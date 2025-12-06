擺脫飯後昏迷！開箱台北超人氣「萃茶風」低GI便當，超巨鮭魚＋爆量蔬菜，原來健康餐也能這麼豪華？健身教練、小資女午餐首選推薦！🔥💪

如果你也跟我一樣，身為每天在都市叢林求生存的社畜，總是在「好想吃得健康點」跟「可是水煮餐真的好難吃」之間無限輪迴，那你真的要停下來聽聽我這幾天的發現。

這次要帶大家去挖掘一家藏在華山附近的寶藏店鋪——萃茶風健康餐（台北杭州店）。

這不是那種讓你吃完覺得人生無味的苦行僧餐盒，而是那種會讓你覺得：「咦？原來善待自己的身體，味道可以是這樣子的？」✨

便當，超巨鮭魚＋" src="https://pic.pimg.tw/merucc111510/1764995070-700251052-g_l.jpg"> 擺脫飯後昏迷！開箱台北超人氣「萃茶風」低GI便當，超巨鮭魚＋

​看到店門那種蒂芬妮藍（Tiffany Blue）的色調瞬間讓人體溫降了五度，心情都好了起來。

這裡的點餐方式特別有意思，不像一般便當店阿姨直接把菜蓋滿，這裡更像是在玩 RPG 遊戲配裝備，充滿了「客製化」的樂趣。

想像一下這個場景：你剛結束一場被老闆轟炸的會議，心情爛透了，這時候你需要一點掌控權。

在這裡，第一步你可以決定你的澱粉來源。

雖然紫米飯是標配，但我看菜單上還能加價換成地瓜或蔬菜麵，這種選擇權在手心裡的感覺多好？

第二步就是重頭戲選主餐了。

我看著菜單上的名字忍不住笑出來，「算來算去涮涮牛」、「力爭上游鮮鮭魚」，這名字取得也太有梗，完全打中我們這種在職場力爭上游的苦命人心聲啊！

這次我和朋友直接梭哈，點了這兩款人氣王。

​最讓我驚艷的是第三步：靈魂醬料。你知道嗎？

很多健康餐失敗就失敗在「沒味道」，吃起來像在嚼蠟。

但萃茶風就像是料理界的魔術師，提供了玫瑰海鹽、香蒜椒鹽這種免費的提味神器，如果你想要重口味一點，只要銅板價就能升級胡椒麻醬或泰式酸辣醬。

這就像是幫素顏的食材上了精緻的妝，瞬間變得很有層次感！💄

舌尖上的「力爭上游」與「算來算去」

餐盒一上桌，那個視覺衝擊力真的很強。先說說我的「力爭上游鮮鮭魚」好了。

哇賽，那塊鮭魚的尺寸真的沒在客氣，橫躺在紫米飯上，簡直像是霸佔了整個游泳池！🐟

用筷子輕輕一撥，魚肉就呈現那種漂亮的粉橘色紋理。

送入口中的瞬間，原本以為水煮會乾柴的刻板印象瞬間碎裂——它是嫩的！

油脂剛剛好被鎖在肉裡，配上淡淡的玫瑰鹽提味，鮮甜味直接在嘴裡爆開。這哪裡是吃便當，根本像是在吃輕奢的日式定食嘛！

​旁邊的配菜也不是隨便呼攏的。

紫米飯煮得粒粒分明，越嚼越香，很有那種「我很健康」的口感暗示；還有那個帶皮的地瓜，綿密鬆軟，甜度根本是天然的甜點。

加上爽脆的小黃瓜和木耳，每一口都在嘴裡開交響樂，口感豐富到不行。

​再來看看朋友的「算來算去涮涮牛」。🥩

如果你是那種無肉不歡，但又怕胖的人，這道絕對是你的本命。

牛肉片不是那種碎碎的火鍋肉渣，而是完整、有厚度肉片。它是用涮煮的方式處理，保留了牛肉原本的香氣，卻甩掉了那些會讓你下午昏昏欲睡的多餘油脂。

咬下去帶點筋的嚼勁，配上特製的調味粉，鹹香適中，超級下飯！朋友邊吃邊點頭，那個滿足的表情就像是找到了真愛一樣。

解膩神隊友：我梅事，真的沒事！

吃到一半，當然要來點喝的

這裡畢竟叫「萃茶風」，茶飲如果不厲害就說不過去了。我們點了這杯名字很可愛的「我梅事」🥤

這名字取得真好，喝一口真的什麼煩惱都「沒事」了！

它是那種很古早味的梅子綠茶基底，但完全沒有化學香精的假味。酸酸甜甜的梅子香氣，混合著清爽的回甘茶韻。

特別是在吃完肉類料理後，吸上一大口，瞬間幫你的味蕾做了一次深層清潔 SPA，解膩指數滿分！

​老實說，在台北要找到好吃的東西不難，但要找到「吃完身體覺得很舒服」的食物，真的像在沙漠找綠洲。

萃茶風給我的感覺，就像是一個很懂生活的朋友，他知道你想要健康，但也不想犧牲美味；他知道你趕時間，但又希望能有一點點儀式感。

這裡的蔬菜量給得很足，五顏六色的蔬菜鋪滿半個便當盒，光看著就覺得今日份的維生素扣打（Quota）達標了。

而且所有的食材都處理得很乾淨，沒有過度烹調的焦黑或油耗味，這點真的非常加分。

對於那些平常大魚大肉，想要偶爾讓腸胃「休假」一下，或是正在執行體態管理計畫的人來說，這裡根本是神隊友等級的存在。

​下次當你又站在便利商店的微波食品櫃前猶豫，或是正準備叫那家油膩膩的排骨飯時，試著給自己一個不一樣的選擇吧！

不需要什麼偉大的飲食革命，就從一頓午餐開始。

去萃茶風點一份「力爭上游」或「算來算去」，再配上一杯「我梅事」。

相信我，當你吃完走出店門，那種腳步輕盈、肚子飽足卻不撐脹的感覺，會讓你覺得下午的工作挑戰好像也沒那麼難了。

想知道這家店到底在哪裡嗎？

趕快把下面的資訊存起來，下次路過絕對不要錯過！你的身體會感謝你的選擇的！💪🥗

