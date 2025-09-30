日本街拍女生的早秋示範！逛逛這 5 套「格紋襯衫」混搭找穿搭靈感

在香氛的世界裡，有些味道超越了時間與潮流，成為一種獨特的文化符號。Le Labo Santal 33 無疑是其中之一。它以煙燻、皮革與檀木交織出的中性香調，既神秘又充滿個性，讓人一聞難忘，也因此成為許多人心中的夢幻逸品。然而，如果想將這份迷人氣息融入生活的每一個角落，一起看看如何從沐浴、洗衣到護髮，讓你全方位被這股高級木質香氣包圍吧！

超淨力除臭洗衣膠囊（拂日檀木）

當你聞到一件衣服上散發出高級的木質檀香時，你可能想不到，這迷人的氣味竟是來自一枚小小的洗衣膠囊。超淨力除臭洗衣膠囊（拂日檀木）在 Threads 上被無數網友推崇為 Le Labo 33 的最佳平替，完美地將洗衣日常提升至精品級的香氛體驗。這款洗衣膠囊不僅僅是香氣迷人，更擁有強大的功能性。它結合了咖啡渣與日本專利柿單寧，能徹底瓦解汗酸、霉臭、油煙等各種頑固異味，讓你的衣物由內而外散發清新。

HOI x 日京山風沐浴乳

結束了一天的疲憊，回到家最渴望的莫過於一場沉浸式的沐浴。HOI x 日京山風的「侘寂之日」香氛滋養沐浴露，就是為此而生。當溫暖的水氣蒸騰而起，擠出沐浴露的瞬間，那股帶有檀木基調的沉靜香氣便瀰漫開來，彷彿將你帶入一個寧靜而古樸的日式庭園。它的香氣並非單純的複製，而是以一種更為內斂、帶有禪意的姿態呈現，讓你彷彿置身於一個充滿侘寂之美、寧靜致遠的空間。洗後，肌膚不僅沒有緊繃感，反而感到滋潤且柔軟，淡淡的木質香氣輕輕地附著在肌膚上，為你的身體與心靈帶來深層的放鬆與療癒。

韓國 Longtake 護髮油

韓國 Longtake 護髮油的檀香系列，宛如將 Le Labo 33 的香氣融入髮絲保養中。這款護髮油的香調，就像是走進一條寧靜的森林小徑，開頭是酸橙與尤加利的清新，接著是紫羅蘭與鳶尾花的淡雅花香，最後以檀木、琥珀、雪松與皮革的深邃木質香氣收尾。這種多層次的香氣變化，它能讓你的髮梢散發出一種低調而迷人的煙燻木質香，同時滋養秀髮，使頭髮變得柔順且富有光澤，告別毛躁，每一次撥弄髮絲，都是一次香氣的釋放，不僅取悅自己，也為周圍的人留下深刻的印象！