立，色系走溫柔低飽和，價格親民，小資族女孩最愛。特別貼心設計，針對亞洲女生比例調整腰線與剪裁。