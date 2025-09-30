2025-09-30 14:11 女子漾 /編輯 Sydney
日本街拍女生的早秋示範！逛逛這 5 套「格紋襯衫」混搭找穿搭靈感
格紋襯衫一直是衣櫥裡最親民卻也最百搭的單品。從工裝文化到 90 年代的 grunge 風格，再到今天的日常街拍，它始終能隨著不同時代找到自己的位置。在日本，格紋襯衫更成為女生街頭造型裡的常見選擇，無論是隨性披上、正式扣起，或與裙裝混搭，都能展現自在又不失態度的穿衣哲學。這次就從五套街拍造型出發，看看格紋襯衫如何在不同風格裡發揮魅力。
｜Look 1
第一套以白色短版上衣搭配黑色寬版短褲，再罩上一件棕灰色格紋襯衫，配件選擇毛帽與圓框眼鏡，腳踩經典黑白三線運動鞋，整體散發出一種很 Boyish 的氛圍。貼身的灰色素面上衣，與下半身的寬鬆直筒丹寧褲形成上窄下寬的視覺平衡，既修飾身形又拉長比例。細節處的黑色手提包、鴨舌帽和夾腳涼鞋，則呼應了整體偏向中性的色調，為整身造型注入了更多時尚氣息，展現出既休閒又不失態度的早秋魅力。
｜Look 2
風格更加甜美、夢幻！帶有藍、黃、白三色的寬鬆格紋襯衫作為外搭，內裡搭配一件印花 T 恤，下半身則是一件層層疊疊的白色紗裙，輕盈飄逸的質地為整體造型注入了仙氣。這種「硬朗格紋」與「柔軟紗裙」的衝突對比，正是混搭最引人入勝的技巧，腳下的黑色高筒帆布鞋與藍色托特包則帶來一絲街頭隨性，讓整體風格更加平衡。
｜Look 3
將棕藍色格紋襯衫隨性地敞開作為罩衫，內搭一件簡潔的白色小背心，襯托出清爽俐落的感覺。下半身則搭配一條黑色工裝短褲，長度適中，既舒適又兼具機能感。值得一提的是，她利用白色長襪搭配黑色運動鞋，不僅增加了視覺上的層次感，也巧妙地呼應了內搭的色系。頭上的黑色毛帽與圓框眼鏡則增添了文藝氣息，使整體造型更加完整。
｜Look 4
寬鬆的棕橘色格紋襯衫成為視覺焦點，溫暖的色調在早秋顯得格外親切。內搭的白色百褶短裙不僅中和了襯衫的厚重感，更帶來一絲少女的活潑，模特兒選擇搭配一雙杏色穆勒鞋，並以白色襪子作為過渡，讓整體造型更加協調。而點綴其中的鴨舌帽與充滿童趣貼布的托特包，則為這身穿搭注入了獨特的個性，展現出不拘一格的時尚態度，正是日系風格中獨有的趣味感。
｜Look 5
寬鬆的棕色系格紋襯衫，以其長版設計成為造型的核心，內搭一件白色短褲，打造出「下半身失蹤」的視覺效果，讓雙腿線條更加修長，這身穿搭的重點在於腳下的黑色厚底長靴，不僅增強了整體的帥氣度與氣場，也與黑色手提包相互呼應，形成強烈的視覺統一。
它可以是外套、洋裝，也能只是層次裡的一部分，「格紋襯衫」不需要過多修飾，就能帶來隨性卻完整的穿搭效果。
