不只優雅！經典「鉛筆裙」的五大穿搭公式，今年秋天成為最懂得混搭的時髦玩家！

說到時尚圈最能代表女性優雅、又兼具知性氣質的單品，鉛筆裙（Pencil Skirt）絕對榜上有名。它那經典的窄身直筒剪裁，起源於 Christian Dior 在1940年代末期推出的「新風貌」（New Look），在當時為女性帶來了前所未有的摩登與精緻。

過去，它被視為職場女性的專屬戰袍，總給人一種正式、嚴肅的刻板印象。但近幾季，這股經典魅力全面回歸，設計師和時尚潮人們透過材質、印花和搭配上的大膽創新，徹底顛覆了我們對鉛筆裙的認知。這次編挑了五套風格各異的鉛筆裙穿搭，一起來看看這些 IT Girls 如何打破常規，讓鉛筆裙搖身一變成為你衣櫃裡最靈活的百搭單品吧！

Outfit 1

誰說鉛筆裙只能很正經？一件柔和的淺藍色泡泡袖毛衣，與那條經典的黑白千鳥格紋鉛筆裙形成有趣的對比。但最點睛的，莫過於模特兒腳上那雙狂野的斑馬紋厚底靴，它毫不費力地打破了上半身的甜美與裙子的正式感，創造出強烈的視覺衝擊。再搭配螢光綠的高領內搭與精緻的小包，將多種風格與色彩巧妙融合，讓整套造型充滿層次感與藝術氣息。

Outfit 2

一條帶有英倫風情的格紋鉛筆裙，是優雅與復古的代表。然而，模特兒卻大膽地搭配了一件白色荷葉邊上衣，和一雙飽和度極高的螢光黃穆勒鞋與 Balenciaga 機車包，這種看似不協調的組合，反而創造出令人驚豔的時髦感。鮮明的黃色為經典的格紋注入了活力，讓整體造型不再沉悶，顯得既摩登又充滿趣味。

圖片來源：IG＠lara_bsmnn

Outfit 3

如果喜歡帶點懷舊感的風格，這套穿搭絕對是你的靈感來源。一條棕色粗花呢鉛筆裙，搭配一件短版的毛茸茸針織衫。這種材質與長度的組合，立刻營造出一種可愛又精緻的復古氛圍。而腳上的紅色膝下襪與黑色瑪莉珍鞋，更是充滿了學院風。

Outfit 4

誰說亮片只能在派對上出現？這套穿搭完美示範了如何將奢華的單品融入日常。一件閃亮的粉色亮片鉛筆裙，本身就是一件極具存在感的單品。然而，模特兒卻搭配了一件最簡單的白色T恤，將亮片與鉛筆裙的正式感徹底平衡掉。

圖片來源：IG＠lara_bsmnn

Outfit 5

這條棕色波點鉛筆裙，採用了輕薄的材質與更為寬鬆的剪裁，讓鉛筆裙不再緊繃，而是隨著步伐展現出優雅的飄逸感。搭配一件亮眼的寶藍色上衣，與腳上的螢光黃鞋形成強烈對比。這種大膽的色彩組合與波點印花的俏皮感，讓整套造型充滿了活力與樂趣，展現出鉛筆裙在不同材質與印花下，所能呈現的多元面貌