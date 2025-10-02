韓國保養品牌inselfii登台，以「陪伴自我」為理念 明星商品掀起新保養風潮

2025-10-02 10:08 國際美容化妝品展
源自韓國的保養品牌 inselfii，，倡導現代女性在日常保養中找回屬於自己的自信與獨特。品牌自進入台灣市場以來，憑藉專業配方與韓國原裝進口的品質，逐步受到消費者關注。其中兩款明星商品——小微粉與藏紅花面膜，更成為市場上與他牌有明顯區隔的亮點產品。

小微粉：妝前保養新突破
inselfii的小微粉突破傳統精華液態質地，將高效保養成分以高科技濃縮為細緻粉末，以自身溫度即可化粉末為乳霜狀質地釋放精華活性。與市面上常見的液態精華相比，小微粉具有更高的穩定性，能有效保持成分活性並更有效吸收。消費者可在妝前使用，幫助肌膚打造平滑細緻的底妝環境，避免卡粉與乾紋，讓妝容更加服貼自然。

藏紅花面膜：高效舒緩與深層修護
inselfii的藏紅花面膜嚴選珍稀藏紅花萃取，結合高保濕成分，能迅速為肌膚補水並修護疲憊膚況。不同於一般僅著重保濕的片狀面膜，藏紅花面膜特別針對「穩定膚況」設計，能有效舒緩外界環境壓力造成的乾燥泛紅，使用後肌膚更顯透亮與健康。

專屬於自己的保養日常
inselfii相信，每一位女性都應該擁有專屬於自己的保養儀式。品牌透過嚴謹的韓國研發團隊與創新配方，不僅提供產品，更傳遞一種「讓自我閃耀」的生活態度。未來inselfii將持續深耕台灣市場，推出更多貼近年輕世代需求的產品，讓保養不再只是日常步驟，而是展現自我風格的重要環節。

炎夏解放雙腳！輕便好走10款「運動風涼鞋」推薦：UGG、PUMA、NIKE、TEVA機能與時尚兼具

炎夏解放雙腳！輕便好走10款「運動風涼鞋」推薦：UGG、PUMA、NIKE、TEVA機能與時尚兼具

2025-09-23 11:25 造咖
炎炎夏日，想兼顧清爽與時尚？一雙好走的「運動風涼鞋」絕對是必備單品！無論是搭配襪子打造層次感，還是直接穿出率性休閒風，輕便透氣的設計讓雙腳自在呼吸，同時為整體造型注入活力氛圍。本篇精選多款人氣運動涼鞋，從機能性強的專業品牌到時髦百搭的設計款，滿足不同場合需求，快來挑選你的命定款，這個夏天，讓雙腳享受涼爽與時尚的完美平衡！

運動風涼鞋推薦1：UGG

去年春夏季UGG涼鞋銷量冠軍回來了！這款鞋子採用 TPU 鞋面，並貼心設計了 100% 再生聚酯纖維製成的後拉環，方便穿脫。為了提供更穩固舒適的穿著體驗，它配備了可調式腳踝魔鬼氈帶和可調式後腳跟魔鬼氈帶，輕鬆調整至最合適的鬆緊度。鞋內襯則採用 100% 再生聚酯纖維，兼顧舒適與環保。中底和大底皆採用創新的甘蔗製成 EVA 材質，不僅提供良好的緩震效果，更為永續發展盡一份心力。

運動風涼鞋推薦2：PUMA

PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元
PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元

PUMA 全新推出的 Hypnotic Sandal 果凍涼鞋系列擁有果凍般的 Q 彈舒適腳感，選用 Softride 舒適柔軟中底，以輕量材質搭配貼合足型的包覆設計，在悶熱夏季也能穿得自在又清爽。四款飽和的療癒系配色包含溫柔系女孩心動的「焦糖奶棕」、極簡控必收的「質感全黑」，到城市感代表「濃厚抹茶」與經典百搭「黑白配色」，無論是城市日常、海邊踏浪或週末出遊，這雙涼鞋都能完美融入各種穿搭。

運動風涼鞋推薦3：Nike

這款涼鞋設計貼心，採用魔鬼氈鞋面束帶，方便快速穿脫，紋理鞋床提供優異抓地力，有效防止足部滑動。親水泡棉外層易於清潔，保持乾爽，而橡膠外底即使在濕滑地面上也能提供卓越抓地力，每一步都安心穩健。

運動風涼鞋推薦4：TEVA

Hydratrek Sandal CT 專為水域冒險而生的全新輕量護趾涼鞋，以樹蛙的六角形細胞吸盤為其設計靈感，鞋底採用樹蛙吸盤形狀設計並加深大底的刻紋，搭配30%再生蜘蛛橡膠大底採用排水溝槽設計，能在潮濕地面上提供出色的抓地力。EVA 輕薄中底，能提供更貼近地面的穩定性，包覆性優異的護趾楦頭專為高強度水上活動打造，快速繫帶更方便穿脫，絕佳的排水及透氣性提升舒適的穿著體驗，讓你停不下玩遊戶外的腳步。

運動風涼鞋推薦5：KEEN

這款涼鞋採用人體工學鞋床設計，能有效提升穿著舒適度，搭配鎖定彈性鞋帶，穿脫更加輕鬆便利。鞋款搭載絕佳支撐的高密度EVA中底，以及提供優異抓地力的剃刀式鞋紋橡膠大底。更棒的是，它不含對環境有害的PFCs全氟化合物，並採用ECO ANTI-ODOR抑菌科技，穿得安心又舒適。

運動風涼鞋推薦6：FILA

此款運動涼鞋兼具運動機能與休閒風格，獨特的護趾設計為足部提供額外保護，材質輕盈舒適，並具備一定的耐磨性和透氣性，適合日常穿著及輕度運動。

運動風涼鞋推薦7：Charles & Keith

可以調節長度的雙帶設計再也不用擔心鞋子不合腳，鋸齒狀厚底增添行走摩擦力，穿著低調但超耐看的涼鞋，大步走在街頭的自信模樣讓人好喜歡。

運動風涼鞋推薦8： adidas

這款 adidas Terrex Hydroterra Light 運動涼鞋結合輕量材質和易於調整的魔鬼氈黏扣帶，避震中底和橡膠大底提供全天候舒適腳感，是款適合夏日冒險的水陸兩用輕量涼鞋。

運動風涼鞋推薦9：fitflop

可調式織帶皮革後帶涼鞋＋鞋面尼龍皮革材質，魔鬼粘的設計任何腳型皆可穿搭，輕量防滑橡膠鞋底搭配經典MicrowobbleboardTM三密度微搖板中底，經過人體測試，中底分為前中後三段不同密度一體成型，可分散足部壓力，前後微搖板船型設計，在行走時擁有高穩定性，經APMA美國足部醫學協會認證，有足弓、拇指外翻問題的人可試試。

運動風涼鞋推薦10：Dr. Martens

馬汀將經典再現！熱銷逾30年的漁夫涼鞋以「San Archive Fisherman」全新回歸，推出黑與棕褐兩色。鞋面採用質感 ISA Plush Reverse 皮革編織設計，搭配拉絲銀色金屬扣環與麂皮鞋墊，並以經典 固特異工藝與黃色延條縫線收邊，細節滿載匠心。孔洞設計兼具透氣與包覆，不露腳趾依然清爽舒適，讓雙腳自在呼吸。無論都市通勤或戶外漫步，都能兼顧時尚與實穿，是悶熱夏季不可或缺的百搭鞋款。

【本文為造咖授權提供】

醫美沒效、撐不久？醫美達人「6款保養神器」從術後修護到延長效果

醫美沒效、撐不久？醫美達人「6款保養神器」從術後修護到延長效果

2025-09-23 16:47 女子漾／編輯張念慈
「剛做完醫美，皮膚亮到發光；結果幾週後，乾癢、泛紅全回來！」這是許多網友在網路討論區的共同心聲。醫美療程雖然能短期讓肌膚煥然一新，但本質是「破壞後再修復」的過程，如果術後沒有做好修護，皮膚屏障反而會越來越脆弱，不僅效果維持不久，還可能提早步入敏感老化循環。

專家提醒，醫美只是讓肌膚「破壞再重建」的開始，術後關鍵就是「修復＋強韌」，以下推薦6款醫美級保養新品，幫你延長醫美效果，讓肌膚回到健康穩定狀態。

1. 修麗可 A.G.E. 活膚緊緻霜

被譽為「醫美加速器」的修麗可 A.G.E.活膚緊緻霜，是許多皮膚專科醫師指定的術後保養首選。產品核心鎖定「逆轉糖老化」，結合18%普拉斯鏈™、莓果類黃酮與甘草次酸，能一邊促進膠原蛋白新生，一邊抑制糖化終產物對膠原纖維的傷害，從根本延長緊緻與彈性的維持時間。

臨床實證顯示，在醫美療程後搭配使用，僅需兩週即可大幅縮短恢復期，加速膠原增生，實現「9倍緊緻重塑」效果。針對電音波、雷射等破壞式重建療程，這款乳霜不僅能舒緩發炎、減少暗沉，還能長效支撐新生膠原的品質，是術後想要「效果看得見、也留得住」的最佳修復神隊友。

2. SK-II 肌源賦能煥顏系列

SK-II今年全新升級「肌源賦能煥顏系列」，推出明星新品「澎彈大紅球」活膚霜，鎖定肌膚老化第一現形處「蘋果肌」。品牌研究發現老化從蘋果肌鬆弛開始，進而引發法令紋與輪廓下垂，因此透過PITERA™、致臻芍藥凝萃與專研香豆酸精粹，幫助全臉恢復緊緻、澎彈與飽滿。臨床數據顯示，使用兩週即可讓蘋果肌緊實提升7.8mm，四週更能明顯改善法令紋與嘴角線條。

3. OZIO 蜂王乳A醇緊緻精華EX

來自日本的抗老專家 OZIO，以「溫和高效」為核心，結合0.3%純A醇、植物來源補骨脂酚與新世代A醇HPR，協同作用達到撫紋、提亮與毛孔細緻效果。更添加5種胜肽與7種神經醯胺，幫助術後受損肌膚快速修護、補水鎖水。代言人王宇婕直言：「用完後膚況亮到像會發光！」對於醫美術後想嘗試A醇卻怕刺激的人，是理想的進階選擇。

4. ARTISTRY 雅芝 時光金耀系列

強調「長壽美學」的時光金耀系列，包括精華凝露、眼霜、乳霜，攜手德國慕尼黑工業大學合作，導入植物幹細胞精萃、水飛薊萃取及24K金複合物。特別針對術後修復三大關鍵期「啟動新生、滋養茁壯、促進更新」，全面支持肌膚恢復力。臨床數據顯示，僅需3天即可讓肌膚彈性提升157%，不僅能延續醫美效果，更能強化膚況基底。

5. 理膚寶水 極效B5彈潤超修復精華（#B5小藍瓶）

被封為「無針水光瓶」，理膚寶水小藍瓶運用獨家「修復型玻尿酸」，能深導滲透逼近真皮層，快速修復醫美後的發炎損傷，並啟動膠原蛋白生成。臨床實測顯示，使用後1小時修復力提升76%，8週後淡化深層紋高達81%，特別適合敏感肌與術後脆弱期使用。

6. Dior 迪奧 精萃再生微導眼凝萃

迪奧科研團隊將肌膚研究分為12大青春指標，並鎖定「營養學」作為眼周抗老關鍵，發現長期3C使用會加速眼周紋路與鬆弛。全新《精萃再生微導眼凝萃》特別添加14倍濃度的玫瑰微營養胜肽複合物，並融合岡維拉玫瑰花果萃取中的銅元素，能有效提升眼周緊緻度與光澤，從根源預防動態紋生成。

產品搭載「360°彈性微導按摩壓頭」，鑲嵌11顆陶瓷微導珍珠，能降溫舒緩、同時精準作用於眉間紋、魚尾紋與眼下細紋，達到零死角撫紋效果。結合冷觸-1.5°C的設計，不僅能釋放眼周疲勞，也幫助活性成分深入滲透，是集修護、舒緩與緊緻於一身的高訂級眼周逸品。

秋季法式慵懶風這樣穿：一件「針織外套」搞定初秋高級感穿搭！

秋季法式慵懶風這樣穿：一件「針織外套」搞定初秋高級感穿搭！

2025-09-27 00:39 女子漾／編輯桑泥
微涼的秋風吹來，天氣早晚轉涼，正是換季穿搭的最佳時機。如果說秋天衣櫥只能擁有一件單品，那絕對必須是針織外套。它不僅柔軟舒適、親膚保暖，更能輕鬆應對多變的早秋天氣。無論是作為防曬外套、層次穿搭，或是簡單單穿，一件針織外套都能為造型增添慵懶隨性的氛圍，同時還能完美遮肉顯瘦！針織外套可說是秋季不可或缺的「百搭王」。

搭配簡約 T-Shirt ＋ 牛仔褲：日常隨性風

最經典的搭法莫過於在針織外套內搭一件白色或灰色 T-Shirt，下身選擇牛仔褲或運動褲，既舒適又俐落。這種「簡約休閒穿搭」不僅適合學生族群，更是日常不廢腦的穿搭首選。


搭配洋裝：甜美少女風

針織外套搭在一件洋裝或吊帶裙外，更凸顯女性的甜美與針織外套的溫柔感。若選擇 Oversized 針織外套，還能打造慵懶氛圍，適合初秋午後咖啡廳的拍照穿搭。這也是韓系穿搭博主與小紅書博主們最常示範的簡約 Look！


針織外套單穿：簡約高級感

不少時尚穿搭博主會將針織外套扣上扣子，直接單穿搭配高腰牛仔褲或皮裙，營造小性感又不失俐落的造型。短版設計的針織外套特別適合這種穿法，可以將整體比例直接提高。


混搭不同材質：營造豐富層次感

如果想讓針織外套穿搭更具時尚感，可以嘗試混搭不同材質的單品，創造出更豐富的視覺層次。如圖中針織外套再搭一件皮衣外套、或是麂皮材質單品，這種異材質混搭能讓整體造型看起來更有趣、更具個性！

《妳和其餘的一切》金高銀高級感穿搭時髦秘訣！5套私服範本一定要筆記

《妳和其餘的一切》金高銀高級感穿搭時髦秘訣！5套私服範本一定要筆記

2025-09-23 22:41 女子漾／編輯Layla陳亭希
近日於 Netflix 新上線韓劇《妳和其餘的一切》，播出後便引起熱烈討論話題，此劇由金高銀、朴智賢共同主演，講述一部關於友情、愛情與兩人各自內心刻畫的故事，精湛的對手戲不僅讓人看了超入迷之外，金高銀充滿高級感的美貌，加上纖細衣架子的比例，讓人不禁想關注她私底下的穿搭，而金高銀私服經常以優雅和知性單品，運用不繁複的方式混搭出率性時髦感，想知道她有哪些造型秘訣嗎？一起從以下 5 套搭配盤點，一起穿出令人為之一亮的注目時尚吧。

《妳和其餘的一切》金高銀高級感私服穿搭靈感範本01.

打開金高銀的 IG 可以發現，她常常以西裝外套為搭配，透過不同衣著加乘出多變風格樣貌，例如透過同色系穿衣巧思，內搭絲質緞面上衣與西裝長褲，衣襬的不規則垂墜使細節充滿焦點。

《妳和其餘的一切》金高銀高級感私服穿搭靈感範本02.

毛呢外套 + 牛仔褲輕鬆營造一股率性街頭感，加上金高銀一頭極短男孩頭，看起來非常時尚且有型，不論是參加哪種場合這樣穿都很合適。

《妳和其餘的一切》金高銀高級感私服穿搭靈感範本03.

在出遊或逛街的時候，金高銀選穿一件白色襯衫，加入背心與黑色長褲，不繁複的混搭方式簡約又俐落，隨性戴上墨鏡就很好看。

《妳和其餘的一切》金高銀高級感私服穿搭靈感範本04.

平時雖然比較少看到金高銀穿亮色系的單品，但有時候她也會選擇像是紅色的開襟衫加休閒長褲，呈現出法式的優雅氛圍，另外上衣可以選合身或短版，瞬間讓比例更加纖細修長。

《妳和其餘的一切》金高銀高級感私服穿搭靈感範本05.

如果想展現帶點男孩風的造型時，不妨參考金高銀運用寬鬆格紋襯衫與寬牛仔褲混合，便能製造中性休閒的街頭感受，再戴上棒球帽使造型更完整。

It Girl 必看！這 5 套「洋裝 x 長褲」混搭公式，如何穿出早秋高級感？

It Girl 必看！這 5 套「洋裝 x 長褲」混搭公式，如何穿出早秋高級感？

2025-09-28 16:09 女子漾／編輯Sydney
早秋的穿搭總是有點矛盾，氣溫還殘留著夏日的餘溫，但心情又已經想靠近秋天，如何在這段交替時期找到造型的平衡點？今年街頭流行的「洋裝 x 長褲」公式，正好提供了一個解答。將輕盈的洋裝搭在丹寧褲或西裝褲上，不僅延長了單品的使用季節，更能在疊穿之間展現層次感。

Outfit 1

第一套造型選擇了帶有不對稱剪裁的淡紫色洋裝，透著微風般的飄逸感，外層布料隨步伐擺動，搭配藍色直筒牛仔褲，削弱了洋裝原本的浪漫甜美，轉而成為更有態度的街頭裝束，腳上的尖頭鞋帶來一點銳利線條，使整體氣質在柔美與幹練之間遊走。這樣的搭配正好詮釋了混搭公式的核心：將輕與重、軟與硬、浪漫與日常放在同一個畫面。

Outfit 2

白色蓬鬆層疊的洋裝，其輕盈的紗質下擺因為牛仔褲的收斂而有了份量，不至於顯得過度夢幻。造型者巧妙選擇了運動風球鞋，讓整體散發一種現代少女的隨性與輕快，這樣的穿法打破了過去「澎澎裙過於夢幻」的框架，讓洋裝能夠成為日常出門的實用單品。

Outfit 3

第三套造型將襯衫洋裝延伸成早秋的核心單品，白色壓褶設計的長版洋裝，以排扣一路延伸到腿部開衩，既有俐落的線條，也保留了隨性不羈的姿態，牛仔褲在其中扮演支撐的角色，讓整體更具結構感。搭配厚底短靴與棒球帽，增添了一點運動與街頭氛圍，將一件看似優雅的單品轉換成城市穿梭的隨性裝束。

Outfit 4

米白色泡泡袖洋裝與牛仔褲的結合顯得格外耐人尋味，洋裝自帶的古典感因為牛仔褲的介入而變得輕鬆，既不會過於隆重，也避免了日常的平淡，這種反差其實正是時尚的趣味所在，用一件過於浪漫的單品與一件務實的單品碰撞，反而形成更真實也更立體的生活感造型。

Outfit 5

最後一套則展現了最具「反叛」精神的混搭。白色娃娃裝版型的短洋裝，寬鬆的裙襬像是一朵雲，輕盈到幾乎要脫離現實，下身搭配水洗牛仔褲，瞬間削弱了洋裝的稚氣，讓整體多了幾分中性的酷感。搭配頭巾、墨鏡與白色平底鞋，帶有六〇年代反文化的自由姿態，卻又因為丹寧的存在而落回現代街頭。

丹寧的中性力量，與洋裝的浪漫張力，在這個公式裡找到了一個共同語言。早秋的街頭正因為這樣的混搭而更顯有趣。

